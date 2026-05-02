Tarihin sonu mu, yoksa başka bir şeyin başlangıcı mı? Tekno-oligarkın manifestosu

Rekabet Hukuku Danışmanı RECEP GÜNDÜZ

 Geçen hafta ABD ve İsrail or­dusu olmak üzere, istihbarat servisleri ve hükümet kurumla­rına veri analiz yazılımları sağla­yan Palantir'in X hesabından ya­yınlanan 22 maddelik manifesto, sosyal medyayı kısa sürede sarstı. Manifestonun özü şuydu: Silikon Vadisi'nin Amerikan savunması­na katılmak "olumlu bir yüküm­lülüğü" var; yapay zekâ silahları yapılacak, soru yalnızca kimin ya­pacağı; bazı kültürler ilerlerken, bazıları ise "işlevsiz ve gerici" kal­dı. Çok geçmeden manifesto, şir­ketin CEO'su Alex Karp ile Nicho­las Zamiska'nın birlikte yazdığı “The Technological Republic” ki­tabının özeti olduğu anlaşıldı.

Ben bu konuyu görünce hemen yazmak yerine kitabı okumak is­tedim. Sosyal medyadan yapılan manifestonun felsefesi beni çok rahatsız etse de kitabı okumaya başlarken heyecanlıydım. Tek­noloji üretiminin merkezinde olan felsefe eğitimi geçmişine sa­hip birinin günümüz dünyasına dair söyleyeceklerini merak edi­yordum. Ama sonuç tam bir ha­yal kırıklığıydı. Kitap, çeşitli TED konuşmalarının yapay zekây­la birleştirilmiş hali gibi yavan. Pek çok analist gibi ben de kita­bın, Palantir'i Batı hükümetlerine ve sermayedarlarına pazarlayan sofistike bir reklam aracı olduğu kanısındayım. Çoğu kişi bu yapı­yı doğru biçimde teşhis etti: Ön­ce kültürel çöküş tanısı koy, son­ra "Amerikan Projesi"ne dönüşü çağır, çözümü de kendi şirketinde bul. Trump’ın Amerikan Başkan­lığı’na giden yol gibi.

Ama kitabı küçümsemek hata olur. Hatta ben bu kitabı 20. yüzyı­lın kapanışında yazılmış, 21. yüz­yılı anlamlandırmaya çalışan dev eserler olan “Medeniyetler Çatış­ması” ya da “Tarihin Sonu ve Son İnsan” kadar önemli görüyorum. Nedeni, kitabın akademik saygın­lığı ya da felsefik/politik derinliği kesinlikle değil.

Fukuyama'nın iflası, Huntington'ın zaferi

“The Technological Republic”i anlamlandırmak için biraz geri­ye gitmek gerekiyor. Samuel Hun­tington, 1996'da “Medeniyetler Çatışması”nda Soğuk Savaş son­rası dünyada asıl gerilimin ideo­loji ya da ekonomiden değil, kül­tür ve medeniyet kimliklerinden kaynaklanacağını yazmıştı. Ba­tı'nın evrensellik iddiasının diğer medeniyetlerden tepki göreceği­ni öngörmüştü. Bugün Çin'in yük­selişini, Rusya'nın ya da İran'ın davranışlarını salt ekonomik çı­kar hesabıyla açıklamak mümkün değil; Huntington'ın çerçevesi hâlâ işe yarıyor.

Francis Fukuyama ise Soğuk Savaş’ın bitmesinin heyecanı ile 1992'de yazdığı “Tarihin Sonu” kitabında tam tersini savunmuş­tu: Sovyetlerin çöküşüyle ideolo­jik evrim sona ermiş, liberal de­mokrasi insanlığın nihai yönetim biçimi olarak tarihin galibi ilan edilmişti. Karp, akademik derin­likten yoksun da olsa, “The Tech­nological Republic”te bu iddianın pratikte iflas ettiğini ilan ediyor. Batı değerlerinin evrensel zafer kazandığı dünya artık yok; onun yerine teknoloji, askeri ve istih­bari üstünlüğün belirleyici oldu­ğu yeni bir rekabet çağı başlamış durumda.

Bu yüzden kitabı önemli bulu­yorum. Akademik saygınlığı ya da felsefi derinliği için değil; Batı elitleri arasında da artık "tarihin sonu" anlatısının bittiğini görü­nür kıldığı için. Artık kültür kim­liği de, liberal demokrasi söylemi de ikinci planda. Sahneye çıkan yeni aktör: araçsallaştırılmış tek­noloji ve yapay zekâ destekli ta­hakküm kapasitesi.

Palantir’in iş modeli diğer ülkeler için ne anlama geliyor?

Palantir'in iş modeli sıradan bir teknoloji şirketinden köklü biçimde ayrışıyor. Şirketin 2025 ikinci çeyrek geliri milyar dola­rı aştı; bunun büyük bölümü hü­kümet sözleşmelerinden geliyor. Şirket, ABD Göçmenlik ve Güm­rük İcra Birimi'nin (ICE) vaka yö­netim sistemini işletiyor, savun­ma bakanlıklarıyla gizlilik içinde çalışıyor. Peki bu tablo diğer ülke­ler açısından ne anlama geliyor?

Küresel ölçekte birkaç kritik soruyu gündeme geliyor. Palan­tir, pek çok ülkede kamu ihalele­rine rekabetçi ihale süreçleri at­lanarak giriyor. Brezilya vakası ibret verici: Şirket, devlete ait BT kuruluşu Serpro üzerinden Ama­zon Web Services altyapısına ek hizmet katmanı olarak dahil oldu ve Palantir için ayrı bir ihale açıl­madı. Başka bir deyişle devletin kendi dijital egemenliğini güçlen­dirmek için kurduğu yapı, yabancı bir şirketin aracısına dönüştü.

Bu durum piyasa rekabetini doğrudan zedeliyor. Palantir gibi şirketler bir kez devlet sistemleri­ne entegre oldu mu, çıkarılmaları hem teknik hem siyasi açıdan son derece güçleşiyor. Piyasada "kilit­leme etkisi" denen bu yapı, reka­beti fiilen ortadan kaldırıyor. Bu­na bir de şirketin kendi ülkesine "olumlu yükümlülük" taşıdığını açıkça ilan etmesini ekleyin: Han­gi hükümet bu koşullarda hassas verilerini gönül rahatlığıyla tes­lim edebilir?

İsviçre'nin verdiği ders

İsviçre bu soruyu sonuna kadar götürdü. Bağımsız dergi Repub­lik, 59 bilgi edinme başvurusuna dayanan bir soruşturmayla İsviç­re ordusunun, Palantir sistemle­rinin ülke egemenliğiyle bağdaş­mayabileceğine dair iç bir rapor hazırladığını ortaya koydu. So­nuç: İsviçre ordusu veri egemen­liği riskleri gerekçesiyle Palan­tir'i reddetti. Şirketin sunucula­rı İsviçre topraklarında olsa bile, Amerikan hukuku ABD hüküme­tinin bu verilere erişmesini zo­runlu kılabilirdi.

Palantir'in bu soruşturmaya verdiği yanıt da bir o kadar anlam­lıydı. Gerçeklere itiraz etmek ye­rine, dergiye kendi versiyonunu yayımlaması için hukuki baskı uyguladı. 300 milyar dolar piya­sa değerine sahip bir şirket, kendi hükümetinin hazırladığı bir risk raporunu vatandaşlarına duyur­maya çalışan küçük bir bağımsız dergiye dava açtı.

Nostalji mi, strateji mi?

Karp ve Zamiska, aslında hiç var olmamış bir geçmişin yası tu­tarak onu diriltmeye çalışıyor. "Ortak Amerikan Projesi" nos­talji mi gerçekten yoksa tekno-o­ligarklar aracılığıyla tahakkümü sürdürmenin yeni dilini mi kuru­yorlar?

Belki ikisi de. Ama asıl mesele bu tartışmanın yarın değil, bugün, kamu ihalelerinde, veri sözleşme­lerinde ve rekabet politikalarında somut biçimde şekillendiği. Ma­nifestoyu ilan eden bir şirketin ve­rilerimize erişimine izin vermek, modernleşme değil. Buna daha net bir isim koymak gerekiyor.

