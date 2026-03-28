COP31: Yeni jeoekonomik düzenin merkezinde Türkiye
COP31, teknik müzakere başlıklarının ötesinde, küresel ekonomik düzenin hangi yöne evrileceğini gösterecek bir eşik niteliği taşıyor. Bu zirve yalnızca yeni taahhütlerin ilan edildiği bir platform değil, mevcut mekanizmaların gerçekten işleyip işlemediğini test eden bir aşama olacak.
Zero Emissions Traders Alliance Türkiye Sekreteri AV. KUTALMIŞ ERSOY
Küresel iklim diplomasisi artık yalnızca çevresel bir başlık değil; enerji güvenliği, sanayi rekabeti ve ticaret kurallarıyla iç içe geçmiş bir güç alanıdır. Karbon politikaları, emisyonların ötesinde üretim kararlarını, değer zincirlerini ve ekonomik dengeleri etkilemektedir.
Bu nedenle Türkiye’nin başkanlığında Antalya’da düzenlenecek COP31 sıradan bir zirve değil, çok merkezli dünyada yeni jeoekonomik düzenin tartışılacağı kritik bir platform niteliğinde. 1995’ten bu yana düzenlenen COP’lar küresel iklim müzakerelerinin ana zemini olmuştur. 2015’te kabul edilen Paris Anlaşması güçlü bir normatif çerçeve kurmuş ve uzun süre tartışmalar, emisyon hedefleri ile finansman mobilizasyonu etrafında ilerlemiştir. Ancak 2020 sonrası gelişmeler, iklim politikasının artık yalnızca norm üretimiyle ilerleyemeyeceğini göstermiştir.
Pandemi, küresel tedarik zincirlerinin kırılganlığını ortaya koymuş, Ukrayna Savaşı enerji arz güvenliğini yeniden jeopolitik bir öncelik haline getirmiştir. Aynı dönemde Çin, hem fosil yakıt tarafındaki fiyat avantajından yararlanan büyük bir talep merkezi olarak hem de yenilenebilir enerji teknolojileri, batarya üretimi ve kritik minerallerde kurduğu tedarik zinciri üstünlüğüyle stratejik bir konum kazanmıştır. Temiz enerji ekipmanlarında ölçek, maliyet ve pazar hâkimiyeti Çin’i yalnızca büyük bir emisyon kaynağı değil, aynı zamanda dönüşümün üretim merkezi haline getirmiştir.
Bu tablo karşısında iklim politikası çevresel bir dosya olmaktan çıkarak ekonomik ve stratejik konumlanmanın bir aracına dönüşmüştür. Avrupa Birliği karbonu ticaret sistemine ve sınır düzenlemelerine entegre ederken ABD’de Biden döneminde kabul edilen Enflasyonu Düşürme Yasası temiz enerji yatırımlarını açık bir sanayi politikasına dönüştürmüştür. Amaç yalnızca emisyon azaltımı değil, aynı zamanda üretim kapasitesini ve teknoloji üstünlüğünü yeniden dengelemektir.
Trump’ın yaklaşımını ise yalnızca iklim karşıtlığı üzerinden okumak yeterli değildir. ABD’nin uzun yıllar boyunca küresel düzenin maliyetlerini üstlenmiş olması, iç siyasette ciddi bir yük paylaşımı tartışması yaratmıştır. MAGA söylemi bu maliyetlere ve “küresel sorumlulukların” Amerikan ekonomisi üzerindeki baskısına bir tepki olmuştur. Paris Anlaşması’ndan çıkış da bu iç siyasi denklemin bir uzantısı olmuştur.
Ancak bu geri çekilme, iklim politikalarının jeoekonomik önemini ortadan kaldırmamıştır. Aksine, rekabetin dili değişmiştir. İklim söylemi geri plana itilirken, enerji güvenliği, yerli üretim, kritik mineraller ve tedarik zinciri egemenliği öne çıkmıştır.
Jeoekonomik anlamı daha da belirginleşti
Dolayısıyla iklim başlığı zayıflamamış; jeoekonomik anlamı daha da belirginleşmiştir. Enerji ve karbon politikaları artık yalnızca çevresel sorumluluk alanı değil, büyük güç rekabetinin ve üretim coğrafyasının yeniden şekillendiği stratejik bir zemin haline gelmiştir.
Bu dönüşüm, “Küresel Kuzey” ile “Küresel Güney” arasındaki ayrımı da daha belirgin hale getirmiştir. Yüksek gelirli, güçlü sanayi altyapısına ve kural koyma kapasitesine sahip ülkeler karbon düzenlemelerini rekabet avantajı üretmenin bir aracı olarak konumlandırırken; kalkınma öncelikleri süren ve finansman ile teknolojiye erişimde daha kırılgan olan ülkeler bu araçların yeni ticari bariyerlere dönüşmemesi gerektiğini vurgulamaktadır.
Bu gerilim artık soyut bir tartışma değildir. Sınırda karbon düzenlemeleri, yeşil sanayi teşvikleri ve tedarik zinciri standartları üzerinden doğrudan hissedilmektedir. Güney açısından mesele yalnızca daha fazla finansman sağlanması değil; karbon kurallarının korumacı bir dalgaya evrilmeden, teknolojiye erişim ve adil geçiş mekanizmalarıyla dengelenmesidir.
Bu nedenle tartışmanın odağı emisyon hedeflerinin ne kadar iddialı olduğundan ziyade, bu kuralların küresel güç dengelerini nasıl etkileyeceğine kaymış durumdadır. Antalya’daki zirve de tam bu konuda anlam kazanmaktadır. COP31, yalnızca taahhütlerin güncellendiği bir toplantı değil; kırılgan ve parçalı bir uluslararası ortamda, ortak ve adil kurallara dayalı bir düzenin gerçekten kurulup kurulamayacağının sınanacağı kritik bir eşik olacaktır.
Türkiye: Köprü değil, merkez
Türkiye’nin dönem başkanlığı, klasik bir ev sahipliğinin ötesinde bir anlam taşımaktadır. Antalya’daki zirve, artık yalnızca karar metinlerinin tartışıldığı bir platform değil, rekabetin sertleştiği bir uluslararası ortamda, kuralların nasıl uygulanacağına dair yön tayin edilen bir alandır. Türkiye’nin bu sürece talip olması da bu nedenle takvimsel bir “sıra” olmaktan ziyade, siyasi sahiplenmeyle yürütülen bilinçli bir diplomatik tercih olarak okunmalıdır.
Bu tercihi anlamlı kılan unsur, Türkiye’nin sistem içindeki özgün konumu olmuştur. Türkiye, Avrupa Birliği ile derin ticari entegrasyona sahip bir ekonomi olarak, düzenleyici çerçevelere yakın duran ve bu dili bilen bir aktördür. Aynı anda Türkistan’dan Kafkasya’ya, Orta Doğu’dan Afrika’ya uzanan hatta enerji ve yatırım ekseninde güçlü bağlar kurmuş durumdadır. Dolayısıyla Türkiye, bir yandan gelişmiş ekonomilerle entegre piyasa yapısının içinde yer alırken, diğer yandan gelişmekte olan ülkelerin enerji güvenliği, sanayileşme ve finansmana erişim gibi önceliklerini sahadan bilen bir ülkedir. Bu çift yönlü etkileşim, Türkiye’yi yalnızca coğrafi bir geçiş noktası olmaktan çıkarıp, farklı çıkar kümeleri arasında denge kurabilecek bir merkez pozisyonuna yaklaştırmaktadır.
Karbon fiyatlamasının kurumsallaşma hızı, sanayi dönüşümünün maliyet paylaşımı ve yatırımcıya verilen sinyaller, COP31 başkanlığının uluslararası algısını belirleyecektir. Antalya’nın başarısı, ev sahipliğinin kusursuzluğundan ziyade, Türkiye’nin dönüşümü yönetebilen ülke görüntüsünü ne ölçüde verebildiğine de bağlı olacaktır. Bu konuda Türkiye’nin piyasa temelli enerji ve iklim politikaları öne çıkmaktadır.
Organize enerji piyasalarının işleyişi, fiyat oluşum mekanizmaları ve dengeleme yapıları, gelişmekte olan ülkerlerde de dönüşümün idari hedeflerin ötesinde piyasa sinyalleriyle de yönlendirilebildiğini göstermektedir. Aynı çizgide, karbon fiyatlamasına yönelik hazırlık süreci, iklim politikasının “niyet” aşamasında kalmayıp, ekonomik kararlarla bağlantı kurabilecek teknik zemine oturduğuna işaret etmektedir. Son dönemdeki yenilenebilir enerji yatırımlarındaki artış da bu resmin tamamlayıcı parçasıdır: hedefler yalnızca ilan edilmemekte, doğru kurgu oluştuğunda yatırım davranışına dönüşebilmektedir.
Bu uygulama kapasitesi enerjiyle de sınırlı değildir. Sıfır Atık girişimi ve döngüsel ekonomi adımları, çevresel hedeflerin gerçek ağırlığını ancak sahada karşılık bulduğunda kazandığını hatırlatmaktadır. Kurumsal koordinasyon, toplumsal mobilizasyon ve ölçülebilir çıktılar üretildiğinde, çevre politikası bir “beyan” olmaktan çıkıp bir “uygulama rejimi” haline gelebilmektedir. Bu deneyim, COP31’in “Uygulama COP’u” iddiasını da daha inandırıcı kılmaktadır çünkü burada mesele yeni sloganlar değil, kararların uygulanmasını mümkün kılacak ticari mekanizmaları kurgulayabilmektir.
COP31’in başarısı, yeni karar metinlerinin uzunluğuyla değil; sistemin güven oluşturma kapasitesiyle ölçülecektir. Artık mesele yeni hedefler koymak değil, mevcut taahhütleri uygulanabilir ve finansal olarak desteklenebilir hale getirmektir.
COP31 için stratejik öncelikler
Türkiye Başkanlığında üç alanda somut ilerleme sağlanabilir:
1 Kuzey–Güney arasında teknik güven inşası
Karbon piyasaları, kayıp-zarar finansmanı ve iklim finansmanı gibi başlıklar, bugün küresel müzakerelerin en zorlu ve en kritik alanlarını oluşturmaktadır. Bu konular teknik karmaşıklığın ötesinde siyasi gerilimler de üretmektedir: gelişmiş ülkeler ile kalkınma sürecindeki ülkeler arasındaki farklı öncelikler bu tartışmaları tıkamaktadır.
Özellikle, Paris Anlaşması’nın 6.2 ve 6.4 maddeleri kapsamındaki karbon ticareti mekanizmalarının kuralları hâlâ tam netleşmemiştir; taraflar, karbon kredilerinin nasıl ölçüleceği, denetleneceği ve yanlış uygulamaların nasıl engelleneceği konusunda ortak bir zemin bulmakta zorlanmaktadırlar. Bu nedenle COP31 öncesinde teknik çalışma platformlarının ve ön istişare toplantılarının kurulması önemli bir adım olabilir. Karbon muhasebesi, kredilerin çift sayımının (aynı azaltımın iki kez raporlanmasının) önlenmesi ve finansman akışlarının nasıl izleneceği gibi konularda tarafların üzerinde uzlaşabileceği ortak metodolojiler geliştirmek, siyasi gerilimi azaltabilir.
2 Uygulama boşluğunu kapatmak
Paris Anlaşması şeffaflık esasına dayalı bir çerçeve kurmuştur. Ancak bugün tartışma, hedeflerin raporlanmasından çok bu hedeflerin küresel sermaye hareketlerini nasıl yönlendirdiği üzerine yoğunlaşmaktadır. Açıklanan finansman paketlerinin hangi ülkelere aktığı, hangi teknolojileri ölçeklendirdiği ve hangi sanayi merkezlerini güçlendirdiği artık belirleyicidir. Bu nedenle finansman taahhütleri ile reel yatırım sonuçları arasındaki mesafe yalnızca bir güven sorunu değil, aynı zamanda küresel ekonomik güç dağılımını etkileyen bir meseledir. COP31, finansman akışlarını daha öngörülebilir, izlenebilir ve sonuç odaklı bir çerçeveye oturtabilirse, iklim politikası çevresel taahhütlerin ötesine geçer.
3 Bölgesel entegrasyonu stratejik bir araç olarak konumlandırmak
Bölgesel enerji piyasalarının derinleşmesi, yenilenebilir kaynakların şebekeye daha etkin entegrasyonu ve sınır ötesi bağlantısallığın güçlendirilmesi salt teknik düzenlemeler değildir. Bunlar maliyetleri rasyonelleştiren, arz güvenliğini pekiştiren ve dönüşümün ölçeklenmesini sağlayan stratejik araçlardır. Enerji sistemleri entegre oldukça yenilenebilir üretimin sisteme katılımı kolaylaşır, esneklik artar ve bölgesel ekonomik yapı daha dayanıklı bir zemine taşınır.
Bu nedenle mesele yalnızca küresel hedefleri güncellemekle sınırlı değildir. Bölgesel enerji entegrasyonu, bağlantısallık projeleri ve yerel–bölgesel inisiyatiflerin katkısı COP gündeminde görünür olmalı ve öncelikli bir başlık olarak ele alınmalı; bu alan uluslararası finansman mekanizmalarıyla doğrudan eşleştirilmelidir. Küresel müzakere süreçleri ancak somut altyapı yatırımları ve işleyen piyasa mekanizmalarıyla desteklendiğinde kalıcı ve ölçülebilir ekonomik sonuç üretebilir.