Suyu değerli kaynak olarak gören şirket ve ülkeler başarılı olacak
Son birkaç ay, su kaynaklarının önemini ve kırılganlığını sert bir şekilde hatırlattı. Neredeyse tamamen denizden içme suyu sağlayan yaklaşık 62 milyon nüfusa sahip Körfez İşbirliği Konseyi ülkeleri, tuz arındırma tesislerini drone ve füzelerle hedef aldı; bu, onların yaratmadığı jeopolitik bir çatışmanın parçası.
Dünya Bankası Eski Genel Müdürü BERTRAND BADRÉ
Son birkaç ay, su kaynaklarının önemini ve kırılganlığını sert bir şekilde hatırlattı. Neredeyse tamamen denizden içme suyu sağlayan yaklaşık 62 milyon nüfusa sahip Körfez İşbirliği Konseyi ülkeleri, tuz arındırma tesislerini drone ve füzelerle hedef aldı; bu, onların yaratmadığı jeopolitik bir çatışmanın parçası. Bu arada, Orta Amerika'da yetersiz yağış sayısı yıllardır Panama Kanalı'nda su seviyelerini düşürüyor; bu da yerel temiz su ihtiyacı ile hayati bir nakliye arteri üzerinden geçiş talebi arasında gerilim yaratıyor. Panama'da tatlı su kıtlığı deniz ticaretini boğarken, Körfez'de deniz çatışması içme suyunu azaltıyor.
Yetersiz su yönetiminin sonuçları çok geniş kapsamlı aslında. Güvensiz su ve sanitasyonla ilgili hastalıklar, dünya genelinde beş yaş altı çocuklar arasında önemli bir halk sağlığı riski ve ölüm nedenlerinden biri olarak öne çıkıyor. İklim değişikliği nedeniyle giderek daha şiddetli ve sık hale gelen suyla ilgili doğal afetlerin ekonomik maliyetlerine bakıldığında kuraklıklar, dünyaya yıllık tahmini 307 milyar dolara mal oluyor. Yine 2000-2019 yıllarında seller 651 milyar dolarlık hasara yol açtı. Bu arada, su kirliliği tüm bölgelerde ekonomik büyümeyi aşındırmaya devam ediyor. 2016 yılında Dünya Bankası, en savunmasız bölgelerin büyüme oranlarının suyla ilgili kayıplar nedeniyle 2050'ye kadar GSYİH'nın yüzde 6'sına kadar düşebileceğini öngördü.
Dünya ticaretinin yüzde 80’ideniz yoluyla gerçekleşiyor
Suyun küresel ticaretteki rolü de çok önemli; dünya ticaret miktarının yaklaşık yüzde 80'i deniz yoluyla gerçekleşiyor. Dünyanın en önemli dar geçitleri Hürmüz Boğazı, Panama Kanalı ve Süveyş Kanalı. 2023 yılında uzun süren kuraklık, Panama'yı su yoluna erişimi kısıtlamaya zorladı. Günlük taşıma 2024 başlarına gelindiğinde yaklaşık üçte bir oranında azaldı ve Pasifik boyunca nakliye ücretleri yükseldi.
Bu yıl Hürmüz Boğazı'nın kapanması suyla ilgili bir kesinti nedeniyle tetiklenmemiş olsa da suyun küresel lojistikte temel stratejik bir değişken olduğu mesajını pekiştiriyor. Bununla beraber Birleşmiş Milletler araştırmacıları şimdi birçok bölgenin "su iflasına" yaklaştığını söylüyor. Su sistemlerinin artık tarihsel temellerine gerçekçi şekilde geri dönemeyeceği bir dönemde doğal sermaye olan sulak alanlar da artık zarar görüyor.
Su tüketiminin 5’te 1’ıtüketilen mala gidiyor
Artan kıtlığa dikkat çekmek için 2003'te Évian'daki G8 zirvesinde, liderler su güvenliğinin ekonomik ve jeopolitik sonuçlarına karşı uyarıda bulunmuştu. Ancak aradan geçen 23 yıla rağmen su, küresel ölçekte Bretton Woods benzeri bütüncül yönetim çerçevesine sahip olmayan az sayıdaki stratejik kaynaktan biri olmaya devam ediyor.
Su yönetimi hala, farklı uluslararası anlaşmalar ve kurumların oluşturduğu parçalı bir yapıya dayanıyor. Küresel su tüketiminin yaklaşık beşte biri, üretildikleri ülke dışında tüketilen mallara entegre ediliyor, bu da büyük bir kör nokta anlamına geliyor. Sanal su akışlarının küreselleşmesi üzerine yapılan araştırmalar, suyun üretim faktörü olarak doğru şekilde hesaba katıldığında, küresel ticareti düzenleyen klasik karşılaştırmalı avantaj kalıplarının artık geçerli olmadığını gösteriyor. Çünkü su kıtlığı olan ülkeler, su yoğun malları, fiyatsız ve azalan girdilerle sübvanse edilen su yoğun ürünlere ihraç edebilir.
Bol ve öngörülebilir su kaynakları, iki yüzyıldan fazla bir süre boyunca ekonomik büyümeyi, sanayileşmeyi ve küresel ticareti destekledi. Ama suyun doğal kabul edilebildiği günler sona erdi. Su kendi başına stratejik bir varlıktır ve enerji, ticaret ve finans gibi ciddiyetle yaklaşmalıyız.
Şimdi soru şu: Hükümetler, işletmeler, yatırımcılar ve kurumlar bu anlayışı günlük kararlarına ne kadar hızlı entegre edebilirler? Önümüzdeki 20 yıl boyunca başarılı olan ülkeler ve şirketler, suyu değerli bir kaynak olarak görenler olacak.