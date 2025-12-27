Google Haberler

Çalışanlar giderek daha yalnız ve kopuk hissediyor

Dünya genelinde gerçekleştirilen bir araştırma çalışanlarının büyük bir çoğunluğunun çoğunun işyerinde yalnız ve soyutlanmış hissettiğini ortaya koyuyor. Bu durumdan en çok etkilenen ise yüzde 92’lik bir oranla Z kuşağı.

Uluslararası danışmanlık hiz­metleri şirketi EY imzası ta­şıyan Çalışan Aidiyet Baromet­resi’de göre küresel çapta çalı­şanların yüzde 85’i, günümüzde iş yerinde yalnızlık ve kopukluk hissinin arttığını belirtiyor. Fark­lı kurum ve sektörlerden 18–64 yaş arası 5 binin üzerinde çalışan­la gerçekleştirdiği Çalışan Aidiyet Barometresi (EY Belonging Baro­meter) araştırmasının bulguları çalışma hayatından çarpıcı içgörü­ler sunuyor. Dünyanın giderek da­ha bağlantılı hale geldiği günümüz­de çalışanlar geçmiş yıllara göre kendini bağlı oldukları kurumlar­dan daha kopuk ve izole hissediyor.

2023’e kıyasla yüzde 10 artan bu his, özellikle genç kuşaklarda da­ha yoğun kendini gösteriyor. Z ku­şağının yüzde 92’si ve Y kuşağının ise yüzde 87’si bu duyguları pay­laştığını belirtiyor.

Bununla birlikte işyeri, çalışan­ların güçlü bir aidiyet hissi kur­mak istedikleri bir alan olmaya devam ediyor. Aidiyet hissinde ev ortamı yüzde 76 ile ilk sırada yer alırken, katılımcıların yüzde 47’si, evden sonra en güçlü aidiyet hissi­ni iş yerinde yaşadığını aktarıyor.

Uzaktan çalışma etkisi

Araştırmanın barometreye yan­sıyan sonuçlarına göre, genç katı­lımcıların yüzde 54’ü haftada en az bir kez, yüz yüze veya çevrim içi bir konuşma yapmadan tam bir iş gününü geçirdiklerini söy­lüyor. Bu oran Y kuşağında yüz­de 50, X kuşağında yüzde 35, ba­by boomers kuşağında ise yüzde 27 seviyelerinde. Farkın uzaktan çalışanlarda daha belirgin olduğu görülüyor. Tamamen uzaktan ça­lışanların yüzde 63’ü, haftada en az bir kez gerçek zamanlı bir ko­nuşma yapmadan tam bir iş günü geçirirken, tam zamanlı ofis çalı­şanlarında bu oran yüzde 35 yani neredeyse iki katı. Hibrit çalışan­larda ise yüzde 51’i buluyor.

Aidiyet hissini etkiliyor

Araştırmada çalışanların aidiyet hissini etkileyen en önemli iki un­sur başarılarının görülmemesi ve iş toplantılarına dahil edilmeme­leri olarak öne çıkıyor. Bu durum, kendilerini dışlanmış ve yalnız his­setmelerine neden olabiliyor. Katı­lımcıların yarısında fazlası (yüzde 58), kişisel özelliklerini iş yerinde paylaşırken kendini rahat hisset­mediğini belirtiyor. Özellikle Z ku­şağı, bu konuda yüzde 71 oranıyla diğer kuşaklara göre neredeyse iki kat daha içine kapanık.

Aidiyet hissini en çok güçlendi­ren unsurların başında ise yüzde 41 oranıyla psikolojik olarak gü­vende hissetme öne çıkıyor. Ka­tılımcıların ruhsal olarak güven­liğinin azalmasına sebep olan ana faktörler ekonomik dalgalanma­lar (yüzde 32) ve toplumsal olaylar (yüzde 25). Öte yandan güven his­sini artıran ana faktörler hata ka­bul edebilme veya yardım isteme konusunda açık olma (yüzde 48) ve meslektaşlarıyla güçlü, güvene da­yalı ilişkiler kurma (yüzde 47) ola­rak öne çıkıyor.

Z ve Y kuşakları, ekonomik be­lirsizlik nedeniyle kendilerini ba­by boomers kuşağından iki kat fazla sıkışmış hissediyor. Kuşak­lar açısından oranlara bakıldığın­da Z kuşağında yüzde 74, Y kuşa­ğında yüzde 68, X kuşağında yüzde 52, baby boomers kuşağında yüzde 34’ü buluyor. Barometreye göre ai­diyet hissini güçlendiren diğer un­surlar ise esneklik (yüzde 38), ruh­sal iyilik hali (wellbeing, yüzde 37), gelişim odaklı geri bildirim almak (yüzde 31), düzenli olarak profes­yonel ve kişisel olarak nasıl olduk­larının kontrol edilmesi (yüzde 29) olarak sıralanıyor.

Z kuşağı yapay zekâdan yana

Katılımcıların yüzde 32’si, tek­noloji ve yapay zekâ araçlarının ar­tan kullanımının iş yerindeki aitlik hissini güçlendirdiğini söylüyor. Z kuşağı yüzde 40 ile bu düşünceyi domine ederken, baby boomers kuşağında bu oran yüzde 13 seviye­sine düşüyor. Katılımcıların yüzde 26’sı, kendini yalnız veya izole his­settiğinde bir yapay zekâ uygula­masına veya sohbet robotuna yö­neleceğini belirtiyor. Ancak, araş­tırmaya göre iş gücündeki insan ilişkisi hâlâ kapsayıcılığın kritik bir unsuru olarak öne çıkıyor. Katı­lımcıların neredeyse yarısı (yüzde 48’i), farklı kuşaklardan meslek­taşlarıyla çalışmanın kendilerini daha fazla ait hissettirdiğini söy­lüyor.

EY Türkiye Danışmanlık Hiz­metleri Bölüm Başkanı Gökhan Gümüşlü, araştırmanın sonuçla­rını şöyle değerlendirdi: “Teknolo­jinin gelişimiyle birlikte son yıllar­da iş hayatında da ciddi bir değişim söz konusu. Bu değişim, pandemi­ye bağlı olarak tümüyle uzaktan çalışma ve hibrit modellerin ha­yatımıza girmesiyle hızlandı. Bu yeni iş modellerinin ise çalışanlar için soyutlanma, yalnızlık ve psi­kolojik güvenlik endişesi, işveren­ler için ise kapsayıcılık, çalışanları elde tutma gibi konuları berabe­rinde getiriyor. Bununla birlikte, giderek daha bağlantılı bir dünya­da yaşamamıza rağmen çalışanlar kendilerini kopuk ve yalnız hisse­debiliyor. Araştırmaya katılan ça­lışanlar, iş yerinde aidiyet hissini güçlendiren en önemli unsuru, fi­kirlerini paylaşabilmek ve endi­şelerini çekinmeden ifade edebil­mek olarak tanımlıyor. Bu durum işverenler için; çalışan bağlılığı ve uzun vadede aidiyet hissini des­tekleyen daha kapsayıcı bir iş kül­türü oluşturmak adına önemli bir fırsat sunuyor. Özellikle yeni ne­sil için bu koşulları sağlayabilen kurumların kazanan bir konumda olacağını söyleyebiliriz.”

