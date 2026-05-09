Bilançonun saatli bombası: Ortaklara borç mu, şirkete ceza mı?

Bilanço incelemesinde en çok göze batan iki hesap! Vergi müfettişi için altın madeni! Meşhur ortaklara borç ve ortaklardan alacaklar hesabı! Özellikle analistlerin bakış açısıyla vergi müfettişinin bakış açısını harmanlamaya çalışarak konuyu inceleyelim.

Ekonomist – Bankacı UĞUR GÜNDÜZ

Ortaklara borçlar hesabı

Şirketin ortaklarına olan kısa veya uzun vadeli nakit veya diğer türden borçlarını ifade eder.

  • Ortaklardan alınan borçlar: Şirketin finansman ihtiyacını kar­şılamak amacıyla ortaklardan na­kit veya diğer varlıklar şeklinde borçlanması.
  • Kâr payı borcu: Dağıtımına karar verilen ancak henüz ortak­lara ödenmemiş olan kâr payları.
  • Huzur hakkı ve ücret borç­ları: Yönetim kurulu üyeleri ve­ya şirkette çalışan ortaklara ait henüz ödenmemiş huzur hakları veya ücretler.
  • Diğer borçlar: Ortaklarla ya­pılan ticari işlemler dışındaki di­ğer borçlanmalar .

Ortaklardan alacaklar hesabı

Şirket ortaklarından olan kısa veya uzun vadeli nakit veya diğer türden alacaklarını gösterir.

  • Ortaklara verilen borçlar: Şirketin ortaklarına nakit veya diğer varlıklar şeklinde borç ver­mesi.
  • Ortaklar adına yapılan ödemeler: Şirketin ortakların kişisel harcamalarını yapması ve bu tutarların ortaklardan tahsil edilecek olması.
  • Satışlardan kaynaklanan alacaklar: Şirketin ortaklarına mal veya hizmet satışı yapması ve bedelinin henüz tahsil edil­memiş olması.
  • Diğer alacaklar: Ortaklarla yapılan ticari işlemler dışındaki diğer alacaklar.

Bu hesaplar neden önemli?

  • Şeffaflık ve izlenebilirlik: Bu hesaplar, şirket ile ortakları arasındaki para ve diğer kaynak transferlerinin şeffaf bir şekil­de izlenmesini sağlar. Ya da öyle umulur!
  • Finansal analiz: Bilanço analizi yapılırken, bu hesaplar­daki bakiyeler şirketin ortaklar­la olan finansal ilişkisini ve liki­dite durumunu değerlendirme­de önemli bir rol oynar. Yüksek borç veya alacak bakiyeleri, şir­ketin finansal yapısı ve ortaklar­la olan ilişkileri hakkında soru işaretleri yaratır.

Banka kredi talebini değerlen­dirirken en büyük başvuru kayna­ğı tabii ki firma bilançosudur. Or­taklara borç kalemi öz kaynak gi­bi değerlendirilirken ortaklardan alacak hesabı öz kaynaklardan tenzil edilir (indirilir) ve olumsuz bir olgu olarak dikkate alınır.

Örneğin; X firması bilançosun­da öz kaynaklar 10 milyon lira, or­taklardan alacaklar hesabı 5 mil­yon olsun. İstihbaratçı bilanço düzeltmesi yaparken OAH’daki 5 milyon lirayı öz kaynaklardan indirir ve öz kaynakları 5 milyon lira olarak dikkate alır. Yapılacak bütün oran tahlillerinde bu ra­kam dikkate alınır. Yani bilanço­da görülen 10 milyon liranın mali tahlilde oransal bir katkısı olmaz. Bu nedenle özellikle ortaklardan alacaklar hesabı çok zorunlu ol­madıkça kullanılmamalı, kısa sü­rede ters kayıtla kapatılması sağ­lanmalıdır.

  • Vergi incelemeleri: Vergi müfettişleri, bu hesapları şirket ile ortaklar arasındaki transfer­lerin ticari gerekliliklere uygun olup olmadığını ve vergi kaçırma potansiyelini değerlendirmek için incelerler.

Özellikle yüksek ve sürekli ar­tan borç veya alacak bakiyeleri dikkat çeker. Zira ortağın sermaye koyması gerekirken, borç verme­si ve faiz gideri yaratması örtülü sermaye açısından vergi sorunu yaratabilir. Keza ortağın yüksek miktarda ve uzun süreli şirketten para çekmesi, şirketin içini bo­şaltması olarak değerlendirilir.

  • Kurumsal yönetim: İyi ku­rumsal yönetim ilkeleri gereği, şirket ile ortaklar arasındaki ma­li ilişkilerin açık ve şeffaf olması beklenir. Bu hesaplar bu şeffaflığı sağlamaya yardımcı olur. Ancak yüksek miktarlar ve bir türlü ka­panmayan borç ve alacaklar şef­faflık bir yana bilanço bütünlüğü­nü manipüle eder.

Bu hesaplar nasıl kapatılır?

  • Nakit ödeme/tahsilat: En basit yöntem, borcun ortaklara nakit olarak ödenmesi veya alaca­ğın ortaklardan nakit olarak tahsil edilmesidir.
  • Mahsup işlemi: Şirketin or­tağa olan borcu ile ortağın şirket­ten olan alacağı karşılıklı olarak mahsup edilebilir. Bu işlem, her iki tarafın da mutabakatı ile ger­çekleştirilir.
  • Sermaye artırımı: Ortaklara olan borçlar, sermaye artırımı yo­luyla öz kaynağa dönüştürülebilir. Bu işlemde, ortaklar alacaklarını şirkete sermaye olarak koyarlar. Bu yöntem, şirketin finansal yapı­sını güçlendirir.
  • Kâr dağıtımı: Ortaklardan alacaklar, dağıtılabilir kâr tuta­rından mahsup edilerek kapatı­labilir.
  • Ayni sermaye koyma: Ortak­ların şirkete olan borçları, ayni (nakit dışı) varlıkların (örneğin, gayrimenkul, araç) sermaye ola­rak konulmasıyla kapatılır.
  • Vazgeçme: Ortakların şirket­ten olan alacaklarından feragat etmesi durumunda, bu alacaklar gelir olarak kayıtlara alınır.

Hassas konular bunlar!

Ortaklara borçlar ve ortaklar­dan alacaklar hesapları elbet­te işin gereği kullanılmalı ve or­tak/şirket ilişkilerinde şeffaflık sağlanmalıdır. Ancak bu kayıt­ları asli bir muhasebe işlemi gibi düşünmemeli, bir an önce borç/ alacak ilişkisi sonlandırılarak, borç sermayeye, alacak ise tah­silata dönüşmelidir. Aksi halde kredibilitenin en önemli unsuru olan bilançolardan gerekli deste­ği alamayız.

Bu hesaplardaki yüksek ve sü­rekli bakiyeler, örtülü sermaye ve­ya örtülü kazanç gibi vergi riskleri yaratabilir. Bu nedenle, bu tür iş­lemlerin olağan ticari hayatın ge­reklerine uygun olması ve belge­lendirilmesi çok önemlidir.

Özellikle grup ilişkisi içerisin­de yapılan borç, alacak ve satış ka­yıtları, bilanço düzeltme işlemine tabi olacağından, gerçek rakamlar firmanın beklentilerinden farklı olacaktır.

Transfer fiyatlamaları

Grup içi transfer fiyatlandırma­sı, vergi otoritelerinin (özellikle de Gelir İdaresi'nin) en çok "radarın­da" olan konulardan biridir. Bu sü­reçte sadece "bir fiyat belirlemek" yetmez; o fiyatın neden öyle oldu­ğunu, sanki birbirini hiç tanıma­yan iki yabancı şirket el sıkışıyor­muş gibi kanıtlamanız gerekir. Bu­rada dikkat etmeniz gereken temel hususlar şunlardır:

1- Emsallere uygunluk ilkesi (altın kural)

Transfer fiyatlandırmasının kalbi budur. İlişkili şirketler ara­sındaki mal veya hizmet alım-satı­mında uygulanan fiyatın, araların­da hiçbir bağ olmayan iki bağımsız şirket arasındaki piyasa fiyatıyla uyumlu olması gerekir.

2- Grup içi hizmetlerde "fay­da testi" (benefit test)

Hizmet faturaları (danışmanlık, yönetim, IT vb.) denetimlerde en çok sorgulanan kalemlerdir. Şirke­tinize bir fatura kesildiğinde şu iki soruyu sormalısınız:

  • Hizmet gerçekten verildi mi? (İspat: Raporlar, e-postalar, log kayıtları).
  • Bu hizmete ihtiyacım var mıydı? Bağımsız bir şirket olsay­dınız bu hizmeti dışarıdan satın alır mıydınız? Eğer cevap "hayır" ise veya hizmet halihazırda şirket içinde zaten yapılıyorsa (müker­rerlik), bu gider vergi otoritesi ta­rafından reddedilebilir.

3- Belgelendirme ve raporlama

Şirketinizin büyüklüğüne göre genel rapor (master file), yıl­lık transfer fiyatlandırması rapo­ru (local file), ülke bazlı raporla­ma gibi raporları hazırlamanız ge­rekebilir:

4- Riskler ve cezai durumlar

  • Örtülü kazanç dağıtı­mı: Eğer fiyat emsallere uygun de­ğilse, aradaki fark "örtülü kazanç dağıtımı" sayılır. Bu da hem Ku­rumlar Vergisi tarhiyatına hem de kar dağıtımı stopajına yol açabilir
  • Yüzde 50 ceza indirimi avan­tajı: Raporlamalarınızı zamanın­da ve eksiksiz yaparsanız, olası bir vergi incelemesinde tarh edi­len vergi ziyaı cezası yüzde 50 indi­rimli uygulanır. Yani iyi doküman­tasyon bir nevi "kasko" poliçesidir.

Küçük bir ipucu: Grup içi kre­dilerde (finansman işlemlerin­de) faiz oranının piyasa faizleriyle uyumlu olmasına ve borç/özser­maye rasyolarına (örtülü sermaye) mutlaka dikkat edin. Eğer bilanço­nuz uzun süre bu kayıtların baskısı altında kalmışsa, bir mali müşavir veya vergi uzmanından destek al­mak her zaman faydalı olur.

Kaynak: DÜNYA - İSTANBUL
