Endüstriyel üretim diğer sektörleri geride bıraktı

KPMG'nin üretim sektöründeki dönüşü­mün trend değil, stratejik bir zo­runluluk hâline geldiğini ortaya koyan ‘KPMG Küresel Teknoloji Raporu, Endüstriyel Üretim İç­görüleri’ raporu yayımlandı. 26 ülkeden 2 bin 450 teknoloji lide­rinin katıldığı araştırmada, en­düstriyel üretim sektöründen 368 yöneticinin görüşleri alındı.

Rapora göre; endüstriyel üre­tim firmalarının yüzde 76'sı, iş gücünün ileri düzey teknoloji­leri benimsemeye istekli oldu­ğunu belirtti. Bu, ankete katılan tüm sektörler arasında en yük­sek oran oldu. Ayrıca endüstri­yel üretim yöneticilerinin yüzde 72'si, şirketlerinin teknoloji ya­tırımlarından sağladığı değerden memnun olduklarını belirtiyor. Bu oran da tüm sektörlerin orta­lamasının üzerinde.

Yapay zekâdan ROI elde ediyorlar

Endüstriyel üretim, yapay zekâ uygulamalarında lider konumda. Yapay zekâ benimsemesinde en olgun aşamada olma olasılığı en yüksek üç sektörden biri olan bu sektördeki firmaların yüzde 34'ü, çeşitli yapay zekâ kullanım alan­larından yatırım getirisi (ROI) sağlıyor. Endüstriyel üreticilerin yüzde 80'i, yapay zekânın kendi­lerine zaman kazandırdığını, da­ha üretken olmalarını sağladığını ve daha yüksek katma değerli iş­lere odaklanmalarına imkân ta­nıdığını söylüyor. Öte yandan ba­zı başarılı örneklere rağmen sek­tör, hâlâ yapay zekânın sunduğu tam potansiyele ulaşmakta zor­lanıyor. Engeller arasında ise veri temelli tahminlerin iyileştirilme­si, ürün optimizasyonu, inovas­yonun desteklenmesi, verimlilik ve üretkenliğin artırılması ile ma­liyetlerin düşürülmesi gibi kritik alanlarda eksiklikler yer alıyor.

Raporda veri olgunluğu sektör ortalamasının üzerinde olsa da endüstriyel üretim sektörünün çıtayı yüksek tutmaya ve kendine daha fazlasını hedef olarak belir­lemeye devam ettiği belirtiliyor. Veriye erişimi yüksek olmasına rağmen endüstriyel üretim sektö­rü, aynı zamanda veri stratejisin­de yapılacak iyileştirmelerin diji­tal dönüşümün hızını artıracağı gerçeğine en fazla dikkat eden ku­ruluşlara sahip sektör. Raporda sektörün üretken yapay zekâdan tam anlamıyla yararlanabilmesi için endüstriyel üreticilerin iş ih­tiyaçlarına özel olarak tasarlan­mış, güvenilir ve sağlam bir veri altyapısı inşa etmeleri gerektiği­ne dikkat çekiliyor.

Raporu değerlendiren KPMG Türkiye Strateji ve Kurumsal Fi­nansman Hizmetleri Bölüm Baş­kanı ve Endüstriyel Üretim Sek­tör Lideri Hande Şenova, “En­düstriyel üretim alanında hızla değişen dinamikler karşısında, kuruluşlar operasyonel verimli­liği, kalite kontrolünü ve sürdü­rülebilirliği artırmak için dijital dönüşümün gerekliliğini giderek daha fazla kabul ediyor. Üretim sektörü, endüstride adeta diji­tal dönüşümün lokomotifi konu­munda” açıklamasını yaptı.