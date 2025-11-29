Aile şirketlerinde değişim: Riskten fırsata dönüşüm

Av. Dr. Umut METİN - Dr. Yurdal ÖZATLAN

Diğer taraftan, bu şir­ketlerin ömrünün çoğunlukla ku­rucunun ömrüyle sınırlı kaldığı, özellikle ikinci ve üçüncü kuşak­lara geçişte ortaya çıkan sorun­larla bu şirketlerin duraklama ve hatta dağılma riskinin oluşabil­diği de zaman zaman görülmek­tedir.

Bir aile şirketinin ayakta kal­ması sadece ekonomik gücüyle değil, aynı zamanda ailenin temel değerlerinden beslenen mane­vi sermayesi ile de mümkündür. Demek ki aile şirketinin güçlü bir şekilde nesilden nesile aktarımı için sadece iyi bir şirket değil hem iyi bir şirket hem de iyi bir aile bir­likteliğinin, bütünlüğünün oluş­turulması gerekir.

Kuşaklar arasındaki çatışma dinamikleri

Kurucu nesil, genellikle işin en başından yani çekirdeğinden ge­lerek uzun yıllar sabırla verilen emekle şirketi var etmektedir. Bu büyüme, çoğu zaman kurumsal­laşma ile desteklenememektedir. Şirket büyüdükçe yönetim ve or­ganizasyon, insan kaynakları ve hukuk gibi alanlardaki eksiklikler ortaya çıkabilmektedir. Bu halin bir kısım sebepleri vardır;

●Yaklaşım farkı: Önceki ku­şak var olanı koruma kaygısı gü­derken, genç kuşak değişim ve ye­nilenme arzusu içinde olabilir.

●Katılım sorunu: Zorluklar­dan biri de genç neslin aile şirke­tine dahil olma yöntemindeki be­lirsizlik dışında bu konuda genç neslin isteksizliği de olabilir. Bü­yüklerinin yaptığı işi yapmak is­tememek de rastlanan durumlar­dandır.

●Liderde değişim ve karma­şıklaşan ilişkiler: İlk kuşak ge­nelde karizmatik bir kurucu figür etrafında şekillenir. Bu kişi ge­nelde baba – ağabey veya abla ola­bilir. Ancak bu liderlik tarzının, yeni kuşakla sürdürülebilmesi kolay değildir. İkinci kuşakta kar­deşler arasında, üçüncü kuşakta ise kuzenler ve torunlar dahil ol­duğunda ortaklık yapısı karma­şıklaşır. Hele bir de gelinler ve da­matlar gelince karmaşık tablo, karmakarışık bir hal alır.

Bu noktada herkes için geçerli ve ailenin tüm fertlerini bağlayan kurallar var olmadıkça şirketin, aileden doğan veya şirketten üre­yen içsel sorunlardan etkilen­memesi imkânsızlaşır.

Bağlayıcı hukuki önlemlerin faydası

Ne yazıktır ki kamuoyu­na da yansıyan miras kavgaları, aile sürtüşmeleri büyük bir eko­nomik kaybın göstergesidir. Bü­yümesi veya kalıcılaşması gere­ken şirketlerin, yönetilemeyen sorunlarla yok oluşuna üzüle­rek tanık olmak yerine, bu gidişi en baştan engellemek, bu yönde tedbirler almak gerekir. Şirket­lerdeki yönetim çekişmeleri, ku­ral metinlerinin eksikliği, hukuki önlemlerin yetersizliğinden kay­naklanabilir. Bu noktada, önleyi­ci avukatlık hizmetleri desteğiy­le aile şirketinin kendi özgün ya­pısına uygun hayata geçirilmesi gereken kural metinlerinin ek­sikliği önemli bir zafiyet yarata­bilir. Buna karşı bir kısım çözüm­ler vardır:

●Temel ilkeler: Şeffaflık, he­sap verebilirlik, toplum yararı­nı göz ardı etmeyen ticari yakla­şım, adalet ve sorumluluk sadece halka açık şirketler için değil, aile şirketleri için de ihtiyaçtır.

●Etkin ve eğitici yönetim: Özellikle yeni nesli temsil eden yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu kararını imza etmekten öte işlev gösterebilmeli, yönet­meyi öğrenebilmelidir. Bunun için, aile şirketlerinde farklı yö­netim kurulu modellemeleri ya­pılabilir. Genç nesillerin, geçmiş­ten gelen tecrübeyi toplayabile­ceği, birlikte hareket edebileceği ihtiyari organların hayata geçiril­mesi düşünülebilir. Yönetim Ku­rulu’na bağlı komisyonlar, danış­ma kurulu gibi seçenekler fayda sağlayıcı olabilir.

●Hukuki araçlar ve sözleş­meler: Türk Ticaret Kanunu (TTK), farklı şirket tiplerine izin vermektedir. Bu tiplerden örne­ğin anonim şirket, limited şirket gibi birini seçmek yeterli değildir. Şirketin özgün yapılanması üze­rine kafa yorulmalı ve ihtiyaçlar hukuki metinlerle desteklenme­lidir. Esas sözleşmelere ek olarak, Aile Anayasası, Pay Sahipleri Söz­leşmesi, İç Yönerge, Oy Sözleşme­si gibi her şirketin kendi şartları­na özgü stratejisi olması gereken metinler özel önemdedir.

●Vefat sonrasının planı: Kurucu veya kurucuların vefatı, şirkette bir yönetim boşluğu veya yönetim krizi yaratabilir. Böyle bir tablonun oluşmaması için ku­rucunun veya kurucuların vefat sonrası planlamasını hayata ge­çirmesi ihtiyaçtır. “Miras planla­ması” kapsamında vasiyetname, mirastan feragat beyanları, miras taksim sözleşmeleri gibi metin­ler tanzim olunabilir.

●Şirketin kilit kadrosunun aidiyetinin desteklenmesi: Şirketlerin başarısında önceki nesillerle birlikte yüksek emek vermiş ve ortak hedef için ailece benimsenmiş kişilerin şirketten kopmasının engelleyecek tedbir­lerin alınması gerekir. Ömrünü şirket menfaatlerine adayanların şirkette daha iyi ücretlendirme, prim, farklı statülü pay sahipliği hakları ile şir­ketle bağının kopmasının engellenmesi gerekir.

Böylelikle pay sahipleri aktarı­mı yanında şirket­te kilit noktalarda gö­rev alan profesyonellerin şirket yapısının vefa har­cıyla güçlendirilmesi fay­da sağlayabilir. Bu tercih, pay sahipleri içinde bir denge soru­nu yaratmayacak sınırlı bir ala­nın nitelikli çalışanlara tahsisi gi­bi bir gücü var edebilir. Küçüle­rek yeni nesillere aktarım yerine, geçmişten gelenlerle yeni nesille­re büyüterek aktarmak, büyüyen­den küçük parçayı ise bu süreçte emeği olan değer katmış profes­yonellere ölçüyle sunmak üzerin­de düşünülmesi gereken, iyi bir planlama ile fayda sağlayabilecek hususlardandır.

İtibar yönetiminin hukuki kurallarla desteklenmesi

Unutulmamalıdır ki ailenin iti­barı şirketin, şirketin itibarı ise aynı zamanda ailenin itibarıdır. Bu iki alanda da saygınlığı ve de­ğerli olmayı korumak gerekir. Ai­le üyelerinin (özellikle genç ku­şağın) magazin haberlerine öl­çüsüz-kontrolsüz konu olması, şirketin itibarını aşındırabilir.

Öyle ki şirkette pay sahibi olma­sa dahi, bir aile ferdinin isabet­siz tavrı bütüne (aileye ve şirkete) mal edilebilir. Olgunluk içerme­yen lüks harcamalar, uygunsuz davranışlar, toplumun bütünü veya bir kesimini incitebilecek söylemler, aile içi kırgınlıkların kamuya yansıması, yıllar içinde nice emekle var edilen markanın köklü değerlerini hızlıca aşın­dırabilir.

50 yılda var edilen aile ve şirket itibarın 5 dakikada sar­sılmasına müsaade edilmemeli­dir. Aile mensuplarının karşılıklı hukuki mücadeleler, kişisel kav­galarla şirket ve aile imajını cid­di şekilde zedeleyen örneklere meydan verebildiği gerçeği, hem yurtdışından hem de ülkemizden bolca örnekle teyit edilebilir. Ai­le Anayasası – Ortaklar arası söz­leşme (pay sahipleri sözleşmesi) gibi metinlerle belirttiğimiz yak­laşımın uygulanması, aile şirke­tinin itibar kaybını önlemek ve gelecekte daha güçlü konumlan­ması için destek yaratabilir.

Bu çerçevede, aile şirketindeki te­mel prensipler ve davranış kod­larının belirlenmesi, aile fertleri­nin medya ile olan ilişkilerini dü­zenleyen kurallar konulması, aile ve şirket adına kimin söz söyleme yetkisine sahip olduğu (görüne­cek yüz) ve bütünün sözcüsü be­lirlenebilir. Keza, özel yaşamı ve­ya kontrolsüz tavırları ile aile şir­keti itibarını zedeleyebilenlerin ise bir şekilde yönetimden uzak tutulması, hatta gerek varsa hu­kuki sınırlama altına alınması yö­nünde adımlar atmak gerekebilir.

Bir diğer olası fayda olarak nite­likli bir Aile Anayasası aile içi an­laşmazlıkların mahkemelere ta­şınmadan, alenileşmeden çözü­müne imkân verir. Net mutludur ki ülkemizde oldukça aktif bir şe­kilde uygulanan “Arabuluculuk” aile şirketleri sorunlarında uygu­lanabilir etkili ve ilk başvurulma­sı gereken bir uyuşmazlık çözüm yöntemidir. Arabulucu, Aile Ana­yasasası’nda ismen de belirlene­bilir, daha sonradan da belirleme yöntemi tercih olunabilir. Böyle­ce şirket ve aile sırları ifşa olmaz.

Sonuç olarak aile şirketlerin­de kuşak değişimi doğru yönetil­diğinde bir tehdit değildir. Aksi­ne, geleceğe daha isabetli adım atmak isteyen aileler için bir fır­sattır. Bu dönüşümde, dilek ve te­mennilerden öte, imza edenle­rin tümünü bağlayacak hukuki bağlayıcılığı bulunan metinlerin oluşturulması gerekir. Aile Şir­ketleri uyuşmazlık çözümünde sorunları dışarı ile paylaşan adli­yeler - mahkemeler yerine arabu­luculuk gibi mekanizmaların kul­lanılması özel faydalıdır.