Araştırma: CEO’lar yapay zekâ dönüşüm hızından memnun değil

Yapay zekâ teknolojisi eşine az rastlanır bir hızda gelişmeye, hayatın hemen her alanına nüfus etmeye devam ediyor. Ancak gö­rünen o ki iş dünyası bu hıza ye­tişmekte zorlanıyor.

Yönetim danışmanlığı şirketi Bain & Company’nin gerçekleş­tirdiği CEO araştırması, CEO’la­rın yüzde 80'inin yapay zekâ dö­nüşüm programlarının hızından memnun olmadığını gösteriyor. Yine şirketlerin büyük bir çoğun­luğunun (yüzde 85) süreci iyi yö­netemediğini ve uygulayamaya koyamadığı görülüyor.

CEO'lar yapay zekâ dönüşüm­leriyle hedeflere ulaşmak konu­sundan umutsuz. Yüzde 82'si hedeflenen sonuçların en iyi ih­timalle yalnızca kısmen hayata geçirebildiğini söylüyor. Hedef­lerinin çoğuna veya tamamına ulaştığını belirtenlerin oranıysa yalnızca sadece yüzde 18.

Yetkinlik ve odaklanma eksikliği en büyük engeller

Yapay zekâ süreçlerinde en bü­yük engeller ilk akla gelebileceği üzere teknoloji değil; yetkinlik ve odaklanma eksikliği olarak görü­lüyor. CEO’ların yüzde 43'ü ku­rum içi uzmanlık ve araç yeter­sizliğine, yüzde 41'i geniş çap­lı bir dönüşüm yerine yerel pilot projelere sıkışıp kalmaya, yüz­de 39'u ise şirket verileri ile plat­formlarının yapay zekâ teknolo­jisini büyük ölçekte uygulamaya henüz hazır olmamasına dikkat çekiyor.

Raporda öne çıkan başlıklar şöyle:

● Pilot projeler vs. gerçek dönüşüm: Çoğu CEO bir yapay zekâ dönüşümüne liderlik ettiği­ni düşünse de aslında sadece bir pilot projeler portföyünü yöne­tiyor; oysa bu ikisi aynı şey değil.

● Kopyalanamaz bir avan­taj: Öne geçen şirketler aynı yol­da daha hızlı ilerlemiyor; benzer­siz veriler, kodlanmış iş akışları ve öğrenme mimarileri aracılığıy­la, hiçbir rakibin sadece daha bü­yük bir çek yazarak alt edemeye­ceği, katlanarak büyüyen bir "ku­ruma özel zekâ" inşa ediyorlar.

● Devredilemez liderlik ka­rarları: Liderleri geride kalan­lardan ayıran yedi bilinçli tercih karşımıza çıkıyor: Duruş, odak­lanılan alan (domain), veri, tek­noloji mimarisi, işletim modeli, öğrenme sistemi ve yönetişim. Ve bu tercihlerin hiçbirinin başkası­na devredilmemesi gerekiyor.

● Kapanan fırsat pencere­si: Fırsat penceresi gerçek ve hız­la kapanıyor: Önceki teknoloji dalgalarının aksine, yapay zekâ­nın sağladığı avantajlar kararsız­lıkları artırıyor.

Üç kritik nokta

Araştırma Kuruma Özel Zekâ (Proprietary Intelligence) için ÜÇ temel taş ortaya koyuyor:

1.Kuruma özel veri (Prop­rietary data): Yalnızca kuruma ait olan; her işlem, etkileşim ve kararla değeri daha da artan müş­teri, operasyon ve sonuç kayıtla­rının birikimi.

2.Kodlanmış iş akışları (En­coded workflows): Şirketin na­sıl kazandığına dair kurumsal bilginin, insan muhakemesin­den süzülerek bunu geniş ölçek­te uygulayan yapay zekâ ajanla­rına entegre edilmesi anlamına geliyor.

3. Öğrenme mimarisi (Le­arning architecture): İnsan muhakemesi ile yapay zekâ çık­tıları arasındaki kapalı devre döngüler anlamına geliyor. Bu döngüler her bir uygulamayı bir öncekinden daha akıllı hale ge­tirerek, kullanıldıkça büyüyen ve sadece daha büyük bütçeler ayrılarak kapatılamayacak bir avantaj sağlıyor.

“Sadece bir ilerleme illüzyonu”

Bain & Company Türkiye Or­taklarından Armando Guastella raporla ilgili değerlendirmesinde şunları söyledi: “Çoğu CEO yapay zekânın en önemli öncelik oldu­ğunu söylüyor ancak kanıtlar ak­sini gösteriyor. Büyük bir çoğun­luk, işin rekabet etme şeklini de­ğiştirmeden sadece bir ilerleme illüzyonu yaratan bir yapay zekâ portföyü (pilot projeler, konsept kanıtları ve verimlilik eklentile­ri koleksiyonu) yönetiyor. Bu bir dönüşüm değil. Aradaki farkı bi­len şirketler ise yakalanması zor olacak şekilde öne geçiyor.”