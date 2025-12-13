Devlerin Savaşı: İçeriğe kimin hükmü geçecek?

RECEP GÜNDÜZ (Rekabet Hukuku Danışmanı?

Küresel medya sektörü, uzun süredir devam eden birleş­me ve devralma dalgasının yeni ve çok daha güçlü bir evresine girmiş durumda. Disney’in 21st Cen­tury Fox’u satın almasından Ama­zon’un MGM’i bünyesine katma­sına kadar uzanan süreç, bugün artık dijital platform merkezli bir güç yoğunlaşmasına dönüşüyor.

Bu dönüşümün en çarpıcı örneği, önce Netflix’in Warner Bros Dis­covery’nin televizyon, film ve di­jital yayın varlıkları için açıkla­dığı 72 milyar dolarlık teklifi ve hemen ardından Paramount’un bu teklifi 108,4 milyar dolara yük­seltmesi oldu. Hollywood’un en güçlü içerik havuzlarından biri­nin dijital bir platforma geçecek olması, sektörün tarihsel dina­miklerini kökten değiştiriyor.

Nafile tepkiler

Bu devralma girişimi, yalnızca büyüklüğü nedeniyle değil, sanat üretimi ve çalışanlar üzerinde­ki olası etkileri nedeniyle de cid­di tartışmalar yaratıyor. “Game of Thrones”, DC Comics, Harry Potter gibi dev yapımların tek bir platform altında toplanması içe­rik çeşitliliğinin azalacağı yönün­de eleştirileri artırıyor. Artık neyi seyredeceğimize giderek daha az sayıda şirket karar veriyor. Eski Warner Media CEO’su “rekabe­ti azaltmak için daha etkili bir yol düşünemezdim” derken, sektör sendikaları ücret ve gelir paylaşı­mındaki dengesizlikleri gündeme taşıyor ve adeta her şey dijitalle­şirken olan yine bize olacak diyor.

72 milyar dolarlık satranç ve yüksek cayma bedeli

İşlemin finansal boyutu da ta­rihe geçecek ölçüde. Taraflar ara­sında belirlenen 5,8 milyar do­larlık cayma bedeli, Netflix’in bu hamlede gözünü ne kadar karart­tığını gösteriyor. Warner Bros açı­sından ise kararın geri dönüşü ol­dukça maliyetli.

Biz Netflix’in teklif ettiği ra­kamların büyüklüğünü henüz kavrayamamışken, birkaç gün ön­ce çok daha agresif bir gelişme ek­lendi: Paramount Skydance, War­ner Bros için 108,4 milyar dolar­lık teklifini açıkladı. Bu, Netflix’in teklifinden neredeyse 40 milyar dolar daha yüksek. İngilizce’de buna “hostile bid” yani hasmane teklif deniyor, zira işlem basit bir devralmanın ötesinde anlamlar taşıyor. Ortada yalnızca bir şirket devralması değil, Hollywood’un bütün güç dengelerini değiştire­cek bir mücadele, içerik üzerin­den ekrana yansıyana hükmetme meselesi var.

Politik gerilim: Warren’ın uyarıları, Trump’ın açıklamaları

Medya sahipliği tüm dünya­da olduğu gibi ABD’de de yalnız­ca ekonomik bir konu değil; doğ­rudan siyasal güçle bağlantılı. Senatör Elizabeth Warren, ABD Başkanı Trump’ın çevresindeki isimlerin Paramount teklifini ce­saretlendirdiğini söyleyerek ka­muoyu tartışmasını başka bir bo­yuta taşıdı.

Trump’un bu tartışmaların dı­şında kalması beklenemezdi. “Netflix zaten çok büyük bir pazar payına sahip” açıklamasıyla reka­bet hukuku kartını açıkça oynadı ve işlemin Amerikan Adalet Ba­kanlığı’nın antitröst biriminden izin almasının kolay olmayacağı­nı net şekilde belirtti. Trump’ın bu çıkışı, tahmin piyasası Pol­ymarket’te işlemin 2026’da ta­mamlanma ihtimalinin bir anda yüzde 60’tan yüzde 23’e düşmesi­ne yol açtı.

Rekabet hukuku sınavı: 300 milyon abone ne anlama geliyor?

Netflix’in dünya genelinde 300 milyon, HBO Max’in ise 128 mil­yon abonesi bulunuyor. Bu iki de­vin birleşmesi, ABD’de dijital ya­yın pazarında yüzde 30’a yakın bir pay anlamına geliyor. Her ne kadar Netflix, Disney ve Amazon Prime gibi rakiplere işaret etse de düzenleyicilerin bu birleşmeyi titizlikle inceleyeceği kesin. İşin daha ilginç yanı Netflix’in Youtu­be ve Tiktok’u da kendisine rakip olarak işaret etmesi. Rekabet hu­kuku bakımından bunun doğru­luğu bir yana dikkat seviyemizin film süresinden Tiktok videosu süresine düştüğünün hukuki bir eksene taşınması ilginç.

Muhtemelen Avrupa Birliği de izin aşamasında olaya müdahil olacak belirli koşullar dayatarak işleme izin verecektir. Ama bu tür yapısal yoğunlaşmalarda “koşul­lu izin” bile büyük resmi esaslı bi­çimde değiştirmiyor.

‘Sinemalar için eşigörülmemiş tehdit’ uyarısı

Konunun bir de artık neredey­se nostalji haline gelen sinema sa­lonları boyutu var. Cinema United adlı birlik, bu birleşmenin “dünya genelindeki sinemalar için eşi gö­rülmemiş bir tehdit” olacağını be­lirtiyor. Çünkü içerik dağıtımının tek elde toplanması, salonların gi­şe gelirlerini doğrudan etkileye­cek ve zaten kan kaybeden sinema salonlarının mevcut halleri ile iz­leyici çekmeleri daha güçleşecek.

Türkiye açısından bakıldığın­da ise tablo şu nedenle önem­li: Rekabet Kurumu kısa süre ön­ce Mars’ın sinema gösteriminde hâkim durumda olduğunu belirt­miş ve gösterim pazarında firmaya önemli yükümlülükler getirmişti. Ancak sektörün kaderi artık yal­nızca yerel oyuncular arasındaki rekabetle değil, küresel dijital dev­lerin stratejileriyle de şekilleniyor.

Türkiye pazarını doğrudan etki­leyen bir başka boyutu dijital plat­form rekabeti. Warner Bros’un kısa süre önce BluTV’yi satın al­ması, Türkiye’deki dijital yayın platformlarının rekabet dinamik­lerini zaten değiştirmişti. Netf­lix–Warner Bros birleşmesi ger­çekleşirse, yerli platformlar artık “büyüklerle” değil, devasa küresel yapılara karşı rekabet edecek.

Ekranı kim kontrol ederse hikâyeyide o yazar

Tüm bu tablo, tartışmanın yal­nızca ticari bir devralma meselesi olmadığını gösteriyor. Asıl mese­le, içerik akışının ve kültürel anla­tıların kimlerin elinde toplandığı. Platformların büyüklüğü arttıkça hem izleyicinin seçenekleri hem yaratıcı sektörün alanı daralıyor. Medyada yoğunlaşma, ekonomik olduğu kadar siyasal ve kültürel bir güç transferi anlamına geliyor.

Bugün atılan bu adımlar yarın yalnızca neyi izleyeceğimizi değil, nasıl bir dünyayı göreceğimizi de belirleyecek.