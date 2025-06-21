‘Seyahat Kuralı’ ile Türkiye kriptoda liderliğe oynuyor
22 milyon kullanıcıyla dünyada 3’üncü, yıllık 170 milyar dolarlık işlem hacmiyle 4’üncü büyük kripto para piyasası olan Türkiye'de yürürlüğe giren Seyahat Kuralı; şeffaflığı artırma, yasa dışı ile mücadele ve standartlara uyumda dönüştürücü bir adım. Düzenlemelerin etkinliği, ülkeyi düzenlenmiş bir kripto varlık merkezi olarak konumlandırabilir.
EMRE SAYIN-İHS Teknoloji ve Fraud.com Kurucusu
Türkiye, kripto para benimsenmesinde yüzde 19,3'lük bir oranla dünya genelinde ilk üç ülke arasında yer alırken, yaklaşık 170 milyar ABD doları tutarındaki yıllık işlem hacmiyle de dünyanın dördüncü büyük kripto para piyasası konumundadır. Bu yoğun ilgi ve büyük pazar, etkin risk yönetimi ve uluslararası standartlara uyum ihtiyacını beraberinde getirmiştir. Bu bağlamda, 25 Şubat 2025'te yürürlüğe giren Seyahat Kuralı (Travel Rule), Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) öncülüğünde, Türkiye'nin kripto varlık ekosistemini Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tavsiyeleriyle uyumlu hale getirme ve finansal şeffaflığı artırma yolunda attığı kritik bir adımdır.
Seyahat kuralı nedir?
Seyahat Kuralı, finansal kuruluşların ve artık Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcılarının (KVHS), belirli eşikleri aşan fon transferlerinde gönderici ve alıcıya ait kimlik bilgilerini toplamasını, doğrulamasını, saklamasını ve bu bilgileri işlemle birlikte diğer kuruluşa iletmesini zorunlu kılan uluslararası bir düzenlemedir. Temel amacı, finansal işlemleri şeffaflaştırarak kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla (AML/CFT) mücadeleyi güçlendirmektir. Kuralın kökeni, AML/CFT alanında küresel standartları belirleyen Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF) 16 numaralı Tavsiyesi'ne dayanır. Kripto varlıkların yaygınlaşmasıyla FATF, Haziran 2019'da bu tavsiyeyi Sanal Varlıklar (VA) ve Sanal Varlık Hizmet Sağlayıcıları (VASP'lar – Türkiye'deki karşılığı KVHS'ler) için de geçerli kılmıştır. Bu adım, kripto dünyasındaki anonimlik kaynaklı riskleri yönetmeyi amaçlamaktadır.
-FATF (Mali Eylem Görev Gücü): Kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadelede küresel standartları belirleyen hükümetler arası bir kuruluştur. Tavsiye 16 (Seyahat Kuralı) ve Tavsiye 15 (Sanal Varlıklar), kripto düzenlemeleri için kilit öneme sahiptir.
Ulusal ve uluslarası dinamikler
Türkiye'de kripto paralara yönelik yüksek ilgi, düzenlenmemiş bir piyasanın barındırdığı kara para aklama ve terörizmin finansmanı gibi riskleri de beraberinde getirmiştir. Türkiye'nin Seyahat Kuralı'nı benimsemesindeki en önemli uluslararası etken, FATF tarafından Ekim 2021'de ‘gri liste’ye alınmasıdır. FATF, Türkiye'den AML/CFT önlemlerini, özellikle kripto varlıklar alanında güçlendirmesini talep etmiştir. Seyahat Kuralı'nın uygulanması, Türkiye'nin bu eksiklikleri giderme ve gri listeden çıkma kararlılığının bir göstergesidir. Ulusal düzeyde ise kural, kripto varlık transferlerinde şeffaflığı artırarak yasa dışı fon akışlarını zorlaştırmayı ve yatırımcı güvenini pekiştirmeyi hedeflemektedir.
Türkiye’de Seyahat Kuralı uygulaması: MASAK düzenlemesi
MASAK tarafından ‘Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik’te yapılan değişikliklerle Türkiye'de Seyahat Kuralı, 25 Şubat 2025 itibarıyla yürürlüğe girmiştir. Bu düzenlemeyle KVHS'ler, 15 bin lira ve üzerindeki kripto varlık transferlerinde gönderici ve alıcıya ait kimlik bilgilerini toplamak, gönderici bilgilerini doğrulamak, saklamak ve karşı KVHS'ye iletmekle yükümlü kılınmıştır. 15 bin lira altındaki transferlerde ise temel bilgilerin doğrulanmaksızın iletilmesi yeterlidir.
15 bin lira ve üzeri transferlerde göndericiden adı/soyadı/unvanı, cüzdan adresi/işlem referansı ve TCKN, pasaport no, adres gibi en az bir ek tanımlayıcı bilgi alınarak doğrulanır. Alıcıdan ise adı/soyadı/unvanı ve cüzdan adresi/işlem referansı alınır, ancak bu bilgilerin gönderici KVHS tarafından doğrulanması zorunlu değildir. Toplanan veriler en az sekiz yıl saklanmalıdır.
KVHS (Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcısı): Kripto varlık alım satım, saklama gibi hizmetleri sunan kuruluşlar.
MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu): AML/CFT ile mücadeleden sorumlu finansal istihbarat birimi.
SPK (Sermaye Piyasası Kurulu): KVHS'lerin lisanslanması ve denetlenmesinden sorumlu kurum
Kripto varlık: Dijital olarak oluşturulup dağıtılan, itibari para veya menkul kıymet sayılmayan gayri maddi varlıklar.
Süreçteki kilit oyuncu: TÜBITAK’ın teknik ve stratejik katkıları
Türkiye'nin Seyahat Kuralı altyapısının oluşturulmasında TÜBİTAK, özellikle BİLGEM aracılığıyla kritik bir teknik danışman rolü üstlenmektedir. Haziran 2024'te yasalaşan ‘Sermaye Piyasası Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’ ile TÜBİTAK'a, SPK'nın talebi doğrultusunda önemli görevler verilmiştir. Bu görevler arasında KVHS'lerin sahip olması gereken bilgi sistemleri ve teknolojik altyapılara ilişkin asgari teknik kriterleri belirleme veya bu konuda SPK'ya görüş sunma bulunmaktadır. Bu, KVHS'lerin Seyahat Kuralı gibi düzenlemelere uyumu için gerekli güvenli veri toplama, iletme ve saklama kapasitelerini güvence altına almayı hedefler. TÜBİTAK ayrıca KVHS lisans başvurularının teknik değerlendirmesi ve denetimlerde de SPK'ya destek olur.
KVHS'lerin Seyahat Kuralı yükümlülükleri ve MASAK’a bildirim
Seyahat Kuralı, KVHS'lerin mevcut AML/CFT yükümlülüklerini genişletir. KVHS'ler, etkin Müşterini Tanı (KYC) süreçleri uygulamak, işlemleri sürekli izlemek ve risk temelli değerlendirmeler yapmak zorundadır. En kritik yükümlülüklerden biri, yasa dışı yollardan elde edildiğinden veya yasa dışı amaçlarla kullanıldığından şüphelenilen işlemleri, tutarına bakılmaksızın MASAK'a Şüpheli İşlem Bildirimi (ŞİB) olarak raporlamaktır. Seyahat Kuralı verileri bu bildirimleri destekler.
Örneğin, bir KVHS, müşterisinin profil dışı yüksek meblağlı bir transferini tespit ettiğinde, uyum birimi işlemi inceler. Eğer işlem 15 bin lira üzerindeyse Seyahat Kuralı bilgileri toplanır/kontrol edilir. Şüphe oluşursa, MASAK'a standart formla ŞİB yapılır.
İşlem gerekirse durdurulabilir ve tüm kayıtlar saklanır. Kayıtlı olmayan (self-hosted) cüzdanlarla yapılan işlemlerde KVHS, müşterisinden karşı tarafın kimliğine dair beyan almak zorundadır. Yurt dışı KVHS'lerle yapılan transferlerde, karşı tarafın uyumsuzluğu durumunda ek bilgi talep edilir ve risk değerlendirmesi yapılır. Yükümlülük ihlalleri, MASAK ve SPK tarafından ağır para cezaları, faaliyet durdurma veya lisans iptali gibi yaptırımlarla sonuçlanabilir.
Seyahat Kuralı gibi karmaşık düzenlemelere uyum, KVHS'ler için manuel yöntemlerle yönetilmesi zor süreçlerdir; bu noktada Düzenleyici Teknolojiler (RegTech) devreye girer. Türkiye'de bu alanda faaliyet gösteren şirketler, KVHS'lere uyum çözümleri sunmaktadır. Bu çözümler, KVHS'lerin şüpheli işlemleri tespit etmelerine, müşteri kimliklerini doğrulamalarına ve Seyahat Kuralı yükümlülüklerini yerine getirmelerine yardımcı olur. Şirketin genel AML/CFT uyum altyapısı ve siber güvenlik hizmetleri de KVHS'lerin hassas verileri güvenli bir şekilde yönetmelerine katkı sağlar. Bu tür RegTech çözümleri, sektörün uyum seviyesini artırır.
Seyahat Kuralı’nın geleceği ve kripto piyasasına etkileri
Seyahat Kuralı, FATF güncellemeleri ve yeni risklerle (DeFi, P2P, unhosted cüzdanlar) evrilmeye devam edecektir. Türkiye'nin de bu gelişmeleri izleyerek düzenlemelerini güncellemesi beklenir. Avrupa Birliği'nin MiCA düzenlemesi de Türkiye'nin gelecekteki politikalarını etkileyebilir.
Kuralın Türkiye piyasasına etkileri arasında yatırımcı güveninin artması ve piyasanın olgunlaşması öne çıkmaktadır. Artan şeffaflık, kurumsal yatırımcı ilgisini çekebilir. Ancak KVHS'ler için operasyonel maliyetler artacak, bu da özellikle küçük oyuncular için rekabet zorlukları ve potansiyel piyasa konsolidasyonu anlamına gelebilir. Diğer yandan, net bir yasal çerçeve, RegTech gibi alanlarda inovasyonu teşvik edebilir. Türkiye'nin yaklaşık 22 milyon kripto kullanıcısı (yüzde 19,3 nüfus oranıyla dünyada 3.) ve yıllık 170 milyar dolarlık işlem hacmiyle (dünyada 4.) dikkate alındığında, düzenlemelerin etkin uygulanması, ülkeyi düzenlenmiş bir kripto varlık merkezi olarak konumlandırabilir.
Dengeli bir yaklaşımla güvenli bir geleceğe
Türkiye'de yürürlüğe giren Seyahat Kuralı, kripto para ekosisteminde şeffaflığı artırma, yasa dışı faaliyetlerle mücadele ve uluslararası standartlara uyum sağlama yolunda dönüştürücü bir adımdır. Bu düzenleme, KVHS'lere önemli sorumluluklar yüklerken, piyasanın daha güvenli ve itibarlı bir yapıya kavuşmasına zemin hazırlamaktadır. Başarının anahtarı, finansal güvenliği sağlama ile inovasyonu teşvik etme arasında hassas bir denge kurmaktır.
Düzenleyici kurumlar, sektör paydaşları ve akademik dünyanın iş birliğiyle oluşturulacak esnek, orantılı ve uluslararası en iyi uygulamalarla uyumlu bir çerçeve, Türkiye'nin yüksek kripto benimseme oranını ve teknolojiye meraklı nüfusunu bir avantaja çevirerek, ülkeyi küresel kripto varlık haritasında önemli bir oyuncu yapabilir.