Şirketler için yapay zekâ cep kitabı
Yapay zekâ uygulamalarıyla sonuç almak bir teknoloji meselesi değil, bir dönüşüm meselesi. Başarıyı belirleyen şey doğru modeli seçmek değil; doğru problemi seçmek, süreci önce yeniden tasarlamak ve organizasyonu bu değişime hazırlamak.
Yönetim Danışmanı METİN TABALU
Yapay zekâ üzerine uygulama alanlarını belirlerken firmaların sorusu genelde aynı: “Hangi modeli kullanalım?” Stanford Dijital Ekonomi Laboratuvarı’nın bu ay yayımladığı “Kurumlar için Yapay Zekâ (YZ) El Kitabı” (The Enterprise AI Playbook) bu sorulara cevap vermek amacıyla, 51 başarılı kurumsal YZ projesinin incelemesine dayanan çok özgün bir araştırma. Ana mesajı ise teknoloji değil de teknolojinin organizasyon içinde nasıl hayata geçirildiği üzerine örülü.
Kötü haber: YZ projelerinin büyük çoğunluğu beklenen iş değerini üretemiyor. MIT’nin 2025 NANDA çalışması, üretken yapay zekâ (generative AI) pilot çalışmalarının yüzde 95’inin ölçülebilir bir finansal etki yaratamadığını raporlamış. Kurumlar pilotlar ve üzerine denemeler gerçekleştiriyorlar ancak önemli bir kısmı bu aşamayı geçemiyor ve finansal etki yaratamıyorlar. Bu durum ilk bakışta teknolojik yetersizlik gibi görünebilir ama 51 vaka incelemesine göre durum yetersizlikle ilgili değil.
Problemlerin çoğu teknik değil
İncelenen projelerde yaşanan zorlukların doğası da şaşırtıcı. Araştırmaya göre karşılaşılan problemlerin yüzde 77’si teknik değil. Veri kalitesi, süreç tasarımı, değişim yönetimi ve organizasyonel yeniden yapılanma gibi görünmeyen engeller projeler için en büyük riskleri oluşturmuş. Firmalarda genelde süreçlerin gerçekten çalışıp çalışmadığı ya da organizasyonun bu değişime hazır olup olmadığı genelde göz ardı edilmiş. Projelerin paydaşlarının geriye baktıklarında söyledikleri şu olmuş: “Teknoloji en kolay kısımdı.”
Bu noktada başarısızlık kavramını yeniden düşünmek gerekiyor. Çünkü başarılı yapay zekâ uygulamalarının yüzde 61’i, öncesinde en az bir başarısız deneme içeriyor. Bu başarısızlıklar yatırım geri dönüş oranı (ROI) hesaplarına hiç girmeyen batık (sunk) maliyetler. İlk denemeler genellikle “YZ bir teknoloji projesidir” yanılgısıyla başlıyor: Dağınık iş süreçlerine YZ yapıştırılıyor, teknik ekipler iş sahipliği almadan ilerliyor ya da modelin her şeyi düzelteceği varsayılıyor. Öğrenen organizasyonlar bu hatalardan ders çıkarıp ilerliyor; diğerleri ise pilot aşamasında takılı kalıyor.
Zaman konusu da düşündürücü: Aynı tür bir model bazı şirketlerde haftalar, bazılarında ise 1 yılda hayata geçiyor. Fintek’te milyonlarca satırlık çekme-dönüştürme-yükleme (ETL) kodu haftalar içinde YZ ile modernleşirken, aynı müşteri destek sistemi bir teknoloji şirketinde 6 ayda kurulmuş, büyük bir bankada ise proje tamamlanamamış. Farkı yaratan teknoloji değil; güçlü liderlik, altyapı ve değişime açıklık.
En yüksek verimlilik artışı olan model
YZ ile insanın nasıl birlikte çalıştığı da kritik. En yüksek verimlilik artışı, güçlendirme (augmentation) temelli modellerde görülüyor: YZ işin yüzde 80’ini özerk yapıyor, uzman insan sadece istisnaları inceliyor. Bu modellerde ortalama verimlilik artışı yüzde 70 seviyesine ulaşıyor. Her çıktının insan onayından geçtiği modellerde ise bu oran yüzde 30’a düşüyor. Uygulamalarda insan denetimi bir olgunluk eksikliği değil, stratejik bir tasarım tercihi olmuş. Sıfır hata toleransı gereken pazarlama içerikleri, yasal belgeler ya da regüle sektörlerde (sağlık, finans) insan denetimi zorunlu. Yüksek hacimli, düzeltilebilir işlerde (müşteri desteği, fatura işleme, IT operasyonları) ise özerklik (otonomi) hızı çok artırıyor.
Organizasyon içindeki direnç noktalarında da yaygın kanının aksine, en büyük direnç son kullanıcılardan gelmiyor. Direncin yüzde 35’i hukuk, İK, risk ve uyum gibi fonksiyonlardan gelirken, son kullanıcı direnci yüzde 23’te kalıyor. Yani projeler teknik ya da operasyonel olmaktan ziyade yönetişim ve güven gerektiriyor. Güvenlik ve regülasyon da çoğu vakada engelleyici değil; doğru kurgulandığında bir altyapıya dönüşüyor.
Liderlik burada tekrar devreye giriyor. Yapay zekâ projelerinde “sadece bütçe onaylayan” sponsorlar yetmiyor. Süreci aktif yöneten, engelleri kaldıran ve başarısızlığa izin veren bir kültür yaratan liderler projelerin kaderini belirliyor.
Her 1 dolara karşılık 10 dolar yatırım
Maliyet tarafında da sürpriz var. YZ yatırımlarının gerçek maliyeti çoğu zaman düşük tahmin ediliyor. Çünkü harcamaların büyük kısmı teknolojiye değil; süreç dönüşümüne, veri altyapısına ve organizasyonel değişime gidiyor. Raporun J-eğrisi uyarısı burada devreye giriyor: Her 1 dolarlık görünür teknoloji yatırımına karşılık 10 dolara varan görünmez yatırım gerekiyor.
Verimlilik artışının iş gücüne etkisi de tek boyutlu değil. Vakaların yüzde 45’inde çalışan sayısında azalma görülürken, yüzde 55’inde çalışanlar yeniden konumlandırılıyor ya da çıktıları artıyor. Yani YZ otomatik olarak işten çıkarmaya gitmiyor; sonucu belirleyen şirketin stratejik tercihleri oluyor.
Değer yaratma tarafında da kritik tecrübeler paylaşılmış. Kazanımlar çoğunlukla maliyet düşürme üzerinden ölçülüyor. Doğrudan gelir artışı daha nadir olsa da gerçekleşmiş, bu da genelde pazarlama ve müşteri deneyiminde kişiselleştirmeyle dönüşüm oranlarını artırmakla olmuş.
YZ’nin kattığı hız sayesinde yeni satışlar ve iç çözümleri ürüne dönüştürmeyi hızlandırma diğer örnekler. Bunun ötesinde, YZ bazı durumlarda sadece mevcut işleri daha verimli yapmakla kalmıyor; daha önce mümkün olmayan işleri mümkün hale getiriyor. Agentik YZ (özerk ajanlar) ise henüz azınlıkta (yüzde 20) ama medyan verimlilik artışı yüzde 70’i aşıyor; belli ki gelecek burada.
Veri konusunda da genel kanaatin aksine, veri kalitesi her zaman en büyük engel değil. Yeni nesil modeller dağınık ve kusurlu verilerle de anlamlı sonuçlar üretebiliyor. Model seçimi de öyle, birçok kullanım alanında model seçimi kritik bir fark yaratmıyor, belirlenen uygulama alanlarının yüzde 42’sinde modeller birbirinin yerine kullanılabiliyor. Kalıcı rekabet avantajı modelde değil, iş süreçlerine nasıl entegre edildiğine dair orkestrasyon katmanında oluşuyor.
Bütün bu tabloyu tek bir cümlede özetlemek mümkün: Yapay zekâ uygulamalarıyla sonuç almak bir teknoloji meselesi değil, bir dönüşüm meselesi. Başarıyı belirleyen şey doğru modeli seçmek değil; doğru problemi seçmek, süreci önce yeniden tasarlamak ve organizasyonu bu değişime hazırlamak.