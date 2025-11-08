Duygusal zekâ IQ'dan daha mı önemlidir?

PROF. DR. TAYFUN DOĞAN

Psikoloji alanının güncelliği hiç bitmeyen konusu hangisi di­ye bir soru sorsanız, hiç tereddüt etmeden “zekâ” derim. Yaklaşık 130 yıldır hiç gündemden düşme­miştir. Geçenlerde bir kongre için Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te bulundum. Oradaki Manas Üni­versitesi’ni ziyaret etme imkânım oldu. Kampüsteki ilan panosun­da Nobel Ödüllü bilim insanımız Aziz Sancar’ın fotoğrafını ve altın­da da bir ifadesini gördüm. San­car “Çoğu insan zekaya inanır, ben inanmıyorum, bizi birbirimizden ayıran emektir, ben çalışmaya ina­nıyorum” diyor.

Bu sözden ‘zekâ diye bir şey yok­tur’ anlamı da çıkarılabilir ancak kendisinin bunu kastettiğini dü­şünmüyorum. Daha çok çalışma­nın, emek harcamanın zekadan daha öncelikli olduğunu vurgu­lamaya çalıştığı kanaatindeyim. Aslında Sancar bu konuda yalnız değil. Daniel Goleman’ın 1995 yı­lında yayınlanan “Duygusal Zekâ” kitabının alt başlığı da oldukça sansasyonel, okuyucunun ilgi­sini çeken ve onları düşünmeye sevk eden bir tarzdaydı: “Duygusal Zekâ IQ’dan Neden Daha Önemli­dir?” Yine azim konusundaki ça­lışmalarıyla ön plana çıkan Angela Duckworth de, uzun vadede azimli olmanın, yetenek ve zekâdan da­ha önemli olduğunu vurgulayan ve bunu kanıta dayalı olarak ortaya koymak için pek çok çalışma ya­pan bilim insanlarından birisi­dir. Bu ve benzeri görüşler IQ’nun abartıldığı fikrini sık sık vurgular­lar.

Ancak bu, onların zekayı kü­çümsedikleri anlamına gelmez; daha ziyade IQ’nun başarı ve iyi oluşta tek belirleyici olmadığına dikkat çekerler. Çünkü biliyoruz ki yüksek IQ’ya sahip olmak bera­berinde pek çok avantajı da getir­mektedir. Genel kanının aksine yüksek IQ’ya sahip olanların ha­yatın farklı alanlarında daha iyi durumda oldukları da boylamsal araştırmalarla ortaya konulmuş­tur. Bu konudaki öncü çalışma­lardan biri 1920’lerde başlayan ve Lewis Terman tarafından yapı­lan boylamsal araştırmadır. Ter­man 1500’den fazla üstün zekalı (135 IQ üzeri) çocuğu yetişkinlik dönemlerine kadar izlemiştir. Bu çalışmada yüksek zekaya sahip bi­reylerin nasıl bir kişilik yapısına sahip oldukları, toplumda ne ka­dar başarılı oldukları ve zekaları­nın yaşam boyu başarılarını nasıl etkilediği incelenmeye çalışılmış­tır.

Elde edilen sonuçlar, üstün ze­kalı bireylerle ilgili yanlış inançla­rın kırılmasına yardımcı olmuş­tur. Bu üstün zekalı çocukların okul başarıları ve sosyal uyumları akranlarına göre daha iyi düzeyde bulunmuştur. Hayatları boyunca daha çok nişan ve ödül almışlardır. Gelir düzeyleri akranlarına göre daha yüksektir. Yine yaşam mem­nuniyetleri (mutluluk) de daha yüksek bulunmuştur. Dahası ak­ranlarına göre daha sağlıklıydılar, duygusal anlamda daha dengeliy­diler, yaşam süreleri daha uzun­du, alkolizm, boşanma ve intihar oranları da genel nüfustan daha düşüktü.

İskoçya’da yürütülen bir çalışmada da benzer sonuçlar el­de edilmiştir. 1962 yılında 12 bin kadar çocuğa IQ testi uygulanmış ve 40 yıl sonra 2002’de bu katılım­cıların sağlıkları incelenmiştir. Bulgular IQ’su yüksek olanların sigaraya ya hiç başlamadıklarını ya da başlamışlarsa bir süre son­ra bıraktıklarını göstermiştir. Yi­ne zekâ seviyesi yüksek olanlarda alkolizm ve obezite de daha az gö­rülmüştür. Sonuç; zekâ önemlidir. Ancak tek başına yeterli bir belir­leyici midir? Bunun üzerine dü­şünmek gerekmektedir.

Duygusal zekâ ve başarı

Fakat araştırmalar, duygusal faktörlerin (öz farkındalık, özde­netim, empati, sosyal beceriler) ve kişilik özelliklerinin (azim, karar­lılık, öz-disiplin) de en az bilişsel zekâ kadar önemli olduğunu gös­termektedir. Bu vargı iki açıdan önem arz etmektedir. Başarının yalnızca yetenek ve zekâ ile ilgili olduğunu düşündüğümüzde ve bu iki özelliği kutsadığımızda çabala­manın anlamsız olduğu düşünce­sine kapılırız ve çabalamayı bıra­kabiliriz. İkincisi, duygusal zekâ ya da azim, IQ’ya göre üzerinde da­ha fazla tasarrufta bulunabilece­ğimiz alanlardır. Yani geliştirmeye ve değiştirmeye daha açık alanlar­dır. Zekâ ve yetenek seviyesi yük­sek olsa bile kişi duygusal olarak olgun değilse, stresle başa çıkamı­yorsa ya da hedeflerine uzun süreli bağlılık gösteremiyorsa, potansi­yelini tam gerçekleştiremeyebilir. Tersine, ortalama bir IQ’ya sahip ama yüksek azim ve duygusal ol­gunluğa sahip bir birey de hayatta büyük başarılar elde edebilir.

Sabır, tutku ve sebatkarlığın gücü azim

Azimli olmanın mutluluk, ba­şarı ve yaşam kalitesini belirleyici rolünün farkında olan Angela Du­ckworth konu üzerine eğilmiş ve IQ düzeyi aynı olan öğrenciler ara­sında daha azimli olanların okul­da daha başarılı olduğunu; askeri akademilerde yüksek azim düzeyi­nin, eğitimi tamamlamada IQ’dan daha güçlü bir öngörücü olduğunu ve uzun vadeli başarıyı açıklamada azmin, IQ’dan daha yüksek bir kat­kı sağladığını ortaya koymuştur.

Duckworth, uzun vadeli başarıla­rın sabır, istikrar ve sürekli çaba gerektirdiğini vurgulamıştır. Ona göre azim, hayatı bir kısa mesafe koşusu gibi değil, bir maraton gibi yaşamaktır. Yine insanlarda heve­sin yaygın olduğunu ancak sebat­karlık göstermenin ve kararlılığın nadir olduğunu ifade etmiştir. Du­ckworth, azimli insanların umutlu olduklarına da değinmiş ve azimli insanların taşıdığı umudun, şan­sa değil kendi çabalarının geleceği iyileştireceği beklentisine dayan­dığını vurgulamıştır.

Sonuç olarak IQ, duygusal zekâ ve azmi birbirlerine tercih edile­cek özellikler olarak görmek ye­rine birbirlerini tamamlayıcı sis­temler olarak görmenin daha doğ­ru olduğunu düşünüyorum.