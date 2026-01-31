Google Haberler

2026’da emtia fiyatları ve sektörel dönüşüm

2026, verimlilik yerine güvenlik ve yerelleşmenin başrole geçtiği, tüketicinin ise bu jeopolitik faturayı yüksek enflasyonla ödediği bir yıl olacak. Mevcut kaos ortamında 2026 yılı emtia piyasaları için analiz ve bazı öngörüler…

Ekonomist – Bankacı Uğur Gündüz

2026 yılına girerken dünya, alı­şılmış jeopolitik krizlerin öte­sine geçen, "belirsizliğin kurum­sallaştığı" bir dönemi yaşıyor.

Trump’ın Grönland’ı satın alma talebinden Avrupa’ya yüzde 25, ba­zı stratejik ürünlere (çip gibi) yüz­de 100 gümrük vergisi tehditleri­ne; Venezuela'daki yönetim deği­şikliğinden İran'la savaş dahil her şey masada.

Bu dönüşüm, küreselleşmeye güvenerek üretim yapısını çok faz­la dünyayla entegre eden ülkeler için çok daha zor gerçekleşecek.

İşte bu kaos ortamında 2026 yılı emtia piyasaları için analiz ve bazı öngörüler yapmaya çalıştım.

1 Altın: ‘Güvenli liman’ın ötesinde artık bir para bi­rimi

Altın, 2026'da sadece bir emtia değil, küresel ticaret savaşlarına karşı bir "sigorta poliçesi" olarak görülüyor. Trump'ın ticaret part­nerlerine yönelik sert vergi tehdit­leri, doların rezerv para statüsü­ne dair endişeleri artırırken altına olan talebi körüklüyor.

Wall Street Journal altındaki ar­tışı beş nedene bağlıyor:

1-Güven endişesi, belirsizlik.

2-Düşük faizler

3-MB alımları

4-Pahalı hisse değerleri

5-Momentum (İlk 4 maddenin yarattığı hareket)

Bu nedenlerin kısa vadede de­ğişmeyeceği göz önüne alınırsa, hareketli bir yıl daha bizi bekliyor.

Tahmin: 2026 sonu hedefi 5000$ - 7000$/ons bandı.

Analiz: Merkez bankalarının (özellikle Çin ve Hindistan) çe­şitlendirme alımları ve Trump’ın "öngörülemez" dış politikası, al­tındaki her düşüşü bir alım fırsa­tına çeviriyor. 2026'da 5 bin dolar seviyesi, artık bir "uç senaryo" ol­maktan çıkıp temel beklenti haline gelmiş durumda.

2 Gümüş: ‘Güneş paneli ve kaos’ ikilisi

Gümüş, 2025'teki deva­sa yükselişinin ardından 2026'da hem endüstriyel bir metal hem de altının küçük kardeşi olarak çift taraflı destek buluyor.

Tahmin: 100$- 160$/ons bandı.

Analiz: Yapay zekâ veri merkez­leri ve yenilenebilir enerji yatırım­ları (güneş panelleri), elektrikli otomotiv sektörü fiziksel gümüş talebini rekor seviyelere taşıdı. Arz açığının beşinci yılına girme­si, fiyatlarda sert dalgalanmaları (volatiliteyi) beraberinde getire­cektir.

3 Bakır: Yeni dünyanın ‘kı­zıl altını’

Trump'ın gümrük ver­gisi tehditleri sanayi üretimi için bir risk olsa da, bakırın kaderi yeşil dönüşüm ve yapay zekâ ile mühür­lenmiş durumda.

Tahmin: 13.000$ - 15.000$/ton

Analiz: Maden arzındaki cid­di sıkıntılar ve veri merkezlerinin devasa kablolama ihtiyaçları bakı­rı stratejik bir varlık haline getirdi. Grönland veya başka bir bölge üze­rindeki jeopolitik gerginlikler, arz zincirini kırma riski taşıdığı için fiyatları yukarı iten birer katalizör görevi görüyor.

4 Petrol: Arz fazlası bir yanda jeopolitik barut fı­çıları bir yanda

Petrol, 2026'nın en karmaşık denklemi. Bir yanda ABD ve Gu­yana'dan gelen güçlü arz fazla­sı, diğer yanda İran ve Venezue­la'daki patlamaya hazır durum­lar.

Tahmin: Brent Petrol: 55$ - 65$ / varil (Normal seyirde), an­cak bir çatışma anında 90$+.

Analiz: Piyasalarda gün­lük yaklaşık 2-3 milyon varillik bir arz fazlası öngörülüyor. An­cak Trump’ın İran’a yönelik ola­sı askeri müdahale tehditleri ve­ya Hürmüz Boğazı'ndaki bir ak­sama, bu "bolluk" illüzyonunu bir gecede yok edebilir. Venezu­ela'daki "Maduro sonrası" geçiş süreci de üretimin tekrar sisteme dahil olması açısından kritik.

2026 yılı "Siyah Kuğu" (bek­lenmedik yıkıcı olaylar) olayla­rına en gebe yıl olabilir. Özellikle Trump'ın Avrupa ve Asya'ya yö­nelik yüzde 100'e varan vergi teh­ditlerini hayata geçirmesi, küre­sel büyüme tahminlerini aşağı çe­kerken değerli metalleri (Altın/ Gümüş) stratosfere taşıyabilir.

İki kritik sektörün derinlemesine analizi:

1 Teknoloji sektörü: "Ya­rı iletken duvarı" ve yapay zekâ enflasyonu

Ocak 2026 itibarıyla Trump yönetimi, ileri seviye yapay zekâ ve hesaplama çiplerine yüzde 25 gümrük vergisi getirdi. Bu hamle, teknoloji dünyasında "yarı ilet­ken duvarı" olarak adlandırılan yeni bir dönemi başlattı.

●Çip fiyatlarında patlama: Bellek çipi (DRAM) fiyatlarının 2026’nın ilk çeyreğinde yüzde 40-50 oranında artması bekle­niyor. Trump’ın özellikle Asyalı üreticilere yönelik yüzde 100'lük vergi tehditleri, Nvidia, AMD ve Apple gibi devlerin maliyet yapı­sını bozuyor.

●Donanım maliyetleri: Akıllı telefon, sunucu ve yapay zeka işlemcileri artık lüks tü­ketim sınıfına girmeye başladı. 2026'da bir amiral gemisi telefo­nun fiyatı, gümrük vergileri ve te­darik zinciri kırılmaları nedeniy­le bir önceki yıla göre dolar bazın­da yüzde 20-30 daha pahalı.

●Üçüncü taraf test zorun­luluğu: Çin'e gidecek çiplerin Tayvan’dan ABD’ye yönlendirilip test edilmesi zorunluluğu, lojis­tik maliyetleri artırırken "zama­nında üretim" (just-in-time) mo­delini tamamen bitirdi.

2 Otomotiv sektörü: Te­darik zinciri felaketi ve "ICE"ın dönüşü

Otomotiv, karmaşık ve iç içe geçmiş tedarik zinciri nedeniyle Trump’ın gümrük vergilerinden en ağır darbeyi alan sektör konu­munda.

●Avrupa ve Almanya şo­ku: Grönland gerginliği sonra­sı Almanya’ya uygulanan yüzde 10'luk (Haziran'da yüzde 25'e çı­kacak) ek vergiler, Volkswagen, BMW ve Mercedes-Benz hisse­lerinde sert düşüşlere yol açtı. Al­man otomotiv ihracatı şimdiden %15 daralmış durumda.

●EV (Elektrikli Araç) vs. içten yanmalı (ICE): Trump’ın Venezuela petrolleri üzerindeki kontrolü artırması ve petrol fi­yatlarını baskılaması, akaryakıt maliyetlerini düşürdü. Bu du­rum, yüksek çip maliyetleri ne­deniyle pahalılaşan elektrik­li araçlara olan talebi baltalıyor. 2026, içten yanmalı motorların (ICE) beklenmedik geri dönüş yılı olabilir.

●Maliyet transferi: ABD’de montajı yapılan araçlarda kulla­nılan yabancı parçalara getirilen vergiler, ortalama bir araç fiyatı­nı ABD'li tüketici için 1.500 do­lar artırdı.

