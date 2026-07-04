Google Haberler

İnsanlık yapay zekâ sonrası yeni anlam kaynakları bulabilecek mi?

İş ve istihdam, insanların günle­rini yapılandırmada ve aidiyet, statü ve özdeğer duygusu kazan­dırmada benzersiz ve güçlü bir rol oynar. Yapay zekâ (YZ) destekle­yicileri, çoğu iş otomatikleştirilir­se insanların organik olarak yeni anlam kaynakları bulacağını id­dia etse de bu varsayım için bir ne­den yok.

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
İnsanlık yapay zekâ sonrası yeni anlam kaynakları bulabilecek mi?

Oxford İnternet Enstitüsü’nde Yapay Zekâ ve Çalışma Doçenti CARL BENEDIKT FREY

Kurt Vonnegut'un 1952 tarih­li “Player Piano” adlı romanında, makineler çoğu endüstriyi oto­matikleştirmiş, sadece birkaç mühendis ve yönetici işleri denet­lemiştir. Diğer herkes devlet ta­rafından besleniyor ve barındırı­yor, yapacak hiçbir şey yok. Peki, Vonnegut öngörülü müydü? Ya­pay zekânın iş gücünün büyük bir kısmını gereksiz hale getirip ge­tirmeyeceği elbette bilinmiyor. Ama zaten biliyoruz ki yapay zekâ insan gelişiminin iki kritik boyu­tunda zorluklar yaratıyor: Mutlu­luk ve anlam.

Mutluluk ve anlam zorluğu yeterince anlaşılıyor mu?

Mutluluk açısından, işimizin çoğunu otomatikleştirmek orta­lama olarak bizi daha zengin yap­malı ve bu da daha yüksek yaşam tatminine yol açmalı. Araştırma­lar, gelirinizi iki katına çıkarma­nın, zengin ya da fakir olsanız da hayatınızı benzer bir oranda de­ğerlendirdiğini ortaya koyuyor. Burada yapay zekânın yarattığı zorluk yeniden dağıtımla ilgili.

Anlam ise daha farklı. Michigan Üniversitesi’nin yaptığı araştır­manın gösterdiği gibi bildirilen anlam ve amaç; gelir artışını aynı şekilde takip etmez. İş, paradan daha fazlasını sağlar. İşsizlik, ge­lirler tamamen yenilense bile ruh sağlığına zarar verir. Maaşın yanı sıra iş; yapı ve aidiyet, statü ve kat­kı duygusu da sağlar. Bu özellikler kolayca yeniden dağıtılamaz.

Aslında, yapay zekâ farklı şekil­lerde anlam tehdidinde bulunur. Amaç duygunuzu zayıflatmak için, yapay zekâ sizden daha iyi ol­mak zorunda değil, sadece işlev­sel olarak yeterli ve daha ucuz ol­mak zorunda. Ayrıca, yapay zekâ destekli eğlence ve arkadaşlık, in­sanların zamanını ve sosyal işta­hını yeterince ele geçirerek an­lam yaratan daha zorlu aktivite­leri yerinden edebilir. Yapay zekâ arkadaşlığı bizden hiçbir şey iste­miyor. Bu, bağlantı kılığına girmiş tüketimdir.

Dijital hayat zaten insan bağ­lantısını yeniden şekillendirdi ve bu her zaman daha iyiye doğ­ru değil. OECD genelinde yüz yü­ze etkileşim azaldı ve yoğun sos­yal medya kullanımı gençler ara­sında refahı düşürüyor. Bunların hiçbiri henüz yapay zekânın işi değil, ama daha kolay dijital bağ­lantının insan çeşitliliğini güve­nilir şekilde derinleştirmediğini gösteriyor. İnsanlar alternatifin kendileri için daha iyi olduğunu bilse bile, kolaylık genellikle üs­tün gelir.

Son olarak, anlam nadiren bir rahatlık durumundan üretilir. Bu, bir çocuğu büyütmek ya da bir za­naat ustalığı gibi seçilmiş bir he­defin hizmetinde çaba göster­mekten kaynaklanır. İnsanların geriye dönüp bakıldığında değer verdiği şey kolaylık değil, önem­li bir şey için mücadele etmektir. Eğer yapay zekâ sürtünmeyi öl­çekte ortadan kaldırırsa, anlamın üretildiği hammaddelerden biri­ni de ortadan kaldırabilir. Bu, da­ha zengin toplumların amaçsız daha fazla rahatlık rapor etmesi­ni açıklayabilir.

Elbette yapay zekâ insan yete­neklerini aşsa bile tüm işler kay­bolmayacak. İnsanlar, bilgisayar­lar onları geçtiğinde saqet oyna­mayı bırakmazlar. İnsanlar hâlâ koşuyor, yemek yapıyor, müzik yapıyor, mobilya yapıyor ve canlı performanslar için yüksek ödeme yapıyor. Anlam, insan ölçeğinde kısıtlamalar içinde rekabet, usta­lık ve kendini ifade etme yoluyla gelir, optimal çıktıların üretilme­lerinden değil. İnsan performan­sının düşmesine rağmen insan emeklerinin değeri artabilir.

Ama bu ilkenin sınırları var. Fa­aliyetlerin sosyal, somutlaşmış ve amatör bir geleneğe sahip oldu­ğu yerlerde çalışır, ancak anlamın tamamen profesyonel prestijden veya ekonomik zorunluluktan kaynaklandığı yerlerde değil. Sat­ranç her zaman bir oyundu, bazı­ları bunu bir iş haline getirse bile. Aynı şey arka ofis muhasebesi için geçerli değil. Ayrıca, anlam hayat­ta kalsa bile, sonuçta değil, süreç­te yaşar. Son olarak maddi bolluk tek başına anlamın bir zamanlar alındığı yapıları yeniden yarata­maz. İsveç'i düşününce ne demek istediğimizi anlayacaksınız...

Kaynak: DÜNYA - İSTANBUL
Çok Okunanlar