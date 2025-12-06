Müşteri deneyimi rekabetin yeni belirleyicisi oldu  

HAYATI ARIGAN

Müşteri Deneyimi Yöneti­mi ve Teknolojileri Derne­ği (MDYD), Deloitte Danışmanlık ve PRAGMA Araştırma işbirliğiy­le hazırladığı ‘Müşteri Deneyimi Yönetimi 2025 Araştırması’nı ya­yımladı. Türkiye’de müşteri dene­yimi ekosistemine ışık tutan ça­lışma, 150 bini aşkın müşteri tem­silcisinin dahil olduğu yapısıyla, sektörün dönüşümünde insan odaklı çok kanallı iletişim ile ya­pay zekâ kullanımının belirleyi­ci rolüne işaret ediyor. Araştırma, tüketicilerin yüzde 76’sının pro­aktif iletişimi markalar için ‘ol­mazsa olmaz’ gördüğünü ortaya koyuyor.

Tüketicinin sesi araştırmaya dahil edildi

Eylül–Ekim 2025 döneminde yürütülen çalışma, B2B tarafında 107 sektör profesyoneli, B2C ta­rafında ise 1.000 tüketici ve 10 ka­rar verici ile yapılan görüşmelere dayanıyor. 13’üncü kez gerçekleş­tirilen araştırma, müşteri dene­yiminin artık yalnızca bir hizmet değil; markalar için güçlü bir reka­bet avantajı haline geldiğini vur­guluyor. MDYD Yönetim Kurulu Başkanı Banu Hızlı, araştırmanın kapsamının bu yıl tüketici iç görü­süyle genişletildiğini belirterek, “Müşteri deneyimi yönetimi iş ya­pış biçimlerini dönüştüren strate­jik bir rekabet unsuru haline geldi. Ekosistemin tüm paydaşlarını bir araya getirerek iyi bir deneyimin hangi temalar etrafında şekillen­diğini ortaya koyduk” dedi.

Banu Hızlı, kurum içi sahip­lenmenin müşteri deneyimi ba­şarısındaki kritik rolünü vurgu­layarak, üst yönetim desteğinin stratejik yönü netleştirdiğini ifa­de etti. Geri bildirim toplama sü­reçleri düzenli hale gelse de yapay zekâ tabanlı ölçüm yöntemlerinin sınırlı kaldığını söyledi.

175 bini aşkın çalışan, yüzde 69’u kadın

Araştırma verilerine göre müş­teri deneyimi yönetiminin en önemli paydaşlarından çağrı mer­kezleri, yönetici ve destek ekiple­riyle birlikte toplam 175 bin 574 kişiyi istihdam ediyor. Sektör­de ortalama yaş 28 olurken, kadın istihdam oranı yüzde 69’a ulaş­mış durumda. Yabancı dilde hiz­met veren temsilci sayısı 9 bin 425 olurken, her üç şirketten biri çok dilli iletişim sunuyor. İngilizce başı çekerken Almanca ve Arap­ça’nın ardından Rusça, Felemenk­çe, Fransızca ve Kürtçe öne çıkan diller arasında. Yabancı dilde ve­rilen hizmetlerde chatbot yöneti­mi yüzde 15 ile en düşük kullanım oranına sahip olurken, gelen çağrı desteği yüzde 100 ile ilk sırada.

Geleceğin temaları

Araştırma, müşteri deneyimi yönetiminin geleceğini şekillendi­ren üç ana temayı şöyle özetliyor:

1 Gürültüden uzaklaşmak ve kalabalıktan farklılaş­mak: Omnichannel yapıların ki­şiselleştirilmiş ve kesintisiz dene­yimi güçlendirdiği belirtiliyor. Sa­dakat programları ise puan odaklı yapıdan çıkıp çok boyutlu ekosis­temlere dönüşüyor.

2 Teknoloji ve yapay zekâ dönüşümü: Ajan tabanlı yapay zekâ yükselirken tüketici­lerin yüzde 40’ı, en olumsuz dene­yimlerinde canlı temsilciye bağ­lanamamanın en büyük sorun ol­duğunu söylüyor. Tüketicilerin yüzde 61’i markalarla iletişimde telefonu tercih ediyor; yüzde 88’i iletişim kanalını kendisinin seçe­bilmesini istiyor. Bu durum hibrit hizmet tasarımının önemini ar­tırıyor.

3 Müşteri deneyiminin stratejik iş kaldıracı ha­line gelmesi: Deneyim artık bir maliyet kalemi değil, gelir ve sa­dakat artıran stratejik bir yatırım alanı. Müşteri deneyimine yatı­rım yapan şirketler, ROI’yi ölçe­rek üst yönetim düzeyinde sahip­leniyor.

Olgun müşteri deneyimi büyümeyi getiriyor

Araştırmaya göre müşteri de­neyiminde olgun yapıya sahip şirketlerin yüzde 92’si gelir artı­şı bildirirken, geride kalanlarda bu oran yüzde 50’ye düşüyor. Ya­pay zekâ yatırımları bugün yüzde 40 seviyesindeyken 2027’de yüz­de 45’e çıkması bekleniyor. Yapay zekâ süreçleri hızlandırırken, in­san temsilcilerin empati ve güven inşa eden rollerinin önemini ko­ruduğu belirtiliyor.

Müşteri iletişim merkezi payları yeniden şekillendi

Müşteri temsilcilerinin sektörlere göre dağılımında ilk üç sırayı:

● Yüzde 21 ile bankacılık ve finans,

● Yüzde 16 ile telekomünikasyon,

● Yüzde 11 ile kamu hizmetleri alıyor.

Bu sektörleri sırasıyla e-ticaret (yüzde 8), perakende ve sağlık (yüzde 6), enerji, altyapı ve tüketici ürünleri (yüzde 5), konaklama ve turizm (yüzde 4) ile teknoloji, medya, taşımacılık ve sigorta (yüzde 3) takip ediyor.