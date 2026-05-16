Türkiye'nin Afrika enerji sektöründeki sessiz yükselişi

Yönetim Danışmanı BARIŞ SAZAK

Afrika'da elektriğin yüz­de 43'ü doğal gazdan, ge­ri kalanı büyük ölçüde kömür ve hidroelektrik kaynak­lardan üretilmekte. Yenilenebi­lir kaynakların payı toplam üre­timin dörtte biri. Bu oran küre­sel ortalamanın çok gerisinde olsa da enerjide dönüşüm ivme­lenmeye başladı. Son yedi yılda kıtanın güneş enerjisindeki ku­rulu kapasitesi dört katına çıktı. Ancak bu çok yetersiz. Afrika'da elektriğe erişimi kısıtlı insan sa­yısı, Avrupa Birliği’nin toplam nüfusunu aşmakta. Söz konusu 600 milyon insanın ve fazlasının refahı, enerji dönüşümüne bağ­lı.

Kıtanın güneş enerjisi potan­siyeli çok yüksek. Takribi olarak küresel kapasitenin yüzde altmı­şına ev sahipliği yapması muhte­mel olmasına karşın, bu potan­siyelin yalnızca yüzde birini kul­lanmakta. Bu da meselenin salt bir kaynak ve talep sorunu olma­dığını gösteriyor. Sorun sermaye, kurumsal kapasite ve sürdürüle­bilir yapıların orkestrasyonunda düğümleniyor. Afrika Kalkınma Bankasına göre kıta, 2030'a ka­dar ek 400 milyar dolar enerji ya­tırımına ihtiyacı var. Haliyle arz tarafındaki bu açık, çok sayıda yeni enerji yatırımcısının kıtaya yönelik ilgisini arttırıyor. Türki­ye son yıllarda bu aktörler arasın­da artık en dikkat çekeni.

Çeyrek asırda inşa edilen zemin

Türkiye'nin Afrika ile ilişki­si enerjinin çok ötesine dayan­makta. Yirmi yılı aşkın bir süreç­te Türk müteahhitlik firmaları kıtada, 2 bine yakın projeyi ta­mamladı. Türk şirket­lerinin kıtadaki doğru­dan yatırımları 12 mil­yar dolara ulaşarak, 100 binden fazla Afrikalı’ya is­tihdam sağlamış durumda. Türkiye-Afrika ticaret hacmi son 20 yılda yedi kat artış gös­tererek 40 milyar dolara çıktı. El­bette bu ticari tablonun arkasın­da siyasi bir irade de söz konusu. Diplomatik temsilcilikler, doğ­rudan uçuş yapılan ülke sayısı, Maarif Vakfı ve sivil inisiyatif­ler iş yapmayı kolaylaştırmakta. Enerji haricinde Etiyopya, Gine, Nijer ve Sudan başta olmak üzere madencilik faaliyetleri de aktif. Savunma sanayinde Türk İHA ve hava savunma sistemleri Ma­li, Nijer, Burkina Faso, Etiyopya, Libya, Somali, Çad ve Senegal'de aktif olarak kullanılıyor.

Türki­ye, Afrika'nın en büyük insansız hava aracı tedarikçisi konumu­na yükselmiş durumda. Demir­yolu, liman ve karayolu gibi kri­tik lojistik altyapı yatırımlarında Türk şirketlerinin imzasını gör­mekteyiz. Türkiye’nin kıtadaki bu çok katmanlı varlığı yakın za­manda farklı sektörlerle de çe­şitlenecektir. Ancak belli altya­pı sorunlarının kıta ülkeleri tara­fından çözülmesi şart. Bunların başında da şüphesiz enerji arzı gelmekte.

Atlantic Council geçtiğimiz günlerde bu konuya eğilen bir rapor yayımladı. Rapor Türki­ye'nin Afrika enerji sektöründeki faaliyetlerini incelerken, orta öl­çekli güçlerin nasıl stratejik ak­töre dönüştüğünü analiz etmek­te. Rapora göre bu dönemde kı­tada kimin ne inşa ettiği, kimin hangi ilişkiyi ne şekilde kurduğu, bundan sonraki on yılları şekillen­direcek. Vurgulanan kritik nokta­lardan bir tanesi bilhassa Sahra altı Afrika'da enerji projelerinde artık partner seçeneklerinin çok çeşit­li olduğu. Tek bir gücün hegemon­yasından söz etmek zor. Çin, Hin­distan, Brezilya, Körfez ülkeleri ve yeniden sahalara dönmek isteyen Kuzey Amerikalı ve Avrupalı fir­malar bu boşluğu doldurmak için yarışıyor. Rekabetin sınırlı ve ha­reket alanının nispeten rahat ol­duğu yıllar geride kaldı. Geleneksel aktörlerin, bu çok kutuplu ortamı yeniden öğrenmesi şart.

Türkiye'nin avantajı

EPC yani mühendislik-teda­rik-inşaat yüklenicisi, bir proje­yi kavramsal tasarımdan işletmeye alma aşamasına kadar tek elden yöneten fir­malar, sabit fiyat ve teslim tari­hi taahhüdüyle sözleşme riski­nin birincil taşıyıcısıdır. Haliyle Afrika ülkeleri için bu modeller muhatap sayısını azaltması ve kendi kurumsal kapasitelerinin yetersizliğini ikame etmesi ne­deniyle revaçta.

Esnek fiyatlandırma ve iş yap­ma hızı Türk EPC şirketlerini batılı muadillerine kıyasla belir­gin biçimde öne çıkarıyor. Kıta­da kamu kurumlarıyla uzun va­deli ilişki kurma kabiliyetleri de nispi olarak gelişmiş. Nokta atış hedeflemelerle, daha uzun vade­li bir ilişki tesis etme anlayışını benimsiyorlar. Bu bağlamda Çin menşeli konsorsiyumlara da al­ternatif bir seçenek oluşturmak­talar. Türk şirketleri için hem konvansiyonel fosil yakıtlı sant­raller hem de yeni nesil yenilene­bilir çözümlerde son yirmi yılda ülke içinde oluşan kurumsal ka­pasite, birçok alanda ekipman ta­rafıyla birlikte kıtaya rahatlıkla ihraç edilebilir.

Türkiye bu bölgede sadece ti­cari değil, siyasi bir aktör konu­muna da geçmiş durumda. Za­man zaman bölgesel çatışma­larda arabulucu rolüne soyunan Ankara, ticari ilişkiyi diploma­tik sermayeye, diplomatik ser­mayeyi ticari fırsata dönüştü­ren döngüsel bir strateji uygu­luyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı da uzunca süredir Se­negal, Libya, Somali ve Nijerya gibi muhatap bakanlıklar arası iş birliklerini, enerji diplomasi­si kapsamında bağlı kurumları aracılığı ile kıtada yaygınlaştır­makta.

Doğu Afrika: Hedef bölge

Somali, Etiyopya, Eritre ve Cibuti'den oluşan Afrika Boynuzu ile Kenya, Tanzanya ve Uganda'yı kapsayan İngilizce konuşan Doğu Afrika, kıtanın en hızlı büyüyen bölgesi. Bu bölgenin geçtiğimiz yılki büyüme ortalaması yüzde beşi aştı. Dolayısıyla enerji altyapısının genişletilmesi bu büyümenin sürdürülebilirliği için vazgeçilmez koşul. Kenya'nın zengin jeotermal ve hidro kaynakları ile rüzgâr ve güneş enerjisi potansiyeli çok yüksek. Tanzanya, Etiyopya ve Uganda da yenilenebilir potansiyeli yüksek ve iş yapma ortamı nispeten uygun ülkeler. Yaklaşık on yıl önce DEİK Enerji İş Konseyi üyeleriyle bölgeye dönük yönettiğim Sahra altı enerji yatırım ortamı değerlendirme projesinde de benzer bir kompozisyon ortaya çıkmıştı. Bu bağlamda yatırımcılar için Doğu Afrika’nın istikrarını koruduğunu söylenebiliriz. Bölge hem orta ölçekli hem de büyük ölçekli projeler için elverişli bir yapıya sahip.

Gelecekte stratejileri çeşitlendirmek şart

Atlantic Council raporunun ileriye dönük olarak, Türkiye'nin önündeki sınırları tanımladığı öngörüsünün altı çizilmeli. Türkiye’nin Afrika açılımının başarısı büyük ölçüde ilişki kurma ve proje teslim kapasitesine dayanıyordu. Bir sonraki aşama çok daha farklı gereksinimler ortaya çıkaracaktır. Daha geniş bir sermaye tabanı, gelişmiş teknolojik altyapı ve uluslararası kalkınma bankalarıyla geliştirilen proje yapıları elzem. Türk şirketlerinin bazıları değer zincirinde üst basamaklara sıçradı. Ancak birçoğu hâlâ gelişme aşamasında.

Özellikle jeotermal, nükleer ve gelişmiş şebeke hizmetleri gibi ileri teknoloji gerektiren alanlarda ABD ve Avrupa firmaları ile Türk EPC'lerin ortaklığı, her iki tarafın da tek başına elde edemeyeceği rekabet avantajı yaratabilir. Orta Asya ve Japon sermayesi de bölgeye dönük aktif ilgileri bulunan coğrafyalar. Sermaye tarafındaki açığı kapatabilecek kapasiteye sahipler. Türkiye, diplomatik ilişkiyi ticari varlığa, ticari varlığı sektörel nüfuza dönüştüren nadir orta güç örneklerinden biri. Bunu son çeyrek asırda başarıyla yaptı. Ancak Türkiye’nin değer zincirinde üst katmanlara çıkmak için önümüzdeki dönemde stratejilerini çeşitlendirmesi şart.