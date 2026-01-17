En çok mazeret-saatlik kullanıldı, ‘kafa izni’ babalık iznini geçti
İş hayatında değişen çalışma düzeni ve çalışanların esenlik ihtiyacı izin alışkanlıklarına da yansıyor. Yıllık izin dışında izin türleri çeşitleniyor, iş hayatına dahil olan genç jenerasyonun talepleriyle yeniden şekilleniyor.
İnsan kaynakları platformu Kolay İK, Türkiye’de hizmet verdiği 4 binden fazla şirketin 1 milyon izin verisini analiz ederek çalışanların 2025 yılındaki izin kullanım tablosunu ortaya koydu.
Buna göre 2025’te yıllık izin sonrası en çok talep edilen izin türleri, mazeret-saatlik izin, uzaktan çalışma izni ve ücretsiz izin. Bir önceki yıla bakıldığında yıllık izinden sonra en çok talep edilen uzaktan çalışma izni olmuştu. Mazaret-saatlik izin kullanımına talebin artması çalışanların doktor, banka, resmi kurum gibi işlerini yıllık izin haklarını kullanmadan çözme ihtiyacına işaret ediyor.
İzin kullanılan günlere bakıldığında çalışanların uzun hafta sonu tatilleri yapma eğiliminde olduğu görülüyor. Çalışanlar izinlerini genellikle pazartesi ve perşembe-cuma günleri alarak hafta sonuyla birleştirdi. En sık izin istenen gün Cuma olurken, en sık izin kullanılan ay Ağustos oldu.
‘Niş’ izin türlerinde artış
Geçmiş yıllara kıyasla 2025’te en çok talep artışı yaşanan ‘niş’ izin türü doğum günü izni oldu. Sahiplenme, hastalık ve kontrol nedeniyle alınan evcil hayvan izni de artış gösteren türlerden.
Zor bir yıl olduğunun bir göstergesi ‘kafa izni’ oldu. Çalışanlar bu izni kendini iyi hissetmeme, motivasyon veya esenlik gibi nedenlerle kullandı. Bu izin türü babalık izni ve regl izninden bile daha çok talep gördü.
Şirket büyüklüğüne bakıldığında ise bu tür izin günlerinin önemli bir çoğunluğu (yüzde 80) orta ölçekli işyerlerinde kullanıldı.
Yıl sonunda öne çıkan izin türü de iş arama izni oldu. Aralık ayında çalışanlar yasal olarak günde iki saat olan iş arama iznini parçalı değil, işten ayrılmadan önceki son günlerde toplu olarak kullandı.