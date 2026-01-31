MENA ve Türkiye girişim sermayesi yatırımları 2025 görünümü
MENA bölgesinde girişim sermayesi yatırımları, 2025 yılında önceki yıla kıyasla yüzde 225'lik bir artış gösterdi. Türkiye’yi de dahil ettiğimizde 953 start-up toplamda 8 milyar dolar yatırım aldı. Suudi Arabistan bölge lideri olurken BAE, Türkiye ve Mısır onu takip etti. Yabancı yatırımcı profilinde ABD liderliği korurken, Singapur ve İngiltere menşeli gruplar diğer önemli yatırımcılar oldu.
Yönetim Danışmanı Barış Sazak
Girişim sermayesi yatırımları için genellikle ana küresel finans merkezleri takip edilse de alternatif pazarlarda da ciddi bir kurumsal kapasite oluştu. Bu sene özellikle Ortadoğu ve Kuzey Afrika (MENA) start-up ekosistemi için epey hareketli geçti. Özellikle Amerikan teknoloji devlerinin ve siyasi temsilcilerinin sene başında bölgeye yönelik temasları, hissedilir sonuçlar vermeye başlamış gibi görünüyor.
Başkan Trump’ın geçtiğimiz mayıs ayında gerçekleştirdiği Suudi Arabistan, Katar ve BAE ziyaretleri, 2025 başı itibariyle göreve gelmesiyle birlikte izlediği politikaların devamı niteliğinde önemli bir hamleydi. Ticaret diplomasisi bakımından savunma, enerji ve taahhüt gibi alışılmış sektörlerin dışında daha kapsayıcı adımlar atıldı.
Özellikle Suudi Arabistan’a yoğunlaşan ilgi, gelecek için olumlu sinyaller vermekte. Ziyarete dünyanın en büyük bankalarının, hedge fonlarının, savunma sanayi şirketlerinin yanında Tesla, Google, OpenAI, Nvidia, Uber, Blackrock, Blackstone gibi Fortune 500 şirketlerinin ve Silikon Vadisi’nin üst düzey yöneticileri de katıldı. Bilhassa Riyad’daki zirve, resmi toplantıların ötesine geçerek, aynı zamanda devasa iş anlaşmalarına sahne olmuştu.
Yüzde 20’si ABD’li yatırımcılardan
Sene başındaki yoğun diplomatik ve yatırım odaklı temaslar, 2025 yılında MENA bölgesi girişim ekosisteminin kaydettiği rekor büyümeye de güçlü bir zemin hazırlamış görünüyor. Bölgedeki girişimlerin yüzde 20’si, ABD merkezli yatırımcılar tarafından desteklendi. ABD’yi Singapur ve İngiltere merkezli yatırımcılar takip etti. Türkiye ve İsrail hariç tutulduğunda, Wamda veri tabanına göre, MENA bölgesinde girişim sermayesi yatırımları, 2025 yılında önceki yıla kıyasla yüzde 225'lik bir artışla bugüne kadarki en yüksek seviyeye ulaştı.
Toplamda 647 start-up 7,5 milyar dolar yatırım aldı. Borç finansmanı hariç tutulduğunda öz sermaye odaklı finansman da yıllık bazda yüzde 77’lik güçlü bir artış kaydetti. Bu yıl itibarıyla ekosistemin artık daha geniş tabanlı bir büyümenin sinyallerini verdiğini görmekteyiz. XPANCEO, Ninja, Tabby, Lendo, Property Finder ve Tamara toplamda 2 milyar doları aşan yüksek meblağlı yatırımlar olarak listenin öne çıkanları oldu.
İsrail hariç tutulduğu takdirde, ülke bazında liderlik bölgenin bu alanda en büyük pazarı olan Suudi Arabistan’ın. Suudi Arabistan, 211 işlemle 5 milyar dolar yatırım çekerken, 218 işlemle 2 milyar dolar yatırım çeken Birleşik Arap Emirlikleri ikinci sırada yer aldı. Mısır ise toplam fon değerindeki düşüşe rağmen anlaşma sayısının artmasıyla, 89 anlaşmada 263 milyon dolar yatırım alarak BAE’yi takip etti.
Mısır son dönemde konvansiyonel sektör yatırımlarında da ön planda. Türkiye’den çektiği tekstil gibi emek-yoğun yatırımlarla gündem olsa da diğer ülkelerin katkısıyla birlikte 2024 yılında 45 milyar dolar seviyede rekor doğrudan yabancı yatırım çekmişti. Bu yıl da yabancı yatırım akımının 30 milyar doları aşması beklenmekte. Start-up yatırımlarında Fas ve Umman bölgenin diğer öne çıkan ülkeler oldu.
Fintek bu sene de zirvede
Sektörel olarak uzun yıllardır liderliğini koruyan “Fintek” bu sene de zirvede yer alıyor. Toplam yatırımın yaklaşık yüzde 60’ı finansal teknolojilere gitti. Gayrimenkul sektöründe kullanılan tüm yenilikçi teknoloji ve dijital çözümleri tanımlayan “Proptech” ikinci sırada yer alırken, e-ticaret sektörü 2025 yılında üçüncü sırada yer aldı. B2B girişimler B2C’lere oranla daha fazla yatırım çekti. Diğer yandan yatırımlardan çıkış (exit) faaliyetleri de 2025'te hız kazandı. Fintech, SaaS ve e-ticaret sektörlerinde yoğunlaşan ve ağırlıklı olarak BAE, Mısır ve Suudi Arabistan merkezli gerçekleşen çıkış işlemlerinde önceki yıla göre yüzde 54'lük bir artış gözlemlendi.
Yatırımcılar 2025’te çoğunlukla erken aşama girişimlere yöneldi. Bu dönemde erken aşama yatırımlar 486 işlemle toplam 1,3 milyar dolar topladı. Buna karşılık geç aşama yatırımlar, 44 işlemle 1 milyar dolar seviyesinde kaldı. Özetle MENA girişim ekosisteminin, 2025 yılında işlem bazında ölçek büyüterek daha seçici bir tarzda yoluna devam ettiği söylenebilir. Özellikle ABD ve teknoloji devlerinin yarattığı rüzgârın geçtiğimiz yıla benzer şekilde bölgede yeni yatırımlara zemin hazırlayacağını öngörmekteyim.
Türkiye start-up ekosistemi görünümü
Geçtiğimiz yıl, Türkiye girişimcilik ekosisteminde yatırım hacmi ve işlem sayısında belirgin bir daralma yaşandı. Tohum, erken ve geç aşama girişim sermayesi yatırımlarında toplam 589 milyon dolar, 306 işlem üzerinden gerçekleşti. Ortalama işlem büyüklüğü yıllık bazda yüzde 45, işlem sayısı ise yüzde 48 azaldı.
Özellikle uzun süredir hissedilen geç aşama finansman eksikliği etkisini sürdürdü. 2025’te hiç geç aşama yatırım yapılmadı. Önceki yıllarda da görülen tohumdan erken aşamaya geçişteki zafiyet, 2025’te de devam etti.
Sektörel olarak yatırımların yüzde 25’i yapay zekâ (YZ) girişimlerine yönelmiş olsa da toplam sermaye dağılımında YZ diğer kategorilerin gerisinde kaldı. “Fintek” ve oyun sektörleri ise toplam yatırım tutarının yüzde 68’ini topladı. Türkiye’nin özellikle oyun tarafındaki kurumsal kapasitesi MENA bölgesinin epey üzerinde. Sermaye büyük ölçüde sınırlı sayıda girişimde yoğunlaşırken, yedi girişim toplam fonlamanın yüzde 62’sini çekti. Fintek sektörü, şimdiye kadarki en yüksek yatırım tutarına ulaşarak 2025’i rekorla kapattı.
Aynı yıl üç yeni Kurumsal Girişim Sermayesi (CVC) kurulmasıyla toplam CVC sayısı 96’ya yükselirken, ortalama olarak her üç yatırımın birinde bir CVC ya da kurumsal yatırımcı yer aldı. Yeni yılın biraz daha hareketli geçeceğini varsayıyorum. Özellikle CVC’lerin yazılım, yapay zekâ, siber güvenlik, savunma sanayi teknolojileri ve veri analitiği alanlarında faaliyet gösteren girişimleri fonlamasının artacağını düşünüyorum.