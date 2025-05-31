Türkiye’nin yatırım tahkimi karnesi

DR. URAL AKÜZÜM / Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi

Yatırım tahkimi, ev sahibi devletlerle yabancı yatı­rımcılar arasındaki uyuş­mazlıkları çözmek için geliştiril­miş bir özel hukuk mekanizması olarak küresel ekonomide kritik bir rol oynuyor. Türkiye, Uluslara­rası Yatırım Anlaşmazlıkları Çö­züm Merkezi (ICSID) nezdinde aleyhine açılan 19 davanın 11’ini kazandı, Türk şirketleri yurt dı­şında ICSID başta başka tahkim merkezlerinde devletlere kar­şı önemli zaferler elde etti. Türk hukukçularının pratik yaklaşım ve uzmanlığı, özel sektörün dina­mizmi Türkiye’yi yüzlerce milyar dolarlık küresel hukuk hizmetle­ri pazarında etkin, verimli, mali­yet avantajlı ve rekabete açık bir oyuncu haline getiriyor.

Yatırım tahkimi kavramı küre­selleşme ve çok uluslu şirketlerin gelişmekte olan ülkelere yönel­mesiyle ve yabancı yatırımcıların yatırımlarını koruma ihtiyacıyla ortaya çıktı. 90’lara kadar yaban­cı yatırımcılar ile ev sahibi dev­letler arasındaki uyuşmazlıklar genellikle diplomatik müzakere­ler veya yerel mahkemeler yoluy­la çözülürken tarafsızlık ve etkin­lik açısından yetersizlikler vardı. Türkiye 40 yıl kadar önce ICSID sözleşmesine taraf oldu ve küresel tahkim rejimine entegre oldu.

Yatırım tahkimi, küresel eko­nomide istikrar ve öngörülebilir­lik sağlayan bir köprü görevi gör­mekte. Çok uluslu şirketlerin ya­tırımları, gelişmekte olan ülkelere sermaye akışı sağlarken, bu yatı­rımların korunması ekonomik büyümeyi destekledi. 2023’te kü­resel doğrudan yabancı yatırım (FDI) akışları 1,3 trilyon doları aşarken, yatırım tahkimi bu akış­ların güvenliğini temin eden bir mekanizma olarak öne çıkıyordu.

Tahkimin küresel ekonomide­ki önemi şu unsurlara dayanmak­tadır;

(i)Yatırımcı güveni: Tahkim, yatırımcıların siyasi riskler, ka­mulaştırma veya sözleşme ihlal­leri gibi tehditlere karşı korun­masını sağlar. Örneğin, 2011 Arap Baharı sırasında Libya’daki proje­lerin askıya alınması, Türk şirket­lerinin tahkim yoluyla tazminat almasını mümkün kıldı.

(ii)Ekonomik istikrar: Tah­kim, devletler ile yatırımcılar ara­sında adil bir denge kurarak eko­nomik istikrarı destekler. Dev­letlerin keyfi müdahalelerini sınırlandırırken, yatırımcıların haklarını korur.

(iii)Hızlı çözüm: Yerel mah­kemelere kıyasla tahkim, uyuş­mazlıkları daha hızlı çözer. ICSID davalarının ortalama çözüm süre­si 3-4 yıl iken, yerel mahkemeler­de bu süre 10 yılı aşabilir

(iv)Küresel sermaye akışı: Tahkim, gelişmekte olan ülke­lere sermaye çekmek için teşvik edici politikaların bir tamam­layıcısıdır. Türkiye, bu avanta­jı kullanarak 2023’te 10,6 milyar dolar FDI çekti.

Türkiye’nin yatırım tahkimi karnesi: Savunma ve hücum

Türkiye hukuk pratiğinde IC­SID nezdinde ülkemiz aleyhi­ne açılan 19 davada etkileyici bir performans sergiledi. Bu davala­rın 11’i Türkiye lehine sonuçlan­dı, üçü yatırımcı lehine karar bağ­landı, ikisi sulh yoluyla kapandı ve üçü devam ediyor. LSE master’lı hukukçu Tolga Bayrak’ın “Türki­ye’nin Yatırım Tahkimi Karnesi” başlıklı makalesi bu konuda iyi bir referans.

Kaybedilen davalarda ödenen tazminatlar, talep edilen miktar­ların yüzde 5’inden az oldu. Tür­kiye Uzan Ailesi’nin açtığı dava­larda da olumlu neticeler aldı. Halen devam etmekte olan FE­TÖ iltisaklı şirketlerin açtığı da­vaların reddedilmesi de önemli bir faktördü. Libenanco v. Tur­key (2006) ve Europe Cement v. Turkey (2007) davaları, ICSID tarafından “gerçek yabancı yatı­rımcı” tanımına uymadıkları ge­rekçesiyle reddedildi. Türk şir­ketleri de yurtdışında tahkim za­ferleri elde etti; Tekfen, Cengiz İnşaat, Üstay ve Güriş gibi şirket­ler birçok ülkede, başka Türk şir­ketleri Özbekistan ve Suudi Ara­bistan’da tazminatlar kazandı. Karadeniz Holding, Bayındır gibi şirketlerin büyük davaları dün­ya tahkim piyasasında konuşu­luyordu.

İnşaat ve enerji tahkimi

2025 ve sonrası dönemde, yatı­rım tahkimi davaları jeopolitik ve ekonomik dinamiklerden etkile­niyor. Açık kaynaklara göre, ener­ji, teknoloji ve altyapı sektörlerin­deki şirketler tahkim davalarında öne çıkıyor.

(i)Enerji sektörü: Yenilenebi­lir enerji projelerinde lisans iptal­leri veya sözleşme ihlalleri, tah­kim davalarını tetikliyor. Türki­ye’de bazı rüzgar ve güneş enerjisi projelerinde lisans süreçleriyle il­gili uyuşmazlıklar ICSID günde­mine taşınıyor.

(ii)Altyapı ve inşaat: Türk şir­ketleri, Libya, Irak ve Orta Asya’da altyapı projelerinde ödeme gecik­meleri veya proje iptalleri nede­niyle tahkim yoluna başvuruyor.

(iii)Jeopolitik gerilimler: Küresel tedarik zincirlerindeki aksamalar ve bölgesel çatışmalar, tahkim talebini artırıyor. Özellik­le enerji ve maden sektörlerinde, sınırlı kaynaklar için rekabet tah­kim davalarını tetikliyor.

2025 ve sonrası: Türkiye’nin tahkim vizyonu

Türkiye, yatırım tahkimin­de sadece bir taraf olmaktan öte, küresel bir tahkim merkezi ol­ma hedefine odaklanmalıdır. IS­TAC 2015’ten beri modern altya­pısı, başkan Prof. Ziya Akıncı ve genel sekreter Yasin Ekmen’in uluslararasılaşma çabalarıyla MENA, Orta Asya ve Afrika için cazip bir destinasyon haline geli­yor. ISTAC, 2024’te 100’den faz­la tahkim davası yöneterek kapa­sitesini kanıtladı ve 2025 sonra­sı dönemde bu sayının yüzde 35 artması bekleniyor. Elbette yük­sek kapasiteli ve yeniliklere adap­te olma kabiliyetiyle bilinen Türk tahkimcileri de ISTAC’a bir “seat” olarak sahip çıkıyorlar.

Türkiye’nin küresel tahkim piyasasındaki parlak geleceği

Türkiye’nin coğrafi konumu, Gümrük Birliği üyeliği; AB üye­lik süreci, ABD ile olan tarihi iyi ilişkileri, İstanbul ve ISTAC’ı küresel bir tahkim merkezi yap­ma potansiyelini güçlendiriyor. Türk hukukçularının çok dilli yetkinlikleri ve maliyet avantajlı hizmetleri, Türkiye’yi Londra ve Singapur gibi merkezlerle reka­betçi kılıyor, Türk hukuk firma­larının tahkim hizmetleri, küre­sel rakiplere kıyasla yüzde 40 da­ha düşük maliyet ve eşit seviyede kalite sunuyor.

Yatırım tahkimi, küresel ekono­mide yatırımcı güvenini ve eko­nomik istikrarı destekleyen kritik bir mekanizma. Enerji, telekom, teknoloji ve altyapı sektörlerinde artan uyuşmazlıklar, 2025 sonra­sı dönemde tahkimin önemini da­ha da artıracak.