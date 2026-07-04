İnsanlık yapay zekâ sonrası yeni anlam kaynakları bulabilecek mi?

Oxford İnternet Enstitüsü’nde Yapay Zekâ ve Çalışma Doçenti CARL BENEDIKT FREY

Kurt Vonnegut'un 1952 tarih­li “Player Piano” adlı romanında, makineler çoğu endüstriyi oto­matikleştirmiş, sadece birkaç mühendis ve yönetici işleri denet­lemiştir. Diğer herkes devlet ta­rafından besleniyor ve barındırı­yor, yapacak hiçbir şey yok. Peki, Vonnegut öngörülü müydü? Ya­pay zekânın iş gücünün büyük bir kısmını gereksiz hale getirip ge­tirmeyeceği elbette bilinmiyor. Ama zaten biliyoruz ki yapay zekâ insan gelişiminin iki kritik boyu­tunda zorluklar yaratıyor: Mutlu­luk ve anlam.

Mutluluk ve anlam zorluğu yeterince anlaşılıyor mu?

Mutluluk açısından, işimizin çoğunu otomatikleştirmek orta­lama olarak bizi daha zengin yap­malı ve bu da daha yüksek yaşam tatminine yol açmalı. Araştırma­lar, gelirinizi iki katına çıkarma­nın, zengin ya da fakir olsanız da hayatınızı benzer bir oranda de­ğerlendirdiğini ortaya koyuyor. Burada yapay zekânın yarattığı zorluk yeniden dağıtımla ilgili.

Anlam ise daha farklı. Michigan Üniversitesi’nin yaptığı araştır­manın gösterdiği gibi bildirilen anlam ve amaç; gelir artışını aynı şekilde takip etmez. İş, paradan daha fazlasını sağlar. İşsizlik, ge­lirler tamamen yenilense bile ruh sağlığına zarar verir. Maaşın yanı sıra iş; yapı ve aidiyet, statü ve kat­kı duygusu da sağlar. Bu özellikler kolayca yeniden dağıtılamaz.

Aslında, yapay zekâ farklı şekil­lerde anlam tehdidinde bulunur. Amaç duygunuzu zayıflatmak için, yapay zekâ sizden daha iyi ol­mak zorunda değil, sadece işlev­sel olarak yeterli ve daha ucuz ol­mak zorunda. Ayrıca, yapay zekâ destekli eğlence ve arkadaşlık, in­sanların zamanını ve sosyal işta­hını yeterince ele geçirerek an­lam yaratan daha zorlu aktivite­leri yerinden edebilir. Yapay zekâ arkadaşlığı bizden hiçbir şey iste­miyor. Bu, bağlantı kılığına girmiş tüketimdir.

Dijital hayat zaten insan bağ­lantısını yeniden şekillendirdi ve bu her zaman daha iyiye doğ­ru değil. OECD genelinde yüz yü­ze etkileşim azaldı ve yoğun sos­yal medya kullanımı gençler ara­sında refahı düşürüyor. Bunların hiçbiri henüz yapay zekânın işi değil, ama daha kolay dijital bağ­lantının insan çeşitliliğini güve­nilir şekilde derinleştirmediğini gösteriyor. İnsanlar alternatifin kendileri için daha iyi olduğunu bilse bile, kolaylık genellikle üs­tün gelir.

Son olarak, anlam nadiren bir rahatlık durumundan üretilir. Bu, bir çocuğu büyütmek ya da bir za­naat ustalığı gibi seçilmiş bir he­defin hizmetinde çaba göster­mekten kaynaklanır. İnsanların geriye dönüp bakıldığında değer verdiği şey kolaylık değil, önem­li bir şey için mücadele etmektir. Eğer yapay zekâ sürtünmeyi öl­çekte ortadan kaldırırsa, anlamın üretildiği hammaddelerden biri­ni de ortadan kaldırabilir. Bu, da­ha zengin toplumların amaçsız daha fazla rahatlık rapor etmesi­ni açıklayabilir.

Elbette yapay zekâ insan yete­neklerini aşsa bile tüm işler kay­bolmayacak. İnsanlar, bilgisayar­lar onları geçtiğinde saqet oyna­mayı bırakmazlar. İnsanlar hâlâ koşuyor, yemek yapıyor, müzik yapıyor, mobilya yapıyor ve canlı performanslar için yüksek ödeme yapıyor. Anlam, insan ölçeğinde kısıtlamalar içinde rekabet, usta­lık ve kendini ifade etme yoluyla gelir, optimal çıktıların üretilme­lerinden değil. İnsan performan­sının düşmesine rağmen insan emeklerinin değeri artabilir.

Ama bu ilkenin sınırları var. Fa­aliyetlerin sosyal, somutlaşmış ve amatör bir geleneğe sahip oldu­ğu yerlerde çalışır, ancak anlamın tamamen profesyonel prestijden veya ekonomik zorunluluktan kaynaklandığı yerlerde değil. Sat­ranç her zaman bir oyundu, bazı­ları bunu bir iş haline getirse bile. Aynı şey arka ofis muhasebesi için geçerli değil. Ayrıca, anlam hayat­ta kalsa bile, sonuçta değil, süreç­te yaşar. Son olarak maddi bolluk tek başına anlamın bir zamanlar alındığı yapıları yeniden yarata­maz. İsveç'i düşününce ne demek istediğimizi anlayacaksınız...