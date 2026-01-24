İş dünyası gelecekte gelir artışına dair inancını kaybediyor
Küresel çapta bir araştırmaya göre iş dünyasında liderlerin gelecekte gelir artışı sağlayacağına dair güveni belirgin biçimde azalıyor. Seviye son beş yılın en düşük düzeyinde.
Hafta içinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu’nda sonuçları açıklanan bir araştırmaya iş dünyasının geleceğe dair beklentilerini ortaya koydu.
PwC’nin 29. Küresel CEO Araştırması’na göre CEO’ların yalnızca yüzde 30'u önümüzdeki 12 ayda gelir büyümesi konusunda iyimser. Bu oran geçen yıl yüzde 38 ve 2024 yılında ise yüzde 50’ydi. Araştırma iş dünyasında gelir artışı beklentilerinin yapay zekâ yatırımlarının henüz tam anlamıyla kazanca dönüşmemesi ve artan jeopolitik riskler nedeniyle son beş yılın en düşük seviyesine gerilediğine dikkat çekiyor.
Türkiye’deki CEO’lara bakıldığında ise bu oranın yüzde 24 seviyesine kadar düştüğü görülüyor. Türkiye dahil 95 ülkeden 4 bin 454 CEO’nun katılımıyla gerçekleştirilen araştırma CEO’ların teknolojik değişim hızı karşısında ciddi bir baskı hissettiğini de gösteriyor. CEO’ların yüzde 42’si “iş süreçlerimizin yapay zekâ dahil teknolojik değişimin hızına ve kapsamına yetişecek kadar hızlı dönüşüp dönüşmediği” sorusunu en büyük endişe kaynağı olarak görüyor. Ayrıca, yüzde 24’ü inovasyon kapasitelerinin belirsiz bir geleceğe hazır olup olmadığına emin değil.
Yapay zekâ kullanımı yaygınlaşmaya devam ederken finansal sonuçlara yansıması için henüz erken olduğu görülüyor. Küresel olarak CEO’ların yüzde 30'u yapay zekâ yatırımlarından henüz net bir geri dönüş alamadığını belirtiyor.
CEO’ların önümüzdeki 12 aya ilişkin risk algısında siber riskler (yüzde 30), enflasyon (yüzde 25) ve jeopolitik gerilimler (yüzde 23) öne çıkıyor. Gümrük tarifleri de yüzde 20 oranıyla CEO’lar için diğer bir endişe kaynağı. Gümrük tarifeleri konusunda ise, en fazla Çin (yüzde 28) ve ABD’deki (yüzde 22) CEO’lar etkileneceğini belirtiyor. CEO’ların yüzde 29’u gümrük tarifelerin kâr marjlarını azaltacağı endişesini taşıyor. İş dünyasında yükselen ticaret tarifelerinden endişe duyan liderlerin oranı ise yüzde 20.
“İş dünyası hızlı adaptasyon sınavı veriyor”
PwC Türkiye Kıdemli Ortağı Cenk Ulu araştırma sonuçlarını şöyle değerlendirdi:“29. Küresel CEO Araştırmamız, iş dünyasının bir 'bekle-gör' döneminden ziyade 'hızlı adaptasyon' sınavı verdiğini gösteriyor. Türkiye’deki CEO’larımızın gelir büyümesine olan güveninin %24’e gerilemesi, makroekonomik belirsizliklerin ve teknolojik dönüşüm baskısının bir yansıması.
CEO’ların %42’sinin dile getirdiği 'hız' endişesi, yapay zekâ yatırımlarının somut bir büyüme motoruna dönüşmesi için doğru liderlik ve yetkinlik dönüşümüyle yönetilmelidir. Belirsizlik çağında fark yaratacak olan; sadece teknolojiye yatırım yapmak değil, bu teknolojiyi operasyonel çeviklikle birleştirip sürdürülebilir bir iş modeline dönüştürebilmektir.”