Pazarın anatomisini değiştirmek: Rekabet hukuku tarımda ne arıyor?

RECEP GÜNDÜZ (Rekabet Hukuku Danışmanı)

Kurum’un bunu derken tarihinin en yüksek cezalarını vermesi bir ironi gibi dursa da artık bu anlayış yalnızca karar satır aralarında de­ğil, doğrudan Kurum Başkanı Sa­yın Birol Küle’nin açıklamalarında da açıkça görülüyor. Küresel reka­bet hukuku düşüncesindeki kay­ma da bu tabloyu destekliyor: Salt kısa dönemli etkinlik odaklı ana­lizlerin yerini, pazar yapısındaki bozulmaları hedef alan daha yapı­salcı bir yaklaşım alıyor.

Bu yaklaşımın Türkiye’de en gö­rünür olduğu alanlardan biri kuş­kusuz tarım ve hayvancılık sektö­rü. Beyaz et piyasasında verilen cezaların yanında şirketlere yük­lenen davranışsal yükümlülükler; fındık sektöründe Ferrero’ya ge­tirilen kapsamlı taahhütler; süt ve yem piyasasında devam eden in­celemelere eşlik eden geçici tedbir kararları… Bunların tamamı aslın­da aynı resmin parçaları: Rekabet hukuku artık tarım piyasalarını yalnızca “fiyat kartelleri” açısın­dan değil, pazarın bütün dinamiği açısından okuyor.

Peki ama bu alan gerçekten re­kabet hukukunun “doğal” sınırları içinde mi?

Teorik çerçeve: Zor pazarların zor soruları

Tarım piyasalarının rekabet hu­kuku açısından zorlayıcı yönü or­tada: Yoğunlaşmış oligopson ya­pılar, kırılgan tedarik zincirleri, talep esnekliği düşük temel gıda ürünleri, yüksek maliyet oynaklığı ve çoğu ülkede yaygın kamu müda­haleleri… Bu özellikler, geleneksel etkinlik analizlerinin ötesinde bir perspektif talep ediyor.

Bu konunun sadece bizde değil, dünyada da yoğun biçimde tartı­şıldığını görüyoruz. Ortak nokta şu: Tarım piyasalarında rekabet hukuku, yalnızca firma davranı­şını değil, pazar tasarımını ve ku­rumsal mimariyi de dikkate almak zorunda. Türkiye’deki yönelim de tam bu küresel eğilimle paralel.

Türkiye perspektifi

Aslında Rekabet Kurumu, ta­rım piyasalarındaki bir türlü çö­zülemeyen problemlere yeni eğil­miyor. Artık kavramın içi boşaldı­ğı için “yapısal sorun” yerine “bir türlü çözülemeyen meseleler” de­mek daha doğru geliyor. Fındık piyasası bunun en çarpıcı örneği. Kurumun 2016 tarihli Fındık Sek­tör Araştırması, bugün yeniden gündeme gelen birçok dinamiği yıllar önce ortaya koymuştu:

●Verimlilik düşüklüğü, yaş­lanan bahçeler, bölgesel maliyet farkları;

●Depolama imkânlarının sınır­lılığı nedeniyle üreticiyi zayıflatan emanetçilik/alivre sistemi;

●Rekolte spekülasyonlarının fiyatları istikrarsızlaştırması;

●İhracata bağımlı bir ürün ol­masına rağmen aracılı tedarik zin­cirinin üreticinin payını aşındır­ması.

Bugün alıcı gücü ekseninde Fer­rero’ya getirilen taahhütler, aslın­da bu raporda işaret edilen sorun dizisinin bir devamı niteliğinde. Kurumun yaptığı şey, sadece bir davranışı cezalandırmak değil; pi­yasanın yapısal tıkanıklıklarını açacak zorunluluklar üretmek.

Beyaz et kararındaki yüküm­lülükler de benzer bir mantık ta­şıyor: Fiyat oluşumunda rekabe­ti bozan davranışlar kadar, üreti­ci sözleşmelerinin şeffaflığı, bilgi asimetrisi ve dikey bağımlılık iliş­kilerinin yapısı da müdahalenin konusu.

Halen devam eden süt ve yem pi­yasasındaki soruşturmalar kap­samında verilen geçici tedbir ka­rarları ise, “Gıda enflasyonunun en kırılgan alanlarında rekabet, makroekonomik istikrarın parça­sıdır” mesajını içeriyor.

Tarımda yapısal rekabet hukuku şart mı?

Türkiye’nin içinde bulunduğu yüksek enflasyon ortamı dikkate alındığında tarım ürünleri piyasa­larının rekabetçi işleyişi, salt tü­ketici fiyatlarına etkisi nedeniyle değil, tarımsal sürdürülebilirlik ve gelir dağılımı açısından da önem taşıyor.

Gıda zincirinin üst halkalarında yoğunlaşma artarken, alt halkalar­da — üreticide — verimlilik ve gelir düşüklüğü devam ediyor. Bu du­rum sadece ekonomik değil, sos­yal bir risk. Kurumun yapısal mü­dahaleleri tam bu noktada anlam kazanıyor:

– Üreticinin pazarlık gücünü ar­tırmak,

– Tedarik zincirindeki bilgi asi­metrisini azaltmak,

– Depolama ve lojistiğin reka­betçi kapasiteye dönüşmesini teş­vik etmek,

– Piyasa dışlayıcı uygulamaları erken aşamada durdurmak.

Öte yandan bu müdahalelerin klasik rekabet hukuku refleksle­riyle birebir örtüşmediği açık. Bu nedenle şirketler tarafında hukuki öngörülebilirliğin azaldığı yönün­de kaygılar da var. Ancak dijital­den tarıma kadar pek çok alanda yaşanan yoğunlaşma, enflasyon ve derinleşen gelir dağılımı sorunla­rı, tüm dünyayı alışılmışın dışında davranmaya itiyor. Bu nedenle re­kabet hukuku, tarım piyasaların­da da bir pazar tasarım aracına dö­nüşüyor.

Getirilen bu yeni yapısalcı yak­laşımın makroekonomik bazı he­defleri olduğu açık. Tarım ve hay­vancılık gibi esnekliği düşük, arz şoklarına açık, lojistik ve depola­ma kapasitesinin kritik olduğu bir alanda rekabet politikasındaki de­ğişiklik, şu etkileri hedefliyor:

– Arz istikrarını güçlendiren uy­gulamalarla fiyat dalgalanmasını azaltmak,

– Bilgi asimetrisinin kırılmasıy­la spekülatif fiyat oluşumlarını sı­nırlamak,

– Dikey sözleşmelerin şeffaflaş­masıyla üreticinin sürdürülebilir­liğini artırmak,

– Zincir marketlerin alıcı gücü­nün sınırlandırılmasıyla tedarik­çiye nefes alanı açmak.

Bunların tamamı uzun vadede “yapısal enflasyon” dediğimiz ala­na temas ediyor. Rekabet Kuru­mu’nun tarım ve hayvancılık ala­nındaki son uygulamaları, bu ala­nın artık “istisnai” bir düzenleme sahası olmadığını; tam tersine, Türkiye ekonomisinin en kırılgan halkasında rekabet hukukunun bir piyasa düzenleme aracı haline gel­diğini gösteriyor.

Bu yük sürdürülebilir mi?

Fakat bu durum bizi hep aynı if­ritten soruya geri götürüyor: Bu makro hedefleri yalnızca reka­bet hukuku araçlarına bırakmak mümkün mü? Soruşturmalar, ta­ahhütler ve davranışsal yükümlü­lüklerle tüm bu piyasaları uzun va­dede regüle etmek sürdürülebilir olabilir mi?

Yoksa bu çaba, rekabet otorite­lerine kaldırmakta zorlanacakları bir regülasyon yükü getirip bu ku­rumların kendi DNA’larını mı zor­lar? Daha açık bir ifadeyle: Makro­ekonomik bir türlü çözülemeyen meselelerle salt rekabet hukuku aracılığıyla mücadele etmek, reka­bet otoritelerini “Timur’un fille­ri” hikâyesindeki Nasreddin Ho­ca’nın konumuna mı düşürür?

Belki de daha sürdürülebilir olan, tarım, sanayi, dijitalleşme ve istihdam politikalarıyla destekle­nen, kurumlara kendi alanlarında aşırı yük bindirmeyen bütüncül bir yaklaşım.

Ama şunu da teslim etmek ge­rek: Bu bütüncül politika seti bir türlü başarılamadığı için rekabet otoritelerinin rollerini genişlet­mek zorunda hissetmeleri de bir başka gerçeklik.