Kurumlarda ‘yapay zekâ ruleti’ dönemi geride kaldı

Yapay zekâ adını duymadığı­mız bir gün geçmiyor; işin uzmanları teknolojinin nereye varabileceğini, ne kadar haya­tımıza girebileceğini tartışıyor. Şirketler ise geride kalmamak için iş akışlarına yapay zekâyı entegre etmenin yollarını arıyor ya da çoktan buldu. Ancak görece yeni sayılabilecek bu uygulama­nın nasıl tam anlamıyla verimli kullanabileceğine dair soru işa­retleri, kafa karışıklıkları sürü­yordu. Yeni yayınlanan bir rapo­ra göre taşlar yerine oturmaya başladı.

KPMG’nin “2026 Global Teknoloji Raporu”, kurumların yapay zekâda deneme aşamasını geride bırakarak sistematik bir entegrasyon sürecine girdikleri­ni söylüyor. Bir başka deyişle ku­rumlar “yapay zekâ ruleti” olarak adlandırılabilecek erken dene­me aşamasının ardından, yapay zekâyı iş akışlarına, ürünlere ve değer zincirlerine daha temkinli ancak daha sistematik biçimde entegre etmeye başladı.

Strateji ile uygulama arasındaki kopukluk

Öte yandan 27 ülkeden 2 bin 500 teknoloji yöneticisinin gö­rüşleriyle hazırlanan “Global Teknoloji Raporu 2026 – Zekâ Çağında Liderlik: Bugünden Ya­rına Stratejik Yolculuk” başlık­lı rapora göre teknik borç, orga­nizasyonel silolar ve yetkinlik eksiklikler küresel dönüşümün önündeki temel engeller arasın­da. Türkiye’de bu engellerden muaf değil.

Ancak teknoloji yöneticile­ri iyimserliğini koruyor. Yüz­de 50’si 2026 yılına kadar en üst teknoloji olgunluk seviyesine ulaşmayı bekliyor. Bugün bu se­viyede olduğunu belirtenlerin oranı ise yalnızca yüzde 11’de. Rapora göre bu fark, strateji ile uygulama arasındaki kopukluğa işaret ediyor.

Rapora yansıyan çarpıcı so­nuçlardan biri de kurumların ya­rısından fazlasının (yüzde 53), dijital dönüşüm planlarını ha­yata geçirmek için gerekli ye­teneklerden yoksun olduğunu belirtmesi. Sonuçlar ayrıca ba­zı kurumların teknik borç riski­ni olduğundan düşük değerlen­dirdiğini de gösteriyor. Teknik borcu gidermenin maliyetinin kendilerini sık sık yeni teknoloji programlarına yatırım yapmak­tan alıkoyduğunu söyleyen ku­rumlar, bunu neredeyse hiç ya da hiç yaşamadıklarını belirten ku­rumlara kıyasla, önümüzdeki 12 ay içinde teknoloji olgunluğunda daha büyük sıçramalar yapmayı bekliyor.

Hayata geçmeden ‘çöp olan’ planlar

Rapordan çıkan sonuçlara gö­re gelişen teknolojiyle birlikte ortaya çıkan daha iyi seçenek­ler nedeniyle teknoloji strate­jileri çoğu zaman henüz hayata geçirilmeden geçerliliğini yiti­riyor. Katılımcıların yüzde 58’i, hızlı değişim nedeniyle tekno­loji planlarının kısa sürede eski­diğini belirtiyor. yüksek perfor­mans gösteren kurumlara bakıl­dığında yalnızca yüzde 16’sı aynı görüşü paylaştığı görülüyor. Ku­rumların teknolojiyi daha uyar­lanabilir ve esnek yaklaşımlarla benimsemesi gerektiğine işaret eden bu veriye rağmen kurum­ların büyük bölümü (yüzde 78) gelişmekte olan teknolojileri de­ğerlendirirken ve hayata geçirir­ken hâlâ yerleşik süreçlere daya­nıyor.

KPMG Türkiye İnovasyon ve Teknoloji Danışmanlığı Lide­ri ve Şirket Ortağı Gökhan Ma­taracı da rapora dair yaptığı de­ğerlendirmede bu konuya dik­kat çekiyor: “Bugün mesele yeni teknolojilere sahip olmak değil; değişimi yönetecek organizasyo­nel zekâyı inşa edebilmek. Yapay zekâ rekabeti yeniden yazarken, birçok kurum hâlâ geçmişin ya­tırım refleksleriyle hareket edi­yor. Bu rapor, teknoloji yatırım­larının neden her zaman değer üretmediğini ve farkı yaratan asıl faktörlerin ne olduğunu or­taya koyuyor.”