Bilançonun saatli bombası: Ortaklara borç mu, şirkete ceza mı?
Bilanço incelemesinde en çok göze batan iki hesap! Vergi müfettişi için altın madeni! Meşhur ortaklara borç ve ortaklardan alacaklar hesabı! Özellikle analistlerin bakış açısıyla vergi müfettişinin bakış açısını harmanlamaya çalışarak konuyu inceleyelim.
Ekonomist – Bankacı UĞUR GÜNDÜZ
Ortaklara borçlar hesabı
Şirketin ortaklarına olan kısa veya uzun vadeli nakit veya diğer türden borçlarını ifade eder.
- Ortaklardan alınan borçlar: Şirketin finansman ihtiyacını karşılamak amacıyla ortaklardan nakit veya diğer varlıklar şeklinde borçlanması.
- Kâr payı borcu: Dağıtımına karar verilen ancak henüz ortaklara ödenmemiş olan kâr payları.
- Huzur hakkı ve ücret borçları: Yönetim kurulu üyeleri veya şirkette çalışan ortaklara ait henüz ödenmemiş huzur hakları veya ücretler.
- Diğer borçlar: Ortaklarla yapılan ticari işlemler dışındaki diğer borçlanmalar .
Ortaklardan alacaklar hesabı
Şirket ortaklarından olan kısa veya uzun vadeli nakit veya diğer türden alacaklarını gösterir.
- Ortaklara verilen borçlar: Şirketin ortaklarına nakit veya diğer varlıklar şeklinde borç vermesi.
- Ortaklar adına yapılan ödemeler: Şirketin ortakların kişisel harcamalarını yapması ve bu tutarların ortaklardan tahsil edilecek olması.
- Satışlardan kaynaklanan alacaklar: Şirketin ortaklarına mal veya hizmet satışı yapması ve bedelinin henüz tahsil edilmemiş olması.
- Diğer alacaklar: Ortaklarla yapılan ticari işlemler dışındaki diğer alacaklar.
Bu hesaplar neden önemli?
- Şeffaflık ve izlenebilirlik: Bu hesaplar, şirket ile ortakları arasındaki para ve diğer kaynak transferlerinin şeffaf bir şekilde izlenmesini sağlar. Ya da öyle umulur!
- Finansal analiz: Bilanço analizi yapılırken, bu hesaplardaki bakiyeler şirketin ortaklarla olan finansal ilişkisini ve likidite durumunu değerlendirmede önemli bir rol oynar. Yüksek borç veya alacak bakiyeleri, şirketin finansal yapısı ve ortaklarla olan ilişkileri hakkında soru işaretleri yaratır.
Banka kredi talebini değerlendirirken en büyük başvuru kaynağı tabii ki firma bilançosudur. Ortaklara borç kalemi öz kaynak gibi değerlendirilirken ortaklardan alacak hesabı öz kaynaklardan tenzil edilir (indirilir) ve olumsuz bir olgu olarak dikkate alınır.
Örneğin; X firması bilançosunda öz kaynaklar 10 milyon lira, ortaklardan alacaklar hesabı 5 milyon olsun. İstihbaratçı bilanço düzeltmesi yaparken OAH’daki 5 milyon lirayı öz kaynaklardan indirir ve öz kaynakları 5 milyon lira olarak dikkate alır. Yapılacak bütün oran tahlillerinde bu rakam dikkate alınır. Yani bilançoda görülen 10 milyon liranın mali tahlilde oransal bir katkısı olmaz. Bu nedenle özellikle ortaklardan alacaklar hesabı çok zorunlu olmadıkça kullanılmamalı, kısa sürede ters kayıtla kapatılması sağlanmalıdır.
- Vergi incelemeleri: Vergi müfettişleri, bu hesapları şirket ile ortaklar arasındaki transferlerin ticari gerekliliklere uygun olup olmadığını ve vergi kaçırma potansiyelini değerlendirmek için incelerler.
Özellikle yüksek ve sürekli artan borç veya alacak bakiyeleri dikkat çeker. Zira ortağın sermaye koyması gerekirken, borç vermesi ve faiz gideri yaratması örtülü sermaye açısından vergi sorunu yaratabilir. Keza ortağın yüksek miktarda ve uzun süreli şirketten para çekmesi, şirketin içini boşaltması olarak değerlendirilir.
- Kurumsal yönetim: İyi kurumsal yönetim ilkeleri gereği, şirket ile ortaklar arasındaki mali ilişkilerin açık ve şeffaf olması beklenir. Bu hesaplar bu şeffaflığı sağlamaya yardımcı olur. Ancak yüksek miktarlar ve bir türlü kapanmayan borç ve alacaklar şeffaflık bir yana bilanço bütünlüğünü manipüle eder.
Bu hesaplar nasıl kapatılır?
- Nakit ödeme/tahsilat: En basit yöntem, borcun ortaklara nakit olarak ödenmesi veya alacağın ortaklardan nakit olarak tahsil edilmesidir.
- Mahsup işlemi: Şirketin ortağa olan borcu ile ortağın şirketten olan alacağı karşılıklı olarak mahsup edilebilir. Bu işlem, her iki tarafın da mutabakatı ile gerçekleştirilir.
- Sermaye artırımı: Ortaklara olan borçlar, sermaye artırımı yoluyla öz kaynağa dönüştürülebilir. Bu işlemde, ortaklar alacaklarını şirkete sermaye olarak koyarlar. Bu yöntem, şirketin finansal yapısını güçlendirir.
- Kâr dağıtımı: Ortaklardan alacaklar, dağıtılabilir kâr tutarından mahsup edilerek kapatılabilir.
- Ayni sermaye koyma: Ortakların şirkete olan borçları, ayni (nakit dışı) varlıkların (örneğin, gayrimenkul, araç) sermaye olarak konulmasıyla kapatılır.
- Vazgeçme: Ortakların şirketten olan alacaklarından feragat etmesi durumunda, bu alacaklar gelir olarak kayıtlara alınır.
Hassas konular bunlar!
Ortaklara borçlar ve ortaklardan alacaklar hesapları elbette işin gereği kullanılmalı ve ortak/şirket ilişkilerinde şeffaflık sağlanmalıdır. Ancak bu kayıtları asli bir muhasebe işlemi gibi düşünmemeli, bir an önce borç/ alacak ilişkisi sonlandırılarak, borç sermayeye, alacak ise tahsilata dönüşmelidir. Aksi halde kredibilitenin en önemli unsuru olan bilançolardan gerekli desteği alamayız.
Bu hesaplardaki yüksek ve sürekli bakiyeler, örtülü sermaye veya örtülü kazanç gibi vergi riskleri yaratabilir. Bu nedenle, bu tür işlemlerin olağan ticari hayatın gereklerine uygun olması ve belgelendirilmesi çok önemlidir.
Özellikle grup ilişkisi içerisinde yapılan borç, alacak ve satış kayıtları, bilanço düzeltme işlemine tabi olacağından, gerçek rakamlar firmanın beklentilerinden farklı olacaktır.
Transfer fiyatlamaları
Grup içi transfer fiyatlandırması, vergi otoritelerinin (özellikle de Gelir İdaresi'nin) en çok "radarında" olan konulardan biridir. Bu süreçte sadece "bir fiyat belirlemek" yetmez; o fiyatın neden öyle olduğunu, sanki birbirini hiç tanımayan iki yabancı şirket el sıkışıyormuş gibi kanıtlamanız gerekir. Burada dikkat etmeniz gereken temel hususlar şunlardır:
1- Emsallere uygunluk ilkesi (altın kural)
Transfer fiyatlandırmasının kalbi budur. İlişkili şirketler arasındaki mal veya hizmet alım-satımında uygulanan fiyatın, aralarında hiçbir bağ olmayan iki bağımsız şirket arasındaki piyasa fiyatıyla uyumlu olması gerekir.
2- Grup içi hizmetlerde "fayda testi" (benefit test)
Hizmet faturaları (danışmanlık, yönetim, IT vb.) denetimlerde en çok sorgulanan kalemlerdir. Şirketinize bir fatura kesildiğinde şu iki soruyu sormalısınız:
- Hizmet gerçekten verildi mi? (İspat: Raporlar, e-postalar, log kayıtları).
- Bu hizmete ihtiyacım var mıydı? Bağımsız bir şirket olsaydınız bu hizmeti dışarıdan satın alır mıydınız? Eğer cevap "hayır" ise veya hizmet halihazırda şirket içinde zaten yapılıyorsa (mükerrerlik), bu gider vergi otoritesi tarafından reddedilebilir.
3- Belgelendirme ve raporlama
Şirketinizin büyüklüğüne göre genel rapor (master file), yıllık transfer fiyatlandırması raporu (local file), ülke bazlı raporlama gibi raporları hazırlamanız gerekebilir:
4- Riskler ve cezai durumlar
- Örtülü kazanç dağıtımı: Eğer fiyat emsallere uygun değilse, aradaki fark "örtülü kazanç dağıtımı" sayılır. Bu da hem Kurumlar Vergisi tarhiyatına hem de kar dağıtımı stopajına yol açabilir
- Yüzde 50 ceza indirimi avantajı: Raporlamalarınızı zamanında ve eksiksiz yaparsanız, olası bir vergi incelemesinde tarh edilen vergi ziyaı cezası yüzde 50 indirimli uygulanır. Yani iyi dokümantasyon bir nevi "kasko" poliçesidir.
Küçük bir ipucu: Grup içi kredilerde (finansman işlemlerinde) faiz oranının piyasa faizleriyle uyumlu olmasına ve borç/özsermaye rasyolarına (örtülü sermaye) mutlaka dikkat edin. Eğer bilançonuz uzun süre bu kayıtların baskısı altında kalmışsa, bir mali müşavir veya vergi uzmanından destek almak her zaman faydalı olur.