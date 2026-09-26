Google Haberler

4.7 trilyon dolarlık kâr havuzu yer değiştiriyor

Kâr havuzu yer değiştirirken ayrışma, en çok modeli satın almakla değil; işini en hızlı ve en disiplinli biçimde yeniden icat edebilmekle ilgili olacak. “Ne kadar yapay zekâ modeli aktive ettik?” yanlış soru; sorulması gerekenlerse “Hangi kâr havuzu savunulamaz hale geliyor? Hangi iş, baştan tasarlanmadan ajanın içine gömülürse sadece yeni bir maliyet katmanı yaratmış olur?”

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
4.7 trilyon dolarlık kâr havuzu yer değiştiriyor

Yönetim Danışmanı METİN TABALU

İnternet satmayı ve teslimatı ucuzlattı. Yapay zekâ ise ser­visin kendisini üretmeyi ucuz­latıyor. Haziranda McKinsey’nin yapay zekâ kolu QuantumBlack, “Simbiyotik İşletme” çalışmasında yapay zekânın bir firmadaki iş sü­reçlerini adeta nasıl yeniden kur­duğunu anlattı. Eylül başında Bain & Company ise aynı dönüşümün ekonomik karşılığını ortaya koy­du: 2035’e kadar 4,7 trilyon dolar­lık kurumsal kâr havuzu el değiş­tirecek. İnternetin 20 yılda yarat­tığı kayma 1,4 trilyon dolardı. Yeni dalganın ölçeği üç katından fazla ve zaman dilimi ise yarısı.

Mesele yalnızca rakamın büyük­lüğü değil. Bain’in ayrımı kritik: İn­ternet esas olarak bir dağıtım tek­nolojisiydi; müşteriye ulaşmayı ucuzlattı. Yapay zekâ ise bir üretim teknolojisi. Malın ve hizmetin ken­disini üretme maliyetini aşağı çe­kiyor. Bu nedenle etkisi, internetin görece sınırlı dokunduğu alanlara da uzanıyor: İmalata, sağlığa, hat­ta ilaç araştırmasının çekirdeği­ne... Bain’e göre sektörlerin yüzde 71’i yapısal olarak dönüşecek. İn­ternet devriminde bu oran yüzde 41’de kalmıştı.

Peki yönetim kurulu masasın­da hâlâ hangi soru soruluyor? Ço­ğu zaman aynı soru: “Kaç kişilik işi otomasyona bağladık?” Bain’in 92 sektörlük analizi, bu sorunun nasıl biraz eksik kaldığını gösteriyor. 4,7 trilyon dolarlık kaymanın yalnız­ca 1,1 trilyonu, yani yaklaşık dört­te biri, verimlilik artışından geli­yor. 2,2 trilyon doları yeni ürün ve hizmetlerden, 1,3 trilyon doları ise pazar payının el değiştirmesinden. Fırsatın da yıkımın da dörtte üçü, mevcut işi biraz daha ucuza yap­manın ötesinde oluşuyor.

Dört kümede sektörler

Sektörler dört kümeye ayrılıyor. İlk kümede teknolojinin temelini kuranlar var: Bulut, veri merkez­leri, yarı iletkenler, temel model­ler ve enerji. Bu alanlar 1,5 trilyon dolarlık talep patlamasını sırtlaya­caklar.

İkinci küme ise yeniden, hatta baştan kurgulanacak sektörlerden oluşuyor; onun da büyüklüğü yak­laşık 1,5 trilyon dolar. İlaç ve sağ­lıkta hızlı hareket eden yerleşik oyuncular konumlarını güçlendi­rebilir. Buna karşılık yazılım, oto­motiv, danışmanlık, hukuk ve lojis­tikte yeni düzenin kazananları he­nüz belli değil.

Üçüncü küme 1,3 trilyon dolar­lık artırımlı güçlendirme alanı. Bu­rada iş modeli tamamen değişme­yebilir ancak yavaş kalan şirketin marjı sıkışabilir.

Dördüncü ve “devrim” küme­si ise daha küçük: 0,3 trilyon dolar. Müşteri desteği ve bilişimde tesli­mat katmanı yapay zekâya kaydık­ça, kâr da zekâ katmanını kontrol eden tarafa doğru hareket ediyor. İki yıl geride kalan bir şirketin, açı­ğını yalnızca teknoloji satın alarak kapatamayacağı düşünülüyor.

McKinsey aynı dönüşümü işlet­menin içinden okuyor. Şirketle­rin yüzde 80’inden fazlası en az bir bölümünde yapay zekâ kullanıyor. Yazılım ajanlarıyla deney yapan­ların oranı yüzde 62. Ancak ajan­ları gerçekten ölçekleyenlerin payı yüzde 10’un altında. Sorun, yapay zekânın çoğu zaman mevcut işin içine bir eklenti olarak yerleştiril­mesi. Sonuç bireysel verimlilikte 5-15 puanlık iyileşme olabilir an­cak bu artış çoğu zaman kâr-zarar tablosunda belirginleşmiyor.

Asıl sıçrama “augmentation”, ya­ni mevcut çalışanı güçlendirmek­ten çok, çalışma biçiminin kendi­sini yeniden icat etmekten gelecek.

Teknolojinin gelişim çizgisi bu değişimi açıklıyor. 2022’nin üret­ken modelleri metin yazabiliyordu ama hafızasızdı. 2024’ün ilk ajan­ları görev dizilerini yürütebildi; ek­sik olan kurumun karar kurallarıy­dı. 2025’ten itibaren akıl yürütme modelleri standart sınavlarda in­san performansını aşmaya başladı.

Asıl farkı ise ajan becerisi ya­ratıyor. Bu beceri, yalnızca ne ya­pılacağını değil, belirli bir şirket­te nasıl yapılacağını da kodlu­yor. Genel amaçlı bir ajan nazik bir hasar yanıtı yazar. Kurumsal beceriyle donatılmış olanı ise po­liçe değerine ve yetki eşiğine ba­karak iadeyi tetikler. McKinsey Global Institute’ye göre Avrupa ile ABD’deki çalışma saatlerinin kabaca yüzde 65’i bilişsel, yüzde 35’i fiziksel. Bilişsel saatlerin yak­laşık üçte ikisi, fiziksel saatlerin üçte biri bugünkü teknolojiyle te­orik olarak otomasyona açık. Top­lam potansiyel çalışma saatleri­nin yüzde 60’ına yaklaşıyor.

Bu oran bir varsayımsal tahmi­ni değil; teknik potansiyeli göste­riyor. Elektrikte olduğu gibi yayı­lım yıllara, hatta on yıllara da ya­yılabilir. İşler gerçekten yeniden tasarlandığında kazancın boyutu da değişiyor. “İki vardiyalı yazılım fabrikası” modelinde gündüz insan ekipleri yönü belirliyor ve çıktıyı kabul ediyor; gece ise ajanlar ko­du ve testleri paralel yürütüyor. Bir Avrupa kamu hizmeti şirketinde ses ajanı çağrıların yüzde 40’ından fazlasını doğruluyor; çağrı maliye­ti kabaca yarıya iniyor. Amazon’un bir milyonu aşkın robotu da insanı robota dönüştürmekten çok, ope­rasyonel akışı algoritmanın etra­fında yeniden kurma yaklaşımını gösteriyor.

McKinsey bu yapı ölçeklendi­ğinde “simbiyotik işletme”den söz ediyor: Rollerinin yüzde 75’i ciddi bir yeniden tasarım gerektiriyor. İnsan yargıya ve istisnalara kayar­ken maliyet hesabı da emekten he­saplama ve çıkarım hacmine doğ­ru değişiyor. Üstüne “bilişsel vergi” ekleniyor: Temel modeller ve bulut birkaç sağlayıcıda yoğunlaştıkça performansın bir bölümü dışarıda belirlenen fiyatlara bağlanıyor.

Kalıcı üstünlük modele erişim­de değil ve dönüşüm de bir tekno­loji projesi olmayacak... Değerden geriye doğru tasarlanmış bir he­def model; yeniden icat ile taktik güçlendirmenin birlikte ilerleme­si; ajanın okuyup eyleyebildiği veri; tek sağlayıcıya bağlanmayan eşgü­düm ve en tepede tempoyu belirle­yen bir sponsor gerekecek.

Doğru sorular “ne kadar yapay zekâ modeli aktive ettik?” değil de “Hangi kâr havuzu savunulamaz hale geliyor? Hangi iş, baştan tasar­lanmadan ajanın içine gömülürse sadece yeni bir maliyet katmanı ya­ratmış olur?” şeklinde.

Kâr havuzu yer değiştirirken ay­rışma, en çok modeli satın almakla değil; işini en hızlı ve en disiplinli biçimde yeniden icat edebilmekle ilgili olacak. Bu 10 yılın asıl reka­beti teknolojiye erişimde değil, işin nasıl yapılacağını yeniden tanım­lamakta yaşanacak.

4.7 trilyon dolarlık kâr havuzu yer değiştiriyor - Resim : 1

4.7 trilyon dolarlık kâr havuzu yer değiştiriyor - Resim : 2

Kaynak: DÜNYA - İSTANBUL
Çok Okunanlar