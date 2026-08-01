Pilin iki yüz yıllık yolculuğu: Menzil nereden nereye?
Elektrikli otomobil, sanılanın aksine yeni bir teknoloji değil. Bu yolculuğun ilk kilometre taşı, Fransız fizikçi Gaston Planté'nin 1859'da geliştirdiği kurşun-asit bataryaya dayanıyor.
Işık Üniversitesi PROF. DR. SUAT TEKER
Elektrikli otomobil, sanılanın aksine yeni bir teknoloji değil. Bu yolculuğun ilk kilometre taşı, Fransız fizikçi Gaston Planté'nin 1859'da geliştirdiği kurşun-asit bataryaya dayanıyor. İnsan taşıyan ilk elektrikli araç 1881'de Paris sokaklarında denendi. İlk seri üretim elektrikli otomobil ise 1884'te İngiltere'de Thomas Parker tarafından üretildi. Ancak içten yanmalı motorların yükselişiyle elektrikli otomobiller uzun yıllar geri planda kaldı.
Yakın dönemin dönüş noktası 1996'da General Motors'un EV1 modeli oldu. 110–160 kilometrelik menzille başlayan bu model, daha sonra 225 kilometreye ulaştı. Yaklaşık 1100 adet üretilmesine rağmen, GM tarafından geri toplanarak üretimden kaldırıldı. Gerçek kırılma ise 2008'de lityum-iyon bataryalı Tesla Roadster ile yaşandı. Onu Nissan Leaf'in kitlesel üretimi ve Tesla Model S'in 426 kilometrelik menzili izledi. Elektrikli otomobil artık niş bir ürün değil, otomotiv sektörünün ana yönü haline geldi.
Hayal gibi gelen rakamlar artık mühendislik hedefi
Bugün seri üretimde menzil yarışının zirvesinde yaklaşık 960 kilometre ile Lucid Air Grand Touring yer alıyor. Mercedes EQS 450+ yaklaşık 925 kilometre, BMW iX ise 800 kilometrenin üzerinde menzil sunuyor. Daha da önemlisi, Mercedes 2025 yılında katı hal bataryalı bir EQS prototipiyle 1205 kilometrelik test menziline ulaştığını açıkladı. Birkaç yıl önce hayal gibi görünen rakamlar artık bir mühendislik hedefi haline gelmiş durumda.
Uluslararası Enerji Ajansı'na (UEA) göre mevcut politikalar devam ederse, elektrikli araçların yeni otomobil satışlarındaki küresel payı 2030 yılında yüzde 40'ın üzerine çıkacak. Çin'de bu oranın yüzde 80'e, Avrupa'da yüzde 60'a ulaşması bekleniyor. Türkiye de bu dönüşümün dışında değil. Elektrikli otomobil satışlarının 2026’da yüzde 25’leri bulması mümkün.
Ortalama menzil ihtiyacın 10 katı
İlginç olan ise menzil yarışının yavaşlaması. Ortalama elektrikli otomobil menzili son yıllarda yaklaşık 380 kilometre seviyesinde dengelendi. Bunun nedeni teknolojinin durması değil, daha erişilebilir fiyatlı ve kısa menzilli modellerin pazara girmesi. Çünkü günlük ortalama otomobil kullanımı 40 kilometre civarında. Başka bir ifadeyle, bugünkü ortalama menzil günlük ihtiyacın yaklaşık 10 katı.
Bu nedenle 2030'un asıl sorunu menzil değil, şarj altyapısı olacak. UEA’ya göre, kamuya açık şarj noktaları 2030'a kadar yaklaşık dokuz kat artarak 40 milyon seviyesine ulaşacak. Elektrikli araçların küresel elektrik tüketimindeki payının ise yalnızca yüzde 2,5 civarında kalması bekleniyor. Sorun elektriğin üretimi değil, doğru yerde, doğru zamanda ve yeterli hızda şarj hizmeti sunabilmek.
Şarj teknolojisi de baş döndürücü bir hızla gelişiyor. 1000 volt mimarili sistemler ve ultra hızlı şarj teknolojileri sayesinde 10 dakikanın altında şarj süreleri artık laboratuvar hedefi olmaktan çıkıp ticari ürünlere dönüşmeye başladı.
Akaryatkıt istasyonları dönüşecek
2030'a doğru yalnızca otomobiller değil, otomobil ekosistemi de değişecek. Bugünün akaryakıt istasyonları, yarının enerji ve yaşam merkezlerine dönüşecek. Şarj hizmetinin yanında fast-food restoranlar, kafeler, marketler, dinlenme alanları, çocuk ve evcil hayvan bölümleri, lastik onarım, oto yıkama-bakım ve hızlı servis hizmetleri yeni gelir kaynakları olacak. Evlerde, iş yerlerinde, otellerde, alışveriş merkezlerinde ve yeni konut projelerinde yaygınlaşacak şarj altyapısı sayesinde, şarj bulamama endişesi giderek azalacak.
Bataryaların sekiz yıl veya 160 bin kilometreye ulaşan garanti süreleri, hızla düşen batarya maliyetleri ve kullanım ömrünü tamamlayan bataryaların sabit enerji depolama sistemlerinde değerlendirilebilmesi de elektrikli araçların ekonomik ve çevreci cazibesini artıracak. Ayrıca bütünleşik, daha az parçalı üretim teknolojileri sayesinde üretim maliyetleri düşerken, periyodik bakım ihtiyacının (süre ve km’den bağımsız) büyük ölçüde ortadan kalkması, toplam sahip olma maliyetini daha da aşağı çekecek. Karbon vergileri ve fosil yakıtlı araçların artan sigortalama ve işletme maliyetleri de bu dönüşümü hızlandıracak.
2030'un otomobil showroomlarında en sık duyacağımız soru "Benzinli mi, elektrikli mi?" değil, "Hangi elektrikli?" olacak. İlaveten, yeni araçların kişiye özel dizayn edilip online sipariş verilmesi ve teslim noktalarından teslim alınabilmesi, showroom sayısını da azaltacaktır.
Geleceğin en çok tercih edilen otomobili ise büyük olasılıkla dışarıdan kompakt, içeriden ferah, tamamen elektrikli bir SUV olacak. Şehre ve dar otoparklara uygun B ve C segment arası, beş koltuk ve küçük bir ofise döndürülebilen modüler düzen, geniş ekranlar, sesli yapay zekâ asistanı, açılabilen konsol masa, yol ve diğer araçlarla iletişim kuran gelişmiş sürücü desteği ve kişiselleştirilebilen profiller sunan bir otomobil artık yalnızca bir ulaşım aracı değil, hareket eden bir yaşam ve çalışma alanına dönüşecek.
Yaklaşık iki yüzyıl önce kurşun-asit bataryayla başlayan yolculuk, bugün tek şarjla bin kilometreye yaklaşan araçlara ulaştı. Görünen o ki önümüzdeki yıllarda rekabet motorlarda değil, bataryada, yazılımda, yapay zekâda ve şarj hızında yaşanacak. Elektrikli otomobiller için artık bir geri dönüş yok, sadece dönüşümün hızından söz edebiliriz.