 Enflasyonla mücadelede eksik halka

UĞUR GÜNDÜZ (Ekonomist - Bankacı)

Son dört yıldır yaşadığımız enflasyonun gerçek nede­nini ortaya koymadan sa­dece talep kısıcı (kredi kartı kul­lanımını engellemeye kadar) politikalarla mücadele etmeye ça­lışıyoruz. Oysa yaşadığımız açık bir maliyet enflasyonu. Maliyet­leri artıran en önemli etken de kur.

Kurları içimiz titreyerek takip ediyor, biraz kıpırdayınca mali­yet hesaplarına başlıyor, üretici­siyle, tüketicisiyle artmaması için dua ediyoruz. Enflasyonu dizgin­lemenin en önemli aracı kur kont­rolünü sağlamak ve döviz talebini tetikleyen unsurları engellemek. Bunun en önemli yolu da faiz ol­duğundan, yüksek faiz/ kur den­gesi yüzünden enflasyonu indir­mede fazla başarılı olamıyoruz.

Türkiye ekonomisi, son yıllarda döviz kurlarındaki dalgalanmala­rın etkisiyle üretimde önemli zor­luklarla karşı karşıya kalıyor. Üre­timde ithal ara malı ve hammadde kullanımı, kur artışlarının mali­yetleri tetiklemesi ve rekabet gü­cünü azaltması gibi sorunları be­raberinde getiriyor. Kur artışı sa­nıldığı gibi ihracatı uçurmuyor, tam tersi, kur istikrarının olduğu dönemlerde ihracat rekoru kırı­yoruz. Bu durum, sürdürülebilir bir ekonomik büyüme ve kalkın­ma için üretim yapısında köklü bir dönüşümü zorunlu kılmaktadır.

Öyle ki ithalata dayalı, kura du­yarlı üretim yapısı, kur arttıkça üretim maliyetlerini de artırmak­ta, ihracatçının dış piyasalarla re­kabet şansını azaltmaktadır. Bu nedenle tekstil başta olmak üzere birçok sanayici yurt dışına yatı­rım yapmakta ve işlerini başka ül­kelere taşımaktadır.

2024 yılı itibariyle ara mallar ve hammadde ithalatının toplam it­halat içindeki payı yüzde 70 iken 2025 Ağustos itibariyle yüzde 68’e düşmüş, tüketim mallarının payı ise yüzde 15’den yüzde 16.5’a yükselmiştir. Bu gidişat ithalata dayalı üretimin de tehlikede oldu­ğunu ve daha da kötüsü, doğrudan ithalatçı olmaya doğru gittiğimizi gösteriyor.

Bu döngüyü nasıl kıracağız? Kura duyarlı, ithalata dayalı üre­tim modelini nasıl değiştireceğiz?

Yapısal dönüşümün temel ilkeleri

Küresel bazda 30 yıllık sürece baktığımızda dünyanın en değer­li şirketlerinin nasıl nitelik de­ğiştirdiğini, banka, petrol ve pe­rakende devlerinden oluşan bir yapının tamamen teknoloji/bilgi­sayar/yapay zekâ tabanlı bir yapı­ya dönüştüğünü görüyoruz.

Sanayi devriminde rol alama­yan ülkemizin bu yeni üretim ya­pılanması ve dönüşümünde yer edinmesi, kendisine bir rol biç­mesi şarttır. Bu dönüşümde dev­letin öncü rolü üstlenmesi, kay­nak dağılımının bu hedef doğ­rultusunda yeniden gözden geçirilmesi çok önemlidir.

1-Stratejik sektörlerde yerli üretimin teşviki:

Öncelikle stratejik olarak be­lirlediğimiz sektörlerde yerli üretimi desteklememiz gereki­yor. Bu sektörler, savunma sana­yii, ilaç, petrokimya, tarımsal üre­tim, enerji, gıda ve temel sanayi girdileri gibi alanları kapsamalı­dır. Yerli üretimi teşvik etmek için uzun vadeli ve öngörülebilir poli­tikalar oluşturulmalı, yatırım teş­vikleri, vergi avantajları ve uygun kredi imkanları sunulmalıdır.

Bu sektörleri ithal hammad­de bağımlılığı ve kur baskısından kurtarmadan, sağlıklı bir enflas­yonla mücadele programı yürüt­mek zordur.

Bu alanlarda gerekirse devlet doğrudan yatırımcı olmalı ya da nakit teşvik desteği sağlamalıdır.

Çinko, nikel, krom, bakır gibi madenleri çıkarıyor, hammad­de fiyatından ucuza ihraç ediyor, üretimde kullanmak için üç ka­tı bedelle ithal ediyoruz. Oysa bu madenleri kendimiz zenginleşti­rebilmeliyiz.

Kamu alımlarında yerli ürün­lere öncelik değil yerli ürün şartı getirilmelidir. Bu konuda devlet tavsiye edici değil, kendi kullanı­mı açısından, emredici olmalıdır.

2-Araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) çalışmalarının güçlendirilmesi:

Üretimde katma değeri artır­mak ve dışa bağımlılığı azaltmak için Ar-Ge faaliyetlerine yapı­lan yatırımların artırılması kri­tik öneme sahiptir. Üniversiteler, sanayi kuruluşları ve kamu Ar- Ge merkezleri arasındaki işbirli­ği güçlendirilmeli, nitelikli araş­tırmacı yetiştirilmesine yönelik programlar desteklenmelidir.

Küresel üretim yapısı dönüşü­münde iyi bir yer edinmek ve ge­ri kalmamak için yenilik getiren teknoloji yaratmalı, yani icat çı­karmalıyız!

Ar-Ge harcamalarının milli ge­lire oranı en yüksek ülkeler, yüzde 6 ile İsrail, yüzde 5 ile Güney Kore, yüzde 4 ile Tayvan, yüzde 3.6 ile İsveç, bizde bu oran yüzde 1.5 ci­varındadır.

Zaten kaynak sıkıntısı çeken sanayi işletmelerinin bu alana fazla harcama yapması beklen­meden ciddi nakit Ar-Ge destek­leri sağlanmalı hatta sektör baz­lı Ar-Ee kurumları tesis edilerek devlet bizzat bu alanda faaliyet göstermelidir.

Patent ve fikri mülkiyet hakla­rının korunması, teşvik edilmesi, ciddi hibelerle desteklenmesi, ye­nilikçi ürün ve teknolojilerin ge­liştirilmesini sağlar.

3-KOBİ'lerin zamana uyu­mu:

Türkiye ekonomisinin önem­li bir aktörü olan KOBİ'lerin üre­timde daha etkin rol alması ve ih­racat potansiyellerini artırması için yapısal dönüşümleri destek­lenmelidir.

Katma değer yaratmayan, ge­leceği olmayan iş alanları tasfiye edilerek, geleceğe dönüşüm prog­ramı dahilinde, yeni iş alanları ya­ratılmalı ve maddi/ manevi des­tek verilmelidir.

Maliyetli bir iş olan Ar-Ge har­camaları için KOBİ’lere özel des­tek paketleri sunulmalıdır. Böyle­ce KOBİ’lerin girişimci dinamik yapıları yenilikler ve buluşlarla ekonomiye daha fazla katkı sağ­layacaktır.

KOBİ'lerin dijitalleşme sü­reçleri hızlandırılmalı, teknoloji transferi imkanları sunulmalı ve finansmana erişimleri kolaylaş­tırılmalıdır. Örneğin: KGF kefa­leti seçimlik değil, KOBİ kredi ta­leplerinin asli bir unsuru ve şartı olmalıdır.

Ayrıca, KOBİ'lerin ortak hare­ket ederek ölçek ekonomisinden yararlanmaları ve rekabet güçle­rini artırmaları için kümelenme (cluster) çalışmaları desteklen­melidir.

4-Nitelikli işgücü yetişti­rilmesi ve mesleki eğiti­min güçlendirilmesi:

Üretim yapısındaki dönüşü­mün başarılı olabilmesi için nite­likli işgücü hayati öneme sahiptir. Mesleki ve teknik eğitim sistemi­nin günümüzün ve geleceğin ih­tiyaçlarına uygun olarak yeniden yapılandırılması gerekmektedir.

Meslek okullarını yaratıcılığın ön plana çıkartıldığı, geleceğin iş yapış şekillerini öğreten kurum­lar haline getirmeliyiz.

Sanayi ile işbirliği içinde uygu­lamalı eğitim programları gelişti­rilmeli, öğrencilerin staj imkan­ları artırılmalı ve sürekli öğrenme prensibi benimsenmelidir.

5- İthalata bağımlılığı azal­tacak hammadde ve ara malı üretiminin desteklenme­si: Türkiye'nin dışa bağımlılığı­nın temel nedenlerinden biri olan ara malı ve hammadde ithalatının azaltılması için stratejik adımlar atılmalıdır.

Özellikle petrokimya, de­mir-çelik, tekstil gibi temel sana­yi girdilerinde yerli üretimin ar­tırılması için uzun vadeli yatırım planları oluşturulmalı ve bu yatı­rımlar teşvik edilmelidir.

Ayrıca, geri dönüşüm ve atık yö­netimi sistemlerinin geliştirilme­si de hammadde ihtiyacını azalt­mada önemli bir rol oynayacaktır.

6 -İhracat odaklı büyüme stratejisinin benimsen­mesi:

Üretim yapısındaki dönüşü­mün sürdürülebilir olması için ih­racat odaklı bir büyüme stratejisi benimsenmelidir. Türk ürünleri­nin uluslararası pazarlarda reka­bet gücünü artırmak için kalite standartları yükseltilmeli, mar­kalaşma çalışmaları desteklen­meli ve yeni pazarlara giriş strate­jileri geliştirilmelidir.

Ayrıca, lojistik altyapısının güçlendirilmesi ve ticaretin ko­laylaştırılması da ihracatın artı­rılmasına katkı sağlayacaktır.

Sonuç olarak Türkiye'nin kur artışlarının olumsuz etkilerin­den kurtulması ve sürdürülebilir bir ekonomik büyüme yakalama­sı için üretim yapısında köklü bir dönüşüm kaçınılmazdır.

Stratejik sektörlerde yerli üre­timin teşvik edilmesi, Ar-Ge eko­sisteminin güçlendirilmesi, KO­Bİ'lerin desteklenmesi, nitelikli işgücü yetiştirilmesi, ithalata ba­ğımlılığı azaltacak üretimlerin desteklenmesi ve ihracat odaklı bir büyüme stratejisinin benim­senmesi bu dönüşümün temel taşlarını oluşturmaktadır.

En son yürürlüğe giren Yeni Teşvik Mevzuatı bu amaca yöne­lik olmakla birlikte, önceki teşvik uygulamalarında olduğu gibi pek etkin olacağını düşünmüyoruz. Etkin olması için doğrudan nakit desteği ve sübvansiyonlar şarttır.

Bu yapısal adımların kararlı­lıkla ve uzun vadeli bir perspek­tifle hayata geçirilmesi, Türkiye ekonomisinin dış şoklara karşı di­rencini artıracak ve ulusal refahın yükselmesine katkı sağlayacaktır.