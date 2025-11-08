Sağ ve sol elini aynı anda kullanabilen organizasyonlar

Metin Tabalu (Yönetim Danışmanı)

Gelmiş geçmiş en iyi basket­bol koçlarından biri olan Phil Jackson’a sıkça sorulan sorular­dan biri şudur: “Her ikisine de koç­luk yaptınız, Kobe Bryant mı yoksa Michael Jordan mı daha iyiydi?” Jackson’ın cevabı, onun efsanevi kişiliğine yakışır derecede çarpı­cıdır: “Kobe’nin sağ eliyle yapabil­diklerini dünyada yapabilen kim­se yoktu; ancak MJ, onun sağ eliy­le yaptıklarının neredeyse hepsini sol eliyle de yapabiliyordu.”

Organizasyonlar da benzer bir mantıkla çalışır. Bazı şirketler yal­nızca tek “ellerini” kullanabilir; belli bir yönelimde ustalaşır ama esnek değildir. Diğerleri ise her iki eliyle de oynayabilen, yani farklı koşullara uyum sağlayabilen orga­nizasyonlardır. İşte bu noktada ka­tı ve tek yönlü stratejilerle ilerle­yen firmaların kör noktaları artar­ken, keşifçi ve yenilikçi firmalar adaptif yaklaşımlarıyla öne çıkar.

Stratejinin çifte doğası

İş dünyasında rekabetçi kalabil­mek yalnızca strateji geliştirmek değil, aynı zamanda bu stratejiyi doğru şekilde sürdürmekle müm­kündür. Ancak bir stratejiye katı bir şekilde bağlı kalmak, inovas­yon kabiliyetini ve değişen pazar koşullarına uyum sağlama yete­neğini zayıflatır. Böylece şirketin içinde zamanla “kör noktalar” olu­şur.

Michael Porter’ın ünlü sözü bu bağlamda hatırlatıcıdır: “Strate­jinin özü, yapılmaması gereken­leri seçmektir.” Ancak bu söz ba­zen yanlış yorumlanır ve şirketler “yapılmaması gerekenlere” odak­lanırken “yapılması gerekenleri” gözden kaçırabilir.

Katı strateji uygulamaları, geç­mişte başarı getirmiş modelle­ri bugüne taşımaya çalışırken ge­leceğin sunduğu fırsatları ıskalar. Günümüze daha uygun yaklaşım olan adaptif strateji, şirketlerin hem mevcut başarılarını koruma­larına hem de geleceğe hazırlan­malarına olanak tanır.

Ambidaksrisite: Çifte avantaj

Yönetim literatüründe “ambi­daksrisite” ya da “ambidextrous organization” kavramı, yani çift el­lilik, bu konuyu en iyi şekilde anla­tır. Bir şirket hem mevcut iş mode­lini verimli bir şekilde işletip nak­de çevirebilmeli (exploitation), hem de yenilik ve keşfe yatırım ya­pabilmelidir (exploration).

Başka bir deyişle, bugünün ope­rasyonel mükemmelliğini korur­ken yarının potansiyelini de inşa etmek gerekir. Bu çifte yetenek, günümüzde rekabet avantajının en kritik belirleyicisidir. Boston Consulting Group (BCG) bunu şu şekilde özetler: Değişken pazarlar­da avantaj yalnızca kaynaklara de­ğil, aynı zamanda uyum kabiliyeti­ne de bağlıdır.

Stratejilerin kör noktaları

Uygulamada, katı stratejiler bir­kaç temel riski beraberinde geti­rir:

● Değişime direnç: Çalışan­lar ve yöneticiler yeni fikirleri red­deder.

● Öngörü hataları: Pazar trendleri fark edilemez, ıskalanır.

● Kaynak kilitlenmesi: Uzun vadeli projelere aşırı bağlılık, fır­satların değerlendirilmesini en­geller.

● Kültürel durağanlık: Orga­nizasyon kültürü öğrenme ve yeni­likten uzaklaşır.

Sonuçta, şirketler kendi başarı hikâyelerinin kurbanı olabilir. Bir dönemde onları zirveye taşıyan stratejiler, değişime direnç göster­diklerinde en ağır yük haline gelir.

Dünyadan başarılı örnekler

Başarılı adaptif şirketlere bakıl­dığında ortak nokta açıktır: Deği­şimden korkmaz, aksine onu ku­caklarlar.

● Netflix, DVD kiralama zinci­rinden kendi iş modelini bile orta­dan kaldırarak dijital yayıncılığın öncüsü oldu.

● Amazon, çevrimiçi kitapçı­dan küresel lojistik ve bulut bili­şim devine dönüştü.

● Disney, masal karakterlerin­den Marvel ve Star Wars evrenine, ardından Disney+ ile dijital yayın­cılığa uzandı.

● Asahi Shimbun (Japonya), basılı gazeteden dijital abonelik modeliyle yeniden doğdu.

● Microsoft, kutulu lisans satı­şından abonelik ve bulut hizmetle­rine geçerek yeniden zirveye çıktı.

● IBM, donanımdan kurumsal yapay zekâ çözümlerine evrildi.

● Apple, bilgisayardan telefona, oradan giyilebilir teknolojilere ve dijital servislere kadar sürekli yeni alanlar yarattı.

● Toyota ve GE, enerji ve mobi­litenin geleceğine yatırımlar yapa­rak yön değiştirdi.

● Nike, yalnızca spor giyimi değil, dijital fitness deneyimle­riyle yaşam tarzı markası olma­ya yöneldi.

● Unilever, sürdürülebilirlik odağıyla büyüme stratejisini yeni­den tanımladı.

● Zara, hızlı moda anlayışıyla koleksiyonlarını haftalar içinde mağazalara taşıyarak tüm sektöre tempo verdi.

● Fujifilm, dijitalleşmenin fo­toğraf filmlerini bitirdiği dönem­de tıpta, kozmetikte ve ileri malze­melerde varlığını pekiştirdi.

● Whole Foods, organik gıdayı niş bir alan olmaktan çıkarıp ana akıma taşıdı.

Bu şirketlerin çoğu, kendi ürün­lerini kanibalize ederek, yani ye­ni ürünleriyle eskilerinin satışını azaltarak ilerledi. Fakat bunu bir kayıp değil, uzun vadeli kazanç için stratejik bir hamle olarak gördü­ler. Benzer bir tabloyu otomotiv­de görüyoruz. Mercedes örneğinde olduğu gibi, aynı anda pazara su­nulan benzinli ve elektrikli model­ler kaçınılmaz olarak birbirlerinin satışlarını ve fiyatlamalarını etki­ler. Ancak elektrikli seriler yalnız­ca güç aktarım mekanizmalarıyla değil, tasarım çizgileri, iç mekân teknolojileri ve marka imajıyla da farklılaşır. Bu farklılık, elektrikli araçları yalnızca bir ulaşım aracı değil, aynı zamanda çevre bilinci yüksek, teknoloji meraklısı ve üst gelir grubuna hitap eden bir yaşam tarzı göstergesi haline getirir.

Adaptif stratejiyi uygulamak

Peki adaptif strateji nasıl uygu­lanır? Sabit bir planı korumak ye­rine, esnek ama vizyoner bir çer­çeve benimsemek gerekir. Öne çı­kan uygulama adımları şunlardır:

● Senaryo planlama: Alternatif gelecekler için hazırlık yapmak.

● İlkeli çerçeve: Sabit vizyon ama esnek taktikler.

● Pilot projeler: Yenilikleri dü­şük riskle test etmek.

● Çevik yapılar: Hızlı karar al­ma ve uygulama.

● Öğrenme döngüleri: Dijital dönüşümlerde küçük ama uçtan uca uygulamalar.

● Esnek kaynak tahsisi: Yeni fır­satlara açık kapı bırakmak.

● Kültür ve liderlik: Değişim dostu, hata toleranslı ortam yarat­mak.

Keşifçi ve adaptif anlayış olma­dan başarı çoğu zaman kalıcı ola­maz. Bir şirketi zirveye taşıyan uzun yılların mirası, eğer değişi­me direnir hale gelirse, en ağır yük haline gelir ve çöküşü hızlandırır. Dolayısıyla “ambidaksrisite” yal­nızca bir yönetim modası değil, de­ğişken ve öngörülemeyen bir dün­yada ayakta kalma sanatıdır.