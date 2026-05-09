Hazır giyim sektöründe içeri değil dışarı bakmalıyız

İhracatçı DR. TİMUR BOZDEMİR

24 Nisan 2026 tarihinde açık­lanan, imalatçı-ihracatçı sek­törlerde kurumlar vergisinin %9’a düşürülmesi ülke ekonomi­mizi yönlendirmekte önemli bir adımdır. Bu karar, devletin hazır giyim sektörü gibi birçok emek yoğun sektörünü gözden çıkar­madığının açık bir göstergesidir. Karar alınırken hazır giyimin dik­kate alınmadığını düşünmek ger­çekçi olmaz. Zira sektörün için­de bulunduğu durum uzun süre­dir kamuoyunun gündemindedir. Benim de farklı platformlarda bu gidişata dair birçok uyarım oldu. Aynı şekilde Türkiye Giyim Sa­nayicileri Derneği, İTO ve İSO gi­bi kurumlar da defalarca kırmızı alarm verdi.

Ancak asıl soru şudur: Devleti­mize yaklaşık 2,5 milyar TL ver­gi kaybı yaratacak bu karar, ger­çekten sektör için bir çare midir? Yoksa sadece semptomları hafif­leten geçici bir müdahale midir? Vergi indirimi elbette firmaların nefes almasını sağlar. Ancak has­talığın kökenine inmeden yapılan her müdahale sınırlı kalır. Bugün kapanan firmaların ne kadarı ver­gi yükü nedeniyle kapanıyor? Ne kadarı ürününü satamadığı için kapısına kilit vuruyor? Bu soruya net ve dürüst bir cevap vermeden çözüm üretemeyiz.

Sorun talep yetersizliği

Sektör temsilcilerinin açıkla­malarına baktığımızda tablo ol­dukça nettir. Sorun vergi değildir. Sorun talep yetersizliğidir. So­run rekabet edememektir. Sorun, Türk üreticinin maliyetleriyle mal alabilecek müşteri bulama­masıdır. Bugün Laleli’de sokak­lar eski kalabalığından çok uzak­tır. Osmanbey’de vitrinler var ama müşteri yoktur. Merter’de üretim hâlâ sürmekte ama umut giderek azalmak­tadır. Bu sa­dece bir eko­nomik daralma değil, aynı zamanda pazar kaybıdır.

Türkiye’nin hazır giyim ihracatı son yıllarda 20 milyar dolar bandından aşağı doğru ge­rilemektedir. Buna karşın dün­ya ticareti büyümeye devam et­mektedir. Özellikle Amerika Bir­leşik Devletleri tek başına yıllık 100 milyar doların üzerinde ha­zır giyim ithalatı yapmaktadır. Bu devasa pazar, Türk üreticisi için hâlâ yeterince değerlendi­rilebilmiş değildir. Türkiye’nin ABD’ye ihracatı ise yaklaşık 0,6 milyar dolar seviyesindedir. Yani bu pastanın yüzde 1’ine bile ula­şabilmiş değiliz.

Oysa rakiplerimize baktığımız­da tablo çok farklıdır. Vietnam 16 milyar doların üzerinde, Bangla­deş ise 10 milyar doların üzerinde ihracatla ABD pazarında güçlü bir konumdadır. Bu ülkelerin avanta­jı sadece düşük maliyet değildir. Asıl farkı yaratan, ABD ile yaptık­ları ticari anlaşmalardır. Bu anlaş­malar sayesinde gümrük vergileri ciddi şekilde düşmektedir.

Rekabet dışarıda kaybediliyor

Türkiye ise aynı pazara iplik içeriğine bağlı olmak üzere yüzde 16–32 gümrük vergisi ile girmek­tedir. Yani daha kapıdan girerken rekabette geri düşmektedir. Tür­kiye’de kurumlar vergisini yüz­de 25’ten yüzde 9’a düşürmek el­bette önemlidir. Ancak dışarıda yüzde 32 vergi ödeyen bir üreti­ci için bu avantaj sınırlıdır. Çün­kü rekabet içeride değil, dışarı­da kaybedilmektedir. Bu nedenle serbest ticaret anlaşmaları, vergi indirimlerinden çok daha strate­jik bir araçtır.

Benzer bir durum vize süreçle­rinde de yaşanmaktadır. Bugün bir ihracatçının ABD’ye gitmesi haftalar, bazen aylar sürmektedir. Avrupa’da bile vize almak ciddi bir engel haline gelmiştir. Oysa ihra­cat masa ba­şında değil, sahada yapılır. Müşteri ile temas kurmadan, pazarı yerinde görme­den, güven ilişkisi oluşturmadan satış yapmak mümkün değildir.

Basit bir hesap yapalım. Ortala­ma bir ihracatçının yıllık 5 milyon dolar satış yaptığını varsayalım. Düzenli yurtdışı ziyaretleri ile bu rakamı %20 artırması mümkün­dür. Bu, 1 milyon dolar ek ciro de­mektir. Bunun yüzde 40’ı (tedarik zincirindeki tüm üreticilerin ya­rattığı toplam değer) katma değer olarak kalsa, 400 bin dolar ek ka­zanç yaratır. Bugünkü kurla yakla­şık 12 milyon TL. Bu rakam, vergi indiriminin sağlayacağı avantaj­dan çok daha büyüktür. Yani bir ihracatçı için vize almak, vergi in­diriminden daha değerlidir.

Daha çarpıcı bir hesap yapalım. Türkiye, ABD pazarında sade­ce yüzde 1 daha fazla pay alsa, bu yaklaşık 1 milyar dolar ek ihracat anlamına gelir. Bu da yaklaşık 45 milyar TL ek ciro demektir. Sek­törün ortalama kârlılığıyla bu, 10 milyar TL’nin üzerinde ek kâr ya­ratır. Devletin buradan elde ede­ceği vergi geliri bile milyar TL’yi aşar. Yani tek bir pazarda elde edi­lecek küçük bir başarı, verilen ver­gi teşviğinin kat kat üzerinde bir ekonomik değer üretir.

Nisan ayı içinde tamamlanan, İhracatçı Birlikleri’nin seçim sü­recinde de bu konu en temel ay­rışma noktalarımızdan biriydi. Biz devlet desteklerine bel bağ­lamanın yeterli olmadığını sa­vunduk. Asıl meselenin müşteri bulmak olduğunu söyledik çünkü devletin kasası aslında milletin kasasıdır. Oradan gelen destek sı­nırlıdır. Oysa dünya pazarı sınır­sızdır. Bizim gözümüz içerideki teşvikte değil, dışarıdaki müşte­ride olmalıdır.

Kıymetli bir destek

Maliye Bakanlığımızın sağla­dığı bu destek elbette kıymetli­dir. Ancak bu bir çözüm değil, bir ara destektir. Asıl çözüm Ticaret Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı­nın atacağı adımlardadır. Türki­ye’nin hedef pazarlarda serbest ticaret anlaşmalarını hızlandır­ması gerekmektedir. Başta ABD olmak üzere büyük pazarlarda gümrük duvarları kaldırılma­lıdır. İhracatçıya vize kolaylığı sağlanmalıdır. Ticari diplomasi aktif hale getirilmelidir.

Aksi takdirde bugün vergi in­dirimi ile ayakta tutmaya çalıştı­ğımız firmalar, yarın müşteri bu­lamadığı için kapanmaya devam edecektir. Kapanan her firma sa­dece üretim kaybı değildir. Aynı zamanda istihdam kaybıdır. İh­racat kaybıdır ve en önemlisi ver­gi kaybıdır çünkü kapanan bir iş­letme artık 1 kuruş bile vergi öde­yemez.

Bugün alınan karar değerli­dir. Ancak yeterli değildir. Eğer gerçekten hazır giyim sektörü­nü ayağa kaldırmak istiyorsak, yönümüzü doğru belirlemeliyiz. İçeriye değil dışarıya bakmalıyız. Teşvike değil pazara odaklanma­lıyız çünkü bu sektörün kurtulu­şu vergi indirimiyle değil, müşte­ri bulmakla mümkündür.