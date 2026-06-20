Kartelle mücadele yeni bir eşiğe mi geçiyor?

Rekabet Hukuku Danışmanı RECEP GÜNDÜZ

Hafta başında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılı­ğı’nın talebiyle, İstanbul 5. Sulh Ceza Hâkimliği’nin kararıy­la beyaz et sektöründeki 13 şirket hakkında soruşturma başlatıldı ve bu şirketlere denetim kayyımı atandı. Gözaltına alınanlar sonra­dan adli kontrolle serbest bırakıldı; karar hem ülke gündeminde hem de ekonomik çevrelerde geniş yan­kı uyandırdı.

Bu adımın iktisadi anlamı kü­çümsenecek gibi değil. Denetim kayyımı, mevcut yönetimin icra yetkisini tümüyle elinden almıyor ancak yönetim organlarının önem­li karar ve işlemlerini kayyımın — burada Tasarruf Mevduatı Sigor­ta Fonu’nun— onayına bağlıyor. Yani bu şirketlerin ticari kararları artık bir ön denetimden geçecek. Şirketlere ve yöneticilerine yönel­tilen isnatlar üç maddede topla­nıyor: Suç işlemek amacıyla örgüt kurma (TCK 220), fiyatları etkile­me (TCK 237) ve suçtan kaynakla­nan malvarlığı değerlerini aklama (TCK 282).

Yargılama sürdüğü için dosya­nın içeriğine hâkim değiliz; özel­likle 220 ve 282 kapsamındaki id­dialar ancak süreç sonunda netle­şecek, bunları hukuka bırakalım. Ancak TCK 237 —fiyatları etkile­me— suçunun şirketlere yöneltil­mesi, bu süreci ekonomiyi de ya­kından ilgilendiren bir mesele hâ­line getiriyor. Suçun unsurlarını mahkemeye bırakıp biz işin iktisa­di ayağına bakalım.

Mahkeme kararında Rekabet Kurulu’nun soruşturma bulgula­rı önemli bir dayanak oluşturuyor; nitekim Adalet Bakanı’nın açıkla­masında teşekkür edilen kurum­lar arasında Rekabet Kurumu da var. Dolayısıyla bugünkü tartışma­yı anlamak için Kurul’un sektörde­ki incelemelerine bakmakta fayda var. Konu kamuoyu için yeni olsa da Kurul için değil: 2009’dan bu ya­na her biri çarpıcı bulgular ve yap­tırımlar içeren üç büyük soruştur­ma yürütmüş durumda.

2009: İlk “şahsi ceza”

2009 tarihli ilk dosyada Kurul, dokuz teşebbüsün 4054 sayılı Ka­nun’un 4. maddesini ihlal ederek kartel oluşturduğuna hükmetti ve ciroları üzerinden idari para ceza­sı verdi. Dosyanın ayırt edici yanı şu: Kurul, ihlaldeki belirleyici et­kisi nedeniyle, hem bir teşebbü­sün yönetim kurulu başkanı hem de sektör meslek birliğinin baş­kanı olan kişiye ayrıca şahsi bir idari para cezası uyguladı. Ceza­lar uygulamada neredeyse her za­man tüzel kişiye yöneldiğinden, bu, otoritenin bu alandaki ilk ve nadir örneklerinden biriydi.

2019: Birlikte fiyat, paylaşılan bilgi

2019 tarihli ikinci dosyada Ku­rul, dokuz teşebbüsün fiyat dü­zeyini birlikte belirlemek ve bir bölgede arzı kontrole dönük bilgi paylaşmak suretiyle Kanun’u ih­lal ettiğine; meslek birliğinin de bu davranışları kolaylaştırdığına karar verdi. Teşebbüslere ciroları üzerinden ceza verilirken, yeterli delile ulaşılamayan şirketler için ceza yoluna gidilmedi.

2025: Artık ceza yetmiyor, “tedbir” geliyor

2025 tarihli en yeni dosyada Kurul, sekiz teşebbüsün rekabete hassas bilgi paylaşarak Kanun’u ihlal ettiğine hükmetti; cezalar bu kez milyarlarca lirayı buldu. Asıl yenilik cezanın ötesinde: Kurul, ileriye dönük fiyat koordinasyo­nunu azaltmaya yönelik davra­nışsal tedbirler de aldı. Buna göre üreticiler güncelledikleri fiyat lis­telerini ancak alıcılarına —yeni­den satıcılar dâhil— duyurdukları anda uygulamaya koyacak, “ileri tarihli fiyat listesi” uygulaması­na son verecek. Bu, cezalandırma­dan piyasa yapısını dönüştürmeye uzanan kayda değer bir eşik.

Kararlar kadar süreç de önemli

Konu fiyat tespiti olduğun­da piyasanın işleyişini en iyi bi­len kurumların başında Rekabet Kurulu geliyor ve son yıllarda bu yetkinliğini yoğun biçimde kul­lanıyor. Yalnızca rakipler arası fi­yat tespitini değil, işgücü ücret­lerinin birlikte belirlenmesini de kartel sayıyor; sağlayıcıların ba­yilerin yeniden satış fiyatını be­lirlemesini ise neredeyse kartel kadar ağır sonuç doğuran açık bir ihlal olarak görüyor.

Bu kararların arkasında kap­samlı bir inceleme var: Kurul, gerekli gördüğünde ani baskın­larla şirket çalışanlarının e-pos­tadan WhatsApp yazışmalarına kadar iletişimine bakıp bunları delil olarak kullanabiliyor, teşeb­büslerden yazılı ve sözlü savun­ma alıyor. Bu derinlikli süreçler incelemeleri eskiden uzatabili­yordu ancak 2020’deki kanun de­ğişikliğiyle gelen uzlaşma imkânı dosyaların daha hızlı kapanma­sını sağladı. Nitekim 2024’ün ilk yarısında sonuçlanan 23 soruş­turmanın 19’unda taraflar uzlaş­ma ve taahhüt yoluna başvurdu.

Bütün bunları neden anlatıyo­ruz? Karteller güncel konu ile ka­muoyu gündemine gelse de dev­letin gündeminde epeydir var. Ne var ki Türkiye’de rekabet ihlalleri Kabahatler Kanunu kapsamında; yani yaptırım idari para cezasıy­la sınırlı, ceza kanunundaki mü­eyyideler söz konusu değil. Ku­rul son dönemde kartellerde ceza oranlarını yükseltip iş modeline etki eden tedbirler alarak ekono­mik zararı azaltmaya çalışıyor.

Peki neden mahkeme müdahalesine gerek duyuldu?

Belirttiğimiz gibi ülkemizde re­kabet ihlali ceza hukuku konusu değil; dünyada bunu farklı kur­gulayan ülkeler ise var. Örneğin ABD’de fiyat tespiti, ihaleye fe­sat ve pazar paylaşımı Adalet Ba­kanlığı eliyle kovuşturulan suçlar olup gerçek kişiler hapis cezasıyla karşılaşabiliyor. Temelinde, kar­telin tüketiciyi rekabetin fayda­sından mahrum bırakan, piyasa düzenine karşı işlenmiş bir suç — bir tür “piyasaya karşı dolandırı­cılık”— olarak görülmesi yatıyor.

Beyaz ette müdahalenin neden bugün geldiği sorusunun yanıtı da kısmen burada olabilir. Enf­lasyonun yüksek seyretmesi, önlemlerin etkisini hemen gös­termemesi, piyasa katılıkları ve özellikle dar ve orta gelir grubu için kritik olan gıda fiyatlarında­ki artış; kartel gibi en bariz aksak­lıklara Kabahatler Kanunu’nun ötesinde müeyyidelerle yaklaş­ma ihtiyacını gündeme getirmiş, bunun fiyat katılıklarını gider­mede daha etkili olacağı düşü­nülmüş olabilir. Bu elbette dos­yaya tam hâkim olmadığımız bir okuma ancak kamuoyundaki tar­tışmalar da toplumun ve ekono­mik aktörlerin davadan benzer bir anlam çıkardığını gösteriyor.

Türkiye’de kartellerle en etkin mücadele nasıl olmalı?

Konuyu, detayına hâkim olma­dığımız bir yargı sürecinin kısıt­larından çıkarıp genelleştirelim: Türkiye’de kartelle mücadelede etkin yöntem ne olmalı?

Bu soruyu yanıtlarken birkaç noktayı birlikte düşünmek gere­kiyor. İlki bir usul sorusu: Bugüne kadar idari bir çerçevede, rekabet otoritesi eliyle incelenen bir ko­nunun doğrudan ceza yargısının konusu hâline gelmesi piyasada nasıl bir etki yaratır? Amaç cay­dırıcılığı artırmaksa, bunun aynı zamanda bir belirsizlik de getirip getirmeyeceğini, şirketlerin yatı­rım ve fiyatlama kararlarına na­sıl yansıyacağını sormak yerinde olur. Üstelik kartel, çoğu zaman sanıldığı gibi yalnızca “fiyat ko­nuşmaktan” ibaret değildir; ar­zın kısılması, bölge ve müşteri paylaşımı gibi tespiti hiç de kolay olmayan teknik unsurlar içerir. Bir eylemin gerçekten kartel olup olmadığını ayırt etmek çoğu kez ciddi bir iktisadi analiz gerektirir.

Bu da ikinci soruyu getiriyor: Bu analizi en sağlıklı kim yapar? Türkiye’de bu alandaki en geniş deneyim, yıllardır kartel dosya­larıyla uğraşan Rekabet Kurumu ile onun kararlarını denetleyen idari yargıda birikmiş durum­da. Bu birikimin yeni bir mecra­da nasıl korunacağı, yanlış teş­his riskini en aza indirmek bakı­mından önemli. Burada mesele “mahkeme bu işe girmemeli” de­mek değil; daha çok, hangi kuru­mun hangi aşamada devreye gire­ceğinin iyi tasarlanması gereğine işaret etmek.

Üçüncü bir soru yaptırımla­rın yeterliliğiyle ilgili. Kartel gibi alanlarda idari para cezalarının —son dönemde belirgin biçim­de artmış olsa da— hâlâ yeterin­ce caydırıcı olmadığı düşünülü­yorsa, akla gelen yollardan biri rekabet kanununda yapılacak bir değişiklikle yaptırımları güçlen­dirmek ve kapsamı idari para ce­zasının ötesine, teşebbüs davra­nışını fiilen değiştiren tedbirlere taşımak olabilir.

Son olarak, daha uzun vadeli bir ihtimali konuşmak mümkün: Karteller, dünyadaki kimi örnek­lerde olduğu gibi Türkiye’de de zamanla ceza hukukunun konu­su hâline gelebilir. Ama bunun altyapısının dikkatle hazırlan­ması, hatta hibrit bir modelin dü­şünülmesi gerekebilir. Nitekim bugün bile, ihale kartellerinde bir taraf kamu ise Rekabet Kuru­lu durumu savcılığa taşıyabiliyor. Benzer bir köprü karteller için de kurulabilir; Kurul’un inceleme­sinden geçmiş, niteliği belirgin­leşmiş kimi dosyalar gerektiğin­de adli yargıya aktarılabilir. Yani idari ve cezai yolu birbirinin al­ternatifi gibi değil, birbirini ta­mamlayan halkalar olarak kurgu­lamak da bir seçenek.

Beyaz et dosyası, Türkiye’nin kartelle mücadele anlayışında bir dönüm noktası olabilir. Asıl mesele, yıllar içinde biriken ku­rumsal uzmanlığı devre dışı bı­rakmak değil; onun üzerine inşa edecek, hukuki güvenlik ile ikti­sadi isabeti birlikte gözeten bir yöntem kurabilmek.