Organizasyonel kültür baskı altında
Verimsiz bir sistemde en düşük ücret bile pahalı hale gelir. İyi tasarlanmış süreçler, etkin teknoloji kullanımı ve güçlü bir organizasyon kültürü ise yüksek maliyetleri rekabet avantajına çevirebilir. Maliyet baskısını yalnızca gider kısma mantığıyla yönetmeye çalışan şirketlerde organizasyonel kültür zamanla zayıflar.
Yönetim Danışmanı METİN TABALU
Ülkemizde iş dünyasının en hararetli tartışma konularından biri, birkaç yıldır döviz bazında da artan birim işgücü maliyetleri. Asgari ücret zamları, enflasyonun yarattığı baskı paralelinde o derece hızlı artmayan döviz kurları ve sosyal yükümlülüklerdeki yükseliş, özellikle KOBİ’lerden büyük ölçekli firmalara kadar birçok işletmeyi zorluyor. Ne var ki bu tartışmaların büyük kısmı kritik bir noktayı gözden kaçırıyor: Sorun sadece işgücü maliyetinin mutlak seviyesi değil, maliyet ile verimlilik arasındaki dengenin bozulmasına da yol açıyor.
Ekonominin temel göstergesi birim işgücü maliyetleridir (örneğin ABD’de FED, birim işgücü maliyetlerini her çeyrekte titizlikle izler ve para politikası kararlarında kritik parametre olarak görür). Bu kavram, bir üretim birimi veya hizmet çıktısı yaratmak için katlanılan işgücü maliyetini ifade eder. Ücret artışları verimlilik ve çıktı artışını geride bırakırsa işletmeler ciddi maliyet baskısı hissederler ve doğrudan Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar (FAVÖK) marjları olumsuz etkilenir (gözleyebildiğimiz imalat firmalarında bu oran 2-3 yıl öncesine göre en az 7 puan geride). Tersine, verimlilik ücretleri dengelediğinde veya aştığında yüksek işgücü maliyeti bile rekabet gücünü ve yetkin çalışanları korur. Nitekim OECD ülkeleri arasında en yüksek işgücü maliyetine sahip Kuzey Avrupa ekonomileri, aynı zamanda rekabetçi ve yenilikçi yapılarıyla öne çıkıyor.
Türkiye’de tablo biraz endişe verici. TÜİK verilerine göre 2025 yılının 4. çeyreğinde sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik işgücü maliyeti endeksi yıllık bazda yüzde 34,2 arttı. Brüt ücret-maaş endeksi ise yüzde 36,5 yükseldi. Oysa aynı dönemde, TÜİK’in İşgücü Girdi Endeksleri Bülteni’ne bakıldığında, istihdam endeksi (ve çalışılan saat endeksi) yalnızca yüzde 1,1 artış gösterdi ve birçok sektörde verimlilik artışı bu maliyeti karşılayamadı. Sektörel analizlerde de sanayi verimliliğinde süre gelen gerilemeler, hizmetlerde ise sınırlı yükselişler dikkat çekiyor. Sonuç: Birim maliyetlerdeki hızlı yükseliş, rekabet gücünü aşındırıyor.
Bu dengesizlik salt finansal bir mesele değil, doğrudan organizasyonel kültür üzerinde derin bir baskı yaratıyor. Maliyet baskısı altındaki şirketler, kısa vadeli düşünmeye başlayarak adeta hayatta kalma reflekslerine sarılıyor. Bütçesi ilk daraltılan kalemler genellikle seyahat, eğitim ve çalışan gelişim bütçeleri oluyor. Organizasyon kıyas noktası (“benchmark”) yakalayabilme kabiliyetini sınırlıyor ve bir nevi içine kapanıyor. Eğitim harcamalarının azalması, organizasyonun öğrenme kapasitesini zayıflatıyor ve uzun vadeli rekabet gücünü erozyona uğratıyor.
Düşük verimlilik döngüsü güçleniyor
Bezer şekilde inovasyon, süreç iyileştirme ve teknoloji projeleri erteleniyor veya iptal ediliyor. Risk algısı yükselerek, “idare etme” modu baskın hale geliyor. Bu yaklaşım, kurumların dinamizmini törpülüyor ve yaratıcılığı köreltiyor. Yönetim tarzında ise mikro yönetim ve yüksek kontrol eğilimi artıyor. Çalışan motivasyonu düştükçe verimlilik daha da geriliyor. Böylece farkında olmadan bir kısır döngü oluşuyor: Düşük verimlilik, daha fazla kontrol, motivasyon kaybı ve netice olarak daha düşük verimlilik döngüsü güçleniyor.
Türkiye’deki yapısal faktörler bu döngüyü maalesef güçlendiriyor. Ekonomimizin bel kemiğini KOBİ’ler oluşturuyor. Bu işletmelerin önemli bölümünde süreç yönetimi, veri temelli karar alma ve performans sistemleri henüz global firmaların gerisinde. Kurumsallaşma eksikliği, verimlilik sorunlarını kronikleştiriyor. Birçok KOBİ’de veri analitiği kullanımı düşük, profesyonel yönetim sınırlı kalıyor. Yönetim kalitesindeki farklılıklar da belirgin: Kararların merkezileştiği, katılımcı kültürün yerleşmediği yapılarda organizasyonel öğrenme zayıf kalıyor. Fakat örneğin çevik dönüşüm yaklaşımında, özellikle proje yönetiminde tam tersine ekiplerin özgün karar alma yetkilerinin artması gerekiyor.
Temel gerçek şu: Verimsiz bir sistemde en düşük ücret bile pahalı hale gelir. İyi tasarlanmış süreçler, etkin teknoloji kullanımı ve güçlü bir organizasyon kültürü ise yüksek maliyetleri rekabet avantajına çevirebilir. Kritik mesele şudur: Departmanlarımız verimlilik üreten, öğrenen ve sürekli gelişen takımlar mı, yoksa kısa vadeli baskılarla ayakta kalmaya çalışan silolar mı?
Maliyet baskısını yalnızca gider kısma mantığıyla yönetmeye çalışan şirketlerde organizasyonel kültür zamanla zayıflar. Güven azalır, öğrenme yavaşlar, inovasyon geri planda kalır. Uzun vadede rekabet gücü erir. Buna karşılık alternatif bir bakış açısı var: Maliyet baskısını verimlilik dönüşümünün tetikleyicisi olarak görmek. Bu yaklaşım şu unsurlara dayanır:
● Süreçlerin kökünden yeniden tasarlanması,
● Süreçlerdeki hataların kaynağında insan davranışlarını aramak yerine sürecin standartlaşmasını engelleyen kök-sebepleri sistematik şekilde raporlamak,
● Teknolojinin (dijital araçlar, otomasyon ve veri analitiği) etkin kullanımı,
● Çalışan yetkinliklerine yatırımların sürekliliği,
● Güven temelli, katılımcı ve şeffaf bir yönetim anlayışı.
Organizasyonel kültür, “yumuşak” bir konu olmaktan biraz uzaktır. Uzun vadede stratejiyi kahvaltıda yediği (bkz. Drucker) gibi daha kısa vadede verimlilik ve inovasyonun koruyucusudur. Verimlilikten inovasyona, çalışan bağlılığından kurumsal dayanıklılığa kadar birçok kritik sonucu doğrudan etkileyen stratejik bir faktördür. Güçlü bir organizasyon kültürüne sahip olmayan işletmeler için krizler yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda kurumsal bir dayanıklılık testine dönüşüyor.
Türkiye iş dünyası bu testi başarıyla geçmek istiyorsa, kısa vadeli reflekslerden uzaklaşıp uzun vadeli verimlilik ve kültür yatırımlarına odaklanmak zorunda. Aksi takdirde, maliyetler yönetilemezken, rekabetçi bir gelecek inşa etmek de zorlaşacak. Alternatif bakış açısı geliştirebilmek çok önemli. Maliyet baskısını bir tehdit değil, verimlilik dönüşümünün tetikleyicisi olarak görüp, süreçleri yeniden tasarlamak, teknolojiyi daha etkin kullanmak, çalışan yetkinliklerine yatırım yapmak gerekiyor.