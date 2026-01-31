Çok kutuplu bir dünya için BRICS’in etkileri
BRICS, mevcut dünya düzenini değiştirmeyi değil, çok kutuplu işbirliği matrisini yeniden şekillendirmeyi amaçlamakta. 2026, Hindistan'ın BRICS başkanlığı sırasında bile, bir yandan ciddi tehdit altında olan çok kutupluluk ve çok taraflılık için çalışırken, bir yandan da bu politikanın devamına tanık olacak.
Hindistan Dışişleri Bakanlığı Diplomatı Anıl Trigunayat
Fransa'nın Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean Noel Barrot, kısa bir süre önce, Hindistan Dışişleri Bakanı Dr. S Jaishankar ile yaptığı görüşmede, Fransa'nın G7'nin başkanlığını yürüttüğünü (Hindistan'ın on yıldan fazla bir süredir daimi davetli olduğu) ve Hindistan'ın 2026'da BRICS'in başkanlığını üstleneceğini, her iki stratejik ortağın da çok taraflılığı güçlendirmek için büyük bir işbirliği potansiyeline sahip olduğunu belirtti.
Her iki ülke de buna inanıyor ve destekliyor. Cumhurbaşkanı Macron ayrıca, “Hindistan BRICS'in başkanı olacak. Hindistan ile köprüler kurmak için çalışmak istiyorum. BRICS ülkeleri G7 karşıtı olmamalı ve G7 de BRICS karşıtı olmamalı” dedi.
Bu, BRICS'in artan ağırlığının ve ortaya çıkan çok kutupluluğun ve çatışmacı yaklaşımlar yerine işbirliğine dayalı yaklaşımların gerekliliğinin kabulüdür.
G7'nin küresel finans, teknoloji ve yüksek katma değerli hizmetlerde hakim olduğu ve önemli küresel kurumları ve para birimlerini kontrol ettiği, BRICS'in ise emtia, tüketim, imalat, işgücü ve devasa pazarları ile ekonomik büyümenin yeni ekseni olabileceği ve küresel değer tedarik zincirlerinde kilit ortaklar olduğu idealist bir senaryoda, gerçek bir yakınlaşma olasılığı vardır.
Hindistan ve AB'nin stratejik ortaklığı, Ticaret Anlaşması'nın imzalanması ve AB liderlerinin Hindistan’ın 2026 Cumhuriyet Bayramı'na onur konuğu olarak katılmasıyla daha da güçlenecektir. Bu, özel bir ortaklığın ayrıcalıklı bir onuru ve teyidi olacaktır.
Transatlantik ittifak baskı altında
Macron’un bu yaklaşımı, uluslararası söylemde özellikle de tek taraflılık ana akım haline geldiği için önemlidir. Bunun en son örneği, Venezuela'daki rejim değişikliği ve Başkan Trump'ın 66 uluslararası anlaşma veya kuruluştan çekilmesidir. Transatlantik ittifak da benzeri görülmemiş bir baskı altındadır.
Bu nedenle, küçük ve çok taraflı anlaşmalar arasında ve bunların içinde bölgesel bağlantılar kurulması arzusu şaşırtıcı değildir. Her halükarda, Hindistan, BRICS ve QUAD'ın (Avustralya, Hindistan, Japonya ve Amerika Birleşik Devletleri'nden oluşan “Dörtlü Güvenlik Diyaloğu”) kurucu üyesidir.
Ve Hindistan, her ne kadar BRICS ve QUAD’ın zıt uçlarda yer aldığı varsayılsa da, BRICS'in Batı karşıtı değil, Çin ve Rusya'nın BM Güvenlik Konseyi üyeleri olarak var olduğu küresel güneydeki büyük ekonomilerin ve ülkelerin kıtalararası özlemlerini temsil eden Batı dışı bir alternatif olduğuna inanmaktadır.
Hindistan, “Vasudhaiv Kutumbakam” (Dünya tek bir ailedir) dış politika ilkesinde yer alan kapsayıcı ve evrenselci yaklaşımları sayesinde, Doğu-Batı ve Kuzey-Güney ayrımının iki ucunda yer alan farklı gruplar arasında kolaylıkla güvenilir bir köprü ve köprü kurucu haline gelebilir.
Rusya’nın Kazan şehrinde düzenlenen zirvede, 24’ten fazla ülke, bozulmuş dünya düzeninde yeni bir ağırlık kazanan BRICS'e katılma konusunda derin bir isteklerini dile getirdikleri için, BRICS’e yeni ortak ülkeler alınmasına da karar verildi.
BRICS, dünya nüfusunun neredeyse yarısını temsil ediyor ve Hindistan, olağanüstü insan kaynağına sahip en kalabalık ülke konumunda. Ayrıca, G7 ile kıyaslandığında oldukça iyi bir rakam olan küresel GSYİH’nin yaklaşık yüzde 40'ını oluşturuyor.
Dünyanın en hızlı büyüyen 4’üncü ekonomisi
Çin ve Hindistan, ekonomik açıdan lider konumda ülkeler ve Hindistan, dünyanın en hızlı büyüyen büyük ekonomisi olarak kısa süre önce Japonya'yı geçerek 4’üncü sıraya yükseldi. BRICS, en büyük enerji üreticileri ve tüketicilerinden oluşan bir grubu, kritik mineraller ve teknolojilerde kıskanılacak bir ağırlığı temsil ediyor. Siyasi ve ekonomik açıdan farklı sistem ve yaklaşımlara sahip olmasına rağmen, yüksek diplomatik ağırlığa ve büyük bir ölçeğe sahiptir.
Hindistan, 2026 yılında BRICS’in başkanlık görevini üstlenecek ve BRICS Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak. Bu süre zarfında ticaret, bağlantı, para birimi, terörle mücadele, kültür, teknoloji, fintech, eğitim, Ar-Ge, geleneksel tıp ve gençlik ve spor değişimlerine kadar çok sayıda sektörel toplantı düzenlenecek.
BM’de reform zorunluluğu
BRICS ve Hindistan için önemli bir arayış, özellikle 2’nci Dünya Savaşı sonrası zihniyetine bağlı kalarak P-5 ülkelerinin (Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin beş daimi üyesi) veto güçlerinin galibi ve mağlubu ayrımına mahkum olan ve önemsiz hale gelme tehlikesiyle karşı karşıya olan BM ve BMGK başta olmak üzere küresel kurumsal reformların aciliyeti ve zorunluluğudur.
Dahası, MAGA seçmenlerinin desteğiyle hareket eden ABD Başkanı Trump, finansal araçların silah olarak kullanılmasını tek yönlü bir yol olarak izliyor. Doların kullanımından vazgeçilmesi ise Trump için büyük bir kırmızı çizgi. Beş orijinal BRICS ülkesi, Rusya, Çin, Hindistan, Brezilya ve Güney Afrika ise halihazırda ABD'nin hedefinde bulunuyor ve Trump'ın yüksek ve mantıksız gümrük vergileri oyununda sıkışmış durumdalar.
BRICS üyeleri en büyük demokrasiden totaliter devletlere kadar uzansa da, özellikle Güney-Güney işbirliği bağlamında, hakimiyet ve dikte içermeyen uygulanabilir bir alternatif sunmayı çalışıyor. İç çeşitliliği, çok kutupluluğu ve seçenekleri güçlendiriyor. Yeni Kalkınma Bankası gibi belirli kurumlarla birlikte daha faydalı bir işbirliği ve uzlaşma ortamı sağlayarak Batı'nın hakimiyetine meydan okuyor. Tek taraflı ve sert yaptırımlar ve finansal araçların silah olarak kullanılması nedeniyle bu eğilim başlatılmış, Hindistan gibi ülkeler hala ikna olmamış olsa da, yeni bir BRICS para birimi yaratma çabası var. Bu eğilim, gelecekte çok kutupluluğun önemli bir güç çarpanı haline gelebilir.
Çok kutupluluk, tek bir küresel güvenlik mimarisi yerine, bölgesel güvenlik sistemlerini teşvik etmektedir: BRICS'in orijinal beş üyesi, bölgesel güvenlik dinamiklerinde farklı roller oynamakta - Rusya, Avrasya güvenlik dinamiklerini şekillendirmektedir; Çin, Doğu Asya'nın stratejik hesaplamalarını domine etmektedir; Hindistan, Hint Okyanusu, Güney Asya ve genel olarak Küresel Güney'de nüfuzunu ortaya koymaktadır; Brezilya ve Güney Afrika ise bölgesel istikrar sağlayıcılar olarak hareket etmektedir. Bu ademi merkeziyetçilik, küresel tekdüzeliği azaltmakta, ancak bölgesel güç rekabetini artırmakta ve bazen yerel istikrarsızlığı tırmandırmaktadır.
İlginç bir şekilde, Hindistan bazı belirsizliklere rağmen 2026 yılında ABD, Japonya ve Avustralya ile birlikte QUAD Zirvesi'ne ev sahipliği yapacaktır. Bu, Hindistan'a bazı yanlış algıları gidermek ve algılanan rakip gruplar ve kamplar arasında daha iyi bir anlayış ve işbirliği yoluyla sıfır toplamlı oyunlarda ortaya çıkan boşlukları doldurmak için eşsiz bir fırsat sunmaktadır. Küresel zorluklar, küresel dayanışmayı gerektirir.
BRICS, mevcut dünya düzenini değiştirmeyi amaçlamamakta, ancak çok kutuplu işbirliği matrisini yeniden şekillendirmeyi ümit ediyor. Hindistan, mantığın sesidir ve diyalog, diplomasi ve mevcut kurumların reformları yoluyla bölünmeleri aşmaya inanır.
2026, Hindistan'ın BRICS başkanlığı sırasında bile, bir yandan ciddi tehdit altında olan çok kutupluluk ve çok taraflılık için çalışırken, bir yandan da bu politikanın devamına tanık olacak. Başbakan Narendra Modi, BRICS'i “İşbirliği ve Sürdürülebilirlik için Dayanıklılık ve İnovasyon Oluşturmak” anlamına gelecek şekilde çok uygun bir şekilde yeniden tanımladı. Ayrıca, “terörizmi kınamak bizim ilkemiz olmalı, sadece bir kolaylık olmamalı” diye ekledi.