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Halefiyet sürecindeki en temel zorluk: Ailelerin %43’ü yeni nesli olgun bulmuyor

Türkiye’deki toplam şirketlerin neredeyse yüzde 95’i aile şirketi. Aileler günümüzde kendilerine ve gelecek nesillere ve ülke ekonomisine karşı önemli bir sorumluluk taşıyor. Ancak ailelerin yüzde 43’üne göre yeni nesil üyeleri yeterli olgunlukta değil, yüzde 24’üne göre ise genç kuşağın ilgi düzeyi yetersiz.

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Halefiyet sürecindeki en temel zorluk: Ailelerin %43’ü yeni nesli olgun bulmuyor
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ECE KOYCU BOLAT-Deloitte Private Türkiye Lideri

Hem dünya ekonomi­sinin hem de Türkiye ekonomisinin temel yapısını oluşturan aile şirketle­ri, çeşitli kaynaklara göre, dün­ya genelinde şirketlerin yakla­şık yüzde 70’i aile şirketi. Tür­kiye’de ise bu oran yüzde 95’e çıkıyor.

Aile şirketleri, yalnızca işi değil, bir hikâyeyi de içinde ba­rındırıyor. Girişimcilik ruhunu kuşaktan kuşağa taşıyan bu ya­pılar, istihdam yaratma, uzun vadeli değer üretme ve toplum­sal kalkınmaya katkı sağlama açısından eşsiz bir rol oynuyor. Türkiye’de aile şirketlerinin or­talama ömrü 25 yıl. Aile şirket­lerinin sadece yüzde 30'u ikinci nesle geçiyor. Üçüncü nesle ge­çenlerin oranı yüzde 10-12, dör­düncü nesle geçebilenlerin ora­nı ise sadece yüzde 3.

Aile şirketlerinin sürdürüle­bilirliğinin kritik bir eşiğe geldi­ği bu dönemde, aileler yalnızca kendilerine ve gelecek nesille­re karşı değil, aynı zamanda ül­ke ekonomisine karşı da önemli bir sorumluluk taşıyor. Zira aile şirketleri, aynı zamanda kültü­rel bir miras niteliğinde. Dola­yısıyla onları geleceğe taşımak ve sürdürülebilirliklerini sağla­mak, sadece ailelerin değil, top­lumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluğu.

Geleceğe adaptasyon profesyonel dönüşümle mümkün

Bu noktada, aile şirketlerinin yalnızca mevcut başarılarını sürdürmeleri değil, aynı zaman­da geleceğe uyumlu, dirençli ve kurumsal yapılar hâline gelme­leri kritik önem taşıyor. Kuru­cunun vizyonuyla temelleri atı­lan bu şirketlerin, her yeni ku­şakta değişen iş modellerine, teknolojilere ve beklentilere ya­nıt verebilmesi; ancak strate­ji, liderlik, kültür ve yönetişim alanlarında profesyonel bir dö­nüşümle mümkün.

Deloitte olarak biz bu dönüşü­mü, iyi yönetim uygulamalarını görünür kılmak amacıyla yürüt­tüğümüz Best Managed Compa­nies (En İyi Yönetilen Şirketler) programımızla destekliyoruz. Aile şirketlerinin kurumsallaş­malarına, markalarını güçlen­dirmelerine ve sürdürülebilir başarı hikâyeleri oluşturmala­rına katkı sunmayı hedefleyen bu program, şirketlerin yalnızca finansal performanslarını değil, aynı zamanda stratejik vizyon­larını, inovasyon kabiliyetleri­ni, kültürel yapılarındaki bağlı­lık düzeyini ve yönetişim stan­dartlarını uluslararası ölçütlere göre değerlendiren bütüncül bir model sunuyor.

Ülkemizde de programa ka­tılan şirketlerin çoğunluğu­nu yine kuşaklar boyu varlığını sürdüren aile işletmeleri oluş­turuyor. Şirketlerin bu gibi plat­formlarla içsel dönüşümlerini hızlandırmalarının ekonomi­nin geleceği açısından önem­li bir kaldıraç işlevi gördüğüne inanıyorum.

Deloitte olarak küresel çap­ta 2024 yılında yayınladığımız ‘Aile Ofisleri İçin En Önemli 10 Trend’ Raporu’na göre, glo­balde aile şirketlerinde önemli bir nesilden nesle geçiş süreci yaşanıyor. Ailelerin yüzde 41’i önümüzdeki 10 yıl içinde lider­liği bir sonraki kuşağa devret­meyi öngörüyor. Bu nesil geçişi, yalnızca bir varlık transferi de­ğil; aynı zamanda yıllarca inşa edilen birikimlerin, değerlerin ve vizyonun kuşaklara aktarı­mı anlamına geliyor. Ancak ay­nı oranda, yani yüzde 41’lik bir kesimin hâlâ yazılı ve uygulana­bilir bir halefiyet planına sahip olmaması, bu sürecin kurumsal süreklilik ve toplumsal istikrar açısından ciddi riskler barındır­dığını gösteriyor.

Yeni nesli hazırlamak

Diğer taraftan, ailelerin hale­fiyet sürecinde en çok karşılaş­tığı üç temel zorluk, yeni nesil üyelerin yeterli olgunluğa ulaş­mamış olması (yüzde 43), gerek­li niteliklere sahip olup olma­dıkları konusundaki endişeler (yüzde 28) ve sürece gösterdik­leri ilgi düzeyinin yetersizliği (yüzde 24) olarak öne çıkıyor.

Aile bireyleri ve gelecek nesil için özel eğitim, iletişim ve kül­tür geliştirme programları gibi çabalar; gelecek neslin eğitimi konusunda kritik rol oynuyor. Bu tür girişimler, aile mirası­nın korunması ve şirketin bü­yütülmesindeki sorumlulukla­rını benimsemelerine de destek oluyor.

Nesil geçişinin kritik bir gün­dem maddesi haline geldiği bu dönemde, aile şirketlerinin sür­dürülebilirliği büyük ölçüde hem aile yapısının hem de şir­ketin kurumsallaşmasına bağ­lı. Ailenin kurumsallaşması, aile bireylerinin rollerinin, sorum­luluklarının ve iletişim biçim­lerinin net bir şekilde tanımlan­masını; karar alma süreçlerinde şeffaflık ve adaletin sağlanma­sını kapsıyor. Bu süreç, aile içi çatışmaların azaltılmasına ve ortak vizyonun oluşturulması­na önemli katkı sağlayarak aile bireylerinin, kişisel duyguların ötesinde, şirketin uzun vade­li başarısına odaklanmalarına destek oluyor.

Yönetim ihtiyacının ötesinde stratejik zorunluluk

Şirketin kurumsallaşması ise iyi yönetim uygulamalarının ha­yata geçirilmesi, şirket yöneti­minin ve kararların kişilere bağlı olmadan standart süreçler doğ­rultusunda yürütülmesi, yazılı kuralların ve iş yapış şekillerinin belirlenmesi, rollerin ve yetkile­rin açıkça tanımlanması, etkin bir yönetim kurulu, icra kurulu gibi yapıların oluşturulması gibi adımları kapsıyor. Bunun yanı sı­ra, finansal şeffaflık ve yönetişim mekanizmalarının varlığı, risk yönetimi ve sürdürülebilir bü­yüme için gerekli iç kontrol me­kanizmalarının kurulması, iç de­netim faaliyetleri, şirketin uzun vadeli ayakta kalmasını destek­leyen kurumsal uygulamalar ola­rak karşımıza çıkıyor.

Ailenin ve şirketin kurum­sallaşması birbirini tamam­layan unsurlar olarak, aile şir­ketlerinin sürdürülebilirliğinin temelini oluşturuyor. Kurum­sallaşma sayesinde hem aile içi uyum ve bağlılık güçleniyor hem de şirket profesyonel bir yapı­ya kavuşabiliyor. Bu dengeli ya­pı, halefiyet sürecinde başarıyı artırırken, krizlere karşı diren­ci yükseltiyor ve şirketin kuşak­lar boyunca varlığını sürdüre­bilmesini sağlıyor. Dolayısıyla, aile şirketlerinde kurumsallaş­ma, sadece bir yönetim ihtiyacı değil; aynı zamanda uzun vade­li başarı ve mirasın korunması için stratejik bir zorunluluk.