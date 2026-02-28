Fintek’in nabzı yükseldi
Küresel fintek yatırımlarını değerlendiren “Pulse of Fintech” raporu üç yıldır devam eden gerilemenin ardından 2025’in ikinci yarısında yatırımların yeniden artışa geçerek 116 milyar dolara yükseldiğini gösteriyor.
Geride bıraktığımız 2025 yılı küresel fintek yatırımlarının üç yıllık aranın ardından yeniden yükselişe geçtiği yıl olarak kaydedildi. KPMG’nin küresel çapta finteklere yatırımlarını incelediği “Pulse of Fintech” raporuna göre 2025 yılının ikinci yarısında işlem hacimleri artarken, özellikle dijital varlıklar alanında kayda değer bir hareketlilik yaşandı. 2024 yılında 95,5 milyar dolar olan küresel fintek yatırımları 2025 yılında 116 milyar dolara yükseldi.
Yatırım tutarlarına bakıldığında yıl boyunca dengeli bir seyir izlediği ve 2025’in ikinci yarısında 56,3 milyar dolarlık yatırım gerçekleştiği görüldü. Ancak işlem sayısı cephesi için aynısını söylemek mümkün değil: 2025 yılında işlem sayısı 4 bin 719 ile son sekiz yılın en düşük seviyesine kadar gerildi. Bununla birlikte çıkış piyasasındaki toparlanmanın fintek ekosistemine yeniden ivme kazandırması ve önümüzdeki yıl işlem hacimlerinde artış sağlaması bekleniyor.
Küresel fintek yatırımlarının yarıdan fazlasının gerçekleştiği Amerika kıtası toplam 66,5 milyar dolar yatırımla zirvede. Bu tutarın 27,4 milyar doları yılın ikinci yarısında gerçekleşti. EMEA bölgesinde aynı yıl 29,2 milyar dolarlık yatırım yapılırken ikinci yarıda kaydedilen yatırım miktarı 13,8 milyar doları buldu. ASPAC bölgesi ise 4,6 milyar doları ikinci yarıda olmak üzere 2025’te toplam 9,3 milyar dolar yatırım aldı.
Yapay zekâ rekor seviyeye ulaştı
2025 yılında yapay zekâ odaklı fintek şirketleri 16,8 milyar dolar yatırım aldı ve işlem hacmi rekor seviyelere yaklaştı. işlem sayısı ise 1.183’ten 1.334’e çıktı. Şirketlerin yapay yapay zekâ alanında odak noktaları operasyonel verimlilik sağlayan ve mevcut süreçleri iyileştiren çözümler oldu.
Yine aynı rapora göre dijital varlıklar tarafında 2026 yılı için açıklanan anlaşmalar da oldukça güçlü bir tabloya işaret ediyor.
Raporun bulgularını değerlendiren KPMG Türkiye Fintech ve Dijital Finans Lideri Sinem Cantürk şunları söyledi: “Finansal teknolojiler, geçtiğimiz birkaç yılın belirsizliklerini geride bırakarak, küresel ekonominin ana güçlerinden biri haline gelmiş durumda. Artık fintekler geleneksel sistemin bir alternatifi olarak görülmüyor, bizzat geleceğin finansal altyapısı olarak konumlandırılıyor. Değişen paradigmanın yansımasını yatırım dünyasında da görüyoruz. Birkaç yıl süren daralmanın ardından fintek yatırımları yeniden toparlanma sürecine girdi. Özellikle dijital varlıkların regülasyonlarla korunması ve yapay zekânın operasyonel verimlilik dışında karar süreçlerinde de kullanılması, 2026 ve sonrasında bu dikeyi daha da güçlendirebilir.”