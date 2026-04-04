Afrika'nın dijital & ticari dönüşümü ve Türkiye

Yönetim Danışmanı BARIŞ SAZAK

Afrika Kıtası Serbest Ticaret Bölgesi (AfCFTA) her ge­çen sene kıtanın dahili ve harici ekonomik entegrasyonuna daha da katkı yapmaya başladı. Şubat ayında kabul edilen Dijital Tica­ret Protokolü kapsamında diji­tal kimlikler, sınır ötesi ödeme­ler, veri transferleri ve siber gü­venlik gibi unsurlar tek bir çatı altında izlenecek. Kıta genelin­de parçalı ulusal düzenlemelerin sebebiyet verdiği birbiriyle bağ­daşmayan veri koruma düzen­lemeleri, farklı elektronik imza standartları, birbirinden kopuk ödeme altyapıları gibi zorlukla­rın ortadan kaldırılması hedef­lenmekte.

Brookings Institute, protokol ile özellikle e-ticaret altyapısının, ödeme sistemleri­nin birbirleriyle çalışabilirliği­nin ve KOBİ'lerin kıta pazarla­rına erişiminin artacağını ön­görmekte. Buna aslında kıtalar arası ticareti de eklemek lazım. Bilhassa yüksek finansal işlem maliyetleri ve sistemlerin bir­biriyle uyumsuzluğu, alternatif çevrimdışı ödeme yöntemlerine rağbeti, bu tip coğrafyalarda faz­lasıyla arttırmakta. Protokolün ilerleyen aylarda kıta üyelerinin siyasi kararlılığıyla uygulamaya konması neticesinde, bambaşka bir ticari kompozisyonla karşı­laşabiliriz.

Verilerle dijital Afrika

Genel olarak kıtanın dijital ekosistemine verilerle bakarsak; 2025 yılı itibarıyla Afrika'nın di­jital ekonomisi 180 milyar do­lara ulaştı ve kıtadaki e-ticaret kullanıcı sayısı 500 milyonu aş­tı. Bu büyümenin temelinde mo­bil internet penetrasyonu yer al­makta. Afrika’nın bu alandaki performansı küresel ortalama­nın üzerinde. Kıtada gerçekle­şen e-ticaret işlemlerinin yüzde 75'inden fazlası akıllı telefonlar üzerinden yapılmakta. Yıllar ön­cesinde bile offline şebeke uy­gulamalarında elektrik fatura­ları doğrudan GSM bedellerine yansıtılarak tahsil edilmektey­di. Başka bir deyişle Afrika, ge­leneksel PC temelli dijital eko­nomi modelini aşarak, doğrudan mobil ekosisteme geçiş yapmış durumda.

Bu dönüşümün en dikkat çe­kici yönlerinden biri de ödeme sistemleri. Pan-Afrika Ödeme ve Takas Sistemi (PAPSS), yıllık yaklaşık 5 milyar dolarlık trans­fer işlem maliyetini ortadan kal­dırma potansiyeline sahip. Bu alandaki şirketler dikkat çekici işlere imza atsa da kıta genelini kapsamada eksikler. Flutterwa­ve 3 milyar dolarlık bir değerle­meye ulaşırken, M-Pesa 60 mil­yon aktif kullanıcısıyla 5 milyon işletmeyi tek bir ekosistemde buluşturuyor. Paystack, Airtel, MTM Momo, Celullant, Inter­switch, Chipper, Mukuru gibi rüşdünü ispat etmiş yapılar mev­cut. Kıtada sınır ötesi ödeme pi­yasasının büyüklüğü 2025 yılın­daki 329 milyar dolardan 2035 yılına gelindiğinde 1 trilyon dola­ra çıkacak.

İş modeli perspektifinden ba­kıldığında tablo orantısızlığıyla dikkat çekici. Küresel ticarette­ki genel eğilime benzer şekilde, Afrika'da da işletmeden işlet­meye (B2B) ticaretin hacmi, iş­letmeden tüketiciye (B2C) mo­delin beş katına ulaşmış du­rumda. B2B altyapısına dönük üreticilerle tedarikçileri buluş­turan başarılı dijital platformlar var. B2C’nin eksik kalmasında son kilometre lojistiği ve depola­ma gibi alanlardaki altyapı eksik­liğinin tesiri büyük.

Mevcut e-ticaret faaliyetleri­nin yüzde 94'ünün yalnızca 10 ülkede yoğunlaşması, kıta gene­linde fırsatların dengesiz dağıl­dığını açıkça ortaya koymakta. Bu durum, söz konusu protoko­lün asıl değerinin tam da bu den­gesizliği gidermede işlev kaza­nabileceğini göstermekte. Nü­fusunun yalnızca yüzde 37'sinin yüksek hızlı internete erişebil­diği, veri maliyetlerinin küresel ortalamanın çok üzerinde sey­rettiği ve geniş bant altyapısı­nın özellikle kırsal bölgelerde son derece ye­tersiz olduğu bir coğrafyada, dijital ticaret protokolünün olası getirileri de kaçınılmaz olarak orantısız bir şekilde dağılacaktır. Afrika Kalkınma Bankası, kı­tanın yıllık 150 milyar dolarlık bir altyapı ya­tırımı ihtiyacı olduğunu tahmin ediyor. Birçok böl­gede elektrifikasyon altya­pısı bile ciddi sorun. Güven­lik endişeleri ile birleşince yeni yatırımlar için bariyer söz konusu. Her ne kadar dijital çer­çeve yeniden şekillendirilse de işin ucu günü sonunda operas­yonel ticari adımlara dayanmak­ta. Dolayısıyla protokolü ve alt­yapı açığını, daha geniş minval­de mali ve fiziksel boyutlarıyla değerlendirmek gerekiyor.

Türkiye: Güçlü temel, eksik halka

Türkiye'nin Afrika kıtasında yalnızca dört ülkeyle (Mısır, Tu­nus, Fas, Mauritius) yürürlük­te olan serbest ticaret anlaşma­sı bulunmakta. Sahra Altı Afri­ka'ya gerçekleştirilen ihracatın toplam ticaret hacmi içindeki payının yüzde 36 düzeyinde kal­ması, kıtanın en hızlı büyüyen pazarlarıyla bağın henüz istenen seviyede olmadığını ortaya ko­yuyor. Dijital Ticaret Protokolü kapsamında yeni dönemde Tür­kiye'nin e-ticaret ve ödeme sis­temlerindeki kurumsal kapasi­tesiyle yeni iş birlikleri geliştire­bilir. Özellikle üç alanda Türkiye kıtada fark yaratabilir.

1 Hukuki altyapının tamamlanması

Nijerya, Kenya ve Etiyopya baş­ta olmak üzere Sahra Altı Afri­ka'nın büyük ekonomileriyle ser­best ticaret anlaşması müzakere­lerinin hızla sonuçlandırılması ve AfCFTA Sekreteryası ile resmî bir diyalog mekanizmasının ku­rulması büyük önem taşıyor.

2 Dijital ekonomi işbirliği­nin derinleştirilmesi

Türkiye'nin e-devlet, fintek ve siber güvenlik alanlarındaki biri­kimi, protokolün öngördüğü diji­tal kamu altyapısı yatırımlarıyla doğrudan örtüşüyor. Bu çerçeve­de Pan-Afrika Ödeme ve Takas Sistemi (PAPSS) ile Türk ban­kacılık sistemi arasında teknik uyumluluk çalışmaları başlatıla­bilir. Hem altyapı hem uygulama tarafında özel ve kamu iştirakle­riyle ciddi bir kurumsal kapasite­ye sahibiz.

3 Değer zinciri ortaklıkla­rının kurulması

Türk firmalarının kıtadaki var­lığını salt müteahhitlik faaliyet­leri ve ihracattan öteye taşıya­rak, yerel üretim ortaklıklarına dönüştürmek gerekiyor. Bu yak­laşımla Türk şirketleri, AfCFTA menşe kurallarından yararlana­rak, Sahra Altı pazarlarına kalı­cı iş birlikleri tesis edebilir. Öte yandan Türkiye’de iç pazardaki güçlü e-ticaret pazar yerlerinin biraz daha risk iştahını arttıra­rak kıtada yer alması önemli. İş işten geçtikten sonra kıtaya pe­netrasyon çok daha maliyetli ola­caktır. İlgilenen şirketler riskle­rini Türkiye’nin kıtadaki yumu­şak gücüyle minimize edilebilir. Türkiye’deki yerel üreticiler için pazaryerleri iyi bir sıçrama tah­tası olacaktır.

Ödeme altyapısına, e-ticaret sektörüne ya da ticareti kolaylaş­tıracak araçlara şimdi yapılacak yatırımlar, protokolün uygulan­masının hız kazanmasıyla da üs­tel bir değer artışı yaratmaya se­bebiyet verebilir. Protokol kapsa­mında erken davranan aktörler, aynı zamanda sektörün standart­larını ve iş modellerini biçimlen­dirme gücüne sahip olacaktır.