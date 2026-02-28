Fintek’in nabzı yükseldi

Geride bıraktığımız 2025 yı­lı küresel fintek yatırımla­rının üç yıllık aranın ardından yeniden yükselişe geçtiği yıl ola­rak kaydedildi. KPMG’nin küre­sel çapta finteklere yatırımlarını incelediği “Pulse of Fintech” ra­poruna göre 2025 yılının ikinci yarısında işlem hacimleri artar­ken, özellikle dijital varlıklar ala­nında kayda değer bir hareket­lilik yaşandı. 2024 yılında 95,5 milyar dolar olan küresel fintek yatırımları 2025 yılında 116 mil­yar dolara yükseldi.

Yatırım tutarlarına bakıldı­ğında yıl boyunca dengeli bir se­yir izlediği ve 2025’in ikinci ya­rısında 56,3 milyar dolarlık yatı­rım gerçekleştiği görüldü. Ancak işlem sayısı cephesi için aynısını söylemek mümkün değil: 2025 yılında işlem sayısı 4 bin 719 ile son sekiz yılın en düşük seviye­sine kadar gerildi. Bununla bir­likte çıkış piyasasındaki topar­lanmanın fintek ekosistemine yeniden ivme kazandırması ve önümüzdeki yıl işlem hacimle­rinde artış sağlaması bekleniyor.

Küresel fintek yatırımlarının yarıdan fazlasının gerçekleşti­ği Amerika kıtası toplam 66,5 milyar dolar yatırımla zirvede. Bu tutarın 27,4 milyar doları yı­lın ikinci yarısında gerçekleşti. EMEA bölgesinde aynı yıl 29,2 milyar dolarlık yatırım yapılır­ken ikinci yarıda kaydedilen ya­tırım miktarı 13,8 milyar dola­rı buldu. ASPAC bölgesi ise 4,6 milyar doları ikinci yarıda olmak üzere 2025’te toplam 9,3 milyar dolar yatırım aldı.

Yapay zekâ rekor seviyeye ulaştı

2025 yılında yapay zekâ odaklı fintek şirketleri 16,8 milyar do­lar yatırım aldı ve işlem hacmi rekor seviyelere yaklaştı. işlem sayısı ise 1.183’ten 1.334’e çıktı. Şirketlerin yapay yapay zekâ ala­nında odak noktaları operasyo­nel verimlilik sağlayan ve mev­cut süreçleri iyileştiren çözüm­ler oldu.

Yine aynı rapora göre dijital varlıklar tarafında 2026 yılı için açıklanan anlaşmalar da olduk­ça güçlü bir tabloya işaret ediyor.

Raporun bulgularını değer­lendiren KPMG Türkiye Finte­ch ve Dijital Finans Lideri Sinem Cantürk şunları söyledi: “Finan­sal teknolojiler, geçtiğimiz bir­kaç yılın belirsizliklerini geride bırakarak, küresel ekonominin ana güçlerinden biri haline gel­miş durumda. Artık fintekler ge­leneksel sistemin bir alternati­fi olarak görülmüyor, bizzat ge­leceğin finansal altyapısı olarak konumlandırılıyor. Değişen pa­radigmanın yansımasını yatırım dünyasında da görüyoruz. Birkaç yıl süren daralmanın ardından fintek yatırımları yeniden topar­lanma sürecine girdi. Özellikle dijital varlıkların regülasyonlar­la korunması ve yapay zekânın operasyonel verimlilik dışında karar süreçlerinde de kullanıl­ması, 2026 ve sonrasında bu di­keyi daha da güçlendirebilir.”