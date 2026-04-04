Organizasyonel kültür baskı altında

Verimsiz bir sistemde en düşük ücret bile pahalı hale gelir. İyi tasarlanmış süreçler, etkin teknoloji kullanımı ve güçlü bir organizasyon kültürü ise yüksek maliyetleri rekabet avantajına çevirebilir. Maliyet baskısını yalnızca gider kısma mantığıyla yönetmeye çalışan şirketlerde organizasyonel kültür zamanla zayıflar.

Yönetim Danışmanı METİN TABALU 

Ülkemizde iş dünyasının en hararetli tartışma konula­rından biri, birkaç yıldır döviz ba­zında da artan birim işgücü ma­liyetleri. Asgari ücret zamları, enflasyonun yarattığı baskı pa­ralelinde o derece hızlı artmayan döviz kurları ve sosyal yükümlü­lüklerdeki yükseliş, özellikle KO­Bİ’lerden büyük ölçekli firmalara kadar birçok işletmeyi zorluyor. Ne var ki bu tartışmaların büyük kısmı kritik bir noktayı gözden ka­çırıyor: Sorun sadece işgücü mali­yetinin mutlak seviyesi değil, ma­liyet ile verimlilik arasındaki den­genin bozulmasına da yol açıyor.

Ekonominin temel gösterge­si birim işgücü maliyetleridir (ör­neğin ABD’de FED, birim işgücü maliyetlerini her çeyrekte titizlik­le izler ve para politikası kararla­rında kritik parametre olarak gö­rür). Bu kavram, bir üretim birimi veya hizmet çıktısı yaratmak için katlanılan işgücü maliyetini ifade eder. Ücret artışları verimlilik ve çıktı artışını geride bırakırsa işlet­meler ciddi maliyet baskısı hisse­derler ve doğrudan Faiz, Amortis­man ve Vergi Öncesi Kar (FAVÖK) marjları olumsuz etkilenir (gözle­yebildiğimiz imalat firmalarında bu oran 2-3 yıl öncesine göre en az 7 puan geride). Tersine, verimlilik ücretleri dengelediğinde veya aş­tığında yüksek işgücü maliyeti bile rekabet gücünü ve yetkin çalışan­ları korur. Nitekim OECD ülkeleri arasında en yüksek işgücü maliye­tine sahip Kuzey Avrupa ekonomi­leri, aynı zamanda rekabetçi ve ye­nilikçi yapılarıyla öne çıkıyor.

Türkiye’de tablo biraz endişe ve­rici. TÜİK verilerine göre 2025 yı­lının 4. çeyreğinde sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri topla­mında saatlik işgücü maliyeti en­deksi yıllık bazda yüzde 34,2 arttı. Brüt ücret-maaş endeksi ise yüzde 36,5 yükseldi. Oysa aynı dönemde, TÜİK’in İşgücü Girdi Endeksleri Bülteni’ne bakıldığında, istihdam endeksi (ve çalışılan saat endek­si) yalnızca yüzde 1,1 artış gösterdi ve birçok sektörde verimlilik artı­şı bu maliyeti karşılayamadı. Sek­törel analizlerde de sanayi verim­liliğinde süre gelen gerilemeler, hizmetlerde ise sınırlı yükselişler dikkat çekiyor. Sonuç: Birim ma­liyetlerdeki hızlı yükseliş, rekabet gücünü aşındırıyor.

Bu dengesizlik salt finansal bir mesele değil, doğrudan organi­zasyonel kültür üzerinde derin bir baskı yaratıyor. Maliyet bas­kısı altındaki şirketler, kısa va­deli düşünmeye başlayarak ade­ta hayatta kalma reflekslerine sarılıyor. Bütçesi ilk daraltılan kalemler genellikle seyahat, eği­tim ve çalışan gelişim bütçeleri oluyor. Organizasyon kıyas nok­tası (“benchmark”) yakalayabil­me kabiliyetini sınırlıyor ve bir nevi içine kapanıyor. Eğitim har­camalarının azalması, organizas­yonun öğrenme kapasitesini za­yıflatıyor ve uzun vadeli rekabet gücünü erozyona uğratıyor.

Düşük verimlilik döngüsü güçleniyor

Bezer şekilde inovasyon, süreç iyileştirme ve teknoloji projele­ri erteleniyor veya iptal ediliyor. Risk algısı yükselerek, “idare et­me” modu baskın hale geliyor. Bu yaklaşım, kurumların dinamizmi­ni törpülüyor ve yaratıcılığı körel­tiyor. Yönetim tarzında ise mikro yönetim ve yüksek kontrol eğilimi artıyor. Çalışan motivasyonu düş­tükçe verimlilik daha da geriliyor. Böylece farkında olmadan bir kı­sır döngü oluşuyor: Düşük verim­lilik, daha fazla kontrol, motivas­yon kaybı ve netice olarak daha dü­şük verimlilik döngüsü güçleniyor.

Türkiye’deki yapısal faktörler bu döngüyü maalesef güçlendi­riyor. Ekonomimizin bel kemiği­ni KOBİ’ler oluşturuyor. Bu işlet­melerin önemli bölümünde süreç yönetimi, veri temelli karar alma ve performans sistemleri henüz global firmaların gerisinde. Ku­rumsallaşma eksikliği, verimlilik sorunlarını kronikleştiriyor. Bir­çok KOBİ’de veri analitiği kulla­nımı düşük, profesyonel yönetim sınırlı kalıyor. Yönetim kalitesin­deki farklılıklar da belirgin: Ka­rarların merkezileştiği, katılımcı kültürün yerleşmediği yapılarda organizasyonel öğrenme zayıf ka­lıyor. Fakat örneğin çevik dönü­şüm yaklaşımında, özellikle proje yönetiminde tam tersine ekiple­rin özgün karar alma yetkilerinin artması gerekiyor.

Temel gerçek şu: Verimsiz bir sistemde en düşük ücret bile pa­halı hale gelir. İyi tasarlanmış sü­reçler, etkin teknoloji kullanımı ve güçlü bir organizasyon kültürü ise yüksek maliyetleri rekabet avan­tajına çevirebilir. Kritik mesele şudur: Departmanlarımız verim­lilik üreten, öğrenen ve sürekli ge­lişen takımlar mı, yoksa kısa vadeli baskılarla ayakta kalmaya çalışan silolar mı?

Maliyet baskısını yalnızca gi­der kısma mantığıyla yönetmeye çalışan şirketlerde organizasyo­nel kültür zamanla zayıflar. Güven azalır, öğrenme yavaşlar, inovas­yon geri planda kalır. Uzun vadede rekabet gücü erir. Buna karşılık al­ternatif bir bakış açısı var: Maliyet baskısını verimlilik dönüşümü­nün tetikleyicisi olarak görmek. Bu yaklaşım şu unsurlara dayanır:

● Süreçlerin kökünden yeniden tasarlanması,

● Süreçlerdeki hataların kayna­ğında insan davranışlarını aramak yerine sürecin standartlaşmasını engelleyen kök-sebepleri sistema­tik şekilde raporlamak,

● Teknolojinin (dijital araçlar, otomasyon ve veri analitiği) etkin kullanımı,

● Çalışan yetkinliklerine yatı­rımların sürekliliği,

● Güven temelli, katılımcı ve şeffaf bir yönetim anlayışı.

Organizasyonel kültür, “yumu­şak” bir konu olmaktan biraz uzak­tır. Uzun vadede stratejiyi kah­valtıda yediği (bkz. Drucker) gibi daha kısa vadede verimlilik ve ino­vasyonun koruyucusudur. Verim­lilikten inovasyona, çalışan bağlı­lığından kurumsal dayanıklılığa kadar birçok kritik sonucu doğru­dan etkileyen stratejik bir faktör­dür. Güçlü bir organizasyon kül­türüne sahip olmayan işletmeler için krizler yalnızca ekonomik de­ğil, aynı zamanda kurumsal bir da­yanıklılık testine dönüşüyor.

Türkiye iş dünyası bu testi başa­rıyla geçmek istiyorsa, kısa vadeli reflekslerden uzaklaşıp uzun va­deli verimlilik ve kültür yatırım­larına odaklanmak zorunda. Aksi takdirde, maliyetler yönetilemez­ken, rekabetçi bir gelecek inşa et­mek de zorlaşacak. Alternatif bakış açısı geliştirebilmek çok önemli. Maliyet baskısını bir tehdit değil, verimlilik dönüşümünün tetikle­yicisi olarak görüp, süreçleri yeni­den tasarlamak, teknolojiyi daha etkin kullanmak, çalışan yetkinlik­lerine yatırım yapmak gerekiyor.

Kaynak: DÜNYA - İSTANBUL
