MENA ve Türkiye girişim sermayesi yatırımları 2025 görünümü

Yönetim Danışmanı Barış Sazak

Girişim sermayesi yatırımla­rı için genellikle ana küresel finans merkezleri takip edilse de alternatif pazarlarda da ciddi bir kurumsal kapasite oluştu. Bu sene özellikle Ortadoğu ve Kuzey Afri­ka (MENA) start-up ekosistemi için epey hareketli geçti. Özellik­le Amerikan teknoloji devlerinin ve siyasi temsilcilerinin sene ba­şında bölgeye yönelik temasları, hissedilir sonuçlar vermeye baş­lamış gibi görünüyor.

Başkan Trump’ın geçtiğimiz mayıs ayında gerçekleştirdiği Suudi Arabistan, Katar ve BAE ziyaretleri, 2025 başı itibariyle göreve gelmesiyle birlikte izledi­ği politikaların devamı niteliğin­de önemli bir hamleydi. Ticaret diplomasisi bakımından savun­ma, enerji ve taahhüt gibi alışıl­mış sektörlerin dışında daha kap­sayıcı adımlar atıldı.

Özellikle Suudi Arabistan’a yoğunlaşan il­gi, gelecek için olumlu sinyaller vermekte. Ziyarete dünyanın en büyük bankalarının, hedge fon­larının, savunma sanayi şirket­lerinin yanında Tesla, Google, OpenAI, Nvidia, Uber, Blackrock, Blackstone gibi Fortune 500 şir­ketlerinin ve Silikon Vadisi’nin üst düzey yöneticileri de katıldı. Bilhassa Riyad’daki zirve, resmi toplantıların ötesine geçerek, ay­nı zamanda devasa iş anlaşmala­rına sahne olmuştu.

Yüzde 20’si ABD’li yatırımcılardan

Sene başındaki yoğun diplo­matik ve yatırım odaklı temas­lar, 2025 yılında MENA bölgesi girişim ekosisteminin kaydettiği rekor büyümeye de güçlü bir ze­min hazırlamış görünüyor. Böl­gedeki girişimlerin yüzde 20’si, ABD merkezli yatırımcılar tara­fından desteklendi. ABD’yi Sin­gapur ve İngiltere merkezli yatı­rımcılar takip etti. Türkiye ve İs­rail hariç tutulduğunda, Wamda veri tabanına göre, MENA böl­gesinde girişim sermayesi yatı­rımları, 2025 yılında önceki yıla kıyasla yüzde 225'lik bir artışla bugüne kadarki en yüksek sevi­yeye ulaştı.

Toplamda 647 start-up 7,5 milyar dolar yatırım aldı. Borç finansmanı hariç tutuldu­ğunda öz sermaye odaklı finans­man da yıllık bazda yüzde 77’lik güçlü bir artış kaydetti. Bu yıl iti­barıyla ekosistemin artık daha geniş tabanlı bir büyümenin sin­yallerini verdiğini görmekteyiz. XPANCEO, Ninja, Tabby, Lendo, Property Finder ve Tamara top­lamda 2 milyar doları aşan yük­sek meblağlı yatırımlar olarak listenin öne çıkanları oldu.

İsrail hariç tutulduğu takdir­de, ülke bazında liderlik bölgenin bu alanda en büyük pazarı olan Suudi Arabistan’ın. Suudi Ara­bistan, 211 işlemle 5 milyar do­lar yatırım çekerken, 218 işlem­le 2 milyar dolar yatırım çeken Birleşik Arap Emirlikleri ikinci sırada yer aldı. Mısır ise toplam fon değerindeki düşüşe rağmen anlaşma sayısının artmasıyla, 89 anlaşmada 263 milyon dolar ya­tırım alarak BAE’yi takip etti.

Mı­sır son dönemde konvansiyonel sektör yatırımlarında da ön plan­da. Türkiye’den çektiği tekstil gi­bi emek-yoğun yatırımlarla gün­dem olsa da diğer ülkelerin kat­kısıyla birlikte 2024 yılında 45 milyar dolar seviyede rekor doğ­rudan yabancı yatırım çekmişti. Bu yıl da yabancı yatırım akımı­nın 30 milyar doları aşması bek­lenmekte. Start-up yatırımların­da Fas ve Umman bölgenin diğer öne çıkan ülkeler oldu.

Fintek bu sene de zirvede

Sektörel olarak uzun yıllardır liderliğini koruyan “Fintek” bu sene de zirvede yer alıyor. Top­lam yatırımın yaklaşık yüzde 60’ı finansal teknolojilere gitti. Gay­rimenkul sektöründe kullanılan tüm yenilikçi teknoloji ve dijital çözümleri tanımlayan “Propte­ch” ikinci sırada yer alırken, e-ti­caret sektörü 2025 yılında üçün­cü sırada yer aldı. B2B girişimler B2C’lere oranla daha fazla yatı­rım çekti. Diğer yandan yatırım­lardan çıkış (exit) faaliyetleri de 2025'te hız kazandı. Fintech, Sa­aS ve e-ticaret sektörlerinde yo­ğunlaşan ve ağırlıklı olarak BAE, Mısır ve Suudi Arabistan mer­kezli gerçekleşen çıkış işlem­lerinde önceki yıla göre yüzde 54'lük bir artış gözlemlendi.

Yatırımcılar 2025’te çoğunluk­la erken aşama girişimlere yönel­di. Bu dönemde erken aşama yatı­rımlar 486 işlemle toplam 1,3 mil­yar dolar topladı. Buna karşılık geç aşama yatırımlar, 44 işlemle 1 milyar dolar seviyesinde kaldı. Özetle MENA girişim ekosiste­minin, 2025 yılında işlem bazın­da ölçek büyüterek daha seçici bir tarzda yoluna devam ettiği söy­lenebilir. Özellikle ABD ve tek­noloji devlerinin yarattığı rüzgâ­rın geçtiğimiz yıla benzer şekil­de bölgede yeni yatırımlara zemin hazırlayacağını öngörmekteyim.

Türkiye start-up ekosistemi görünümü

Geçtiğimiz yıl, Türkiye giri­şimcilik ekosisteminde yatırım hacmi ve işlem sayısında belirgin bir daralma yaşandı. Tohum, er­ken ve geç aşama girişim serma­yesi yatırımlarında toplam 589 milyon dolar, 306 işlem üzerin­den gerçekleşti. Ortalama işlem büyüklüğü yıllık bazda yüzde 45, işlem sayısı ise yüzde 48 azaldı.

Özellikle uzun süredir hissedi­len geç aşama finansman eksikli­ği etkisini sürdürdü. 2025’te hiç geç aşama yatırım yapılmadı. Ön­ceki yıllarda da görülen tohum­dan erken aşamaya geçişteki za­fiyet, 2025’te de devam etti.

Sektörel olarak yatırımların yüzde 25’i yapay zekâ (YZ) giri­şimlerine yönelmiş olsa da top­lam sermaye dağılımında YZ di­ğer kategorilerin gerisinde kal­dı. “Fintek” ve oyun sektörleri ise toplam yatırım tutarının yüzde 68’ini topladı. Türkiye’nin özel­likle oyun tarafındaki kurum­sal kapasitesi MENA bölgesinin epey üzerinde. Sermaye büyük öl­çüde sınırlı sayıda girişimde yo­ğunlaşırken, yedi girişim toplam fonlamanın yüzde 62’sini çekti. Fintek sektörü, şimdiye kadarki en yüksek yatırım tutarına ulaşa­rak 2025’i rekorla kapattı.

Aynı yıl üç yeni Kurumsal Girişim Serma­yesi (CVC) kurulmasıyla toplam CVC sayısı 96’ya yükselirken, or­talama olarak her üç yatırımın bi­rinde bir CVC ya da kurumsal ya­tırımcı yer aldı. Yeni yılın biraz daha hareketli geçeceğini varsa­yıyorum. Özellikle CVC’lerin ya­zılım, yapay zekâ, siber güvenlik, savunma sanayi teknolojileri ve veri analitiği alanlarında faaliyet gösteren girişimleri fonlaması­nın artacağını düşünüyorum.