Dijitalleşen üniversitelerin küresel yol haritası: ‘Üniversite 5.0 Çağı’na geçiş
Üniversitelerin uluslararasılaşma stratejilerini kökten değiştiriyor. Artık sınır ötesi eğitim; fiziksel kampüsler veya öğrenci hareketliliğiyle değil, bulut tabanlı platformlar, yapay zekâ destekli öğrenme sistemleri ve küresel erişim sağlayan dijital kayıt kanallarıyla gerçekleşmeye başladı ve hızlanarak devam edecek.
Işık Üniversitesi PROF. DR. SUAT TEKER
Yükseköğretim dünyası, tarihte benzeri görülmemiş bir dönüşüm sürecinden geçiyor. Dijitalleşmenin hızlanması, pandemi sonrası yeniden yapılanma ve yeni kuşak öğrencilerin beklentileri, üniversitelerin uluslararasılaşma stratejilerini kökten değiştiriyor.
Artık sınır ötesi eğitim; fiziksel kampüsler veya öğrenci hareketliliğiyle değil, bulut tabanlı platformlar, yapay zekâ destekli öğrenme sistemleri ve küresel erişim sağlayan dijital kayıt kanallarıyla gerçekleşmeye başladı ve hızlanarak devam edecek gibi. Bu bağlamda gerçekleştirilen ve Işık Üniversitesi doktora mezunumuz Netkent Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı Dr. Ali Eşkinat ile ortaklaşa yürüttüğümüz araştırmanın bulguları, söz konusu dönüşümün boyutlarını ve yükseköğretim kurumları için taşıdığı stratejik önemi somut verilerle ortaya koymaktadır.
Yeni paradigma: Üniversite 5.0
Üniversitelerin bu dönüşümün neresinde durduğunu anlamak için işe iki temel soruyla başlamak gerekiyor: Dijital altyapıları ne kadar olgun ve hangi pazarlara ulaşabiliyor? Dijital olgunluk dediğimizde bulut mimarisini, yapay zekâ kapasitesini ve platform entegrasyonunu kastediyoruz. Pazarlara erişim ise yerelde kalmaktan küresel ölçekte yayılmaya kadar uzanan geniş bir aralıkta şekilleniyor. Bir üniversite bu iki eksende kendini konumlandırdığında, önünde dört aşamalı bir yol haritası beliriyor.
İlk aşama için dijital yatkınlık incelenmelidir. Burada kurumlar henüz güçlü bir dijital altyapıya sahip değil ve büyük ölçüde yerel ölçekte faaliyet gösteriyor. Basit öğrenme yönetim sistemleriyle (LMS) yetiniliyor, erişim dar bir çerçevede kalıyor. Dil engeli ve düşük marka bilinirliği de bu dönemin en zorlayıcı başlıkları arasında yer alıyor.
İkinci aşamada üniversitelerin sınırsız entegrasyona geçişi tartışılıyor. Burada, güçlü bir dijital altyapı ve merkezi bir yapı devreye giriyor; bulut tabanlı sistemler ve yapay zekâ destekli eş zamanlı çeviri araçları sayesinde küresel erişim artık mümkün. Yine de her madalyonun iki yüzü var: Döviz kurundaki dalgalanmalar ve tek bir ülkenin düzenlemelerine bağımlı kalmak bu aşamanın kırılgan noktalarını oluşturuyor. Bu aşamada yatırımın getirisinin hesaplanması önem arz ediyor.
Üçüncü aşamada üniversitelerin sınır ötesi ekosistemlere entegrasyonu önem kazanıyor. Ortak diploma programları, Erasmus benzeri uluslararası işbirlikleri ve kurumlar arası anlaşmalar bu modelin itici gücü. Bununla birlikte farklı teknolojilerin bir araya gelmesinden doğan parçalı yapı ve ortaklar arasında uyum sağlama çabası, çözülmesi gereken meseleler olarak masada duruyor.
Son aşama olan yerel uyumlu küresel ağlar ise tam dijital olgunluğu ve küresel ölçekte birbiriyle uyumlu çalışan ağ yapılarını temsil ediyor. Blok zincir tabanlı diplomalar, yapay zekâ destekli öğrenme sistemleri ve uluslararası veri uyum mekanizmaları bu aşamanın belirleyici unsurları. Ancak burada da işin kolay bir tarafı yok. KVKK gibi veri koruma mevzuatlarına uyum sağlamak ve uluslararası akreditasyon sistemlerindeki boşlukları kapatmak, bu son basamağın en çetin sınavları olarak önümüzde duruyor.
Yeni kuşak için tek geçerli modeli
Dijital üniversitelerin küresel ölçekte büyüyebilmesi, iki şeyin aynı anda buluşmasına bağlı: teknolojik olgunluk ve regülasyonlara hızlı uyum sağlayabilme esnekliği. Buraya kadar anlatılan bu dört aşamalı model, kurumlara önce kendi konumlarını görme, ardından hangi alanlara yatırım yapmaları gerektiğini netleştirme imkânı veriyor.
Artık üniversiteler için sınır ötesi eğitim, yurt dışında bir kampüs açmaktan değil, sağlam bir dijital altyapı kurmaktan geçiyor. Üstelik bu yolculuk sıralı adımlardan oluşan bir çizgi izlemiyor; kurumların aşamaları sırayla geçmesi de şart değil. Dijital altyapısı henüz zayıf bir üniversite bile, doğru adımlarla küresel eğitim ağlarının parçası olabiliyor.
Burada başarının iki ayağı var: Teknolojiye uyum sağlamak ve değişen düzenlemeleri zamanında yakalamak. Ama hepsinden önemlisi şu: Yeni kuşak öğrenciler, dijital üniversiteleri artık bir alternatif olarak değil, geleceğin tek geçerli modeli olarak görüyor.
Türk üniversiteleri dijitalleşmede nerede?
Türk üniversiteleri için dijitalleşme artık ertelenebilecek bir konu değil. Çünkü bugün küresel rekabette öne çıkmanın yolu yeni binalardan değil; bulut altyapısından, yapay zekâ destekli öğrenme sistemlerinden ve uluslararası geçerliliği olan diplomalardan geçiyor. Önerilen dört aşamalı yol haritasının iyi yanı şu: Bunlar tek tek tırmanılması gereken basamaklar değil. Bir üniversite, kendi koşullarına göre bu konumlardan herhangi birinde durabilir ve hatta bazı aşamaları atlayarak ilerleyebilir.
Türk üniversitelerinin çoğu bugün ‘dijital yatkınlık’ konumunda. Yani çevrimiçi ders veriyorlar ama bunu daha çok "mevcut dersi internete taşımak" olarak yapıyorlar; dil engeli ve düşük tanınırlık nedeniyle yurt dışından öğrenci çekmekte zorlanıyorlar. Az sayıda kurum bir adım öteye, ‘sınırsız entegrasyon’ konumuna geçebilmiş durumda; bulut sistemleri ve yapay zekâ çevirisi sayesinde dünyanın her yerinden öğrenciye ulaşıyorlar ama döviz kurlarındaki oynaklık ve sıkı YÖK kuralları bu işi zorlaştırıyor.
Bir başka grup ise sınır ötesi ekosistemlerde, Erasmus gibi işbirlikleriyle dışa açılıyor fakat her bir kurumun teknolojisi ayrı olduğu için ortak entegre bir sistem kurulamıyor. En ileri konum olan yerel uyumlu küresel ağlar ise Üniversite 5.0 vizyonunun Türkiye'deki karşılığı: Blok zinciriyle doğrulanan diplomalar ve hem yerel kurallara uyan hem de küreselle konuşabilen ağlar. Buraya ulaşmanın önündeki en büyük engeller de KVKK gibi veri koruma kuralları ve uluslararası akreditasyondaki eksiklikler.
Türkiye için stratejik öneriler
Türkiye'nin yükseköğretim alanında küresel rekabet gücünü artırabilmesi için, birbirine bağlı dört temel stratejik önceliğin hayata geçirilmesi gerekiyor. Her şeyden önce regülasyon uyumu açısından, YÖK ile uluslararası akreditasyon kurumları arasında etkin bir eşgüdüm sağlanmalıdır. Bu sayede hem ulusal standartlar korunabilecek hem de küresel tanınırlık güçlendirilebilecektir. Bununla eş zamanlı olarak teknoloji yatırımları konusunda bulut bilişim, yapay zekâ ve blok zincir gibi dönüştürücü altyapılara öncelik tanınarak, kurumların dijital olgunluk düzeyleri sistematik biçimde yükseltilmelidir.
Öte yandan, küresel arenada kalıcı bir yer edinebilmek için, Türk üniversitelerinin dijital ortamda güçlü ve özgün bir marka kimliği oluşturması kaçınılmaz bir gereklilik haline gelmiştir. Son olarak günümüzün ve geleceğin öğrencileri olan Z (1997-2012 arası doğumlular) ve Alfa (2013 sonrası doğumlular) kuşaklarının değişen beklentileri göz önüne alındığında, kişiselleştirilmiş öğrenme deneyimlerinin tasarlanması hem tercih edilebilirliği hem de öğrenci başarısını doğrudan belirleyecek kritik bir etken olarak öne çıkmaktadır.
Türkiye’deki üniversiteler, Üniversite 5.0 vizyonunu benimseyerek yalnızca bölgesel değil, küresel ölçekte rekabet edebilir. Dijitalleşme, regülasyon uyumu ve stratejik çeviklik bir araya geldiğinde, Türk yükseköğretimi dünya sahnesinde güçlü bir aktör haline gelebilir.