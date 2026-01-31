Enerjide hareketlilik Türkiye’ye de yansıdı

PwC Türkiye, Türkiye ener­ji sektöründeki birleşme ve satın alma işlemleri ve en güncel sektör trendlerinin analizini içe­ren 18.Enerji Sektöründe Birleş­me ve Satın Almalar Raporu’nu yayınladı.

Raporda geride bıraktığımız yılda dünya ekonomisinin diren­cini test eden etkenler şöyle sıra­landı: ABD’nin korumacı ticaret politikaları, AB ülkelerindeki si­yasi istikrar sorunu, devam eden savaşlar, artan savunma sanayii harcamaları, insani krizler, global tedarik zinciri üzerindeki baskılar, yapay zekânın beraberinde getir­diği belirsizlikler, geçim sıkıntısı, derinleşen iklim krizi ve proje fi­nansmanında zorluklar.

Tüm etkenlere rağmen küresel enerji piyasalarında birleşme ve satın alma işlemlerinde 2024’te başlayan temkinli toparlanma sür­dü. 2025’te tedarik zinciri diren­cinin artırılması, teknolojik kapa­sitenin güçlendirilmesi, veri mer­kezlerinin artan enerji talebinin karşılanması, enerji dönüşümü, portföy çeşitliliğinin artırılması, ana iş kollarına odaklanma, ope­rasyonel verimlilik, borç yükünün azaltılması ve yeni yatırımlar için finansman yaratma hedefleri çer­çevesinde yapılan işlemlerle to­parlanma süreci güçlü bir şekilde devam etti.

Türkiye’de güçlü bir toparlanma yaşandı

Küresel ölçekte devam eden ha­reketliliğe paralel olarak, Türki­ye enerji piyasasında da 2022’den bu yana devam eden yavaşlama 2025’te yerini güçlü bir toparlan­maya bıraktı.

Kamuya açıklanan 38 adet bir­leşme ve satın alma işleminin top­lam tahmini değeri, 2024 yılına kı­yasla üç kat artarak 3 milyar dola­ra ulaştı. Ortalama işlem değeri de yüzde 200 artarak 79 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Raporda bu performans, uzun bir aradan sonra bazı büyük ter­mik santrallerin satışı, halka arz­lar öncesinde portföylere olan il­giyi artırmak için atılan stratejik adımlar, sanayi şirketlerinin ener­ji maliyetlerini kontrol altına alma çabaları, doğalgaz dağıtım sektö­ründe devam eden konsolidasyon ve doğalgaz boru hatlarına olan ilgi gibi unsurlarla açıklanıyor.

Raporda yer alan bir başka çarpıcı veri ise 2024’te tüm iş­lemler yerli yatırımcılar arasın­da gerçekleştirilmişken, 2025’te toplam tahmini işlem değerinin yüzde 42’si yabancı yatırımcıla­rın alıcı tarafında yer aldığı iş­lemlerden oluşması.

Termik santral satışları ilk sırayı aldı

Rapora göre, Türkiye'nin top­lam elektrik tüketimi 2025 yı­lında bir önceki yıla göre yüzde 3 arttı. Toplam üretim kapasitesin yüzde 5 oranına yükselerek 122 GW'a ulaştı. Raporda bu kapasi­tenin yüzde 62’sinin yenilenebilir enerji santrallerinden oluştuğuna dikkat çekildi.

2025 yılında ener­ji altyapı sektöründeki birleşme ve satın alma işlemlerinin toplam değeri içinde, termik santral sa­tışlarından elde edilen gelirler ba­şı çekiyor. 2024’te sektördeki top­lam işlem değerinin çoğunluğunu oluşturan doğalgaz dağıtım alt seg­mentindeki konsolidasyon 2025 yılında da devam etti.

İşlemlerin geri kalanına bakıl­dığında ise 22 yenilenebilir enerji şirketi, iki elektrik ticareti şirke­ti, bir büyük hidroelektrik santrali ve bir çöpten elektrik üretme te­sisinin hisseleri el değiştirdiği gö­rüldü.

Raporu değerlendiren PwC Tür­kiye Şirket Birleşme ve Satın Al­ma İşlemleri Lideri Engin Alioğlu “Türkiye enerji piyasasındaki bir­leşme ve satın alma işlemlerinde 2025 yılında makroekonomik be­lirsizliklere ve bölgedeki siyasi is­tikrarsızlığa rağmen yaşanan to­parlanmayı çok önemli buluyoruz.

Ancak, PwC Türkiye olarak 18. kez gerçekleştirdiğimiz bu araştırma­nın ortaya koyduğu tablo itibariy­le, bu toparlanmayı sürdürülebilir kılmak ve piyasadaki yatırım cazi­besini artırmak için atılacak adım­ların politika yapıcıların önceliği olması gerektiğinin bir kez daha vurgulamak istiyoruz” dedi.

Sektörü neler bekliyor

Rapora göre 2026 ve sonra­sında enerji sektöründeki bir­leşme ve satın alma faaliyetle­rini etkileyebilecek hususlar şöyle sıralandı:

● Makroekonomik normalleş­menin finansmana etkileri, ulus­lararası finans kuruluşlarından sağlanan fon akışları

● Elektrikli araç şarj altya­pısı, akaryakıt dağıtımı ve do­ğalgaz dağıtım piyasalarında konsolidasyonu

● Yerli pil üreticilerine yaban­cı teknoloji şirketlerinin ilgisi

● Halka arzlar öncesinde portfolyo yapılandırmaları

● Sanayi şirketlerinin enerji maliyetlerini düşürmeye yönelik lisanssız GES yatırımları

● Hidroelektrik ve kömür santrallerini içeren özelleştir­me programı

● YEKA ihaleleri kapsamında öne çıkan projelerin yeni birleş­me ve satın alma hedefi haline gelmesi