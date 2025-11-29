‘Büyük kasım indirimleri’ne tüketici nasıl yaklaşıyor?

TeklifimGelsin bünyesindeki araştırma şirketi verilerine göre Türkiye'deki tüketiciler artık rek­lamların büyüsüne kapılıp anlık kararlar vermek yerine, birer “fi­yat dedektifi” gibi davranıyor.

17–21 Kasım tarihleri arasında online olarak gerçekleştirilen ve Türkiye temsili ABC1C2DE sos­yo-ekonomik segmentten 1000 kişinin katıldığı araştırmaya gö­re tüketicilerin yüzde 95’i indirim döneminden haberdar ve yüzde 70’i bu dönemde kesinlikle alış­veriş yapmayı planlıyor. Ancak katılımcıların sadece yüzde 13'ü indirim gördüğünde "Kaçmaz bu fırsat" diyerek anında satın alma refleksi gösteriyor. Yüzde 87 gibi bir oranda büyük çoğunluğu ise ya fiyat geçmişini kontrol ediyor ya favorilere ekleyip bekliyor ya da çevresine danışıyor.

‘İhtiyaçları karşılamak için fırsat’

Katılımcıların yarısından faz­lası (yüzde 66) bu indirim döne­mini ihtiyaçlarını karşılama fır­satı olarak tanımlarken alışveriş listelerinde öne çıkan kategoriler giyim, kişisel bakım ve teknoloji öne oluyor.

Hangi duygularla alışveriş yap­tıklarına gelince… Tüketicilerin yüzde 25'i bu dönemde kendini ne heyecanlı ne de stresli, sade­ce “düşünceli ve analitik” hissedi­yor. Yeni ürün keşfetmek veya bir tür “alışveriş terapisi” olarak se­petler doldurulmuyor. Yüzde 39’u planladıkları ürünler uygun fiyata almak için alışveriş yaptığını be­lirtiyor. Genele bakıldığında tüke­tici alışkanlıkları planlı alışverişi işaret etse de istisna bir grup var: 18-24 yaş aralığındaki düşük ge­lir grubunda (DE) yer alan erkek­ler. Bu grubun yüzde 36,6’sı ban­ka kampanyalarından çok etki­lendiğini, genel tablonun iki katı oranında (yüzde 29.3) ise indirim gördüğünde hemen satın aldığını belirtiyor.

En zor ikna olan kitle

Araştırmaya göre markaların en zorlu sınavı 25-34 yaş arası, AB grubu (üst gelir) kadın tüketici­ler. Bu kitlede markaların sundu­ğu kampanyaları “yetersiz” bul­ma oranları yüzde 34 ile zirvede. Bu grup ayrıca “Sadece ihtiyacım varsa alırım” diyerek indirimlerin cazibesine en düşük oranda kapı­lan tüketicileri.

Stokçuluk alt-orta segmentte

İndirim döneminin bir başka öne çıkan tüketici davranışı da gıda, temizlik gibi kategorilerde stok alışverişi yapmaktır. Bu tüke­tici davranışı en çok alt-orta gelir grupları olan DE ( yüzde 29) ve C1 (yüzde 27) segmentlerinde görü­lüyor. Üst gelir grubu (AB) stokla­mayı değil seçici alışveriş yapma­yı tercih ediyor.

Kargo yolu gözleyenler

İnternet üzerinden alışveriş sü­recinin bir parçası olan kargo bek­lemek de sosyoekonomik sınıfa göre değişiyor. AB Grubu yüzde 4 oranla kargo hızına en az önem ve­ren kitle oluyor, bu grubun önceli­ği satın alınan ürünün orijinalli­ği ve sorunsuz teslimat deneyimi. Orta gelir ve düşük gelir grupları ise (C1 ve DE) hız odaklı. Bu grup­lar, AB grubuna kıyasla kargo hızı­na 2,5 kat daha fazla önem veriyor.