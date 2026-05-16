Türkiye'nin Afrika enerji sektöründeki sessiz yükselişi
Afrika’da rekabetin sınırlı ve hareket alanının nispeten rahat olduğu yıllar geride kaldı. Geleneksel aktörlerin, bu çok kutuplu ortamı yeniden öğrenmesi şart. Türkiye, diplomatik ilişkiyi ticari varlığa, ticari varlığı sektörel nüfuza dönüştüren nadir orta güç örneklerinden biri olarak önemli bir partner olabilir.
Yönetim Danışmanı BARIŞ SAZAK
Afrika'da elektriğin yüzde 43'ü doğal gazdan, geri kalanı büyük ölçüde kömür ve hidroelektrik kaynaklardan üretilmekte. Yenilenebilir kaynakların payı toplam üretimin dörtte biri. Bu oran küresel ortalamanın çok gerisinde olsa da enerjide dönüşüm ivmelenmeye başladı. Son yedi yılda kıtanın güneş enerjisindeki kurulu kapasitesi dört katına çıktı. Ancak bu çok yetersiz. Afrika'da elektriğe erişimi kısıtlı insan sayısı, Avrupa Birliği’nin toplam nüfusunu aşmakta. Söz konusu 600 milyon insanın ve fazlasının refahı, enerji dönüşümüne bağlı.
Kıtanın güneş enerjisi potansiyeli çok yüksek. Takribi olarak küresel kapasitenin yüzde altmışına ev sahipliği yapması muhtemel olmasına karşın, bu potansiyelin yalnızca yüzde birini kullanmakta. Bu da meselenin salt bir kaynak ve talep sorunu olmadığını gösteriyor. Sorun sermaye, kurumsal kapasite ve sürdürülebilir yapıların orkestrasyonunda düğümleniyor. Afrika Kalkınma Bankasına göre kıta, 2030'a kadar ek 400 milyar dolar enerji yatırımına ihtiyacı var. Haliyle arz tarafındaki bu açık, çok sayıda yeni enerji yatırımcısının kıtaya yönelik ilgisini arttırıyor. Türkiye son yıllarda bu aktörler arasında artık en dikkat çekeni.
Çeyrek asırda inşa edilen zemin
Türkiye'nin Afrika ile ilişkisi enerjinin çok ötesine dayanmakta. Yirmi yılı aşkın bir süreçte Türk müteahhitlik firmaları kıtada, 2 bine yakın projeyi tamamladı. Türk şirketlerinin kıtadaki doğrudan yatırımları 12 milyar dolara ulaşarak, 100 binden fazla Afrikalı’ya istihdam sağlamış durumda. Türkiye-Afrika ticaret hacmi son 20 yılda yedi kat artış göstererek 40 milyar dolara çıktı. Elbette bu ticari tablonun arkasında siyasi bir irade de söz konusu. Diplomatik temsilcilikler, doğrudan uçuş yapılan ülke sayısı, Maarif Vakfı ve sivil inisiyatifler iş yapmayı kolaylaştırmakta. Enerji haricinde Etiyopya, Gine, Nijer ve Sudan başta olmak üzere madencilik faaliyetleri de aktif. Savunma sanayinde Türk İHA ve hava savunma sistemleri Mali, Nijer, Burkina Faso, Etiyopya, Libya, Somali, Çad ve Senegal'de aktif olarak kullanılıyor.
Türkiye, Afrika'nın en büyük insansız hava aracı tedarikçisi konumuna yükselmiş durumda. Demiryolu, liman ve karayolu gibi kritik lojistik altyapı yatırımlarında Türk şirketlerinin imzasını görmekteyiz. Türkiye’nin kıtadaki bu çok katmanlı varlığı yakın zamanda farklı sektörlerle de çeşitlenecektir. Ancak belli altyapı sorunlarının kıta ülkeleri tarafından çözülmesi şart. Bunların başında da şüphesiz enerji arzı gelmekte.
Atlantic Council geçtiğimiz günlerde bu konuya eğilen bir rapor yayımladı. Rapor Türkiye'nin Afrika enerji sektöründeki faaliyetlerini incelerken, orta ölçekli güçlerin nasıl stratejik aktöre dönüştüğünü analiz etmekte. Rapora göre bu dönemde kıtada kimin ne inşa ettiği, kimin hangi ilişkiyi ne şekilde kurduğu, bundan sonraki on yılları şekillendirecek. Vurgulanan kritik noktalardan bir tanesi bilhassa Sahra altı Afrika'da enerji projelerinde artık partner seçeneklerinin çok çeşitli olduğu. Tek bir gücün hegemonyasından söz etmek zor. Çin, Hindistan, Brezilya, Körfez ülkeleri ve yeniden sahalara dönmek isteyen Kuzey Amerikalı ve Avrupalı firmalar bu boşluğu doldurmak için yarışıyor. Rekabetin sınırlı ve hareket alanının nispeten rahat olduğu yıllar geride kaldı. Geleneksel aktörlerin, bu çok kutuplu ortamı yeniden öğrenmesi şart.
Türkiye'nin avantajı
EPC yani mühendislik-tedarik-inşaat yüklenicisi, bir projeyi kavramsal tasarımdan işletmeye alma aşamasına kadar tek elden yöneten firmalar, sabit fiyat ve teslim tarihi taahhüdüyle sözleşme riskinin birincil taşıyıcısıdır. Haliyle Afrika ülkeleri için bu modeller muhatap sayısını azaltması ve kendi kurumsal kapasitelerinin yetersizliğini ikame etmesi nedeniyle revaçta.
Esnek fiyatlandırma ve iş yapma hızı Türk EPC şirketlerini batılı muadillerine kıyasla belirgin biçimde öne çıkarıyor. Kıtada kamu kurumlarıyla uzun vadeli ilişki kurma kabiliyetleri de nispi olarak gelişmiş. Nokta atış hedeflemelerle, daha uzun vadeli bir ilişki tesis etme anlayışını benimsiyorlar. Bu bağlamda Çin menşeli konsorsiyumlara da alternatif bir seçenek oluşturmaktalar. Türk şirketleri için hem konvansiyonel fosil yakıtlı santraller hem de yeni nesil yenilenebilir çözümlerde son yirmi yılda ülke içinde oluşan kurumsal kapasite, birçok alanda ekipman tarafıyla birlikte kıtaya rahatlıkla ihraç edilebilir.
Türkiye bu bölgede sadece ticari değil, siyasi bir aktör konumuna da geçmiş durumda. Zaman zaman bölgesel çatışmalarda arabulucu rolüne soyunan Ankara, ticari ilişkiyi diplomatik sermayeye, diplomatik sermayeyi ticari fırsata dönüştüren döngüsel bir strateji uyguluyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı da uzunca süredir Senegal, Libya, Somali ve Nijerya gibi muhatap bakanlıklar arası iş birliklerini, enerji diplomasisi kapsamında bağlı kurumları aracılığı ile kıtada yaygınlaştırmakta.
Doğu Afrika: Hedef bölge
Somali, Etiyopya, Eritre ve Cibuti'den oluşan Afrika Boynuzu ile Kenya, Tanzanya ve Uganda'yı kapsayan İngilizce konuşan Doğu Afrika, kıtanın en hızlı büyüyen bölgesi. Bu bölgenin geçtiğimiz yılki büyüme ortalaması yüzde beşi aştı. Dolayısıyla enerji altyapısının genişletilmesi bu büyümenin sürdürülebilirliği için vazgeçilmez koşul. Kenya'nın zengin jeotermal ve hidro kaynakları ile rüzgâr ve güneş enerjisi potansiyeli çok yüksek. Tanzanya, Etiyopya ve Uganda da yenilenebilir potansiyeli yüksek ve iş yapma ortamı nispeten uygun ülkeler. Yaklaşık on yıl önce DEİK Enerji İş Konseyi üyeleriyle bölgeye dönük yönettiğim Sahra altı enerji yatırım ortamı değerlendirme projesinde de benzer bir kompozisyon ortaya çıkmıştı. Bu bağlamda yatırımcılar için Doğu Afrika’nın istikrarını koruduğunu söylenebiliriz. Bölge hem orta ölçekli hem de büyük ölçekli projeler için elverişli bir yapıya sahip.
Gelecekte stratejileri çeşitlendirmek şart
Atlantic Council raporunun ileriye dönük olarak, Türkiye'nin önündeki sınırları tanımladığı öngörüsünün altı çizilmeli. Türkiye’nin Afrika açılımının başarısı büyük ölçüde ilişki kurma ve proje teslim kapasitesine dayanıyordu. Bir sonraki aşama çok daha farklı gereksinimler ortaya çıkaracaktır. Daha geniş bir sermaye tabanı, gelişmiş teknolojik altyapı ve uluslararası kalkınma bankalarıyla geliştirilen proje yapıları elzem. Türk şirketlerinin bazıları değer zincirinde üst basamaklara sıçradı. Ancak birçoğu hâlâ gelişme aşamasında.
Özellikle jeotermal, nükleer ve gelişmiş şebeke hizmetleri gibi ileri teknoloji gerektiren alanlarda ABD ve Avrupa firmaları ile Türk EPC'lerin ortaklığı, her iki tarafın da tek başına elde edemeyeceği rekabet avantajı yaratabilir. Orta Asya ve Japon sermayesi de bölgeye dönük aktif ilgileri bulunan coğrafyalar. Sermaye tarafındaki açığı kapatabilecek kapasiteye sahipler. Türkiye, diplomatik ilişkiyi ticari varlığa, ticari varlığı sektörel nüfuza dönüştüren nadir orta güç örneklerinden biri. Bunu son çeyrek asırda başarıyla yaptı. Ancak Türkiye’nin değer zincirinde üst katmanlara çıkmak için önümüzdeki dönemde stratejilerini çeşitlendirmesi şart.