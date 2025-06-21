Endüstriyel üretim diğer sektörleri geride bıraktı
Küresel değer zincirlerinin yeniden şekillendiği, yapay zekânın iş gücünü dönüştürdüğü ve sürdürülebilirliğin temel rekabet avantajı hâline geldiği günümüzde endüstriyel üretim, dijitalleşme yarışında bayrağı eline aldı.
KPMG'nin üretim sektöründeki dönüşümün trend değil, stratejik bir zorunluluk hâline geldiğini ortaya koyan ‘KPMG Küresel Teknoloji Raporu, Endüstriyel Üretim İçgörüleri’ raporu yayımlandı. 26 ülkeden 2 bin 450 teknoloji liderinin katıldığı araştırmada, endüstriyel üretim sektöründen 368 yöneticinin görüşleri alındı.
Rapora göre; endüstriyel üretim firmalarının yüzde 76'sı, iş gücünün ileri düzey teknolojileri benimsemeye istekli olduğunu belirtti. Bu, ankete katılan tüm sektörler arasında en yüksek oran oldu. Ayrıca endüstriyel üretim yöneticilerinin yüzde 72'si, şirketlerinin teknoloji yatırımlarından sağladığı değerden memnun olduklarını belirtiyor. Bu oran da tüm sektörlerin ortalamasının üzerinde.
Yapay zekâdan ROI elde ediyorlar
Endüstriyel üretim, yapay zekâ uygulamalarında lider konumda. Yapay zekâ benimsemesinde en olgun aşamada olma olasılığı en yüksek üç sektörden biri olan bu sektördeki firmaların yüzde 34'ü, çeşitli yapay zekâ kullanım alanlarından yatırım getirisi (ROI) sağlıyor. Endüstriyel üreticilerin yüzde 80'i, yapay zekânın kendilerine zaman kazandırdığını, daha üretken olmalarını sağladığını ve daha yüksek katma değerli işlere odaklanmalarına imkân tanıdığını söylüyor. Öte yandan bazı başarılı örneklere rağmen sektör, hâlâ yapay zekânın sunduğu tam potansiyele ulaşmakta zorlanıyor. Engeller arasında ise veri temelli tahminlerin iyileştirilmesi, ürün optimizasyonu, inovasyonun desteklenmesi, verimlilik ve üretkenliğin artırılması ile maliyetlerin düşürülmesi gibi kritik alanlarda eksiklikler yer alıyor.
Raporda veri olgunluğu sektör ortalamasının üzerinde olsa da endüstriyel üretim sektörünün çıtayı yüksek tutmaya ve kendine daha fazlasını hedef olarak belirlemeye devam ettiği belirtiliyor. Veriye erişimi yüksek olmasına rağmen endüstriyel üretim sektörü, aynı zamanda veri stratejisinde yapılacak iyileştirmelerin dijital dönüşümün hızını artıracağı gerçeğine en fazla dikkat eden kuruluşlara sahip sektör. Raporda sektörün üretken yapay zekâdan tam anlamıyla yararlanabilmesi için endüstriyel üreticilerin iş ihtiyaçlarına özel olarak tasarlanmış, güvenilir ve sağlam bir veri altyapısı inşa etmeleri gerektiğine dikkat çekiliyor.
Raporu değerlendiren KPMG Türkiye Strateji ve Kurumsal Finansman Hizmetleri Bölüm Başkanı ve Endüstriyel Üretim Sektör Lideri Hande Şenova, “Endüstriyel üretim alanında hızla değişen dinamikler karşısında, kuruluşlar operasyonel verimliliği, kalite kontrolünü ve sürdürülebilirliği artırmak için dijital dönüşümün gerekliliğini giderek daha fazla kabul ediyor. Üretim sektörü, endüstride adeta dijital dönüşümün lokomotifi konumunda” açıklamasını yaptı.