En çok mazeret-saatlik kullanıldı, ‘kafa izni’ babalık iznini geçti

İnsan kaynakları platformu Ko­lay İK, Türkiye’de hizmet ver­diği 4 binden fazla şirketin 1 mil­yon izin verisini analiz ederek çalışanların 2025 yılındaki izin kullanım tablosunu ortaya koydu.

Buna göre 2025’te yıllık izin son­rası en çok talep edilen izin tür­leri, mazeret-saatlik izin, uzak­tan çalışma izni ve ücretsiz izin. Bir önceki yıla bakıldığında yıllık izinden sonra en çok talep edilen uzaktan çalışma izni olmuştu. Ma­zaret-saatlik izin kullanımına ta­lebin artması çalışanların doktor, banka, resmi kurum gibi işlerini yıllık izin haklarını kullanmadan çözme ihtiyacına işaret ediyor.

İzin kullanılan günlere bakıl­dığında çalışanların uzun haf­ta sonu tatilleri yapma eğilimin­de olduğu görülüyor. Çalışanlar izinlerini genellikle pazartesi ve perşembe-cuma günleri alarak hafta sonuyla birleştirdi. En sık izin istenen gün Cuma olurken, en sık izin kullanılan ay Ağustos oldu.

‘Niş’ izin türlerinde artış

Geçmiş yıllara kıyasla 2025’te en çok talep artışı yaşanan ‘niş’ izin türü doğum günü izni oldu. Sahiplenme, hastalık ve kontrol nedeniyle alınan evcil hayvan izni de artış gösteren türlerden.

Zor bir yıl olduğunun bir gös­tergesi ‘kafa izni’ oldu. Çalışanlar bu izni kendini iyi hissetmeme, motivasyon veya esenlik gibi ne­denlerle kullandı. Bu izin türü ba­balık izni ve regl izninden bile da­ha çok talep gördü.

Şirket büyüklüğüne bakıldı­ğında ise bu tür izin günlerinin önemli bir çoğunluğu (yüzde 80) orta ölçekli işyerlerinde kullanıl­dı.

Yıl sonunda öne çıkan izin türü de iş arama izni oldu. Aralık ayın­da çalışanlar yasal olarak günde iki saat olan iş arama iznini par­çalı değil, işten ayrılmadan önce­ki son günlerde toplu olarak kul­landı.