‘Büyük kasım indirimleri’ne tüketici nasıl yaklaşıyor?
Kasım ayıyla birlikte televizyonda, internet sitelerinde, sosyal medya hesaplarında yağmur gibi yağan ‘büyük kasım indirimi’ reklamlarının da sonu geliyor. Peki hemen hemen her kanalda ‘büyük indirim’, ‘kaçırılmayacak fırsat’ gibi mesajlarla karşılan tüketiciler bu döneme nasıl yaklaşıyor, alışveriş alışkanlıkları nasıl etkileniyor?
TeklifimGelsin bünyesindeki araştırma şirketi verilerine göre Türkiye'deki tüketiciler artık reklamların büyüsüne kapılıp anlık kararlar vermek yerine, birer “fiyat dedektifi” gibi davranıyor.
17–21 Kasım tarihleri arasında online olarak gerçekleştirilen ve Türkiye temsili ABC1C2DE sosyo-ekonomik segmentten 1000 kişinin katıldığı araştırmaya göre tüketicilerin yüzde 95’i indirim döneminden haberdar ve yüzde 70’i bu dönemde kesinlikle alışveriş yapmayı planlıyor. Ancak katılımcıların sadece yüzde 13'ü indirim gördüğünde "Kaçmaz bu fırsat" diyerek anında satın alma refleksi gösteriyor. Yüzde 87 gibi bir oranda büyük çoğunluğu ise ya fiyat geçmişini kontrol ediyor ya favorilere ekleyip bekliyor ya da çevresine danışıyor.
‘İhtiyaçları karşılamak için fırsat’
Katılımcıların yarısından fazlası (yüzde 66) bu indirim dönemini ihtiyaçlarını karşılama fırsatı olarak tanımlarken alışveriş listelerinde öne çıkan kategoriler giyim, kişisel bakım ve teknoloji öne oluyor.
Hangi duygularla alışveriş yaptıklarına gelince… Tüketicilerin yüzde 25'i bu dönemde kendini ne heyecanlı ne de stresli, sadece “düşünceli ve analitik” hissediyor. Yeni ürün keşfetmek veya bir tür “alışveriş terapisi” olarak sepetler doldurulmuyor. Yüzde 39’u planladıkları ürünler uygun fiyata almak için alışveriş yaptığını belirtiyor. Genele bakıldığında tüketici alışkanlıkları planlı alışverişi işaret etse de istisna bir grup var: 18-24 yaş aralığındaki düşük gelir grubunda (DE) yer alan erkekler. Bu grubun yüzde 36,6’sı banka kampanyalarından çok etkilendiğini, genel tablonun iki katı oranında (yüzde 29.3) ise indirim gördüğünde hemen satın aldığını belirtiyor.
En zor ikna olan kitle
Araştırmaya göre markaların en zorlu sınavı 25-34 yaş arası, AB grubu (üst gelir) kadın tüketiciler. Bu kitlede markaların sunduğu kampanyaları “yetersiz” bulma oranları yüzde 34 ile zirvede. Bu grup ayrıca “Sadece ihtiyacım varsa alırım” diyerek indirimlerin cazibesine en düşük oranda kapılan tüketicileri.
Stokçuluk alt-orta segmentte
İndirim döneminin bir başka öne çıkan tüketici davranışı da gıda, temizlik gibi kategorilerde stok alışverişi yapmaktır. Bu tüketici davranışı en çok alt-orta gelir grupları olan DE ( yüzde 29) ve C1 (yüzde 27) segmentlerinde görülüyor. Üst gelir grubu (AB) stoklamayı değil seçici alışveriş yapmayı tercih ediyor.
Kargo yolu gözleyenler
İnternet üzerinden alışveriş sürecinin bir parçası olan kargo beklemek de sosyoekonomik sınıfa göre değişiyor. AB Grubu yüzde 4 oranla kargo hızına en az önem veren kitle oluyor, bu grubun önceliği satın alınan ürünün orijinalliği ve sorunsuz teslimat deneyimi. Orta gelir ve düşük gelir grupları ise (C1 ve DE) hız odaklı. Bu gruplar, AB grubuna kıyasla kargo hızına 2,5 kat daha fazla önem veriyor.