Türkiye çeliği: Enerji, hammadde ve SKDM kıskacında ihracat rotası

YASİN KANBUR (Hangzhou CIEC Group - Ortadoğu Bölge Genel Müdürü)

Türkiye çelik sektörü, EAF (elektrik ark fırını) ağırlık­lı üretim yapısı, geniş hur­da tedarik zinciri ve coğrafi konu­mu sayesinde uzun yıllardır küre­sel çelik ticaretinde bölgesel bir merkez niteliği taşıyor. Buna kar­şın, küresel emtia akışının yeniden şekillendiği, enerji maliyetlerinin yüksek volatilite gösterdiği ve re­gülasyonların sertleştiği mevcut dönemde Türkiye’nin ihracat di­namikleri belirgin bir dönüşüm sürecinden geçiyor.

Türkiye’nin toplam ham çelik kapasitesi yakla­şık 55–60 milyon ton, fiilî üretimi ise son yıllarda 33–35 milyon ton bandında seyrediyor. Bu üretimin önemli bir bölümü doğrudan ya da dolaylı şekilde ihracatla bağlantı­lı olduğundan dış pazar koşulları sektörün genel yönünü belirleme­ye devam ediyor. EAF temelli üre­tim modeli, düşük karbon emisyon profili sayesinde ihracat pazarla­rında özellikle Avrupa odaklı yeni karbon düzenlemeleri açısından önemli bir rekabet avantajı sunu­yor.

Ancak enerji maliyetlerinde­ki dönemsel artışlar ton başına ni­hai maliyeti ortalama 25–40 dolar aralığında yukarı çekebildiği için, Türkiye’nin fiyat bazlı rekabet gü­cü zaman zaman baskılanıyor. Bu durum özellikle uzun ürün ihraca­tında, navlun avantajına rağmen fiyat dengeleme gerekliliği doğu­ruyor. Enerji fiyatlarındaki öngö­rülebilirliğin artması hâlinde Tür­kiye’nin çevik üretim yapısı ihra­cat pazarlarında yeniden avantaj yaratabilecek nitelikte.

Küresel hurda piyasasında rekabet sertleşiyor

Hammadde tarafında ise Tür­kiye’nin dünyanın en büyük hurda ithalatçısı konumunda olması, ül­keye yıllık yaklaşık 20–25 milyon ton seviyesinde hurda akışı sağlı­yor ve EAF üretiminin sürekliliği açısından kritik bir rol oynuyor. Ancak AB’nin hurdayı “stratejik hammadde” statüsüne alması ve EAF yatırımlarının farklı coğraf­yalarda artış göstermesi nedeniy­le küresel hurda piyasasında reka­bet giderek sertleşiyor. Bu da hur­da fiyatlarında dönemsel yüzde 10–15’lik dalgalanmalara yol aça­biliyor. Bu çerçevede Türk üreti­cileri, hammadde maliyetini op­timize etmek amacıyla hurda-bi­let-slab üçgeninde daha esnek bir tedarik stratejisi benimsemiş durumda. 2024’ün son çeyreği ile 2025’in ilk yarısında gözlenen bi­let ithalatındaki artış, bu esnek modelin sahaya yansıyan en belir­gin örneklerinden biri.

İhracat kanallarında ise gele­neksel pazarların yapısı belirgin biçimde değişiyor. ABD pazarının uyguladığı vergi bariyerleri nede­niyle Türk çeliğine kapalı olma­sı, Avrupa’nın ürün bazlı kotalar­la ithalatı kontrol altında tutması ve kota tartışmalarının sıklaşma­sı Türkiye’yi doğal olarak yeni bölgesel merkezlere yönlendiri­yor. Suudi Arabistan’ın büyük öl­çekli altyapı ve şehircilik projele­rinin bölgesel talebi yukarı çek­mesi, Mısır ve Cezayir’in hem yarı mamul hem nihai mamulde güçlü tüketim göstermesi, Fas ve Kuzey Afrika’nın istikrarlı inşaat döngü­sü ve Batı Afrika ile Latin Ameri­ka’nın artan çelik tüketim eğili­mi Türk ihracatında çok merkez­li bir stratejiyi zorunlu kılıyor. Bu çerçevede Türkiye’nin yaklaşık olarak yıllık 12–14 milyon ton se­viyesinde seyreden nihai ve yarı mamul çelik ihracatının coğrafi dağılımı son yıllarda belirgin şe­kilde çeşitlenmiş durumda.

SKDM (Sınırda Karbon Düzen­leme Mekanizması) süreci ise ih­racat odaklı üreticiler için hem teknik uyum hem de operasyonel disiplin açısından yeni bir çer­çeve oluşturuyor. MRV (Moni­toring-Reporting-Verification) süreçlerinin standardizasyonu, karbon ayak izi ölçümlerinin doğ­rulanabilir hale getirilmesi, proses verimliliği optimizasyonu ve ye­nilenebilir enerji kullanım oranla­rının artırılması ihracatçılar için kritik önem taşıyor. Bu alanlarda Türk üreticileri, dijital izleme alt­yapıları, proses verimliliği proje­leri ve enerji optimizasyon uygu­lamalarıyla önemli adımlar atmış durumda. Ancak SKDM’nin uzun vadeli gereklilikleri arasında yer alan düşük emisyonlu teknolo­jik dönüşüm—özellikle hidrojen uyumlu DRI yatırımları ve yüksek enerji verimli prosesler—büyük ölçekli finansman gerektirdiğin­den sektörün orta vadeli planla­masını doğrudan etkiliyor.

Uzun ürün segmentinde Tür­kiye, tarihsel olarak bölgesel pa­zarlarda güçlü bir tedarikçi ko­numunda olsa da fiyat rekabeti­nin yoğunlaştığı dönemde Asya ve Körfez menşeli ürünlerle kar­şı karşıya kalabiliyor. Buna karşın 2026’ya doğru enerji maliyetle­rindeki olası stabilizasyon, hurda arzının normalleşmesi ve Türki­ye’nin doğal lojistik üstünlüğünün yeniden öne çıkmasıyla ihracat­ta rekabetçi konumun güçlenme­si beklenebilir. Bölgesel talep pro­jeksiyonları özellikle Suudi Ara­bistan, Mısır, Fas ve Doğu Afrika ekseninde Türkiye menşeli ürün­lere yönelik ciddi bir hacim potan­siyeline işaret ediyor. Türkiye’nin “hızlı teslimat – çevik üretim – or­ta vadeli fiyatlama esnekliği” üç­lüsü, küresel fiyatların yakınsadı­ğı bir ortamda ihracat açısından stratejik bir avantaj oluşturuyor.

Sonuç olarak Türkiye çelik sek­törü ihracat odaklı dönüşüm sü­recinde enerji maliyetleri, ham­madde rekabeti, SKDM uyum yükümlülükleri ve finansman ko­şulları gibi kritik başlıklarla kar­şı karşıya olsa da lojistik konum, esnek EAF yapısı, güçlü hurda ekosistemi ve geniş bölgesel eri­şim ağı sayesinde önemli avantaj­lara sahip olmaya devam ediyor. Çok merkezli pazar stratejisi, tek­nik uyum süreçlerinin hızlandı­rılması ve hammadde esnekliği­nin korunması hâlinde Türkiye çeliği, orta vadede küresel düşük karbonlu çelik tedarik zincirinin güçlü ihracat merkezlerinden biri olarak konumunu pekiştirebilir.