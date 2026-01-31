Çok kutuplu bir dünya için BRICS’in etkileri

Hindistan Dışişleri Bakanlığı Diplomatı Anıl Trigunayat

BRICS, mevcut dünya düzenini değiştirmeyi değil, çok kutuplu işbirliği matrisini yeniden şekillendirmeyi amaçlamakta. 2026, Hindistan'ın BRICS başkanlığı sırasında bile, bir yandan ciddi tehdit altında olan çok kutupluluk ve çok taraflılık için çalışırken, bir yandan da bu politikanın devamına tanık olacak.

Fransa'nın Avrupa ve Dışiş­leri Bakanı Jean Noel Bar­rot, kısa bir süre önce, Hindis­tan Dışişleri Bakanı Dr. S Jais­hankar ile yaptığı görüşmede, Fransa'nın G7'nin başkanlığı­nı yürüttüğünü (Hindistan'ın on yıldan fazla bir süredir daimi davetli olduğu) ve Hindistan'ın 2026'da BRICS'in başkanlığı­nı üstleneceğini, her iki strate­jik ortağın da çok taraflılığı güç­lendirmek için büyük bir işbirli­ği potansiyeline sahip olduğunu belirtti.

Her iki ülke de buna ina­nıyor ve destekliyor. Cumhur­başkanı Macron ayrıca, “Hin­distan BRICS'in başkanı olacak. Hindistan ile köprüler kurmak için çalışmak istiyorum. BRICS ülkeleri G7 karşıtı olmamalı ve G7 de BRICS karşıtı olmamalı” dedi.

Bu, BRICS'in artan ağırlığının ve ortaya çıkan çok kutuplulu­ğun ve çatışmacı yaklaşımlar ye­rine işbirliğine dayalı yaklaşım­ların gerekliliğinin kabulüdür.

G7'nin küresel finans, tek­noloji ve yüksek katma değer­li hizmetlerde hakim olduğu ve önemli küresel kurumları ve para birimlerini kontrol etti­ği, BRICS'in ise emtia, tüketim, imalat, işgücü ve devasa pazarla­rı ile ekonomik büyümenin yeni ekseni olabileceği ve küresel de­ğer tedarik zincirlerinde kilit or­taklar olduğu idealist bir senar­yoda, gerçek bir yakınlaşma ola­sılığı vardır.

Hindistan ve AB'nin stratejik ortaklığı, Ticaret Anlaşması'nın imzalanması ve AB liderlerinin Hindistan’ın 2026 Cumhuriyet Bayramı'na onur konuğu olarak katılmasıyla daha da güçlene­cektir. Bu, özel bir ortaklığın ay­rıcalıklı bir onuru ve teyidi ola­caktır.

Transatlantik ittifak baskı altında

Macron’un bu yaklaşımı, ulus­lararası söylemde özellikle de tek taraflılık ana akım haline geldiği için önemlidir. Bunun en son örneği, Venezuela'daki rejim değişikliği ve Başkan Trump'ın 66 uluslararası anlaşma veya ku­ruluştan çekilmesidir. Transat­lantik ittifak da benzeri görül­memiş bir baskı altındadır.

Bu nedenle, küçük ve çok ta­raflı anlaşmalar arasında ve bunların içinde bölgesel bağlan­tılar kurulması arzusu şaşırtıcı değildir. Her halükarda, Hindis­tan, BRICS ve QUAD'ın (Avust­ralya, Hindistan, Japonya ve Amerika Birleşik Devletleri'n­den oluşan “Dörtlü Güvenlik Di­yaloğu”) kurucu üyesidir.

Ve Hindistan, her ne kadar BRICS ve QUAD’ın zıt uçlar­da yer aldığı varsayılsa da, BRI­CS'in Batı karşıtı değil, Çin ve Rusya'nın BM Güvenlik Konseyi üyeleri olarak var olduğu küresel güneydeki büyük ekonomilerin ve ülkelerin kıtalararası özlem­lerini temsil eden Batı dışı bir al­ternatif olduğuna inanmaktadır.

Hindistan, “Vasudhaiv Ku­tumbakam” (Dünya tek bir ailedir) dış politika ilke­sinde yer alan kapsayıcı ve evrenselci yakla­şımları sayesinde, Do­ğu-Batı ve Kuzey-Gü­ney ayrımının iki ucunda yer alan fark­lı gruplar arasında ko­laylıkla güvenilir bir köprü ve köprü ku­rucu haline gelebi­lir.

Rusya’nın Kazan şeh­rinde düzenlenen zir­vede, 24’ten fazla ülke, bozulmuş dünya düze­ninde yeni bir ağırlık ka­zanan BRICS'e katılma konusunda derin bir isteklerini dile getirdikleri için, BRICS’e yeni or­tak ülkeler alın­masına da karar verildi.

BRICS, dün­ya nüfusunun ne­redeyse yarısını temsil ediyor ve Hindistan, olağanüstü insan kaynağına sahip en kalabalık ül­ke konumunda. Ayrıca, G7 ile kıyaslandığında oldukça iyi bir rakam olan küresel GSYİH’nin yaklaşık yüzde 40'ını oluşturu­yor.

Dünyanın en hızlı büyüyen 4’üncü ekonomisi

Çin ve Hindistan, ekonomik açıdan lider konumda ülkeler ve Hindistan, dünyanın en hızlı bü­yüyen büyük ekonomisi olarak kısa süre önce Japonya'yı geçe­rek 4’üncü sıraya yükseldi. BRI­CS, en büyük enerji üreticileri ve tüketicilerinden oluşan bir gru­bu, kritik mineraller ve teknolo­jilerde kıskanılacak bir ağırlığı temsil ediyor. Siyasi ve ekono­mik açıdan farklı sistem ve yak­laşımlara sahip olmasına rağ­men, yüksek diplomatik ağırlığa ve büyük bir ölçeğe sahiptir.

Hindistan, 2026 yılında BRI­CS’in başkanlık görevini üstle­necek ve BRICS Zirvesi'ne ev sa­hipliği yapacak. Bu süre zarfın­da ticaret, bağlantı, para birimi, terörle mücadele, kültür, tekno­loji, fintech, eğitim, Ar-Ge, ge­leneksel tıp ve gençlik ve spor değişimlerine kadar çok sayıda sektörel toplantı düzenlenecek.

BM’de reform zorunluluğu

BRICS ve Hindistan için önemli bir arayış, özellikle 2’nci Dünya Savaşı sonrası zihniye­tine bağlı kalarak P-5 ülkeleri­nin (Birleşmiş Milletler Güven­lik Konseyi’nin beş daimi üyesi) veto güçlerinin galibi ve mağ­lubu ayrımına mahkum olan ve önemsiz hale gelme tehlikesiyle karşı karşıya olan BM ve BMGK başta olmak üzere küresel ku­rumsal reformların aciliyeti ve zorunluluğudur.

Dahası, MAGA seçmenleri­nin desteğiyle hareket eden ABD Başkanı Trump, finansal araçla­rın silah olarak kullanılmasını tek yönlü bir yol olarak izliyor. Doların kullanımından vazge­çilmesi ise Trump için büyük bir kırmızı çizgi. Beş orijinal BRICS ülkesi, Rusya, Çin, Hindistan, Brezilya ve Güney Afrika ise ha­lihazırda ABD'nin hedefinde bu­lunuyor ve Trump'ın yüksek ve mantıksız gümrük vergileri oyu­nunda sıkışmış durumdalar.

BRICS üyeleri en büyük de­mokrasiden totaliter devletle­re kadar uzansa da, özellikle Gü­ney-Güney işbirliği bağlamında, hakimiyet ve dikte içermeyen uygulanabilir bir alternatif sun­mayı çalışıyor. İç çeşitliliği, çok kutupluluğu ve seçenekle­ri güçlendiriyor. Yeni Kal­kınma Bankası gibi be­lirli kurumlarla bir­likte daha faydalı bir işbirliği ve uzlaşma ortamı sağlayarak Ba­tı'nın hakimiyetine meydan okuyor. Tek taraflı ve sert yap­tırımlar ve finan­sal araçların silah olarak kullanılma­sı nedeniyle bu eğilim başlatılmış, Hindistan gibi ülkeler hala ikna ol­mamış olsa da, yeni bir BRICS para birimi ya­ratma çabası var. Bu eğilim, gelecekte çok kutupluluğun önemli bir güç çarpanı haline gelebilir.

Çok kutupluluk, tek bir küre­sel güvenlik mimarisi yerine, bölgesel güvenlik sistemlerini teşvik etmektedir: BRICS'in ori­jinal beş üyesi, bölgesel güven­lik dinamiklerinde farklı roller oynamakta - Rusya, Avrasya gü­venlik dinamiklerini şekillen­dirmektedir; Çin, Doğu Asya'nın stratejik hesaplamalarını domi­ne etmektedir; Hindistan, Hint Okyanusu, Güney Asya ve genel olarak Küresel Güney'de nüfu­zunu ortaya koymaktadır; Bre­zilya ve Güney Afrika ise bölge­sel istikrar sağlayıcılar olarak hareket etmektedir. Bu ademi merkeziyetçilik, küresel tekdü­zeliği azaltmakta, ancak bölgesel güç rekabetini artırmakta ve ba­zen yerel istikrarsızlığı tırman­dırmaktadır.

İlginç bir şekilde, Hindistan bazı belirsizliklere rağmen 2026 yılında ABD, Japonya ve Avust­ralya ile birlikte QUAD Zirve­si'ne ev sahipliği yapacaktır. Bu, Hindistan'a bazı yanlış algıla­rı gidermek ve algılanan rakip gruplar ve kamplar arasında da­ha iyi bir anlayış ve işbirliği yo­luyla sıfır toplamlı oyunlarda or­taya çıkan boşlukları doldurmak için eşsiz bir fırsat sunmaktadır. Küresel zorluklar, küresel daya­nışmayı gerektirir.

BRICS, mevcut dünya düze­nini değiştirmeyi amaçlama­makta, ancak çok kutuplu işbir­liği matrisini yeniden şekillen­dirmeyi ümit ediyor. Hindistan, mantığın sesidir ve diyalog, dip­lomasi ve mevcut kurumların re­formları yoluyla bölünmeleri aş­maya inanır.

2026, Hindistan'ın BRICS başkanlığı sırasında bile, bir yandan ciddi tehdit altında olan çok kutupluluk ve çok taraflılık için çalışırken, bir yandan da bu politikanın devamına tanık ola­cak. Başbakan Narendra Modi, BRICS'i “İşbirliği ve Sürdürüle­bilirlik için Dayanıklılık ve İno­vasyon Oluşturmak” anlamına gelecek şekilde çok uygun bir şe­kilde yeniden tanımladı. Ayrıca, “terörizmi kınamak bizim ilke­miz olmalı, sadece bir kolaylık olmamalı” diye ekledi.