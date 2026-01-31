Google Haberler

MENA ve Türkiye girişim sermayesi yatırımları 2025 görünümü

MENA bölgesinde girişim sermayesi yatırımları, 2025 yılında önceki yıla kıyasla yüzde 225'lik bir artış gösterdi. Türkiye’yi de dahil ettiğimizde 953 start-up toplamda 8 milyar dolar yatırım aldı. Suudi Arabistan bölge lideri olurken BAE, Türkiye ve Mısır onu takip etti. Yabancı yatırımcı profilinde ABD liderliği korurken, Singapur ve İngiltere menşeli gruplar diğer önemli yatırımcılar oldu.

MENA ve Türkiye girişim sermayesi yatırımları 2025 görünümü

Yönetim Danışmanı Barış Sazak

Girişim sermayesi yatırımla­rı için genellikle ana küresel finans merkezleri takip edilse de alternatif pazarlarda da ciddi bir kurumsal kapasite oluştu. Bu sene özellikle Ortadoğu ve Kuzey Afri­ka (MENA) start-up ekosistemi için epey hareketli geçti. Özellik­le Amerikan teknoloji devlerinin ve siyasi temsilcilerinin sene ba­şında bölgeye yönelik temasları, hissedilir sonuçlar vermeye baş­lamış gibi görünüyor.

Başkan Trump’ın geçtiğimiz mayıs ayında gerçekleştirdiği Suudi Arabistan, Katar ve BAE ziyaretleri, 2025 başı itibariyle göreve gelmesiyle birlikte izledi­ği politikaların devamı niteliğin­de önemli bir hamleydi. Ticaret diplomasisi bakımından savun­ma, enerji ve taahhüt gibi alışıl­mış sektörlerin dışında daha kap­sayıcı adımlar atıldı.

Özellikle Suudi Arabistan’a yoğunlaşan il­gi, gelecek için olumlu sinyaller vermekte. Ziyarete dünyanın en büyük bankalarının, hedge fon­larının, savunma sanayi şirket­lerinin yanında Tesla, Google, OpenAI, Nvidia, Uber, Blackrock, Blackstone gibi Fortune 500 şir­ketlerinin ve Silikon Vadisi’nin üst düzey yöneticileri de katıldı. Bilhassa Riyad’daki zirve, resmi toplantıların ötesine geçerek, ay­nı zamanda devasa iş anlaşmala­rına sahne olmuştu.

Yüzde 20’si ABD’li yatırımcılardan

Sene başındaki yoğun diplo­matik ve yatırım odaklı temas­lar, 2025 yılında MENA bölgesi girişim ekosisteminin kaydettiği rekor büyümeye de güçlü bir ze­min hazırlamış görünüyor. Böl­gedeki girişimlerin yüzde 20’si, ABD merkezli yatırımcılar tara­fından desteklendi. ABD’yi Sin­gapur ve İngiltere merkezli yatı­rımcılar takip etti. Türkiye ve İs­rail hariç tutulduğunda, Wamda veri tabanına göre, MENA böl­gesinde girişim sermayesi yatı­rımları, 2025 yılında önceki yıla kıyasla yüzde 225'lik bir artışla bugüne kadarki en yüksek sevi­yeye ulaştı.

Toplamda 647 start-up 7,5 milyar dolar yatırım aldı. Borç finansmanı hariç tutuldu­ğunda öz sermaye odaklı finans­man da yıllık bazda yüzde 77’lik güçlü bir artış kaydetti. Bu yıl iti­barıyla ekosistemin artık daha geniş tabanlı bir büyümenin sin­yallerini verdiğini görmekteyiz. XPANCEO, Ninja, Tabby, Lendo, Property Finder ve Tamara top­lamda 2 milyar doları aşan yük­sek meblağlı yatırımlar olarak listenin öne çıkanları oldu.

İsrail hariç tutulduğu takdir­de, ülke bazında liderlik bölgenin bu alanda en büyük pazarı olan Suudi Arabistan’ın. Suudi Ara­bistan, 211 işlemle 5 milyar do­lar yatırım çekerken, 218 işlem­le 2 milyar dolar yatırım çeken Birleşik Arap Emirlikleri ikinci sırada yer aldı. Mısır ise toplam fon değerindeki düşüşe rağmen anlaşma sayısının artmasıyla, 89 anlaşmada 263 milyon dolar ya­tırım alarak BAE’yi takip etti.

Mı­sır son dönemde konvansiyonel sektör yatırımlarında da ön plan­da. Türkiye’den çektiği tekstil gi­bi emek-yoğun yatırımlarla gün­dem olsa da diğer ülkelerin kat­kısıyla birlikte 2024 yılında 45 milyar dolar seviyede rekor doğ­rudan yabancı yatırım çekmişti. Bu yıl da yabancı yatırım akımı­nın 30 milyar doları aşması bek­lenmekte. Start-up yatırımların­da Fas ve Umman bölgenin diğer öne çıkan ülkeler oldu.

Fintek bu sene de zirvede

Sektörel olarak uzun yıllardır liderliğini koruyan “Fintek” bu sene de zirvede yer alıyor. Top­lam yatırımın yaklaşık yüzde 60’ı finansal teknolojilere gitti. Gay­rimenkul sektöründe kullanılan tüm yenilikçi teknoloji ve dijital çözümleri tanımlayan “Propte­ch” ikinci sırada yer alırken, e-ti­caret sektörü 2025 yılında üçün­cü sırada yer aldı. B2B girişimler B2C’lere oranla daha fazla yatı­rım çekti. Diğer yandan yatırım­lardan çıkış (exit) faaliyetleri de 2025'te hız kazandı. Fintech, Sa­aS ve e-ticaret sektörlerinde yo­ğunlaşan ve ağırlıklı olarak BAE, Mısır ve Suudi Arabistan mer­kezli gerçekleşen çıkış işlem­lerinde önceki yıla göre yüzde 54'lük bir artış gözlemlendi.

Yatırımcılar 2025’te çoğunluk­la erken aşama girişimlere yönel­di. Bu dönemde erken aşama yatı­rımlar 486 işlemle toplam 1,3 mil­yar dolar topladı. Buna karşılık geç aşama yatırımlar, 44 işlemle 1 milyar dolar seviyesinde kaldı. Özetle MENA girişim ekosiste­minin, 2025 yılında işlem bazın­da ölçek büyüterek daha seçici bir tarzda yoluna devam ettiği söy­lenebilir. Özellikle ABD ve tek­noloji devlerinin yarattığı rüzgâ­rın geçtiğimiz yıla benzer şekil­de bölgede yeni yatırımlara zemin hazırlayacağını öngörmekteyim.

Türkiye start-up ekosistemi görünümü

Geçtiğimiz yıl, Türkiye giri­şimcilik ekosisteminde yatırım hacmi ve işlem sayısında belirgin bir daralma yaşandı. Tohum, er­ken ve geç aşama girişim serma­yesi yatırımlarında toplam 589 milyon dolar, 306 işlem üzerin­den gerçekleşti. Ortalama işlem büyüklüğü yıllık bazda yüzde 45, işlem sayısı ise yüzde 48 azaldı.

Özellikle uzun süredir hissedi­len geç aşama finansman eksikli­ği etkisini sürdürdü. 2025’te hiç geç aşama yatırım yapılmadı. Ön­ceki yıllarda da görülen tohum­dan erken aşamaya geçişteki za­fiyet, 2025’te de devam etti.

Sektörel olarak yatırımların yüzde 25’i yapay zekâ (YZ) giri­şimlerine yönelmiş olsa da top­lam sermaye dağılımında YZ di­ğer kategorilerin gerisinde kal­dı. “Fintek” ve oyun sektörleri ise toplam yatırım tutarının yüzde 68’ini topladı. Türkiye’nin özel­likle oyun tarafındaki kurum­sal kapasitesi MENA bölgesinin epey üzerinde. Sermaye büyük öl­çüde sınırlı sayıda girişimde yo­ğunlaşırken, yedi girişim toplam fonlamanın yüzde 62’sini çekti. Fintek sektörü, şimdiye kadarki en yüksek yatırım tutarına ulaşa­rak 2025’i rekorla kapattı.

Aynı yıl üç yeni Kurumsal Girişim Serma­yesi (CVC) kurulmasıyla toplam CVC sayısı 96’ya yükselirken, or­talama olarak her üç yatırımın bi­rinde bir CVC ya da kurumsal ya­tırımcı yer aldı. Yeni yılın biraz daha hareketli geçeceğini varsa­yıyorum. Özellikle CVC’lerin ya­zılım, yapay zekâ, siber güvenlik, savunma sanayi teknolojileri ve veri analitiği alanlarında faaliyet gösteren girişimleri fonlaması­nın artacağını düşünüyorum.

MENA ve Türkiye girişim sermayesi yatırımları 2025 görünümü - Resim : 1

Kaynak: DÜNYA - İSTANBUL
Çok Okunanlar