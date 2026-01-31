Enerjide hareketlilik Türkiye’ye de yansıdı
PwC Türkiye, Türkiye enerji sektöründeki birleşme ve satın alma işlemleri ve en güncel sektör trendlerinin analizini içeren 18.Enerji Sektöründe Birleşme ve Satın Almalar Raporu’nu yayınladı.
Raporda geride bıraktığımız yılda dünya ekonomisinin direncini test eden etkenler şöyle sıralandı: ABD’nin korumacı ticaret politikaları, AB ülkelerindeki siyasi istikrar sorunu, devam eden savaşlar, artan savunma sanayii harcamaları, insani krizler, global tedarik zinciri üzerindeki baskılar, yapay zekânın beraberinde getirdiği belirsizlikler, geçim sıkıntısı, derinleşen iklim krizi ve proje finansmanında zorluklar.
Tüm etkenlere rağmen küresel enerji piyasalarında birleşme ve satın alma işlemlerinde 2024’te başlayan temkinli toparlanma sürdü. 2025’te tedarik zinciri direncinin artırılması, teknolojik kapasitenin güçlendirilmesi, veri merkezlerinin artan enerji talebinin karşılanması, enerji dönüşümü, portföy çeşitliliğinin artırılması, ana iş kollarına odaklanma, operasyonel verimlilik, borç yükünün azaltılması ve yeni yatırımlar için finansman yaratma hedefleri çerçevesinde yapılan işlemlerle toparlanma süreci güçlü bir şekilde devam etti.
Türkiye’de güçlü bir toparlanma yaşandı
Küresel ölçekte devam eden hareketliliğe paralel olarak, Türkiye enerji piyasasında da 2022’den bu yana devam eden yavaşlama 2025’te yerini güçlü bir toparlanmaya bıraktı.
Kamuya açıklanan 38 adet birleşme ve satın alma işleminin toplam tahmini değeri, 2024 yılına kıyasla üç kat artarak 3 milyar dolara ulaştı. Ortalama işlem değeri de yüzde 200 artarak 79 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Raporda bu performans, uzun bir aradan sonra bazı büyük termik santrallerin satışı, halka arzlar öncesinde portföylere olan ilgiyi artırmak için atılan stratejik adımlar, sanayi şirketlerinin enerji maliyetlerini kontrol altına alma çabaları, doğalgaz dağıtım sektöründe devam eden konsolidasyon ve doğalgaz boru hatlarına olan ilgi gibi unsurlarla açıklanıyor.
Raporda yer alan bir başka çarpıcı veri ise 2024’te tüm işlemler yerli yatırımcılar arasında gerçekleştirilmişken, 2025’te toplam tahmini işlem değerinin yüzde 42’si yabancı yatırımcıların alıcı tarafında yer aldığı işlemlerden oluşması.
Termik santral satışları ilk sırayı aldı
Rapora göre, Türkiye'nin toplam elektrik tüketimi 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 3 arttı. Toplam üretim kapasitesin yüzde 5 oranına yükselerek 122 GW'a ulaştı. Raporda bu kapasitenin yüzde 62’sinin yenilenebilir enerji santrallerinden oluştuğuna dikkat çekildi.
2025 yılında enerji altyapı sektöründeki birleşme ve satın alma işlemlerinin toplam değeri içinde, termik santral satışlarından elde edilen gelirler başı çekiyor. 2024’te sektördeki toplam işlem değerinin çoğunluğunu oluşturan doğalgaz dağıtım alt segmentindeki konsolidasyon 2025 yılında da devam etti.
İşlemlerin geri kalanına bakıldığında ise 22 yenilenebilir enerji şirketi, iki elektrik ticareti şirketi, bir büyük hidroelektrik santrali ve bir çöpten elektrik üretme tesisinin hisseleri el değiştirdiği görüldü.
Raporu değerlendiren PwC Türkiye Şirket Birleşme ve Satın Alma İşlemleri Lideri Engin Alioğlu “Türkiye enerji piyasasındaki birleşme ve satın alma işlemlerinde 2025 yılında makroekonomik belirsizliklere ve bölgedeki siyasi istikrarsızlığa rağmen yaşanan toparlanmayı çok önemli buluyoruz.
Ancak, PwC Türkiye olarak 18. kez gerçekleştirdiğimiz bu araştırmanın ortaya koyduğu tablo itibariyle, bu toparlanmayı sürdürülebilir kılmak ve piyasadaki yatırım cazibesini artırmak için atılacak adımların politika yapıcıların önceliği olması gerektiğinin bir kez daha vurgulamak istiyoruz” dedi.
Sektörü neler bekliyor
Rapora göre 2026 ve sonrasında enerji sektöründeki birleşme ve satın alma faaliyetlerini etkileyebilecek hususlar şöyle sıralandı:
● Makroekonomik normalleşmenin finansmana etkileri, uluslararası finans kuruluşlarından sağlanan fon akışları
● Elektrikli araç şarj altyapısı, akaryakıt dağıtımı ve doğalgaz dağıtım piyasalarında konsolidasyonu
● Yerli pil üreticilerine yabancı teknoloji şirketlerinin ilgisi
● Halka arzlar öncesinde portfolyo yapılandırmaları
● Sanayi şirketlerinin enerji maliyetlerini düşürmeye yönelik lisanssız GES yatırımları
● Hidroelektrik ve kömür santrallerini içeren özelleştirme programı
● YEKA ihaleleri kapsamında öne çıkan projelerin yeni birleşme ve satın alma hedefi haline gelmesi