Borsada hızlı çöküşlerin perde arkası
Piyasalara olan güven, yalnızca kârlı dönemlerde değil; en zorlu ekonomik koşullarda dahi ayakta kalabilen, şeffaf ve dirençli şirketlerin halka açılmasıyla korunabilir. Bu doğrultuda uygulanacak dinamik stres testleri, finansal başarısızlık risklerini gerçekleşmeden önce görünür kılacak en etkili araçtır.
Ekonomist – Bankacı UĞUR GÜNDÜZ
Son zamanlarda halka arz (IPO) süreçlerinin hemen ardından şirketlerin finansal darboğaza girmesi, ödeme güçlüğüne düşmesi veya konkordato ilan etmesi; sermaye piyasalarına, denetim mekanizmalarına ve aracı kurumlara olan yatırımcı güvenini temelden sarsmaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) halka arz onayı bekleyen, hatta sırasının gelmesini veya onay sürecini (kimi şirketler iki yıla yakın sürelerle) bekleyen bazı firmalar da bulunmaktadır. Bu şirketler, uzun onay kuyruklarında bekledikleri ve banka kredilerine erişemedikleri için tam halka arz aşamasındayken veya süreci tamamlayamadan nakit krizine girip konkordato ilan etmek zorunda kalmışlardır.
Borsa İstanbul’da işlem gören şirketler arasında, halka arz tarihi ile konkordato (veya geçici mühlet) ilan tarihi oldukça kısa bir süre (örneğin bir-üç yıl gibi dar bir pencere) içeren örnekler mevcuttur. Sermaye piyasalarında şirketlerin halka arz olma temel amaçlarından biri borçları ödemek, finansmana erişmek ve işletme sermayesini güçlendirmekken; piyasadaki yüksek faiz ortamı, sıkı para politikaları ve devasa yatırımların getirdiği nakit akışı baskısı bazı şirketlerde bu süreci tersine çevirmiştir.
Bir şirketin kamuoyundan ve bireysel/kurumsal yatırımcılardan fon topladıktan kısa süre sonra bu aşamaya gelmesi, izahnamelerdeki projeksiyonların reel piyasa şartlarıyla uyuşmadığını ve mevcut denetim/değerleme süreçlerinin şirketin "şok dayanıklılığını" ölçmede yetersiz kaldığını gösterir.
Geleneksel halka arz değerleme ve inceleme (due diligence) raporları çoğunlukla şirketin geçmiş dönem bilançolarına, mevcut varlıklarına ve iyimser makroekonomik senaryolara dayanan İndirgenmiş Nakit Akımları (İNA) modellerine odaklanır. Ancak kriz dönemlerinde veya sektör bazlı şoklarda şirketin nakit döngüsünü ayakta tutan dinamikler, durağan finansal analizlerle tespit edilemez.
Geleneksel incelemelerin yetersiz kaldığı temel alanlar
1 Nakit akışının yapısal kırılganlığı: Bilançoda kârlı görünen bir şirket, işletme sermayesi ihtiyacı arttığında veya vadeli alacaklarını tahsil edemediğinde hızla likidite krizine girebilir.
2 Kredi ve borç yapılanmasının esnek olmayışı: Kısa vadeli yükümlülüklerin ağırlıkta olduğu ve değişken faizli borç stokuna sahip şirketler, aniden artan faiz oranlarına karşı savunmasız kalır.
3 Müşteri ve tedarikçi konsantrasyonu: Cironun veya girdi tedarikinin tek bir gruba ya da sektöre bağımlı olması, o gruptaki tek bir aksamada şirketin tüm operasyonel nakit akışını durdurabilir.
4 Halka arz gelirinin yanlış/gecikmeli kullanımı: Halka arzdan elde edilen taze kaynağın, borç kapatma yerine yanlış yatırımlara yönlendirilmesi veya fonun planlanan sürede şirkete girmemesi krizleri tetikler.
Sürpriz riskler için "kapsamlı stres testi" modeli
Sermaye piyasası otoriteleri (SPK), borsalar, bağımsız denetim kuruluşları ve konsorsiyum lideri aracı kurumlar, inceleme süreçlerine senaryo bazlı dinamiğe sahip (simülasyon ) stres testlerini entegre etmelidir.
1.Makroekonomik şok simülasyonları
Enflasyon ve kur şoku: Yerel para biriminin ani değer kaybı, ithal girdi maliyetlerinin yükselmesi ve döviz cinsi borçların kaldıraç oranları üzerindeki yıkıcı etkisi simüle edilmelidir.
Faiz ve finansman maliyeti şoku: Politika faizlerinin ve kredi maliyetlerinin 500-1000 baz puan yükseldiği senaryoda, şirketin Borç Servis Kapsama Oranı (DSCR) ve Faiz Karşılama Oranı (ICR) test edilmelidir.
2. Operasyonel ve ticari şok simülasyonları
Alacak tahsilat riskleri (nakit döngüsü testi): Müşteri alacaklarının vadesinin ortalama yüzde 30-50 oranında uzaması veya ana müşterilerin yüzde 20’sinin ödeme zorluğuna düşmesi durumunda işletme sermayesinin kaç ay dayanabileceği hesaplanmalıdır.
Ciro ve marj daralması: Hammadde/girdi maliyetlerinin yüzde 25 artarken, nihai ürün satış fiyatlarının pazar baskısı nedeniyle artırılamadığı (brüt kâr marjı erimesi) durumlar test edilmelidir.
3. Likidite ve borç yenileme (Refinancing) testi
Bankaların mevcut kredi limitlerini dondurduğu veya yenilemediği bir kriz ortamında, şirketin özkaynak ve halka arz geliriyle operasyonlarını ne kadar süre kesintisiz sürdürebileceği (runway analizi) tespit edilmelidir.
Sistemik güvenin tesis edilmesi için çözüm önerileri
1. Zorunlu stres testi raporu (Izahname eki)
Halka arz izahnamelerinde şirketlerin standart finansal tablolarının yanı sıra, bağımsız ve yetkili kurumlarca hazırlanmış "Finansal Dayanıklılık ve Stres Testi Raporu" yer almalıdır.
2. Halka arz gelirlerinin kullanımına şartlı serbest bırakma
Halka arzdan elde edilen fonların doğrudan finansal borç kapatılması veya işletme sermayesine aktarılması öngörülüyorsa, bu fonların kullanımı bağımsız denetör gözetiminde aşamalı olarak serbest bırakılmalıdır.
3. Aracı kurumlara kademeli sorumluluk
Lider aracı kurumların, halka arzdan sonraki ilk 12-24 ay boyunca şirketin finansal rasyolarını takip etme ve raporlama sorumluluğu artırılmalı; yanıltıcı projeksiyonlar için cezai ve hukuki sorumluluklar netleştirilmelidir.
4. Halka arz öncesi borç/özkaynak rasyo sınırları
Belirli bir kaldıraç oranının (örneğin Net Borç / FAVÖK > 4.5x) üzerindeki ve kısa vadeli borç ağırlıklı şirketlerin, borç yapılandırmasını tamamlamadan veya doğrudan borç ödeme şartı koymadan halka arzına izin verilmemelidir.
5. Erken uyarı sistemleri (Borsa/ SPK düzeyinde)
Halka arz edilen şirketlerin finansal göstergelerindeki sapmalar (stok gün sayısının aşırı artması, alacak vadelerinin uzaması, ticari borçların birikmesi) üçer aylık dönemlerde otomatik takip sistemleriyle izlenmeli ve yatırımcılar şeffaflaştırılmış derecelendirme notlarıyla bilgilendirilmelidir.