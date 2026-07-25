Gücünü içeriden alan Türkiye
İthalat bağımlılığını yönetmekten yerli kapasiteyi güçlendirmeye uzanan dönüşüm, Türkiye’yi küresel şoklara karşı daha dirençli hale getirecektir. Türkiye, bu dönüşümü gerçekleştirecek tarımsal üretime, biyolojik kaynaklara ve sanayi altyapısına sahip. Değişen küresel koşullar artık bir sonraki stratejik adımı düşünmemizi gerektiriyor.
Novonesis Türkiye Ülke Müdürü PINAR TUNÇKOL
Küresel enerji piyasalarında son yıllarda yaşanan gelişmeler bize önemli bir gerçeği gösteriyor: Enerji fiyatlarındaki sert dalgalanmalar artık geçici bir sorun değil, ekonomik hayatın kalıcı unsurlarından biri.
Jeopolitik gerilimler ve tedarik zincirlerindeki kırılmalar yalnızca enerji maliyetlerini yükseltmekle kalmıyor; lojistikten sanayiye, gübreden gıdaya kadar uzanan geniş bir değer zincirini doğrudan etkiliyor. Türkiye açısından bu dalgalanmaların etkisi, enerjideki yüksek dışa bağımlılık nedeniyle çok daha yakından hissediliyor.
Ülkemiz, ham petrolünün yüzde 75’ini, LPG’nin ise yaklaşık yüzde 80’ini ithal ediyor. Üstelik tarımsal üretimin en önemli girdilerinden biri olan gübrede dışa bağımlılık da yüzde 70-80 seviyesinde bulunuyor.
Dolayısıyla küresel piyasalardaki her fiyat hareketi; ulaşımdan üretim maliyetlerine, tarımsal verimlilikten tüketici fiyatlarına ve ihracat rekabetçiliğine kadar ekonominin her alanına doğrudan yansıyor. Bu tablo, enerji güvenliğinin artık yalnızca ihtiyaç duyulan kaynağa kesintisiz ulaşabilmekten ibaret olmadığını açıkça ortaya koyuyor. Asıl mesele ise dışa bağımlılığın enflasyon, cari denge, üretim maliyetleri ve ekonomik büyüme üzerinde yarattığı baskıyı ne ölçüde azaltabildiğimiz.
Arz güvenliğinden ekonomik dayanıklılığa
Türkiye, son yıllarda tedarik kaynaklarını çeşitlendiren politikaları, yeni altyapı yatırımları ve esnek politika araçları sayesinde enerji arz güvenliği konusunda önemli bir temel oluşturdu. Küresel piyasalardaki sert hareketlerin daha kontrollü yönetilebilmesi, ülkemiz açısından son derece değerli bir kazanımdır.
Ancak değişen küresel koşullar artık bir sonraki stratejik adımı düşünmemizi gerektiriyor. Kısa vadeli dalgalanmaları yönetmenin ötesine geçerek, bu dalgalanmaların ekonomiye taşındığı kanalları daraltmamız şart. Enerji ithalatına olan bağımlılığın kademeli olarak azaltılması; enerji sisteminde öngörülebilirliği güçlendirebilir, enflasyonist baskıların sınırlandırılmasına katkı sağlayabilir ve sanayinin küresel fiyat hareketlerine karşı dayanıklılığını artırabilir.
Tam da bu noktada biyoekonomi, Türkiye’nin mevcut enerji politikalarını tamamlayabilecek güçlü bir fırsat alanı olarak öne çıkıyor. Biyoetanol, biyodizel ve biyogaz gibi yerli çözümler; fosil yakıtlara bağımlılığın azaltılmasına, kaynak çeşitliliğinin artırılmasına ve Türkiye’nin kendi üretim gücünden daha fazla değer yaratmasına imkân tanıyor.
Türkiye’nin tarımsal gücü, enerji gücüne dönüşebilir
Türkiye’nin en önemli avantajlarından biri de sahip olduğu güçlü tarımsal üretim kapasitesi. Dünyanın yedinci büyük, Avrupa’nın ise en büyük tarım üreticisi olan Türkiye; üretim hacmi ve ürün çeşitliliği bakımından çok büyük bir potansiyele sahip. Bu potansiyelin ölçeğini somut rakamlar da açıkça gösteriyor: Türkiye yılda yaklaşık 9 milyon ton mısır ve 19-20 milyon ton buğday üretiyor. Ülkemizin dönüştürülebilir biyokütle kapasitesi ise yaklaşık 45 milyon tona ulaşıyor. Bitkiler, tarımsal kalıntılar ve organik atıklar doğru teknolojilerle değerlendirildiğinde enerji, yem, malzeme ve yeni nesil sanayi girdilerine dönüşebiliyor.
Gıda veya enerji arasında seçim yapmak şart değil
Burada söz konusu olan, gıda üretimi ile enerji üretimi arasında bir tercih yapmak değil. Planlı tarım uygulamaları, daha etkin arazi kullanımı ve kaynakların verimli yönetilmesiyle gıda ve yem güvenliği korunurken tarımsal üretimin enerji dönüşümüne de katkı sağlaması mümkün.
Mevcut biyokütlenin ve organik atıkların değerlendirilmesi ise ilave tarım arazisine ihtiyaç duyulmadan yeni bir ekonomik değer yaratabiliyor. Biyolojik çözümler, besin kullanım verimliliğini artırarak ve toprak sağlığını iyileştirerek tarımsal üretimin küresel girdi fiyatlarına karşı daha dayanıklı hale gelmesine de katkı sunuyor. Böylece aynı üretim alanından daha fazla değer elde edilen; gıda, yem ve enerji ihtiyaçlarını birlikte ele alan daha bütüncül bir yapı kurulabiliyor.
Enerji ithalatında 10-15 milyar dolarlık potansiyel
Biyoyakıt ve biyogaz çözümlerine odaklanan bir dönüşümün Türkiye açısından sağlayabileceği sonuçlar son derece somuttur. Novonesis’in paylaştığı verilere göre yerli çözümlerin yaygınlaştırılması, enerji ithalatında 10-15 milyar dolarlık bir azalma potansiyeli taşıyor.
Aynı dönüşüm, tarım ve sanayi değer zincirlerinde 100 binden fazla potansiyel istihdamı destekleyebilir ve yıllık yaklaşık 2,5-3 milyon ton karbondioksit azaltımı sağlayabilir. Bu rakamlar, biyoçözümlerin yalnızca çevresel bir dönüşüm aracı olmadığını gösteriyor. Enerji ithalatındaki bu olası azalma cari dengeyi doğrudan desteklerken, yerli kaynaklara dayalı üretim çiftçiler için yeni gelir alanları, sanayi için ise çok daha öngörülebilir bir maliyet yapısı oluşturabilir.
Tarımsal kalıntıların ve organik atıkların ekonomik girdiye dönüşmesi, yaratılan değerin ülke içinde kalmasını ve farklı sektörlere yayılmasını sağlayacaktır. Enerjide sağlanacak daha istikrarlı bir yapı; yalnızca yakıt tedarikinin kesintisizliği ile sınırlı değil.
Enerji sisteminde öngörülebilirlik; üretim maliyetlerinin küresel fiyat hareketlerinden daha az etkilenmesi, enflasyonist baskıların sınırlandırılması, üretim maliyetlerinin daha yönetilebilir hale gelmesi ve ihracatçıların rekabet gücünün korunması anlamına geliyor. Dolayısıyla biyoekonominin yaratacağı bu katma değer, yalnızca enerji sektöründe değil, ekonominin tamamında güçlü bir şekilde hissedilebilir.
Sıfırdan başlamak gerekmiyor
Bu dönüşümün en önemli avantajlarından biri de her alanda sıfırdan ve yüksek maliyetli altyapılar kurulmasını gerektirmemesi. Türkiye’nin mevcut yakıt sistemlerine biyoetanolün E10, biyodizelin ise B5 oranında harmanlanması, ilave büyük altyapı yatırımlarına ihtiyaç duyulmadan hemen uygulanabilecek seçenekler arasında bulunuyor.
Bu oranların orta ve uzun vadede kademeli olarak artırılması; ithalat bağımlılığının azaltılmasına, arz güvenliğinin güçlendirilmesine ve enerji sisteminde öngörülebilirliğin artmasına katkı sağlayabilir. Kademeli geçiş, hem sistemin uyum maliyetlerini sınırlı tutabilir hem de piyasanın dönüşüme daha sağlıklı biçimde adapte olmasını mümkün kılabilir.
Biyoçözümler, mevcut kaynakların çok daha verimli kullanılmasını da sağlıyor. Örneğin bir mısır tanesinin yaklaşık yüzde 70’ini oluşturan nişasta etanol üretiminde, yüzde 10’luk protein bölümü hayvan yeminde, yüzde 4’lük yağ bölümü yenilenebilir dizel üretiminde ve lifli bölümü ileri nesil yakıtlarda değerlendirilebiliyor. Hasat sonrasında geriye kalan sap ve koçan da atık olmak zorunda değil. Bu kalıntılardaki selüloz ve hemiselüloz biyokütle bazlı yakıtların üretiminde, lignin ise tesislerde ısı ve elektrik sağlanmasında kullanıloyor. Böylece tarımsal üretimin yalnızca ana ürünü değil, farklı bileşenleri ve yan ürünleri de ekonomik değere dönüşüyor.
Daha öngörülebilir bir maliyet yapısı
Biyoçözümlerin sağladığı istikrar enerji ve tarımla da sınırlı kalmıyor. Ambalaj, tekstil ve temizlik ürünleri gibi günlük hayatın önemli parçaları büyük ölçüde petrokimyasal girdilere dayanıyor. Bu girdilerin önemli bölümünün ithal edilmesi, sanayi üretimini ve ihracatı küresel fiyat hareketlerine tamamen açık hale getiriyor. Biyolojik süreçlerin ve yenilenebilir girdilerin daha fazla kullanılması, performanstan ödün vermeden fosil bazlı hammaddelere bağımlılığın azaltılmasına katkı sağlayabilir.
Bu da fiyat dalgalanmalarına maruz kalma düzeyinin düşürülmesi, üretim maliyetlerinde daha fazla öngörülebilirlik ve ihracat rekabetçiliğinin güçlenmesi anlamına geliyor. Dolayısıyla içerideki biyolojik kaynakların harekete geçirilmesi yalnızca enerji arzını çeşitlendiren teknik bir çözüm değildir. Tarımı, sanayiyi, istihdamı ve dış ticareti birlikte etkileyen bütüncül bir ekonomik dayanıklılık yaklaşımıdır.
Bu yaklaşım, Türkiye’nin mevcut enerji politikalarında bir yön değişikliği anlamına gelmiyor. Aksine, bugüne kadar atılan doğru adımları koruyarak enerji güvenliğini daha güçlü bir ekonomik temel üzerine taşıma vizyonunu ifade ediyor. Belirsizliklerin kalıcı hale geldiği bir dünyada dayanıklılık artık yalnızca dışarıdan sağlanan kaynakların çeşitliliğiyle değil, içeride yaratılan kapasitenin gücüyle ölçülüyor.
Türkiye’nin ithalat bağımlılığını yönetmekten yerli kapasiteyi güçlendirmeye uzanan dönüşümü, ülkemizi küresel şoklara karşı daha dirençli hale getirirken benzer yapısal özelliklere sahip ülkeler için de uygulanabilir bir model oluşturabilir. Türkiye, bu dönüşümü gerçekleştirecek tarımsal üretime, biyolojik kaynaklara ve sanayi altyapısına bütünüyle sahip.
Bir sonraki stratejik adımımız, içerideki bu potansiyeli harekete geçirerek enerji güvenliğini, ekonomik istikrarı ve sanayi rekabetçiliğini aynı anda güçlendirmek olmalı. Ev sahipliği yapacağımız COP31 zirvesi ise bu yerli kapasite vizyonunu ve yeşil dönüşüm yolculuğunu uluslararası ölçekte dünyaya anlatabileceğimiz en önemli platformlardan biri olacaktır. Gücünü içeriden alan bir Türkiye, geleceğin küresel ekonomisinde çok daha sağlam bir zemin üzerinde yükselecektir.