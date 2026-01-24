İş dünyası gelecekte gelir artışına dair inancını kaybediyor

Hafta içinde düzenlenen Dünya Ekonomik Foru­mu’nda sonuçları açıkla­nan bir araştırmaya iş dünyasının geleceğe dair beklentilerini orta­ya koydu.

PwC’nin 29. Küresel CEO Araş­tırması’na göre CEO’ların yal­nızca yüzde 30'u önümüzdeki 12 ayda gelir büyümesi konusunda iyimser. Bu oran geçen yıl yüz­de 38 ve 2024 yılında ise yüzde 50’ydi. Araştırma iş dünyasında gelir artışı beklentilerinin yapay zekâ yatırımlarının henüz tam an­lamıyla kazanca dönüşmemesi ve artan jeopolitik riskler nedeniyle son beş yılın en düşük seviyesine gerilediğine dikkat çekiyor.

Türkiye’deki CEO’lara bakıldı­ğında ise bu oranın yüzde 24 sevi­yesine kadar düştüğü görülüyor. Türkiye dahil 95 ülkeden 4 bin 454 CEO’nun katılımıyla gerçekleşti­rilen araştırma CEO’ların tekno­lojik değişim hızı karşısında ciddi bir baskı hissettiğini de gösteriyor. CEO’ların yüzde 42’si “iş süreçle­rimizin yapay zekâ dahil teknolo­jik değişimin hızına ve kapsamı­na yetişecek kadar hızlı dönüşüp dönüşmediği” sorusunu en büyük endişe kaynağı olarak görüyor. Ay­rıca, yüzde 24’ü inovasyon kapasi­telerinin belirsiz bir geleceğe hazır olup olmadığına emin değil.

Yapay zekâ kullanımı yaygınlaş­maya devam ederken finansal so­nuçlara yansıması için henüz er­ken olduğu görülüyor. Küresel ola­rak CEO’ların yüzde 30'u yapay zekâ yatırımlarından henüz net bir geri dönüş alamadığını belirtiyor.

CEO’ların önümüzdeki 12 aya ilişkin risk algısında siber riskler (yüzde 30), enflasyon (yüzde 25) ve jeopolitik gerilimler (yüzde 23) öne çıkıyor. Gümrük tarifleri de yüzde 20 oranıyla CEO’lar için di­ğer bir endişe kaynağı. Gümrük tarifeleri konusunda ise, en fazla Çin (yüzde 28) ve ABD’deki (yüz­de 22) CEO’lar etkileneceğini belirtiyor. CEO’ların yüzde 29’u gümrük tarifelerin kâr marjları­nı azaltacağı endişesini taşıyor. İş dünyasında yükselen ticaret tari­felerinden endişe duyan liderle­rin oranı ise yüzde 20.

“İş dünyası hızlı adaptasyon sınavı veriyor”

PwC Türkiye Kıdemli Orta­ğı Cenk Ulu araştırma sonuçları­nı şöyle değerlendirdi:“29. Küre­sel CEO Araştırmamız, iş dünya­sının bir 'bekle-gör' döneminden ziyade 'hızlı adaptasyon' sınavı verdiğini gösteriyor. Türkiye’de­ki CEO’larımızın gelir büyümesi­ne olan güveninin %24’e gerileme­si, makroekonomik belirsizliklerin ve teknolojik dönüşüm baskısının bir yansıması.

CEO’ların %42’si­nin dile getirdiği 'hız' endişesi, ya­pay zekâ yatırımlarının somut bir büyüme motoruna dönüşmesi için doğru liderlik ve yetkinlik dönüşü­müyle yönetilmelidir. Belirsizlik çağında fark yaratacak olan; sadece teknolojiye yatırım yapmak değil, bu teknolojiyi operasyonel çevik­likle birleştirip sürdürülebilir bir iş modeline dönüştürebilmektir.”