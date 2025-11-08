Sağ ve sol elini aynı anda kullanabilen organizasyonlar
Bazı şirketler yalnızca tek “ellerini” kullanabilir; belli bir yönelimde ustalaşır ama esnek değildir. Diğerleri ise her iki eliyle de oynayabilen, yani farklı koşullara uyum sağlayabilen organizasyonlardır. İşte bu noktada katı ve tek yönlü stratejilerle ilerleyen firmaların kör noktaları artarken, keşifçi ve yenilikçi firmalar adaptif yaklaşımlarıyla öne çıkar.
Metin Tabalu (Yönetim Danışmanı)
Gelmiş geçmiş en iyi basketbol koçlarından biri olan Phil Jackson’a sıkça sorulan sorulardan biri şudur: “Her ikisine de koçluk yaptınız, Kobe Bryant mı yoksa Michael Jordan mı daha iyiydi?” Jackson’ın cevabı, onun efsanevi kişiliğine yakışır derecede çarpıcıdır: “Kobe’nin sağ eliyle yapabildiklerini dünyada yapabilen kimse yoktu; ancak MJ, onun sağ eliyle yaptıklarının neredeyse hepsini sol eliyle de yapabiliyordu.”
Organizasyonlar da benzer bir mantıkla çalışır. Bazı şirketler yalnızca tek “ellerini” kullanabilir; belli bir yönelimde ustalaşır ama esnek değildir. Diğerleri ise her iki eliyle de oynayabilen, yani farklı koşullara uyum sağlayabilen organizasyonlardır. İşte bu noktada katı ve tek yönlü stratejilerle ilerleyen firmaların kör noktaları artarken, keşifçi ve yenilikçi firmalar adaptif yaklaşımlarıyla öne çıkar.
Stratejinin çifte doğası
İş dünyasında rekabetçi kalabilmek yalnızca strateji geliştirmek değil, aynı zamanda bu stratejiyi doğru şekilde sürdürmekle mümkündür. Ancak bir stratejiye katı bir şekilde bağlı kalmak, inovasyon kabiliyetini ve değişen pazar koşullarına uyum sağlama yeteneğini zayıflatır. Böylece şirketin içinde zamanla “kör noktalar” oluşur.
Michael Porter’ın ünlü sözü bu bağlamda hatırlatıcıdır: “Stratejinin özü, yapılmaması gerekenleri seçmektir.” Ancak bu söz bazen yanlış yorumlanır ve şirketler “yapılmaması gerekenlere” odaklanırken “yapılması gerekenleri” gözden kaçırabilir.
Katı strateji uygulamaları, geçmişte başarı getirmiş modelleri bugüne taşımaya çalışırken geleceğin sunduğu fırsatları ıskalar. Günümüze daha uygun yaklaşım olan adaptif strateji, şirketlerin hem mevcut başarılarını korumalarına hem de geleceğe hazırlanmalarına olanak tanır.
Ambidaksrisite: Çifte avantaj
Yönetim literatüründe “ambidaksrisite” ya da “ambidextrous organization” kavramı, yani çift ellilik, bu konuyu en iyi şekilde anlatır. Bir şirket hem mevcut iş modelini verimli bir şekilde işletip nakde çevirebilmeli (exploitation), hem de yenilik ve keşfe yatırım yapabilmelidir (exploration).
Başka bir deyişle, bugünün operasyonel mükemmelliğini korurken yarının potansiyelini de inşa etmek gerekir. Bu çifte yetenek, günümüzde rekabet avantajının en kritik belirleyicisidir. Boston Consulting Group (BCG) bunu şu şekilde özetler: Değişken pazarlarda avantaj yalnızca kaynaklara değil, aynı zamanda uyum kabiliyetine de bağlıdır.
Stratejilerin kör noktaları
Uygulamada, katı stratejiler birkaç temel riski beraberinde getirir:
● Değişime direnç: Çalışanlar ve yöneticiler yeni fikirleri reddeder.
● Öngörü hataları: Pazar trendleri fark edilemez, ıskalanır.
● Kaynak kilitlenmesi: Uzun vadeli projelere aşırı bağlılık, fırsatların değerlendirilmesini engeller.
● Kültürel durağanlık: Organizasyon kültürü öğrenme ve yenilikten uzaklaşır.
Sonuçta, şirketler kendi başarı hikâyelerinin kurbanı olabilir. Bir dönemde onları zirveye taşıyan stratejiler, değişime direnç gösterdiklerinde en ağır yük haline gelir.
Dünyadan başarılı örnekler
Başarılı adaptif şirketlere bakıldığında ortak nokta açıktır: Değişimden korkmaz, aksine onu kucaklarlar.
● Netflix, DVD kiralama zincirinden kendi iş modelini bile ortadan kaldırarak dijital yayıncılığın öncüsü oldu.
● Amazon, çevrimiçi kitapçıdan küresel lojistik ve bulut bilişim devine dönüştü.
● Disney, masal karakterlerinden Marvel ve Star Wars evrenine, ardından Disney+ ile dijital yayıncılığa uzandı.
● Asahi Shimbun (Japonya), basılı gazeteden dijital abonelik modeliyle yeniden doğdu.
● Microsoft, kutulu lisans satışından abonelik ve bulut hizmetlerine geçerek yeniden zirveye çıktı.
● IBM, donanımdan kurumsal yapay zekâ çözümlerine evrildi.
● Apple, bilgisayardan telefona, oradan giyilebilir teknolojilere ve dijital servislere kadar sürekli yeni alanlar yarattı.
● Toyota ve GE, enerji ve mobilitenin geleceğine yatırımlar yaparak yön değiştirdi.
● Nike, yalnızca spor giyimi değil, dijital fitness deneyimleriyle yaşam tarzı markası olmaya yöneldi.
● Unilever, sürdürülebilirlik odağıyla büyüme stratejisini yeniden tanımladı.
● Zara, hızlı moda anlayışıyla koleksiyonlarını haftalar içinde mağazalara taşıyarak tüm sektöre tempo verdi.
● Fujifilm, dijitalleşmenin fotoğraf filmlerini bitirdiği dönemde tıpta, kozmetikte ve ileri malzemelerde varlığını pekiştirdi.
● Whole Foods, organik gıdayı niş bir alan olmaktan çıkarıp ana akıma taşıdı.
Bu şirketlerin çoğu, kendi ürünlerini kanibalize ederek, yani yeni ürünleriyle eskilerinin satışını azaltarak ilerledi. Fakat bunu bir kayıp değil, uzun vadeli kazanç için stratejik bir hamle olarak gördüler. Benzer bir tabloyu otomotivde görüyoruz. Mercedes örneğinde olduğu gibi, aynı anda pazara sunulan benzinli ve elektrikli modeller kaçınılmaz olarak birbirlerinin satışlarını ve fiyatlamalarını etkiler. Ancak elektrikli seriler yalnızca güç aktarım mekanizmalarıyla değil, tasarım çizgileri, iç mekân teknolojileri ve marka imajıyla da farklılaşır. Bu farklılık, elektrikli araçları yalnızca bir ulaşım aracı değil, aynı zamanda çevre bilinci yüksek, teknoloji meraklısı ve üst gelir grubuna hitap eden bir yaşam tarzı göstergesi haline getirir.
Adaptif stratejiyi uygulamak
Peki adaptif strateji nasıl uygulanır? Sabit bir planı korumak yerine, esnek ama vizyoner bir çerçeve benimsemek gerekir. Öne çıkan uygulama adımları şunlardır:
● Senaryo planlama: Alternatif gelecekler için hazırlık yapmak.
● İlkeli çerçeve: Sabit vizyon ama esnek taktikler.
● Pilot projeler: Yenilikleri düşük riskle test etmek.
● Çevik yapılar: Hızlı karar alma ve uygulama.
● Öğrenme döngüleri: Dijital dönüşümlerde küçük ama uçtan uca uygulamalar.
● Esnek kaynak tahsisi: Yeni fırsatlara açık kapı bırakmak.
● Kültür ve liderlik: Değişim dostu, hata toleranslı ortam yaratmak.
Keşifçi ve adaptif anlayış olmadan başarı çoğu zaman kalıcı olamaz. Bir şirketi zirveye taşıyan uzun yılların mirası, eğer değişime direnir hale gelirse, en ağır yük haline gelir ve çöküşü hızlandırır. Dolayısıyla “ambidaksrisite” yalnızca bir yönetim modası değil, değişken ve öngörülemeyen bir dünyada ayakta kalma sanatıdır.