2026’da emtia fiyatları ve sektörel dönüşüm
2026, verimlilik yerine güvenlik ve yerelleşmenin başrole geçtiği, tüketicinin ise bu jeopolitik faturayı yüksek enflasyonla ödediği bir yıl olacak. Mevcut kaos ortamında 2026 yılı emtia piyasaları için analiz ve bazı öngörüler…
Ekonomist – Bankacı Uğur Gündüz
2026 yılına girerken dünya, alışılmış jeopolitik krizlerin ötesine geçen, "belirsizliğin kurumsallaştığı" bir dönemi yaşıyor.
Trump’ın Grönland’ı satın alma talebinden Avrupa’ya yüzde 25, bazı stratejik ürünlere (çip gibi) yüzde 100 gümrük vergisi tehditlerine; Venezuela'daki yönetim değişikliğinden İran'la savaş dahil her şey masada.
Bu dönüşüm, küreselleşmeye güvenerek üretim yapısını çok fazla dünyayla entegre eden ülkeler için çok daha zor gerçekleşecek.
İşte bu kaos ortamında 2026 yılı emtia piyasaları için analiz ve bazı öngörüler yapmaya çalıştım.
1 Altın: ‘Güvenli liman’ın ötesinde artık bir para birimi
Altın, 2026'da sadece bir emtia değil, küresel ticaret savaşlarına karşı bir "sigorta poliçesi" olarak görülüyor. Trump'ın ticaret partnerlerine yönelik sert vergi tehditleri, doların rezerv para statüsüne dair endişeleri artırırken altına olan talebi körüklüyor.
Wall Street Journal altındaki artışı beş nedene bağlıyor:
1-Güven endişesi, belirsizlik.
2-Düşük faizler
3-MB alımları
4-Pahalı hisse değerleri
5-Momentum (İlk 4 maddenin yarattığı hareket)
Bu nedenlerin kısa vadede değişmeyeceği göz önüne alınırsa, hareketli bir yıl daha bizi bekliyor.
Tahmin: 2026 sonu hedefi 5000$ - 7000$/ons bandı.
Analiz: Merkez bankalarının (özellikle Çin ve Hindistan) çeşitlendirme alımları ve Trump’ın "öngörülemez" dış politikası, altındaki her düşüşü bir alım fırsatına çeviriyor. 2026'da 5 bin dolar seviyesi, artık bir "uç senaryo" olmaktan çıkıp temel beklenti haline gelmiş durumda.
2 Gümüş: ‘Güneş paneli ve kaos’ ikilisi
Gümüş, 2025'teki devasa yükselişinin ardından 2026'da hem endüstriyel bir metal hem de altının küçük kardeşi olarak çift taraflı destek buluyor.
Tahmin: 100$- 160$/ons bandı.
Analiz: Yapay zekâ veri merkezleri ve yenilenebilir enerji yatırımları (güneş panelleri), elektrikli otomotiv sektörü fiziksel gümüş talebini rekor seviyelere taşıdı. Arz açığının beşinci yılına girmesi, fiyatlarda sert dalgalanmaları (volatiliteyi) beraberinde getirecektir.
3 Bakır: Yeni dünyanın ‘kızıl altını’
Trump'ın gümrük vergisi tehditleri sanayi üretimi için bir risk olsa da, bakırın kaderi yeşil dönüşüm ve yapay zekâ ile mühürlenmiş durumda.
Tahmin: 13.000$ - 15.000$/ton
Analiz: Maden arzındaki ciddi sıkıntılar ve veri merkezlerinin devasa kablolama ihtiyaçları bakırı stratejik bir varlık haline getirdi. Grönland veya başka bir bölge üzerindeki jeopolitik gerginlikler, arz zincirini kırma riski taşıdığı için fiyatları yukarı iten birer katalizör görevi görüyor.
4 Petrol: Arz fazlası bir yanda jeopolitik barut fıçıları bir yanda
Petrol, 2026'nın en karmaşık denklemi. Bir yanda ABD ve Guyana'dan gelen güçlü arz fazlası, diğer yanda İran ve Venezuela'daki patlamaya hazır durumlar.
Tahmin: Brent Petrol: 55$ - 65$ / varil (Normal seyirde), ancak bir çatışma anında 90$+.
Analiz: Piyasalarda günlük yaklaşık 2-3 milyon varillik bir arz fazlası öngörülüyor. Ancak Trump’ın İran’a yönelik olası askeri müdahale tehditleri veya Hürmüz Boğazı'ndaki bir aksama, bu "bolluk" illüzyonunu bir gecede yok edebilir. Venezuela'daki "Maduro sonrası" geçiş süreci de üretimin tekrar sisteme dahil olması açısından kritik.
2026 yılı "Siyah Kuğu" (beklenmedik yıkıcı olaylar) olaylarına en gebe yıl olabilir. Özellikle Trump'ın Avrupa ve Asya'ya yönelik yüzde 100'e varan vergi tehditlerini hayata geçirmesi, küresel büyüme tahminlerini aşağı çekerken değerli metalleri (Altın/ Gümüş) stratosfere taşıyabilir.
İki kritik sektörün derinlemesine analizi:
1 Teknoloji sektörü: "Yarı iletken duvarı" ve yapay zekâ enflasyonu
Ocak 2026 itibarıyla Trump yönetimi, ileri seviye yapay zekâ ve hesaplama çiplerine yüzde 25 gümrük vergisi getirdi. Bu hamle, teknoloji dünyasında "yarı iletken duvarı" olarak adlandırılan yeni bir dönemi başlattı.
●Çip fiyatlarında patlama: Bellek çipi (DRAM) fiyatlarının 2026’nın ilk çeyreğinde yüzde 40-50 oranında artması bekleniyor. Trump’ın özellikle Asyalı üreticilere yönelik yüzde 100'lük vergi tehditleri, Nvidia, AMD ve Apple gibi devlerin maliyet yapısını bozuyor.
●Donanım maliyetleri: Akıllı telefon, sunucu ve yapay zeka işlemcileri artık lüks tüketim sınıfına girmeye başladı. 2026'da bir amiral gemisi telefonun fiyatı, gümrük vergileri ve tedarik zinciri kırılmaları nedeniyle bir önceki yıla göre dolar bazında yüzde 20-30 daha pahalı.
●Üçüncü taraf test zorunluluğu: Çin'e gidecek çiplerin Tayvan’dan ABD’ye yönlendirilip test edilmesi zorunluluğu, lojistik maliyetleri artırırken "zamanında üretim" (just-in-time) modelini tamamen bitirdi.
2 Otomotiv sektörü: Tedarik zinciri felaketi ve "ICE"ın dönüşü
Otomotiv, karmaşık ve iç içe geçmiş tedarik zinciri nedeniyle Trump’ın gümrük vergilerinden en ağır darbeyi alan sektör konumunda.
●Avrupa ve Almanya şoku: Grönland gerginliği sonrası Almanya’ya uygulanan yüzde 10'luk (Haziran'da yüzde 25'e çıkacak) ek vergiler, Volkswagen, BMW ve Mercedes-Benz hisselerinde sert düşüşlere yol açtı. Alman otomotiv ihracatı şimdiden %15 daralmış durumda.
●EV (Elektrikli Araç) vs. içten yanmalı (ICE): Trump’ın Venezuela petrolleri üzerindeki kontrolü artırması ve petrol fiyatlarını baskılaması, akaryakıt maliyetlerini düşürdü. Bu durum, yüksek çip maliyetleri nedeniyle pahalılaşan elektrikli araçlara olan talebi baltalıyor. 2026, içten yanmalı motorların (ICE) beklenmedik geri dönüş yılı olabilir.
●Maliyet transferi: ABD’de montajı yapılan araçlarda kullanılan yabancı parçalara getirilen vergiler, ortalama bir araç fiyatını ABD'li tüketici için 1.500 dolar artırdı.