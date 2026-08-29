Türkiye girişim sermayesi ekosisteminde derinleşme arayışı (2)

Synergia Kurucusu DR. ALİ CİHAN KURT

Önceki yazıda Türkiye'nin girişim sermayesi ekosis­temindeki temel çelişkiye dikkat çekmiştim: Girişim sayımız ve yatırım işlemlerimiz artarken, aynı ölçüde derinleşen ve küresel ölçekte büyüyen teknoloji şirketle­rinin sayısı neden artmıyor?

Sorunun yalnızca sermaye mik­tarıyla açıklanamayacağını; geç aşama finansmandan insan ser­mayesine kadar uzanan bir dizi ya­pısal unsurun birbirini etkilediği­ni gördük. Ancak hikâyenin önemli bir bölümü henüz eksik. Çünkü bir girişimcilik ekosistemini yalnızca yatırımcılar ve girişimciler oluş­turmaz.

Makroekonomik ortamdan ver­gi ve regülasyonlara, üniversite­lerden teknoparklara, hızlandırma programlarından çıkış piyasaları­na kadar bütün sistem, girişimin ilk fikirden küresel teknoloji şirke­tine dönüşme ihtimalini belirler. Şimdi bu zincirin diğer halkalarına bakalım.

Yabancı sermayenin ağırlığı bize ne anlatıyor?

2025 verileri bu konuda dikkat çekici. Yerli yatırımcılar 360 işle­min 318'ine katılırken yabancı ya­tırımcılar yalnızca 42 işleme ka­tıldı. Ancak yabancı yatırımcıla­rın katkısı yaklaşık 1,145 milyar dolar, yerli yatırımcıların katkısı ise 227 milyon dolar seviyesinde kaldı. 2025'in ikinci çeyreğinde de benzer bir tablo görüldü. Yaban­cı yatırımcılar 46 işlemin yalnız­ca 13'üne liderlik etmelerine rağ­men toplam işlem hacminin yüz­de 97'sini oluşturdu. Bu tablo iki farklı gerçeği aynı anda gösteri­yor. Birincisi, Türkiye yabancı ya­tırımcı için görünmez bir pazar değil. İkincisi ise büyük sermaye ihtiyacı ortaya çıktığında ulusla­rarası yatırımcıya olan bağımlılı­ğımız oldukça yüksek.

Burada sorun yabancı yatırım­cının gelmesi değil. Sorun, Türki­ye'nin kendi yüksek teknoloji şir­ketlerinin büyüme yolculuğunu fi­nanse edebilecek derinlikte yerli bir sermaye katmanının henüz ye­terince oluşmamış olması.

Bir girişim ilk yatırımını aldığın­da yatırımcının görevi bitmez. Asıl mesele, şirket başarılı olduğunda yatırımcının yeniden yatırım ya­pabilecek kapasiteye sahip olma­sıdır. Buna follow-on yatırım ka­pasitesi diyoruz. Bu nedenle güçlü bir girişim sermayesi piyasası yal­nızca çok sayıda fon gerektirmez. Başarılı portföy şirketlerinin arka­sında durabilecek kadar büyük ve sabırlı fonlar gerektirir.

Ancak bütün sorumluluğu yatı­rımcıya yüklemek de doğru değil. Bir girişimin ilk turdan sonra yal­nızca gelirini artırması yetmez.

Teknolojik yetkinliği derinleş­meli. Müşteri ilişkileri güçlenmeli. Verisi değerlenmeli. Fikri mülki­yeti oluşmalı. Organizasyonel ka­pasitesi gelişmeli. Yeni pazarlara girebilme yeteneği kazanmalı. Ve bütün bunların sonucunda rakip­lerinin kolaylıkla kopyalayamaya­cağı bir pozisyon oluşturmalı. İşte bu nedenle hızlı büyüme ile sürdü­rülebilir büyüme aynı şey değildir.

Yatırımcı sermayeyi değil, rekabet avantajını takip eder

Rekabet stratejisi literatüründe­ki dönüşüm, Türkiye'deki girişim­cilik tartışmasına önemli bir pers­pektif sunuyor.

Cemal Zehir, Tuğçe Ekiz Yılmaz, ve Alex Borodin ile birlikte 2026 yılında yayımladığımız “The Evo­lution of Competitive Strategy: An Unsupervised Machine Learning Approach Using Topic Modeling and Keyword Clustering” başlıklı çalışma, 2015–2025 arasında Sco­pus'ta indekslenen yaklaşık 3 bin 900 akademik makaleyi inceleye­rek rekabet stratejisi araştırmala­rının tematik evrimini ortaya ko­yuyor.

Bu literatürün bize söylediği önemli bir şey var: Rekabet artık yalnızca pazardaki mevcut pozis­yonu korumakla açıklanamıyor.

Kaynaklar önemli. Ancak kay­naklara sahip olmak da tek başına yeterli değil. Şirketin kaynakları yeni koşullara göre yeniden yapı­landırabilmesi, öğrenebilmesi, ye­nilik üretebilmesi ve değişen reka­bet ortamına uyum sağlayabilmesi gerekiyor.

Başka bir ifadeyle sürdürülebi­lir başarı, statik bir varlıktan çok dinamik bir yetenek haline geliyor.

Dijitalleşme, yapay zekâ, plat­formlar, dayanıklılık ve sürdürü­lebilirlik gibi başlıkların rekabet stratejisi literatüründe giderek da­ha fazla öne çıkması da bu dönüşü­mün bir sonucu.

Bu yaklaşım teknoloji girişim­leri açısından son derece önemli. Çünkü bir startup'ın aldığı yatırım miktarı, tek başına sürdürülebi­lir rekabet avantajı yaratmaz. Ser­mayenin teknolojiye, teknolojinin yetkinliğe, yetkinliğin de sürdürü­lebilir rekabet avantajına dönüş­mesi gerekir.

Aydınlık noktalar: Görmezden gelinmemesi gereken başarılar

Eleştirel bir analiz, tabloyu tek taraflı karartmamalı. Önümüzde­ki birkaç gösterge, Türkiye’de eko­sistemin durağan olmadığını orta­ya koyuyor.

İstanbul'un küresel görünürlüğü hızla artıyor: Startup Genome'un "Emerging Ecosystems 2025" lis­tesine göre İstanbul, Avrupa'da en hızlı yükselen ikinci startup eko­sistemi oldu; Dealroom'un veri­lerine göre ise şehir ilk üçe girdi. StartupBlink'in değerlendirmesi de Türkiye'yi Avrupa, Asya ve Orta Doğu arasında bir köprü olarak ko­numlandırıyor ve güçlü mühendis­lik altyapısı ile genç nüfusun böl­gesel bir girişimcilik merkezi olma potansiyelini desteklediğini vur­guluyor; aynı raporda Getir, Insi­der ve Dream Games "ekosistem şampiyonu" olarak öne çıkarılıyor.

Unicorn sayısı da yavaş fakat is­tikrarlı biçimde artıyor: 2026'nın ilk çeyreğinde Loom Games'in Scopely tarafından milyar USD’lik değerlemeyle satın alınması, Türk kökenli unicorn sayısını yedi­ye yükseltti. Aynı çeyrekte Pari­bu'nun fintek girişimi Clave'i satın alması da, sektörde şirketlerin bir­birini satın alma eğiliminin yeni­den ivme kazanabileceğine işaret ediyor — bu tür konsolidasyon ha­reketleri, ekosistemin olgunlaşma sürecinin bir parçası olarak oku­nabilir.

Fiziksel ve kurumsal altyapı da genişlemeye devam ediyor. Sana­yi ve Teknoloji Bakanlığı verileri­ne göre 2026 başı itibarıyla Tür­kiye'de 114 teknoloji geliştirme bölgesi, 95 aktif teknopark ve bu bölgelerde faaliyet gösteren 12 bin 739 firma bulunuyor; buna ek ola­rak 1363 Ar-Ge merkezi ve 342 ta­sarım merkezi faaliyet gösteriyor. Bu rakamlar, meselenin salt "alt­yapı eksikliği" olmadığını, kurulu altyapının henüz yeterince verim­li bir çıktıya dönüşemediğini gös­teriyor.

Çözüm önerileri

Yukarıdaki veriler ışığında soru­nun tek bir çözümü yok; birbirini besleyen birkaç cephede eşzaman­lı adım atılması gerekiyor.

*Geç aşama sermaye derinliği­ni artırmak: Seri A/B tıkanıklığını çözmenin en doğrudan yolu, yerli kurumsal sermayenin (emeklilik fonları, sigorta şirketleri, banka iş­tiraki CVC'ler) girişim sermayesi fonlarına ayırdığı payı büyütmek. TÜBİTAK BiGG gibi kamu prog­ramlarının erken aşamada oyna­dığı kritik rol devam etmeli ancak veriler bu desteğin çıkarıldığında geriye kalan özel sektör kaynaklı yatırımın ne kadar sınırlı olduğu­nu gösteriyor; bu da kamu deste­ğinin özel sermayeyi ikame etmek yerine tetiklemesi gerektiğine işa­ret ediyor.

*Nitelikli insan sermayesini bü­yütmek ve tutmak: Yazılımcı ba­şına düşen nüfus oranını Avrupa ortalamasına yaklaştırmak için mühendislik eğitim kapasitesinin artırılması, üniversite-sanayi iş­birliğinin güçlendirilmesi ve aka­demideki liyakat sorunlarının çö­zülmesi gerekiyor. Eş zamanlı ola­rak "Tech Visa" gibi programların kapsamı genişletilerek bir yandan yurt dışına giden yeteneğin geri dö­nüşü teşvik edilirken, diğer yandan yabancı nitelikli işgücü ülkemize çekilmeli.

*Makroekonomik istikrarı kalıcı kılmak: Enflasyon ve faiz ortamı­nın risk sermayesi üzerindeki cay­dırıcı etkisi, para politikasında ön­görülebilirlik sağlanmadan yapısal olarak çözülemez. Bu, VC ekosis­temine özgü bir politika alanı de­ğil — ama etkisi doğrudan girişim finansmanına yansıyor ve muhte­melen listedeki en belirleyici mad­de.

*Regülasyon ve vergi teşvikleri­ni derinleştirmek: Girişim serma­yesi fonlarına yönelik stopaj dü­zenlemesindeki güncelleme doğru yönde bir adım; benzer teşviklerin bürokratik yükü azaltacak, kuru­luş ve tasfiye süreçlerini basitleşti­recek adımlarla desteklenmesi ge­rekiyor.

*Program sayısını değil içeriğini büyütmek: Yeni bir teknopark ya da hızlandırma programı açmak yerine, mevcut onlarca programın konsolide edilerek sektöre özel, deneyimli kurucu-mentorlar eşli­ğinde yürüyen, program sonrası ta­kibi olan az sayıda ama derinlikli yapıya dönüştürülmesi gerekiyor. Kamu kaynaklarının yeni fiziksel altyapıya değil, mevcut altyapının içerik kalitesine yönlendirilmesi daha yüksek getiri sağlayabilir.

*Çıkış (exit) kanallarını çeşit­lendirmek: Uber–Trendyol GO ve Dream Games örneklerinde görül­düğü gibi, Türkiye merkezli başarı­lı girişimlerin çoğu zaman yaban­cı stratejik alıcılara satılarak çıkış yapması, girişimciler için makul bir sonuç olsa da uzun vadede ba­ğımsız büyük şirketlerin sayısını sınırlıyor. Borsa İstanbul'da tekno­loji şirketlerine özel bir halka arz penceresi ve bu süreci kolaylaştı­racak düzenleyici teşvikler, küre­sel yatırımcılara ek bir likidite gü­vencesi sunarak erken aşama risk iştahını artırabilir.

Yeni bir başarı ölçüsüne ihtiyacımız var

Türkiye'de start-up performan­sını ölçmek için artık yalnızca top­lam yatırım hacmini kullanmama­lıyız. Daha anlamlı göstergeler ge­liştirmeliyiz. Örneğin: İlk yatırım alan girişimlerin yüzde kaçı ikinci yatırımını alıyor? Seed aşamasın­daki girişimlerin yüzde kaçı Series A'ya ulaşabiliyor? Series A alan­ların kaçı Series B'ye geçiyor? İlk yatırımcıların kaçı follow-on yatı­rımlara katılıyor? Yatırım alan gi­rişimlerin kaçı Türkiye dışından anlamlı gelir elde ediyor? Kaçı yük­sek teknoloji ve fikri mülkiyet te­melli bir rekabet avantajı oluştu­ruyor? Kaçı yatırımcıya gerçek bir exit sağlayabiliyor?

Bu göstergeler olmadan ekosis­temin yalnızca hareketini ölçeriz. Ama asıl önemli veri şudur: Bu gi­rişimlerin kaçı beş yıl sonra hâlâ büyüyor?

Derinlik; özgün teknoloji üre­tildiğinde, Ar-Ge ticarileştiğinde, fikri mülkiyet oluştuğunda, yüksek nitelikli insan kaynağı şirketlerde tutulabildiğinde, girişimler küre­sel pazarlara açıldığında, yatırım­cılar başarılı şirketlerin arkasında sonraki turlarda da durabildiğinde ve yatırım sonunda elde edilen ser­maye yeni girişimlere geri döndü­ğünde oluşuyor.

Sonuç: Sermaye, derinliğin peşinden gider

İşlem sayısının artması önem­li fakat asıl mesele girişimlerin bir sonraki yatırım turuna, daha ileri teknolojiye, daha güçlü insan kay­nağına ve daha büyük pazarlara ulaşabilmesidir. Çünkü sürdürüle­bilir rekabet avantajı yalnızca ser­mayeyle satın alınmıyor. Sermaye; bilgi, insan, teknoloji, öğrenme ka­pasitesi, inovasyon ve organizas­yonel yetkinlikle birleştiğinde de­ğere dönüşüyor.

Türkiye'nin teknoloji girişim­ciliğinde bir sonraki sıçraması da “İlk yatırımı almakta değil, ilk ya­tırımı sürdürülebilir rekabet avan­tajına dönüştürmekte” yatıyor. İlk turdan sonra yatırım alamayan gi­rişimleri yalnızca “başarısız giri­şimler” olarak görmek kolaycılık olur. Her birinin arkasında giri­şimcinin kapasitesinden yatırım­cının sermaye yapısına; insan kay­nağından makroekonomik koşul­lara ve çıkış piyasalarına kadar uzanan bir ekosistem var.

Bu nedenle başarıyı yalnızca kaç girişim kurduğumuzla veya ne ka­dar yatırım aldığımızla değil, kaç girişimi derin teknolojiye, sürdü­rülebilir büyümeye ve küresel re­kabet gücüne taşıyabildiğimizle ölçmek zorundayız.

Türkiye ilk çeki yazmayı öğren­di. Şimdi daha zor olanı öğrenme zamanı: İkinci çeki hak eden, üçün­cü çeki büyümeye dönüştüren ve son çeki küresel bir teknoloji şirke­tine dönüştüren girişimler yarat­mayı öğrenmeliyiz.

Çünkü gerçek bir teknoloji eko­sistemi, yatırımın yapıldığı gün de­ğil; o yatırım yıllar sonra yeni bir teknolojiye, yeni bir pazara, yeni bir şirkete ve yeni bir sermaye dön­güsüne dönüştüğünde derinleşir.