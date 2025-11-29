Küresel yatırımlar ve Türkiye’nin performansı

BARIŞ SAZAK (Yönetim Danışmanı)

OECD verilerine göre 2025 yılının ilk yarısında doğ­rudan yabancı yatırımlar (DYY) küresel çapta önceki yılın ilk yarısına göre yüzde 6 azaldı. Bu veri dramatik bir azalış olma­sa da ikinci yarıyıl için küresel ekonomiyle ilgili iyimser yakla­şımları gölgeler nitelikte. Ticaret ve tarife savaşları, jeopolitik risk­ler, bölgesel savaşlar ve ülkelerin arz güveliği risklerini minimize etme çabaları, 2025'in geri kala­nında küresel yatırım akışlarını olumsuz yönde etkilemeye de­vam edecek gibi görünmekte.

Eğilimler bölgelere göre fark­lılık gösterse de düşüşün ana se­bebi birleşme ve satın almaların yüzde 18 oranında gerilediği ge­lişmiş ekonomilerden kaynak­landı. Buna karşılık, yeni (green­filed) yatırımlar gelişmiş ekono­milerde, özellikle de yapay zekâ ile bağlantılı donanım, imalat ve altyapı projelerinde zirve yap­tı. Ancak küresel çapta yeni pro­je sayısı tüm sektörler genelinde azaldı. Trump idaresinin “Ameri­ca First” yaklaşımının da tesiriyle ABD merkezli şirketlerin İrlanda, Hollanda, İsviçre gibi ülkelerdeki bağlı kuruluşlarından elde ettik­leri kazançları geri transfer etme­leri, ikinci çeyrekteki genel düşü­şe katkıda bulundu. Yeniden ya­tırım (reinvestment) için ayrılan kazançlar da azalmış oldu.

Diğer yandan gelişmekte olan ekonomiler genel olarak daha iyi performans gösterdi ve yatırım akışları aynı seviyede kaldı. Aslın­da 2025 yılı ilk çeyreği küresel yatı­rımlarda artışla başlamıştı. Ancak ikinci çeyrekte yüzde 35 oranında geriledi. Özellikle bazı AB ülkele­rinin düşük performansı nedeniy­le OECD ülkelerine yönelik top­lam DYY girişleri yüzde 4 oranın­da azaldı. Buna karşın, bazı büyük OECD ekonomileri ile gelişmekte olan ülkeler daha yüksek miktar­da yatırım çekti. ABD, Brezilya ve Birleşik Krallık dünya genelinde en fazla yatırım çeken üç ülke oldu.

Türkiye ve DYY

Türkiye özellikle birinci çey­rekte, geçen yıla nazaran bir mik­tar artış kaydetti. Yarıyıl DYY per­formansı yaklaşık 5,8 milyar do­lar seviyesinde, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 1 milyar dolar fazla. Ufak değişiklikler olsa da genellikle OECD ortalamasının altında kalıyoruz. Dünyada geliş­mekte olan ülkelerin ortalaması­nın üstünde kalmamız istatiksel olarak pek bir şey ifade etmiyor. Çünkü son dönemde gelişmek­te olan ülkelere yönelen DYY’nin yüzde 70’i sadece altı ülkeye git­mekte. Bu yüzden OECD skalası hedef olmalı.

Nispi olarak da düşük bir per­formansımız var. Türkiye'nin son beş yıllık (2020-2024) DYY performansı, bir önceki beş yıl­lık döneme (2015-2019) kıyasla yaklaşık yüzde 23 düşük kaldı. Se­ne sonunda çok farklı bir tabloyla karşılaşır mıyız bilemem. Ancak bu kadar dış kaynağa ihtiyaç du­yan ve ciddi bir potansiyeli de ba­rındıran bir ülke olarak, farklı bir hikâye yazmamız gerekiyordu. Yıllardır benzer şeyleri tekrarla­yarak aynı performansı göster­dik. OECD’de milli gelire oranla yabancı yatırım stoğu sıralama­sında son üçteyiz. Bu elbette tek başına ekonomik bir ölçüt ola­maz ancak tercih ettiğimiz ikti­sadi modelle çeliştiği bir gerçek. Grafikte görüldüğü üzere bilhas­sa 2015 yılından sonra emlak ya­tırımlarını bir kenara koyarsak, ülke olarak çektiğimiz yabancı yatırım alarm veriyor.

Hakim paradigma ve yeniden yatırım meselesi

Yıllardır ülke içinde küresel DYY literatürüne paralel biçimde çeşitli reformlar, vergi indirimi ve güven mekanizmasının tesis edil­mesiyle daha çok DYY çekeceği­mizi varsaydık. Türkiye’nin DYY çekmek için özellikle teşvikler ve kural esnetme noktasında fazla cömert davrandığını bile söyle­yebiliriz. Son on senede genellik­le dünyada oturma izni ile teşvik edilen emlak yatırımlarına, doğ­rudan vatandaşlık vererek bir üst seviyeye geçtik! İşin verilere yan­sıyan boyutuna grafikten bakabi­lirsiniz.

Tarihsel olarak yabancı serma­ye genelde iç pazara üretim yap­mak üzere ya da devam eden bir operasyonu devralmak üzere gel­di. Az sayıda girişim kendi değer zincirinin bölgesel üssü olarak Türkiye’yi konumlandırdı. Öyle olunca da sıcak para ve küresel fi­nans piyasalarına bağımlılık art­tı. Bu kapsama giren SOCAR ve petrokimya alanındaki yatırım­ları haricinde, özellikle 2015 son­rası doğru dürüst çekilen yatırım yok. Öncesinde daha başarılı gö­rünen dönem de daha çok banka satışları ve elektrik dağıtım şir­ketlerinin özelleştirmesiyle ön plana çıktı. Kendi değer zincirin­de önemli bir pozisyonlama ile Türkiye’ye yatırım yapmış ve ül­kenin imalat sanayisinin önemli sac ayağı olmuş Unilever, Henkel, BASF, Ford, P&G, Fiat gibi çok uluslu markaların genelde Was­hington Konsensüsü öncesi dö­nemde yatırımlarına başladığı­nı görmekteyiz. Yani Türkiye’nin kapalı ekonomi dönemine denk gelmekte. Türkiye’nin bu durumu aslında DYY dinamiklerinin hâ­kim paradigması ile tezat oluştur­makta. Yatırım stoğunun ve DYY kaynaklı katma değerin ana taşı­yıcısı da zaten bu köklü yatırımlar ve kazançlarıyla yeniden yaptığı yatırımlar oldu.

Gelişmekte olan ülkeler ve ya­tırım ajansları, genellikle yeni ya­bancı yatırımcı çekmeye odak­lansa da DYY’nin bir bölümü de mevcut yabancı şirketlerin ka­zançlarını ülkeye yeniden yatır­masından kaynaklanıyor. Mevcut yatırımcının kazancını ülke için­de tutması hem şirketin hem de ülkenin geleceğine olan güvenin göstergesi. Bunu Türkiye örne­ğinde bariz biçimde görmekteyiz. Hem imalat süreçlerini üst aşa­maya geçirmesi ve “benchmark” olarak imalatın servisifikasyo­nunda da yerli şirketlere önemli birer model oldular.

Bu kapsamdaki yatırımlar pi­yasaya yeni oyuncu getirmediği için, rekabeti artırma etkisi yeni (greenfield) yatırımlara kıyasla daha sınırlı kalabiliyor. Son yıl­larda, gelişmekte olan ülkeler­de yeniden yatırılan kazançların hem dolar cinsinden hem de top­lam DYY içindeki payı hızla arttı. 2021 ve 2022 yıllarında bu tutar yıllık 400 milyar doları aşarak re­kor seviyeye ulaştı ve bu ülkeler­deki toplam DYY girişlerinin yak­laşık yüzde 60’ını oluşturdu.

Alternatif gelecek

Son yıllarda büyümenin dina­miği değişti. Mal ihracatı odak­lı stratejiler bir yere kadar büyü­menin lokomotifi olmakta. Bu sebeple yukarıda saydığım şir­ketleri yeni dünyanın hizmet ve dijital çok uluslu markalarıyla çe­şitlendirmemiz lazım. Aksi tak­dirde diğer bazı OECD ülkeleriyle karşılaştırmalı hazırladığım Tab­lo-1’de daha da geri gideriz.

Bu bağlamda henüz bir hare­ketini görmesek de BYD’nin Ma­nisa’daki yatırımı yeni bir soluk getirebilirdi. Umarım faaliyete geçer yakın zamanda. Yine geç­tiğimiz günlerde Uber’in Türki­ye’ye teknoloji üssü kurmak adı­na 200 milyon dolar yatırım ya­pacağını açıklaması sevindirici bir gelişme. Trendyol Go’yu satın aldıktan sonra bugünlerde ko­nuşulan Getir’in olası satın alı­mını da göz önüne aldığımızda, kayda değer bir atılım. Arzu edi­len yabancı yatırımcı tanımına uyar nitelikte. Yani hem teknolo­ji transferi ve iyileştirmesi hem de şirketin bölge ülkelerdeki ida­resinde öne çıkacak bir üs yatı­rım olabilir.

Yarı iletken, yapay zekâ ve di­jital hizmetlere dönük yabancı yatırımlarda biraz daha öne çık­mamız önemli. Türkiye, batı blo­ğunun büyük teknoloji devleri­nin her zaman önemli bir pazarı oldu. Son dönemde MENA böl­gesine dönük siyasi yönlendir­meli ABD yatırımcı ilgisi, Türki­ye’ye yönelik aynı iştahta değil. Ancak imkanlarımız çok uluslu şirketlerin üs olarak konumlan­ması adına bölgeye nazaran da­ha derin bir kurumsal kapasiteye sahip. İstanbul dışında bilhassa Ankara’nın bu tip dijital yatırım­lar için çok uygun bir ekosistemi var.

Biraz da şehirlerin uygun im­kanlarını tanıtarak, DYY çekme­ye ağırlık verebiliriz. Bu noktada AJET’in yeniden yapılandırılma sürecinde, başta Ankara’dan ol­mak üzere, önemli uluslararası merkezlere uçuşlarının sıklaştı­rılması mühim. Kalıplaşmış ya­tırım çekme hikâyelerine farklı gözle bakmak fayda sağlayabilir. Ayrıca yeni DYY çekmeye yönelik harcanacak kaynağın daha fazla­sını, hali hazırda yatırım yapmış yabancı yatırımcıları motive et­meye yöneltmenin de daha fazla artı değer yarattığını unutmamak lazım. En kötü senaryo hali hazır­da yatırım yapmış şirketin ülke­den çıkışı.