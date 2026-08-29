Türkiye girişim sermayesi ekosisteminde derinleşme arayışı (2)
Türkiye'nin girişim ekosistemi “var mı, yok mu?” diye sorgulanacak bir aşamayı çoktan geride bıraktı. Bugünün gerçeği bu ekosistemi nasıl daha kurumsal, daha verimli, daha üretken ve daha derin bir yapıya dönüştüreceğimiz sorusudur.
Synergia Kurucusu DR. ALİ CİHAN KURT
Önceki yazıda Türkiye'nin girişim sermayesi ekosistemindeki temel çelişkiye dikkat çekmiştim: Girişim sayımız ve yatırım işlemlerimiz artarken, aynı ölçüde derinleşen ve küresel ölçekte büyüyen teknoloji şirketlerinin sayısı neden artmıyor?
Sorunun yalnızca sermaye miktarıyla açıklanamayacağını; geç aşama finansmandan insan sermayesine kadar uzanan bir dizi yapısal unsurun birbirini etkilediğini gördük. Ancak hikâyenin önemli bir bölümü henüz eksik. Çünkü bir girişimcilik ekosistemini yalnızca yatırımcılar ve girişimciler oluşturmaz.
Makroekonomik ortamdan vergi ve regülasyonlara, üniversitelerden teknoparklara, hızlandırma programlarından çıkış piyasalarına kadar bütün sistem, girişimin ilk fikirden küresel teknoloji şirketine dönüşme ihtimalini belirler. Şimdi bu zincirin diğer halkalarına bakalım.
Yabancı sermayenin ağırlığı bize ne anlatıyor?
2025 verileri bu konuda dikkat çekici. Yerli yatırımcılar 360 işlemin 318'ine katılırken yabancı yatırımcılar yalnızca 42 işleme katıldı. Ancak yabancı yatırımcıların katkısı yaklaşık 1,145 milyar dolar, yerli yatırımcıların katkısı ise 227 milyon dolar seviyesinde kaldı. 2025'in ikinci çeyreğinde de benzer bir tablo görüldü. Yabancı yatırımcılar 46 işlemin yalnızca 13'üne liderlik etmelerine rağmen toplam işlem hacminin yüzde 97'sini oluşturdu. Bu tablo iki farklı gerçeği aynı anda gösteriyor. Birincisi, Türkiye yabancı yatırımcı için görünmez bir pazar değil. İkincisi ise büyük sermaye ihtiyacı ortaya çıktığında uluslararası yatırımcıya olan bağımlılığımız oldukça yüksek.
Burada sorun yabancı yatırımcının gelmesi değil. Sorun, Türkiye'nin kendi yüksek teknoloji şirketlerinin büyüme yolculuğunu finanse edebilecek derinlikte yerli bir sermaye katmanının henüz yeterince oluşmamış olması.
Bir girişim ilk yatırımını aldığında yatırımcının görevi bitmez. Asıl mesele, şirket başarılı olduğunda yatırımcının yeniden yatırım yapabilecek kapasiteye sahip olmasıdır. Buna follow-on yatırım kapasitesi diyoruz. Bu nedenle güçlü bir girişim sermayesi piyasası yalnızca çok sayıda fon gerektirmez. Başarılı portföy şirketlerinin arkasında durabilecek kadar büyük ve sabırlı fonlar gerektirir.
Ancak bütün sorumluluğu yatırımcıya yüklemek de doğru değil. Bir girişimin ilk turdan sonra yalnızca gelirini artırması yetmez.
Teknolojik yetkinliği derinleşmeli. Müşteri ilişkileri güçlenmeli. Verisi değerlenmeli. Fikri mülkiyeti oluşmalı. Organizasyonel kapasitesi gelişmeli. Yeni pazarlara girebilme yeteneği kazanmalı. Ve bütün bunların sonucunda rakiplerinin kolaylıkla kopyalayamayacağı bir pozisyon oluşturmalı. İşte bu nedenle hızlı büyüme ile sürdürülebilir büyüme aynı şey değildir.
Yatırımcı sermayeyi değil, rekabet avantajını takip eder
Rekabet stratejisi literatüründeki dönüşüm, Türkiye'deki girişimcilik tartışmasına önemli bir perspektif sunuyor.
Cemal Zehir, Tuğçe Ekiz Yılmaz, ve Alex Borodin ile birlikte 2026 yılında yayımladığımız “The Evolution of Competitive Strategy: An Unsupervised Machine Learning Approach Using Topic Modeling and Keyword Clustering” başlıklı çalışma, 2015–2025 arasında Scopus'ta indekslenen yaklaşık 3 bin 900 akademik makaleyi inceleyerek rekabet stratejisi araştırmalarının tematik evrimini ortaya koyuyor.
Bu literatürün bize söylediği önemli bir şey var: Rekabet artık yalnızca pazardaki mevcut pozisyonu korumakla açıklanamıyor.
Kaynaklar önemli. Ancak kaynaklara sahip olmak da tek başına yeterli değil. Şirketin kaynakları yeni koşullara göre yeniden yapılandırabilmesi, öğrenebilmesi, yenilik üretebilmesi ve değişen rekabet ortamına uyum sağlayabilmesi gerekiyor.
Başka bir ifadeyle sürdürülebilir başarı, statik bir varlıktan çok dinamik bir yetenek haline geliyor.
Dijitalleşme, yapay zekâ, platformlar, dayanıklılık ve sürdürülebilirlik gibi başlıkların rekabet stratejisi literatüründe giderek daha fazla öne çıkması da bu dönüşümün bir sonucu.
Bu yaklaşım teknoloji girişimleri açısından son derece önemli. Çünkü bir startup'ın aldığı yatırım miktarı, tek başına sürdürülebilir rekabet avantajı yaratmaz. Sermayenin teknolojiye, teknolojinin yetkinliğe, yetkinliğin de sürdürülebilir rekabet avantajına dönüşmesi gerekir.
Aydınlık noktalar: Görmezden gelinmemesi gereken başarılar
Eleştirel bir analiz, tabloyu tek taraflı karartmamalı. Önümüzdeki birkaç gösterge, Türkiye’de ekosistemin durağan olmadığını ortaya koyuyor.
İstanbul'un küresel görünürlüğü hızla artıyor: Startup Genome'un "Emerging Ecosystems 2025" listesine göre İstanbul, Avrupa'da en hızlı yükselen ikinci startup ekosistemi oldu; Dealroom'un verilerine göre ise şehir ilk üçe girdi. StartupBlink'in değerlendirmesi de Türkiye'yi Avrupa, Asya ve Orta Doğu arasında bir köprü olarak konumlandırıyor ve güçlü mühendislik altyapısı ile genç nüfusun bölgesel bir girişimcilik merkezi olma potansiyelini desteklediğini vurguluyor; aynı raporda Getir, Insider ve Dream Games "ekosistem şampiyonu" olarak öne çıkarılıyor.
Unicorn sayısı da yavaş fakat istikrarlı biçimde artıyor: 2026'nın ilk çeyreğinde Loom Games'in Scopely tarafından milyar USD’lik değerlemeyle satın alınması, Türk kökenli unicorn sayısını yediye yükseltti. Aynı çeyrekte Paribu'nun fintek girişimi Clave'i satın alması da, sektörde şirketlerin birbirini satın alma eğiliminin yeniden ivme kazanabileceğine işaret ediyor — bu tür konsolidasyon hareketleri, ekosistemin olgunlaşma sürecinin bir parçası olarak okunabilir.
Fiziksel ve kurumsal altyapı da genişlemeye devam ediyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verilerine göre 2026 başı itibarıyla Türkiye'de 114 teknoloji geliştirme bölgesi, 95 aktif teknopark ve bu bölgelerde faaliyet gösteren 12 bin 739 firma bulunuyor; buna ek olarak 1363 Ar-Ge merkezi ve 342 tasarım merkezi faaliyet gösteriyor. Bu rakamlar, meselenin salt "altyapı eksikliği" olmadığını, kurulu altyapının henüz yeterince verimli bir çıktıya dönüşemediğini gösteriyor.
Çözüm önerileri
Yukarıdaki veriler ışığında sorunun tek bir çözümü yok; birbirini besleyen birkaç cephede eşzamanlı adım atılması gerekiyor.
*Geç aşama sermaye derinliğini artırmak: Seri A/B tıkanıklığını çözmenin en doğrudan yolu, yerli kurumsal sermayenin (emeklilik fonları, sigorta şirketleri, banka iştiraki CVC'ler) girişim sermayesi fonlarına ayırdığı payı büyütmek. TÜBİTAK BiGG gibi kamu programlarının erken aşamada oynadığı kritik rol devam etmeli ancak veriler bu desteğin çıkarıldığında geriye kalan özel sektör kaynaklı yatırımın ne kadar sınırlı olduğunu gösteriyor; bu da kamu desteğinin özel sermayeyi ikame etmek yerine tetiklemesi gerektiğine işaret ediyor.
*Nitelikli insan sermayesini büyütmek ve tutmak: Yazılımcı başına düşen nüfus oranını Avrupa ortalamasına yaklaştırmak için mühendislik eğitim kapasitesinin artırılması, üniversite-sanayi işbirliğinin güçlendirilmesi ve akademideki liyakat sorunlarının çözülmesi gerekiyor. Eş zamanlı olarak "Tech Visa" gibi programların kapsamı genişletilerek bir yandan yurt dışına giden yeteneğin geri dönüşü teşvik edilirken, diğer yandan yabancı nitelikli işgücü ülkemize çekilmeli.
*Makroekonomik istikrarı kalıcı kılmak: Enflasyon ve faiz ortamının risk sermayesi üzerindeki caydırıcı etkisi, para politikasında öngörülebilirlik sağlanmadan yapısal olarak çözülemez. Bu, VC ekosistemine özgü bir politika alanı değil — ama etkisi doğrudan girişim finansmanına yansıyor ve muhtemelen listedeki en belirleyici madde.
*Regülasyon ve vergi teşviklerini derinleştirmek: Girişim sermayesi fonlarına yönelik stopaj düzenlemesindeki güncelleme doğru yönde bir adım; benzer teşviklerin bürokratik yükü azaltacak, kuruluş ve tasfiye süreçlerini basitleştirecek adımlarla desteklenmesi gerekiyor.
*Program sayısını değil içeriğini büyütmek: Yeni bir teknopark ya da hızlandırma programı açmak yerine, mevcut onlarca programın konsolide edilerek sektöre özel, deneyimli kurucu-mentorlar eşliğinde yürüyen, program sonrası takibi olan az sayıda ama derinlikli yapıya dönüştürülmesi gerekiyor. Kamu kaynaklarının yeni fiziksel altyapıya değil, mevcut altyapının içerik kalitesine yönlendirilmesi daha yüksek getiri sağlayabilir.
*Çıkış (exit) kanallarını çeşitlendirmek: Uber–Trendyol GO ve Dream Games örneklerinde görüldüğü gibi, Türkiye merkezli başarılı girişimlerin çoğu zaman yabancı stratejik alıcılara satılarak çıkış yapması, girişimciler için makul bir sonuç olsa da uzun vadede bağımsız büyük şirketlerin sayısını sınırlıyor. Borsa İstanbul'da teknoloji şirketlerine özel bir halka arz penceresi ve bu süreci kolaylaştıracak düzenleyici teşvikler, küresel yatırımcılara ek bir likidite güvencesi sunarak erken aşama risk iştahını artırabilir.
Yeni bir başarı ölçüsüne ihtiyacımız var
Türkiye'de start-up performansını ölçmek için artık yalnızca toplam yatırım hacmini kullanmamalıyız. Daha anlamlı göstergeler geliştirmeliyiz. Örneğin: İlk yatırım alan girişimlerin yüzde kaçı ikinci yatırımını alıyor? Seed aşamasındaki girişimlerin yüzde kaçı Series A'ya ulaşabiliyor? Series A alanların kaçı Series B'ye geçiyor? İlk yatırımcıların kaçı follow-on yatırımlara katılıyor? Yatırım alan girişimlerin kaçı Türkiye dışından anlamlı gelir elde ediyor? Kaçı yüksek teknoloji ve fikri mülkiyet temelli bir rekabet avantajı oluşturuyor? Kaçı yatırımcıya gerçek bir exit sağlayabiliyor?
Bu göstergeler olmadan ekosistemin yalnızca hareketini ölçeriz. Ama asıl önemli veri şudur: Bu girişimlerin kaçı beş yıl sonra hâlâ büyüyor?
Derinlik; özgün teknoloji üretildiğinde, Ar-Ge ticarileştiğinde, fikri mülkiyet oluştuğunda, yüksek nitelikli insan kaynağı şirketlerde tutulabildiğinde, girişimler küresel pazarlara açıldığında, yatırımcılar başarılı şirketlerin arkasında sonraki turlarda da durabildiğinde ve yatırım sonunda elde edilen sermaye yeni girişimlere geri döndüğünde oluşuyor.
Sonuç: Sermaye, derinliğin peşinden gider
İşlem sayısının artması önemli fakat asıl mesele girişimlerin bir sonraki yatırım turuna, daha ileri teknolojiye, daha güçlü insan kaynağına ve daha büyük pazarlara ulaşabilmesidir. Çünkü sürdürülebilir rekabet avantajı yalnızca sermayeyle satın alınmıyor. Sermaye; bilgi, insan, teknoloji, öğrenme kapasitesi, inovasyon ve organizasyonel yetkinlikle birleştiğinde değere dönüşüyor.
Türkiye'nin teknoloji girişimciliğinde bir sonraki sıçraması da “İlk yatırımı almakta değil, ilk yatırımı sürdürülebilir rekabet avantajına dönüştürmekte” yatıyor. İlk turdan sonra yatırım alamayan girişimleri yalnızca “başarısız girişimler” olarak görmek kolaycılık olur. Her birinin arkasında girişimcinin kapasitesinden yatırımcının sermaye yapısına; insan kaynağından makroekonomik koşullara ve çıkış piyasalarına kadar uzanan bir ekosistem var.
Bu nedenle başarıyı yalnızca kaç girişim kurduğumuzla veya ne kadar yatırım aldığımızla değil, kaç girişimi derin teknolojiye, sürdürülebilir büyümeye ve küresel rekabet gücüne taşıyabildiğimizle ölçmek zorundayız.
Türkiye ilk çeki yazmayı öğrendi. Şimdi daha zor olanı öğrenme zamanı: İkinci çeki hak eden, üçüncü çeki büyümeye dönüştüren ve son çeki küresel bir teknoloji şirketine dönüştüren girişimler yaratmayı öğrenmeliyiz.
Çünkü gerçek bir teknoloji ekosistemi, yatırımın yapıldığı gün değil; o yatırım yıllar sonra yeni bir teknolojiye, yeni bir pazara, yeni bir şirkete ve yeni bir sermaye döngüsüne dönüştüğünde derinleşir.