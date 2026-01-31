Davos’un 'diyalog ruhu'na Trump etkisi

Harvard Üniversitesi Afrika Çalışmaları Merkezi Araştırma Görevlisi Hippolyte Fofack

ABD Başkanı Donald Trump, kısmen kendini küresel elit­lere karşı konumlandırarak ikti­dara yükseldi. Şövalye ruhu taşı­yan bu hamle sayesinde de Dün­ya Ekonomik Forumu’na (WEF) yıldız konuk statüsüyle katıldı. Gezegeni tam gaz dönüşü olma­yan bir yola çıkaran Trump yü­zünden WEF delegeleri, geçmiş­te yaptığı gibi adil vergilendirme, sürdürülebilirlik, sosyal adalet ve enerji geçişi gibi konuları tartış­mak yerine, Trump'a boyun eğ­di. Son bir aydaki ABD kararları dahi bu boyun eğişi destekler ni­telikte…

Trump, sadece son bir ayda 66 uluslararası kuruluştan ABD’nin desteğini çekti. Bunlar arasın­da dünyanın en önemli ve en es­ki iklim kurumu da yer alıyor. BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) ve iklim değişikliğiyle ilgili bilime lider­lik eden 38 yıllık BM Hükümet­lerarası İklim Değişikliği Pane­li, Trump’ın kaos ruhuna kurban edildi. Bir yıldan fazla süren bu kadar boş yıkım ve “önce Ameri­ka” söylemi nedeniyle çok taraflı­lığın can damarı olan güven aşın­dı, parçalanma riskini artırdı ve istikrarsızlığı körükledi. Bu etki­leri azaltmak, küresel büyümeyi sürdürmek ve ortak refahı teşvik etmek için WEF, bu yılki toplan­tının teması olarak “Diyalog Ru­hunu” seçti.

Diyalog, anlaşmazlıkları çöz­mek, çatışmaların tırmanması­nı önlemek için elbette gerekli. WEF'in Davos öncesi anketine göre, önümüzdeki on yılın en cid­di riskleri iklim acil durumuyla ilgili. Ancak Trump'ın katılımını sağlamak için WEF, enerji geçişi ve iklim değişikliği gibi son dere­ce kritik konulardan kaçınmayı kabul etti. Demek ki diyalog ruhu Donald Trump’a kadarmış.

İklim değişikliği konusundaki sessizlik hem alaycı hem de şa­şırtıcı değil. Trump'ın ikinci dö­nemindeki ilk adımlarından bi­ri, ABD'yi Paris iklim Anlaşma­sı’ndan çekmek oldu. Yönetimi daha sonra ABD iklim politika­sını tersine çevirmek ve fosil ya­kıt üretimini artırmak için büyük bir kampanya başlattı. Bu, açık deniz rüzgar çiftliklerinin inşa­sının durdurulması, yenilenebi­lir enerji projeleri için fonların kesilmesi ve enerji santralleri ile araçlardan kaynaklanan sera ga­zı emisyonlarına yönelik federal sınırların kaldırılması gibi çalış­maları da içeriyor.

Dönüşü ve çözümü olmayan sorunlar

Tüm bunlar yetmiyormuş gibi Trump'ın "Ulusal Enerji Acil Du­rumu" ise yerli fosil yakıt üreti­minin genişletilmesine izin ver­di. Bu politika, 2024 yılında küre­sel elektrik üretiminin yaklaşık üçte birini oluşturan yenilenebi­lir enerjiye geçişteki ilerlemeyi tersine çevirebilir. Dünyanın en büyük tarihsel ve güncel emisyo­nu olan ABD ekonomisinin fosil yakıtlara olan bağımlılığı herkesi etkiliyor. Bu durum trilyonlarca dolarlık hasara yol açacak, daha yoksul ülkeleri orantısız şekilde etkileyecek. 1,5°C eşiğini aşmak, dünya sistemlerinde geri dönü­şü olmayan değişiklikler riskini önemli ölçüde artırır. Çünkü ik­lim dönüm noktaları aşıldığın­da, geri dönüşü mümkün olma­yan kendi kendini güçlendiren süreçler aktive edilir; sıcaklıklar daha sonra düşse bile soruna ça­re bulunamaz.

Bu dönüm noktalarından bi­ri, Batı Antarktika Buz Tabaka­sı'nın çöküşü ve bu da küresel de­niz seviyelerini yaklaşık 13 feet yükseltecek. Böylesine büyük bir yükseliş, kıyı şeritlerini kalı­cı olarak değiştirir ve alçak top­lulukları ile ada ülkelerini teh­dit eder. Benzer şekilde, 1,5°C hedefinin aşılması permafros­tun çözülmesini hızlandırır ve atmosfere büyük miktarda kar­bondioksit ve metan salınır. Yani küresel ısınma tavan yapar.

Ekosistemler de gezegenin ısınma oranı 1,5°C'yi aştığında geri dönüşü olmayan kayıplar­la karşı karşıya kalıyor. Mercan resiflerinin bu sıcaklıkta yüzde 70-90 azalması öngörülürken, dünyanın en büyük karbon yu­tucularından biri olan Amazon Yağmur Ormanı, karbon kayna­ğına dönüşme riski taşıyor. De­ğişiklikler aynı zamanda derin toplumsal sonuçlar doğurabilir. Örneğin deniz seviyesinin yük­selmesi, kıyı yerleşimlerini, ta­rım arazilerini ve tatlı su kaynak­larını yok edebilir, toplulukları yerinden edebilir ve kültürel mi­rası yok edebilir.

Belki de en önemlisi, 1,5°C'yi aşmak, gelecek nesilleri daha yüksek iklim riskleri ve daha az adaptasyon seçeneği olan bir ge­zegeni yönetmeye kilitler. Bugün düşünülen bilimden uzak eylem­ler; enerji kaynaklarını çeşitlen­dirmenin ötesinde, enerji geçi­şini sürdürmenin bile sonunu getirebilir. Trump'ı memnun et­mek ve petrol takıntısını espri et­mek için bu gerçeği görmezden gelmek, küresel ve nesiller arası sonuçları olan tehlikeli bir oyu­nunun vücut bulması anlamına geliyor.

İklim değişikliği konusunda harekete geçme penceresi dara­lırken, küresel düzen parçalan­maya devam ederken, diyalog iş­birliğini teşvik etmeli, kolektif problem çözmeyi güçlendirme­li, eşitlik ve adaleti vurgulamalı. Emisyon azaltımı, uyum ve iklim finansmanı konusundaki karar­lar, ülkeler ve toplumlar içinde sorumluluk, adalet ve yük pay­laşımı gibi soruları doğal olarak gündeme getirir. Fakat WEF, tar­tışmanın şartlarını Trump'a be­lirlemesine izin vererek güvenlik ve uzun vadeli sürdürülebilirlik yerine rahatlığı tercih etmiş gö­rünüyor.