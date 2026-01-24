 10 milyar insanı nasıl besleriz?

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Bitki Üretimi ve Koruma Bölümü Direktörü YURDI YASMI

Bugün dünya 8 milyar insa­nı beslemekte zorlanırken, 2050 yılına kadar 10 mil­yar insanı nasıl besleyeceğiz? Ar­tan nüfusun beslenme ihtiyaçlarını karşılamak, yalnızca gıda üretimin­de (neredeyse tamamı bitki bazlı) radikal bir artışı değil, aynı zaman­da kimsenin gıda güvensizliği yaşa­mamasını sağlamak için daha adil bir dağıtımı da gerektiriyor.

Bu oldukça zorlu bir görev. Mev­cut gıda sistemi zaten çökmeye başlamış durumda. Yaklaşık 673 milyon insan her gece aç uyuyor ve 2025 yılında, her ikisi de çatış­ma, iklim şokları ve yükselen gıda fiyatlarından kaynaklanan iki kıt­lık (Gazze ve Sudan'da) yaşadık. Aynı zamanda, 1,66 milyar hektar­lık alan (bunun yüzde 60’ı tarım arazisi) tahrip edildi.

3,26 trilyon dolar kayıp

Küresel açlık, yeterli gıda üret­me kapasitesinin eksikliğinden değil, kısmen de gıdayı verimli bir şekilde üretme ve eşit şekilde da­ğıtma konusundaki başarısızlığı­mızdan kaynaklanmaktadır. Çatış­ma ve güvensizlik, 20 ülke ve böl­gede açlığın en önemli nedenleri olmaya devam etmekte ve yakla­şık 140 milyon insanı ciddi gıda gü­vensizliğiyle karşı karşıya bırak­maktadır.

Afetler, son 33 yılda dün­ya çapında tahmini 3,26 trilyon dolarlık tarımsal kayba yol açmış­tır; bu da yıllık ortalama 99 milyar dolar veya küresel tarımsal üreti­min yaklaşık yüzde 4'üne denk gel­mektedir. Son dönemdeki arz kay­naklı gıda fiyatlarındaki artışlar ise on milyonlarca insanı neredey­se bir gecede açlığa itmiştir . Daha da kötüsü, bunlar tek seferlik şok­lar değildir. Bunlar yeni normali temsil etmektedir.

On yıllardır tarım sektörü, daha yüksek verimli ürünler geliştirerek ve her şeyden daha fazla kullanarak (daha fazla gübre, daha fazla böcek ilacı ve daha fazla su) artan talebe iyi bir şekilde yanıt verdi. Ancak bu eğilim gereksiz atık üretti, nehirle­ri kirletti, toprağı bozdu ve giderek daha fazla sera gazı salınımına yol açtı. Kullandığımız şeyleri optimi­ze etmek ve yetiştirdiğimiz ürünle­ri çeşitlendirmek için gerekli bilgi­ye ve araçlara zaten sahibiz.

On yıllarca süren verimlilik ar­tışları, üç ürüne tehlikeli bir bağım­lılık yarattı. Buğday, pirinç ve mı­sır artık dünyanın kalori ihtiyacı­nın büyük bir kısmını karşılıyor. Tek tip ürün yetiştiriciliğine olan bu bağımlılık, zararlılara, hasta­lıklara ve iklim değişikliğine karşı derin bir kırılganlık yaratıyor. Çö­züm, marjinalleştirdiğimiz ürün­lerde yatıyor.

Geleneksel ve az kul­lanılan türler (dayanıklı darı, besin açısından zengin baklagiller, yerel meyveler, güçlü tatlı patatesler) ik­lim direnci gibi diğer faydaların ya­nı sıra bol miktarda besin sunuyor. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün “Geleceğin Akıllı Gı­dası (Asya'da) ve Afrika için 100 Ürün” gibi girişimleri, bu "unutul­muş" ürünlerin aynı anda beslen­meyi nasıl genişletebileceğini, çift­lik gelirlerini nasıl artırabileceğini ve bozulmuş toprakları nasıl iyileş­tirebileceğini gösteriyor.

Amaç daha fazla üretmek

Öte yandan, etkili teknolojile­ri yaygınlaştırmalıyız. Veri ana­lizi ve hassas tarım araçları hali­hazırda tarımı yeniden şekillen­diriyor. Drone'lar tohum ekebilir ve girdileri nokta atışı hassasi­yetle teslim edebilir. Yapay zekâ platformları, uydu görüntülerini kullanarak kişiye özel, gerçek za­manlı öneriler sunabilir. Dijital toprak testleri ve hava istasyonla­rı günlük kararlara rehberlik ede­bilir ve blok zinciri sistemleri kü­çük ölçekli çiftçileri şeffaf ve izle­nebilir pazarlara bağlayabilir.

Amaç açık: Tarım, her mevsim­de, her yerde daha az kaynakla daha fazla ürün üretmeli. Her damla suy­la daha fazla mahsul, her kilogram gübreyle daha fazla kalori ve her hektarla daha fazla besin sağlama­lı. Bu, tek tip endüstriyel paketlerin yerini, yerel topraklara, su rejim­lerine, mahsullere ve iklimlere gö­re ayarlanmış, dayanıklı ve duruma özgü sistemlerle değiştirmeyi ge­rektirir. Kamu kaynaklarıyla finan­se edilen araştırmalar, piyasaların yetersiz kaldığı noktalarda öncülük etmeli ve hassas tarıma adil erişimi sağlamalıdır; özel sektör ise işe ya­rayan yöntemleri ölçeklendirme­ye devam etmelidir. Bilgi artık dar­boğaz değil; siyasi irade ve uyumlu teşvikler darboğazdır.

Tekrarlayan çatışmalar, kurak­lık ve piyasa kaosuna rağmen, is­tikrarlı üretim ve uygun fiyatlar mümkündür. Dayanıklı topraklar, çeşitlendirilmiş ürün yetiştiricili­ği ve hassas yönetim bunun anah­tarıdır. Neredeyse herkesin iyi beslendiği, çiftçilerin refah içinde yaşadığı, toprakların kendini ye­nilediği, suların temizlendiği, bi­yolojik çeşitliliğin iyileştiği ve ta­rım-gıda sistemlerinin minimum sera gazı emisyonu yaydığı bir dün­ya ütopik değildir. Bu, eski model çökmeden önce farklı bir tarım modelini benimsemenin gerçekçi ödülüdür.

Tek soru, elimizdeki bilgi biri­kimini, bilimi ve araçları kullanıp kullanmayacağımızdır. Gelecek nesiller çözümlerin var olup olma­dığını sormayacak; bunları uygula­maya geçirmemizin neden bu ka­dar uzun sürdüğünü soracaklar. Seçim bizim elimizde ve bu, bili­mi gerçek dünya uygulamasına dö­nüştürmekle başlıyor.