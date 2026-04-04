Organizasyonel kültür baskı altında

Yönetim Danışmanı METİN TABALU

Ülkemizde iş dünyasının en hararetli tartışma konula­rından biri, birkaç yıldır döviz ba­zında da artan birim işgücü ma­liyetleri. Asgari ücret zamları, enflasyonun yarattığı baskı pa­ralelinde o derece hızlı artmayan döviz kurları ve sosyal yükümlü­lüklerdeki yükseliş, özellikle KO­Bİ’lerden büyük ölçekli firmalara kadar birçok işletmeyi zorluyor. Ne var ki bu tartışmaların büyük kısmı kritik bir noktayı gözden ka­çırıyor: Sorun sadece işgücü mali­yetinin mutlak seviyesi değil, ma­liyet ile verimlilik arasındaki den­genin bozulmasına da yol açıyor.

Ekonominin temel gösterge­si birim işgücü maliyetleridir (ör­neğin ABD’de FED, birim işgücü maliyetlerini her çeyrekte titizlik­le izler ve para politikası kararla­rında kritik parametre olarak gö­rür). Bu kavram, bir üretim birimi veya hizmet çıktısı yaratmak için katlanılan işgücü maliyetini ifade eder. Ücret artışları verimlilik ve çıktı artışını geride bırakırsa işlet­meler ciddi maliyet baskısı hisse­derler ve doğrudan Faiz, Amortis­man ve Vergi Öncesi Kar (FAVÖK) marjları olumsuz etkilenir (gözle­yebildiğimiz imalat firmalarında bu oran 2-3 yıl öncesine göre en az 7 puan geride). Tersine, verimlilik ücretleri dengelediğinde veya aş­tığında yüksek işgücü maliyeti bile rekabet gücünü ve yetkin çalışan­ları korur. Nitekim OECD ülkeleri arasında en yüksek işgücü maliye­tine sahip Kuzey Avrupa ekonomi­leri, aynı zamanda rekabetçi ve ye­nilikçi yapılarıyla öne çıkıyor.

Türkiye’de tablo biraz endişe ve­rici. TÜİK verilerine göre 2025 yı­lının 4. çeyreğinde sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri topla­mında saatlik işgücü maliyeti en­deksi yıllık bazda yüzde 34,2 arttı. Brüt ücret-maaş endeksi ise yüzde 36,5 yükseldi. Oysa aynı dönemde, TÜİK’in İşgücü Girdi Endeksleri Bülteni’ne bakıldığında, istihdam endeksi (ve çalışılan saat endek­si) yalnızca yüzde 1,1 artış gösterdi ve birçok sektörde verimlilik artı­şı bu maliyeti karşılayamadı. Sek­törel analizlerde de sanayi verim­liliğinde süre gelen gerilemeler, hizmetlerde ise sınırlı yükselişler dikkat çekiyor. Sonuç: Birim ma­liyetlerdeki hızlı yükseliş, rekabet gücünü aşındırıyor.

Bu dengesizlik salt finansal bir mesele değil, doğrudan organi­zasyonel kültür üzerinde derin bir baskı yaratıyor. Maliyet bas­kısı altındaki şirketler, kısa va­deli düşünmeye başlayarak ade­ta hayatta kalma reflekslerine sarılıyor. Bütçesi ilk daraltılan kalemler genellikle seyahat, eği­tim ve çalışan gelişim bütçeleri oluyor. Organizasyon kıyas nok­tası (“benchmark”) yakalayabil­me kabiliyetini sınırlıyor ve bir nevi içine kapanıyor. Eğitim har­camalarının azalması, organizas­yonun öğrenme kapasitesini za­yıflatıyor ve uzun vadeli rekabet gücünü erozyona uğratıyor.

Düşük verimlilik döngüsü güçleniyor

Bezer şekilde inovasyon, süreç iyileştirme ve teknoloji projele­ri erteleniyor veya iptal ediliyor. Risk algısı yükselerek, “idare et­me” modu baskın hale geliyor. Bu yaklaşım, kurumların dinamizmi­ni törpülüyor ve yaratıcılığı körel­tiyor. Yönetim tarzında ise mikro yönetim ve yüksek kontrol eğilimi artıyor. Çalışan motivasyonu düş­tükçe verimlilik daha da geriliyor. Böylece farkında olmadan bir kı­sır döngü oluşuyor: Düşük verim­lilik, daha fazla kontrol, motivas­yon kaybı ve netice olarak daha dü­şük verimlilik döngüsü güçleniyor.

Türkiye’deki yapısal faktörler bu döngüyü maalesef güçlendi­riyor. Ekonomimizin bel kemiği­ni KOBİ’ler oluşturuyor. Bu işlet­melerin önemli bölümünde süreç yönetimi, veri temelli karar alma ve performans sistemleri henüz global firmaların gerisinde. Ku­rumsallaşma eksikliği, verimlilik sorunlarını kronikleştiriyor. Bir­çok KOBİ’de veri analitiği kulla­nımı düşük, profesyonel yönetim sınırlı kalıyor. Yönetim kalitesin­deki farklılıklar da belirgin: Ka­rarların merkezileştiği, katılımcı kültürün yerleşmediği yapılarda organizasyonel öğrenme zayıf ka­lıyor. Fakat örneğin çevik dönü­şüm yaklaşımında, özellikle proje yönetiminde tam tersine ekiple­rin özgün karar alma yetkilerinin artması gerekiyor.

Temel gerçek şu: Verimsiz bir sistemde en düşük ücret bile pa­halı hale gelir. İyi tasarlanmış sü­reçler, etkin teknoloji kullanımı ve güçlü bir organizasyon kültürü ise yüksek maliyetleri rekabet avan­tajına çevirebilir. Kritik mesele şudur: Departmanlarımız verim­lilik üreten, öğrenen ve sürekli ge­lişen takımlar mı, yoksa kısa vadeli baskılarla ayakta kalmaya çalışan silolar mı?

Maliyet baskısını yalnızca gi­der kısma mantığıyla yönetmeye çalışan şirketlerde organizasyo­nel kültür zamanla zayıflar. Güven azalır, öğrenme yavaşlar, inovas­yon geri planda kalır. Uzun vadede rekabet gücü erir. Buna karşılık al­ternatif bir bakış açısı var: Maliyet baskısını verimlilik dönüşümü­nün tetikleyicisi olarak görmek. Bu yaklaşım şu unsurlara dayanır:

● Süreçlerin kökünden yeniden tasarlanması,

● Süreçlerdeki hataların kayna­ğında insan davranışlarını aramak yerine sürecin standartlaşmasını engelleyen kök-sebepleri sistema­tik şekilde raporlamak,

● Teknolojinin (dijital araçlar, otomasyon ve veri analitiği) etkin kullanımı,

● Çalışan yetkinliklerine yatı­rımların sürekliliği,

● Güven temelli, katılımcı ve şeffaf bir yönetim anlayışı.

Organizasyonel kültür, “yumu­şak” bir konu olmaktan biraz uzak­tır. Uzun vadede stratejiyi kah­valtıda yediği (bkz. Drucker) gibi daha kısa vadede verimlilik ve ino­vasyonun koruyucusudur. Verim­lilikten inovasyona, çalışan bağlı­lığından kurumsal dayanıklılığa kadar birçok kritik sonucu doğru­dan etkileyen stratejik bir faktör­dür. Güçlü bir organizasyon kül­türüne sahip olmayan işletmeler için krizler yalnızca ekonomik de­ğil, aynı zamanda kurumsal bir da­yanıklılık testine dönüşüyor.

Türkiye iş dünyası bu testi başa­rıyla geçmek istiyorsa, kısa vadeli reflekslerden uzaklaşıp uzun va­deli verimlilik ve kültür yatırım­larına odaklanmak zorunda. Aksi takdirde, maliyetler yönetilemez­ken, rekabetçi bir gelecek inşa et­mek de zorlaşacak. Alternatif bakış açısı geliştirebilmek çok önemli. Maliyet baskısını bir tehdit değil, verimlilik dönüşümünün tetikle­yicisi olarak görüp, süreçleri yeni­den tasarlamak, teknolojiyi daha etkin kullanmak, çalışan yetkinlik­lerine yatırım yapmak gerekiyor.