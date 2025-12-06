Anadolu tohumları mutfak ekonomisinde yükseliyor

BİLGE KEYKUBAT (Tarım ve Gıda Yazarı Ziraat Mühendisi)

2025 yılının son günlerinde Türkiye gastronomi sahnesi­ne baktığımızda, göze çarpan en çarpıcı dönüşümlerden biri, sofra­larımızda yaşanan "yerellik" vur­gusunun köklere, daha da derine, tohumlara kadar inmiş olması. Sa­dece bir lezzet arayışı değil, iklim krizine dirençli, biyoçeşitliliği ko­ruyan ve kırsal kalkınmayı tetik­leyen atalık tohumlar, artık yıldız şeflerin en kıymetli mutfak silah­ları, gurme restoranların övünç kaynağı ve vizyoner yatırımcıla­rın radarındaki stratejik bir değer haline geldi.

Bu hareket, geçici bir yemek trendinin çok ötesinde; ta­rımdan turizme, perakendeden ihracata uzanan, Türkiye'nin gı­da ekonomisinin gelecek on yılını şekillendirecek dinamik bir eko­sistemin doğuşunun habercisi. Anadolu'nun kadim tohum hazi­nesinin nasıl yeni bir ekonomik değerler zinciri yarattığını, bu zin­cirin halkalarını ve önümüzdeki fırsatlar ile zorlukları anlayabil­mek çok önemli.

Anadolu, dünyanın en önemli gen merkezlerinden biri. Binlerce yıllık tarım kültürü, coğrafyanın sunduğu mikro klima alanlarıy­la birleşince, sayısız yerel buğday, mercimek, nohut, sebze ve mey­ve çeşidi evrilmiş. Karakılçık buğ­dayı, siyez (Hitit buğdayı), sarıkız domatesi, Ayaş domatesi, Çengel­köy salatalığı, acı sivri biber, Bor­nova kınalı bamyası. Bu isimler, sadece birer ürün adı değil, birer kültürel kod, birer hikâye ve birer genetik şifre.

Çiftçinin elinden uluslararası şirketlere

Ancak endüstriyel tarımın stan­dart, verim odaklı, hibrit tohumla­rı karşısında bu hazine, yirminci yüzyıl boyunca yavaş yavaş unu­tulmaya, hatta yok olmaya yüz tut­tu. Tohum, çiftçinin elinden alınıp laboratuvara ve uluslararası şir­ketlere havale edildi. Ta ki 2000'li yılların başlarından itibaren, önce küçük bir grup duyarlı çiftçi, ak­tivist ve akademisyen, sonrasın­da ise lezzetin sınırlarını zorlamak isteyen şefler sayesinde bu hafı­za yeniden canlanmaya başlaya­na dek.

Bugün, Türkiye'deki yerli to­hum takas şenlikleri, ekolojik pa­zarlar ve topluluk destekli tarım grupları, sadece ürün değil, bilgi ve kültür takasının da merkezi hali­ne geldi. Bu hareketin mutfaklara, restoran menülerine ve nihayetin­de ekonomiye yansıması ise son yılların en dikkat çekici gelişmesi.

Türkiye'nin öncü şefleri artık sadece iyi bir kasap veya balıkçı ile değil, doğru tohumu eken, doğru yöntemle yetiştiren çiftçi ile doğ­rudan iletişim halinde. Günümüz­de şeflerin yeni ortakları artık çift­çiler ve tohumlar. İstanbul, Anka­ra, İzmir ve Bodrum'un önde gelen restoranlarının menülerinde, sa­dece malzemenin değil, tohumun da adı geçiyor: "Tatlımızda yerel 'Hasanbey' armut çeşidimiz kulla­nılmıştır," "Makarnamız %100 ka­rakılçık buğdayından elde edilen undan yapılmıştır."

Maksut Aşkar (Neolokal) gibi şefler, yerelliği sadece bir pazar­lama aracı değil, bir felsefe olarak benimsiyor ve menülerini nere­deyse tamamen Anadolu'nun kay­bolmaya yüz tutmuş türleri üzeri­ne kuruyor.

Bu şefler için yerli tohum, önce­likle benzersiz bir lezzet ve doku profili demek. Endüstriyel doma­tesin tekdüze tadına karşılık, bir Sarıkız domatesinin yoğun, den­geli ve derin aroması. Ama ikinci ve belki de daha önemlisi, bu bir hikâye ve aidiyet meselesi. Misafi­re sunulan, sadece bir yemek değil, bir coğrafyanın, bir geleneğin ve onu yaşatan insanların hikâyesi.

Bu işbirliği, çiftçi-şef direkt ba­ğı olarak adlandırılan yeni bir te­darik modelini doğurdu. Resto­ran, bir çiftçiye "şu tohumdan, şu şartlarda benim için üretir mi­sin?" diye sipariş veriyor. Bu, çift­çi için garantili pazar ve daha yük­sek gelir, şef için ise kalite ve sür­dürülebilirlik garantisi anlamına geliyor. Gastronomi turizmi de bu denklemin bir parçası: Şefler, mi­safirlerini o çiftçinin tarlasına ve­ya bahçesine götürerek deneyimi bütünleştiriyor.

Maliyet kaleminden değere

İşin duygusal ve kültürel boyutu kadar çarpıcı olan, yarattığı eko­nomik değer. Geleneksel tarımda tohum, bir maliyet kalemi iken, bu yeni modelde tohum, bir değer ve kâr merkezi haline geliyor.

Standart buğday ununun kilosu belirli bir fiyattan alınırken, ser­tifikalı organik Karakılçık buğda­yından öğütülmüş un, neredeyse 5-7 kat daha pahalıya satılabiliyor. Bu fark, işlendikçe (bulgur, erişte, tarhana) ve nihayetinde bir şefin elinde sofraya geldiğinde katlana­rak artıyor. Bir "Karakılçık bulgur pilavı", sıradan bir pilavın fiyatı­nın çok üzerinde bir değerle me­nüde yer bulabiliyor.

Restoran menüsünde "yerli/ atalık tohum" vurgusu, ortalama sipariş değerini yükselten güçlü bir pazarlama aracı. Gittikçe bi­linçlenen tüketici, bu değeri anlı­yor ve ödemeye razı oluyor. Ayrıca, restoranın marka değerine ve sa­dık müşteri kitlesi oluşturmasına doğrudan katkı sağlıyor.

Model, genç nüfusun tarım ve gıda işleme alanlarına ilgisini artı­rıyor kırsal kalkınmaya fayda sağ­lıyor. Köyündeki atalık tohumla­rıyla özel üretim yapan bir çiftçi, artık şehirdeki bir restoran veya özel bir gıda şirketi için çalışıyor. Bu, göçü tersine çevirebilecek, kır­salda yeni iş imkânları yaratabile­cek bir potansiyel taşıyor. "TaTu­Ta" gibi ekolojik çiftliklerde tarım turizmi ve gönüllülük programla­rı da bu ekonomiye destek veriyor.

Son dönemde, atalık tohumla­rı tedarik eden, işleyen ve pazar­layan girişimlerde (start-up) cid­di bir artış var. Online platformlar üzerinden tohum ve ürün satışı, abonelik kutuları, özel şefler ve bu­tik oteller için tedarikçilik gibi iş modelleri gelişiyor. Bu alana yö­nelik melek yatırımcı ve risk ser­mayesi ilgisi de giderek büyüyor. Tohum, food-tech’in yeni cazibe merkezi.

Ancak bu yolda mevzuat ve ser­tifikasyon sistemleri, arz güven­liği, lojistik ağı, fiyat direnci gibi önemli zorluklar da çok fazla.

Bu zorluklar, aynı zamanda büyük fırsatları da barındırıyor: markalaşma ve coğrafi işaretli ürünler, ihracat potansiyeli, gıda teknolojileri işbirlikleri ve küre­sel trendler…

Sürdürülebilir mutfak ekonomisinin temeli

Günümüzden bakınca, Anado­lu tohumlarının gastronomideki yükselişi, sadece damak tadına hi­tap eden bir gelişme değil. Bu, bir ekonomik akıl ve ekolojik sorum­luluk hareketi. İklim krizinin ta­rım üzerindeki etkilerini her gün daha fazla hissettiğimiz bir çağda, yerel adaptasyonu yüksek tohum­lar bir sigorta poliçesi. Gıda güven­liği ve otonomisi arayışında, milli bir stratejik kaynak. Kırsalın can­lanması için ise elle tutulur bir kal­dıraç.

Mutfaklarımızda başlayan bu tohum devrimi, doğru politikalar, şeffaf bir mevzuat, güçlü bir şef çiftçi sanayici işbirliği ve tüketici bilinci ile Türkiye'yi, dünya sürdü­rülebilir gastronomi ve tarım eko­nomisi liginde çok daha üst sıra­lara taşıyabilir. Sonuçta, geleceğin sofrası, geçmişin tohumlarında saklı. Görevimiz, o tohumları sa­dece saklamak değil, onlardan be­reketli, lezzetli ve adil bir ekonomi yeşertmek.