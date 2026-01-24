10 milyar insanı nasıl besleriz?
Yüzyılın ortasına kadar dünya nüfusunun 10 milyara ulaşması beklenirken, tarımın her mevsimde, her yerde daha az kaynakla daha fazla üretim yapması gerekiyor. Gıda güvensizliğini önlemek için gerekli bilgi ve araçlar zaten mevcut ancak akıllıca ve geniş ölçekte kullanılmaları gerekiyor.
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Bitki Üretimi ve Koruma Bölümü Direktörü YURDI YASMI
Bugün dünya 8 milyar insanı beslemekte zorlanırken, 2050 yılına kadar 10 milyar insanı nasıl besleyeceğiz? Artan nüfusun beslenme ihtiyaçlarını karşılamak, yalnızca gıda üretiminde (neredeyse tamamı bitki bazlı) radikal bir artışı değil, aynı zamanda kimsenin gıda güvensizliği yaşamamasını sağlamak için daha adil bir dağıtımı da gerektiriyor.
Bu oldukça zorlu bir görev. Mevcut gıda sistemi zaten çökmeye başlamış durumda. Yaklaşık 673 milyon insan her gece aç uyuyor ve 2025 yılında, her ikisi de çatışma, iklim şokları ve yükselen gıda fiyatlarından kaynaklanan iki kıtlık (Gazze ve Sudan'da) yaşadık. Aynı zamanda, 1,66 milyar hektarlık alan (bunun yüzde 60’ı tarım arazisi) tahrip edildi.
3,26 trilyon dolar kayıp
Küresel açlık, yeterli gıda üretme kapasitesinin eksikliğinden değil, kısmen de gıdayı verimli bir şekilde üretme ve eşit şekilde dağıtma konusundaki başarısızlığımızdan kaynaklanmaktadır. Çatışma ve güvensizlik, 20 ülke ve bölgede açlığın en önemli nedenleri olmaya devam etmekte ve yaklaşık 140 milyon insanı ciddi gıda güvensizliğiyle karşı karşıya bırakmaktadır.
Afetler, son 33 yılda dünya çapında tahmini 3,26 trilyon dolarlık tarımsal kayba yol açmıştır; bu da yıllık ortalama 99 milyar dolar veya küresel tarımsal üretimin yaklaşık yüzde 4'üne denk gelmektedir. Son dönemdeki arz kaynaklı gıda fiyatlarındaki artışlar ise on milyonlarca insanı neredeyse bir gecede açlığa itmiştir . Daha da kötüsü, bunlar tek seferlik şoklar değildir. Bunlar yeni normali temsil etmektedir.
On yıllardır tarım sektörü, daha yüksek verimli ürünler geliştirerek ve her şeyden daha fazla kullanarak (daha fazla gübre, daha fazla böcek ilacı ve daha fazla su) artan talebe iyi bir şekilde yanıt verdi. Ancak bu eğilim gereksiz atık üretti, nehirleri kirletti, toprağı bozdu ve giderek daha fazla sera gazı salınımına yol açtı. Kullandığımız şeyleri optimize etmek ve yetiştirdiğimiz ürünleri çeşitlendirmek için gerekli bilgiye ve araçlara zaten sahibiz.
On yıllarca süren verimlilik artışları, üç ürüne tehlikeli bir bağımlılık yarattı. Buğday, pirinç ve mısır artık dünyanın kalori ihtiyacının büyük bir kısmını karşılıyor. Tek tip ürün yetiştiriciliğine olan bu bağımlılık, zararlılara, hastalıklara ve iklim değişikliğine karşı derin bir kırılganlık yaratıyor. Çözüm, marjinalleştirdiğimiz ürünlerde yatıyor.
Geleneksel ve az kullanılan türler (dayanıklı darı, besin açısından zengin baklagiller, yerel meyveler, güçlü tatlı patatesler) iklim direnci gibi diğer faydaların yanı sıra bol miktarda besin sunuyor. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün “Geleceğin Akıllı Gıdası (Asya'da) ve Afrika için 100 Ürün” gibi girişimleri, bu "unutulmuş" ürünlerin aynı anda beslenmeyi nasıl genişletebileceğini, çiftlik gelirlerini nasıl artırabileceğini ve bozulmuş toprakları nasıl iyileştirebileceğini gösteriyor.
Amaç daha fazla üretmek
Öte yandan, etkili teknolojileri yaygınlaştırmalıyız. Veri analizi ve hassas tarım araçları halihazırda tarımı yeniden şekillendiriyor. Drone'lar tohum ekebilir ve girdileri nokta atışı hassasiyetle teslim edebilir. Yapay zekâ platformları, uydu görüntülerini kullanarak kişiye özel, gerçek zamanlı öneriler sunabilir. Dijital toprak testleri ve hava istasyonları günlük kararlara rehberlik edebilir ve blok zinciri sistemleri küçük ölçekli çiftçileri şeffaf ve izlenebilir pazarlara bağlayabilir.
Amaç açık: Tarım, her mevsimde, her yerde daha az kaynakla daha fazla ürün üretmeli. Her damla suyla daha fazla mahsul, her kilogram gübreyle daha fazla kalori ve her hektarla daha fazla besin sağlamalı. Bu, tek tip endüstriyel paketlerin yerini, yerel topraklara, su rejimlerine, mahsullere ve iklimlere göre ayarlanmış, dayanıklı ve duruma özgü sistemlerle değiştirmeyi gerektirir. Kamu kaynaklarıyla finanse edilen araştırmalar, piyasaların yetersiz kaldığı noktalarda öncülük etmeli ve hassas tarıma adil erişimi sağlamalıdır; özel sektör ise işe yarayan yöntemleri ölçeklendirmeye devam etmelidir. Bilgi artık darboğaz değil; siyasi irade ve uyumlu teşvikler darboğazdır.
Tekrarlayan çatışmalar, kuraklık ve piyasa kaosuna rağmen, istikrarlı üretim ve uygun fiyatlar mümkündür. Dayanıklı topraklar, çeşitlendirilmiş ürün yetiştiriciliği ve hassas yönetim bunun anahtarıdır. Neredeyse herkesin iyi beslendiği, çiftçilerin refah içinde yaşadığı, toprakların kendini yenilediği, suların temizlendiği, biyolojik çeşitliliğin iyileştiği ve tarım-gıda sistemlerinin minimum sera gazı emisyonu yaydığı bir dünya ütopik değildir. Bu, eski model çökmeden önce farklı bir tarım modelini benimsemenin gerçekçi ödülüdür.
Tek soru, elimizdeki bilgi birikimini, bilimi ve araçları kullanıp kullanmayacağımızdır. Gelecek nesiller çözümlerin var olup olmadığını sormayacak; bunları uygulamaya geçirmemizin neden bu kadar uzun sürdüğünü soracaklar. Seçim bizim elimizde ve bu, bilimi gerçek dünya uygulamasına dönüştürmekle başlıyor.