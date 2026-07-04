İnsanlık yapay zekâ sonrası yeni anlam kaynakları bulabilecek mi?
İş ve istihdam, insanların günlerini yapılandırmada ve aidiyet, statü ve özdeğer duygusu kazandırmada benzersiz ve güçlü bir rol oynar. Yapay zekâ (YZ) destekleyicileri, çoğu iş otomatikleştirilirse insanların organik olarak yeni anlam kaynakları bulacağını iddia etse de bu varsayım için bir neden yok.
Oxford İnternet Enstitüsü’nde Yapay Zekâ ve Çalışma Doçenti CARL BENEDIKT FREY
Kurt Vonnegut'un 1952 tarihli “Player Piano” adlı romanında, makineler çoğu endüstriyi otomatikleştirmiş, sadece birkaç mühendis ve yönetici işleri denetlemiştir. Diğer herkes devlet tarafından besleniyor ve barındırıyor, yapacak hiçbir şey yok. Peki, Vonnegut öngörülü müydü? Yapay zekânın iş gücünün büyük bir kısmını gereksiz hale getirip getirmeyeceği elbette bilinmiyor. Ama zaten biliyoruz ki yapay zekâ insan gelişiminin iki kritik boyutunda zorluklar yaratıyor: Mutluluk ve anlam.
Mutluluk ve anlam zorluğu yeterince anlaşılıyor mu?
Mutluluk açısından, işimizin çoğunu otomatikleştirmek ortalama olarak bizi daha zengin yapmalı ve bu da daha yüksek yaşam tatminine yol açmalı. Araştırmalar, gelirinizi iki katına çıkarmanın, zengin ya da fakir olsanız da hayatınızı benzer bir oranda değerlendirdiğini ortaya koyuyor. Burada yapay zekânın yarattığı zorluk yeniden dağıtımla ilgili.
Anlam ise daha farklı. Michigan Üniversitesi’nin yaptığı araştırmanın gösterdiği gibi bildirilen anlam ve amaç; gelir artışını aynı şekilde takip etmez. İş, paradan daha fazlasını sağlar. İşsizlik, gelirler tamamen yenilense bile ruh sağlığına zarar verir. Maaşın yanı sıra iş; yapı ve aidiyet, statü ve katkı duygusu da sağlar. Bu özellikler kolayca yeniden dağıtılamaz.
Aslında, yapay zekâ farklı şekillerde anlam tehdidinde bulunur. Amaç duygunuzu zayıflatmak için, yapay zekâ sizden daha iyi olmak zorunda değil, sadece işlevsel olarak yeterli ve daha ucuz olmak zorunda. Ayrıca, yapay zekâ destekli eğlence ve arkadaşlık, insanların zamanını ve sosyal iştahını yeterince ele geçirerek anlam yaratan daha zorlu aktiviteleri yerinden edebilir. Yapay zekâ arkadaşlığı bizden hiçbir şey istemiyor. Bu, bağlantı kılığına girmiş tüketimdir.
Dijital hayat zaten insan bağlantısını yeniden şekillendirdi ve bu her zaman daha iyiye doğru değil. OECD genelinde yüz yüze etkileşim azaldı ve yoğun sosyal medya kullanımı gençler arasında refahı düşürüyor. Bunların hiçbiri henüz yapay zekânın işi değil, ama daha kolay dijital bağlantının insan çeşitliliğini güvenilir şekilde derinleştirmediğini gösteriyor. İnsanlar alternatifin kendileri için daha iyi olduğunu bilse bile, kolaylık genellikle üstün gelir.
Son olarak, anlam nadiren bir rahatlık durumundan üretilir. Bu, bir çocuğu büyütmek ya da bir zanaat ustalığı gibi seçilmiş bir hedefin hizmetinde çaba göstermekten kaynaklanır. İnsanların geriye dönüp bakıldığında değer verdiği şey kolaylık değil, önemli bir şey için mücadele etmektir. Eğer yapay zekâ sürtünmeyi ölçekte ortadan kaldırırsa, anlamın üretildiği hammaddelerden birini de ortadan kaldırabilir. Bu, daha zengin toplumların amaçsız daha fazla rahatlık rapor etmesini açıklayabilir.
Elbette yapay zekâ insan yeteneklerini aşsa bile tüm işler kaybolmayacak. İnsanlar, bilgisayarlar onları geçtiğinde saqet oynamayı bırakmazlar. İnsanlar hâlâ koşuyor, yemek yapıyor, müzik yapıyor, mobilya yapıyor ve canlı performanslar için yüksek ödeme yapıyor. Anlam, insan ölçeğinde kısıtlamalar içinde rekabet, ustalık ve kendini ifade etme yoluyla gelir, optimal çıktıların üretilmelerinden değil. İnsan performansının düşmesine rağmen insan emeklerinin değeri artabilir.
Ama bu ilkenin sınırları var. Faaliyetlerin sosyal, somutlaşmış ve amatör bir geleneğe sahip olduğu yerlerde çalışır, ancak anlamın tamamen profesyonel prestijden veya ekonomik zorunluluktan kaynaklandığı yerlerde değil. Satranç her zaman bir oyundu, bazıları bunu bir iş haline getirse bile. Aynı şey arka ofis muhasebesi için geçerli değil. Ayrıca, anlam hayatta kalsa bile, sonuçta değil, süreçte yaşar. Son olarak maddi bolluk tek başına anlamın bir zamanlar alındığı yapıları yeniden yaratamaz. İsveç'i düşününce ne demek istediğimizi anlayacaksınız...