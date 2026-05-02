Google Haberler

 Şirket değerleme, yalnızca şirket satışı ya da halka arz süreçlerinde başvurulan teknik bir çalışma değil; finansman, ortaklık yapısı, hukuki uyuşmazlıklar, yatırım kararları ve mevzuatsal yükümlülükler gibi pek çok alanda ihtiyaç duyulan stratejik bir analizdir. Bu nedenle yalnızca sayıları değil, şirketin iş modelini, risklerini ve gelecekteki değer yaratma kapasitesini de birlikte okumayı gerektirir.

Şirket değerleme ihtiyacı ne zaman doğar?

İstanbul Üniversitesi Finans Öğretim Üyesi PROF. DR. SİNEM DERİNDERE KÖSEOĞLU

Şirketlerin ne zaman de­ğerlemeye ihtiyaç duydu­ğu konusuna derinleme­sine değinmeden önce, kavram­sal çerçeveyi netleştirmek faydalı olacaktır. “Şirket değeri” denildi­ğinde çoğu kişinin aklına, şirketin net varlıklarının değeri gelmek­tedir. Oysa şirket değeri, bundan çok daha geniş bir kavramdır. As­lında bir değerlemeci, şirketin yalnızca sahip olduğu varlıklara değil, daha çok bu varlıkların oluş­turduğu operasyonun değerine odaklanır.

Çünkü asıl önemli olan, şirketin elindeki varlıklardan ne kadar nakit üretebildiğidir. Konu­yu daha sade bir benzetmeyle an­latmak istersek, yatırımcıyı ya da ortağı ineğin eti değil, sütü ilgilen­dirir. Bu nedenle değerleme süre­cinde de sütün miktarı, kalitesi ve gelecekte ne ölçüde düzenli, istik­rarlı ve sürdürülebilir bir yapıda devam edeceğine ilişkin belirsiz­lik ve riskler dikkate alınır.

Şirketler, birçok farklı nedenle değerlemeye ihtiyaç duyar. Bu ne­denlerin bir kısmı mevzuatsal zo­runluluklardan kaynaklanırken, bir kısmı taraflar arasında daha adil ve gerçekçi bir işlem zemini oluşturma amacına dayanır. Ba­zı şirketler ise herhangi spesifik bir sebep olmasa dahi değere da­yalı finansal yönetim anlayışını benimseyerek değerlemeyi dü­zenli aralıklarla yaptırır; böylece zaman içinde şirket değerindeki değişimi izler, değer artışını ölçer ve potansiyel zirve değerine ulaş­mak için gerekli stratejileri haya­ta geçirir.

Değerlemede amaç neden belirleyicidir?

Aslında şirket değerlemesinin amacı, seçilecek yöntemi de doğ­rudan etkiler. Değerleme yalnız­ca teknik bir hesaplama değil, amaca göre şekillenen bir ana­liz sürecidir. Bir şirket değerle­me çalışması hukuki bir süreç, ti­cari bir karar, yatırım amaçlı bir değerlendirme gibi farklı neden­lerle yapılabilir. Mesela hukuki amaçlı değerleme kendi içinde bile farklılaşabilir. Örneğin bo­şanma davalarında, eşlerin şirket hisseleriyle ilgili alacaklarının belirlenmesi; medeni hukuk hü­kümleri, ispat yükü ve Yargıtay’ın yerleşik içtihatları dikkate alına­rak hazırlanacak bir değerleme raporunu gerektirir.

Ticari dava­larda ise ortaklıktan çıkma, fesih veya birleşme sonrası uyuşmaz­lık gibi konularda TTK hüküm­leri ve ticari teamüller doğrultu­sunda farklı bir yaklaşım gerekir. Medeni hukuk ile TTK’nın bakış açıları farklıdır; bu nedenle her iki yaklaşımın da önceliklerini ve hukuki çerçevesini doğru şekilde kavramak gerekir. Eğer raporla­ma bu ayrıma göre yapılmazsa, hukuki süreçlerde taraflar bek­lenmedik hak kayıplarıyla karşı karşıya kalabilir.

Bu nedenle değerleme sürecin­de kritik olan, amaç ile yöntemin uyumudur. Aynı şirket için dahi bağlama göre farklı analiz çerçe­veleri gerekebilir çünkü her süreç kendi sorusunu ve kendi hukuki zeminini beraberinde getirir.

Peki, şirketler hangi durum­larda değerlemeye ihtiyaç du­yar? Şirket değerlemesine en sık ihtiyaç duyulan alanlardan biri, sermaye piyasası ve kurumsal iş­lemlerdir. Özellikle şirketlerin ilk halka arz süreçlerinde, şirket satın alma ve devralma işlemle­rinde (M&A), şirket birleşmele­ri ve bölünmelerinde, işletmenin değerinin objektif ve makul yön­temlerle ortaya konulması büyük önem taşır. Bu tür işlemlerde de­ğerleme taraflar arasında adil bir müzakere zemini de oluşturur.

Değerleme ihtiyacının yoğun biçimde ortaya çıktığı bir diğer alan ise finansman, kredi ve te­minat süreçleridir. Hisselerin teminat olarak gösterilmesi ge­reken durumlarda, kredi değer­lendirme aşamalarında ve şirke­tin finansal gücünün güvenilir biçimde tespit edilmesinin bek­lendiği hallerde, şirket değeri­nin sağlıklı biçimde belirlenmesi önem kazanır. Finansman sağla­yan kuruluşlar açısından değer­leme, yalnızca bugünkü mali ya­pının değil, şirketin sürdürüle­bilirliğinin ve risk profilinin de anlaşılmasına yardımcı olur.

Ortaklık yapısındaki değişik­likler ve hukuki uyuşmazlıklar da değerlemeyi gerekli kılan önemli alanlardandır. Ortaklıktan çıkma ve pay devri süreçlerinde, yeni bir ortak alma durumunda, ortak­lar arasındaki ihtilaflarda, çıkma hakkı davalarında ve şirket değe­rinin uyuşmazlık konusu haline geldiği diğer hukuki durumlarda, tarafların haklarının dengeli bi­çimde korunabilmesi için şirket değerinin tespit edilmesi gere­kir. Bu tür durumlarda değerleme hukuki sürecin sağlıklı ilerleme­sine katkı sunan teknik bir daya­nak niteliği de taşır.

Miras, tasfiye, iflas ve yeniden yapılanma süreçleri de şirket de­ğerlemesinin önem kazandığı bir alandır. Vefat halinde miras hu­kuku kapsamında payların veya işletmenin değerinin belirlen­mesi, tasfiye ve iflas süreçlerinde şirket varlığının gerçekçi biçim­de ortaya konulması ve yeniden yapılandırma süreçlerinde işlet­menin ekonomik kapasitesinin anlaşılması için değerleme çalış­maları kritik rol oynar.

Yatırımcı görüşmeleri ve giri­şim ekosistemi bakımından da değerleme vazgeçilmez bir araç­tır. Risk sermayesi yatırımcıla­rının yatırım yapmayı değerlen­dirdikleri girişimlerin değerini bilmek istemeleri, holdinglerin, girişim sermayesi yatırım ortak­lıklarının, girişim sermayesi ya­tırım fonlarının ve private equity kuruluşlarının portföylerindeki şirketlerin değerini düzenli ola­rak izleme ihtiyacı, yatırım turları ve çıkış stratejileri öncesinde de­ğerlemenin önemini artırmakta­dır. Özellikle büyüme potansiye­li yüksek şirketlerde değerleme, yalnızca mevcut durumun değil, gelecekte yaratılabilecek değerin de anlaşılmasına hizmet eder.

Bazı durumlarda değerleme ihtiyacı yalnızca ticari gerekli­likten değil, doğrudan finansal raporlama ve sermaye piyasa­sı mevzuatından da kaynaklan­maktadır.

Örneğin GSYF portföyündeki girişim sermayesi yatırımlarının değerlenmesi mevzuat açısından zorunludur. III-52.4 sayılı Giri­şim Sermayesi Yatırım Fonları­na İlişkin Esaslar Tebliği m. 20’ye göre, fon portföyünde yer alan varlıkların değerlemesinde yatı­rım fonlarının finansal raporla­maya ilişkin değerleme esasları uygulanır; ayrıca girişim serma­yesi yatırımlarının değerlemesi asgari olarak her takvim yılı sonu itibarıyla kurulca uygun görülen değerleme kuruluşları tarafın­dan yapılmak zorundadır.

Bağımsız denetime tabi şirket­lerin iştirak ve bağlı ortaklıkları, TFRS veya BOBİ FRS hükümleri çerçevesinde uygun ölçüm esas­larıyla finansal tablolara yansı­tılmalıdır. Bu çerçevede, rapor­lama dönemlerinde söz konusu iştirak ve bağlı ortaklıkların ger­çeğe uygun değerinin tespiti ve­ya değer düşüklüğü analizinin ya­pılabilmesi için değerleme çalış­masına ihtiyaç doğabilmektedir.

Bunun yanında, aslında değer odaklı yönetim anlayışını benim­seyen şirketler açısından değer­leme yalnızca belirli bir işlem anında başvurulan teknik bir ça­lışma değildir. Aksine, düzenli değer izleme, değer artırıcı stra­tejilerin geliştirilmesi, ana ortak­ların ve üst yönetimin stratejik karar alma süreçlerinin destek­lenmesi ve şirketin mevcut değe­ri ile potansiyel değeri arasındaki farkın tespit edilmesi bakımın­dan da önemli bir yönetim aracı­dır. Bu yönüyle şirket değerleme­si stratejik bir rehber niteliği ta­şır. Şirket değerleme, şirketlerin adeta amel defteridir.

Sonuç olarak şirket değerleme, sadece matematiksel hesaplama işi değildir; güçlü bir teorik alt­yapıyı, mevzuata ve finansal ra­porlama standartlarına hâkimi­yeti, finansal analiz yetkinliğini, uygulama tecrübesini ve sektö­rel sezgiyi birlikte gerektirir. Şirketin gerçek değerine yakla­şabilmek için sadece rakamları bilmek yetmez; o rakamların ar­kasındaki iş modelini, riskleri ve değer yaratma kapasitesini de doğru okumak gerekir.

Çok Okunanlar