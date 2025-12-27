Çalışanlar giderek daha yalnız ve kopuk hissediyor

Uluslararası danışmanlık hiz­metleri şirketi EY imzası ta­şıyan Çalışan Aidiyet Baromet­resi’de göre küresel çapta çalı­şanların yüzde 85’i, günümüzde iş yerinde yalnızlık ve kopukluk hissinin arttığını belirtiyor. Fark­lı kurum ve sektörlerden 18–64 yaş arası 5 binin üzerinde çalışan­la gerçekleştirdiği Çalışan Aidiyet Barometresi (EY Belonging Baro­meter) araştırmasının bulguları çalışma hayatından çarpıcı içgörü­ler sunuyor. Dünyanın giderek da­ha bağlantılı hale geldiği günümüz­de çalışanlar geçmiş yıllara göre kendini bağlı oldukları kurumlar­dan daha kopuk ve izole hissediyor.

2023’e kıyasla yüzde 10 artan bu his, özellikle genç kuşaklarda da­ha yoğun kendini gösteriyor. Z ku­şağının yüzde 92’si ve Y kuşağının ise yüzde 87’si bu duyguları pay­laştığını belirtiyor.

Bununla birlikte işyeri, çalışan­ların güçlü bir aidiyet hissi kur­mak istedikleri bir alan olmaya devam ediyor. Aidiyet hissinde ev ortamı yüzde 76 ile ilk sırada yer alırken, katılımcıların yüzde 47’si, evden sonra en güçlü aidiyet hissi­ni iş yerinde yaşadığını aktarıyor.

Uzaktan çalışma etkisi

Araştırmanın barometreye yan­sıyan sonuçlarına göre, genç katı­lımcıların yüzde 54’ü haftada en az bir kez, yüz yüze veya çevrim içi bir konuşma yapmadan tam bir iş gününü geçirdiklerini söy­lüyor. Bu oran Y kuşağında yüz­de 50, X kuşağında yüzde 35, ba­by boomers kuşağında ise yüzde 27 seviyelerinde. Farkın uzaktan çalışanlarda daha belirgin olduğu görülüyor. Tamamen uzaktan ça­lışanların yüzde 63’ü, haftada en az bir kez gerçek zamanlı bir ko­nuşma yapmadan tam bir iş günü geçirirken, tam zamanlı ofis çalı­şanlarında bu oran yüzde 35 yani neredeyse iki katı. Hibrit çalışan­larda ise yüzde 51’i buluyor.

Aidiyet hissini etkiliyor

Araştırmada çalışanların aidiyet hissini etkileyen en önemli iki un­sur başarılarının görülmemesi ve iş toplantılarına dahil edilmeme­leri olarak öne çıkıyor. Bu durum, kendilerini dışlanmış ve yalnız his­setmelerine neden olabiliyor. Katı­lımcıların yarısında fazlası (yüzde 58), kişisel özelliklerini iş yerinde paylaşırken kendini rahat hisset­mediğini belirtiyor. Özellikle Z ku­şağı, bu konuda yüzde 71 oranıyla diğer kuşaklara göre neredeyse iki kat daha içine kapanık.

Aidiyet hissini en çok güçlendi­ren unsurların başında ise yüzde 41 oranıyla psikolojik olarak gü­vende hissetme öne çıkıyor. Ka­tılımcıların ruhsal olarak güven­liğinin azalmasına sebep olan ana faktörler ekonomik dalgalanma­lar (yüzde 32) ve toplumsal olaylar (yüzde 25). Öte yandan güven his­sini artıran ana faktörler hata ka­bul edebilme veya yardım isteme konusunda açık olma (yüzde 48) ve meslektaşlarıyla güçlü, güvene da­yalı ilişkiler kurma (yüzde 47) ola­rak öne çıkıyor.

Z ve Y kuşakları, ekonomik be­lirsizlik nedeniyle kendilerini ba­by boomers kuşağından iki kat fazla sıkışmış hissediyor. Kuşak­lar açısından oranlara bakıldığın­da Z kuşağında yüzde 74, Y kuşa­ğında yüzde 68, X kuşağında yüzde 52, baby boomers kuşağında yüzde 34’ü buluyor. Barometreye göre ai­diyet hissini güçlendiren diğer un­surlar ise esneklik (yüzde 38), ruh­sal iyilik hali (wellbeing, yüzde 37), gelişim odaklı geri bildirim almak (yüzde 31), düzenli olarak profes­yonel ve kişisel olarak nasıl olduk­larının kontrol edilmesi (yüzde 29) olarak sıralanıyor.

Z kuşağı yapay zekâdan yana

Katılımcıların yüzde 32’si, tek­noloji ve yapay zekâ araçlarının ar­tan kullanımının iş yerindeki aitlik hissini güçlendirdiğini söylüyor. Z kuşağı yüzde 40 ile bu düşünceyi domine ederken, baby boomers kuşağında bu oran yüzde 13 seviye­sine düşüyor. Katılımcıların yüzde 26’sı, kendini yalnız veya izole his­settiğinde bir yapay zekâ uygula­masına veya sohbet robotuna yö­neleceğini belirtiyor. Ancak, araş­tırmaya göre iş gücündeki insan ilişkisi hâlâ kapsayıcılığın kritik bir unsuru olarak öne çıkıyor. Katı­lımcıların neredeyse yarısı (yüzde 48’i), farklı kuşaklardan meslek­taşlarıyla çalışmanın kendilerini daha fazla ait hissettirdiğini söy­lüyor.

EY Türkiye Danışmanlık Hiz­metleri Bölüm Başkanı Gökhan Gümüşlü, araştırmanın sonuçla­rını şöyle değerlendirdi: “Teknolo­jinin gelişimiyle birlikte son yıllar­da iş hayatında da ciddi bir değişim söz konusu. Bu değişim, pandemi­ye bağlı olarak tümüyle uzaktan çalışma ve hibrit modellerin ha­yatımıza girmesiyle hızlandı. Bu yeni iş modellerinin ise çalışanlar için soyutlanma, yalnızlık ve psi­kolojik güvenlik endişesi, işveren­ler için ise kapsayıcılık, çalışanları elde tutma gibi konuları berabe­rinde getiriyor. Bununla birlikte, giderek daha bağlantılı bir dünya­da yaşamamıza rağmen çalışanlar kendilerini kopuk ve yalnız hisse­debiliyor. Araştırmaya katılan ça­lışanlar, iş yerinde aidiyet hissini güçlendiren en önemli unsuru, fi­kirlerini paylaşabilmek ve endi­şelerini çekinmeden ifade edebil­mek olarak tanımlıyor. Bu durum işverenler için; çalışan bağlılığı ve uzun vadede aidiyet hissini des­tekleyen daha kapsayıcı bir iş kül­türü oluşturmak adına önemli bir fırsat sunuyor. Özellikle yeni ne­sil için bu koşulları sağlayabilen kurumların kazanan bir konumda olacağını söyleyebiliriz.”