Uluslararası Çalışma Örgütü ve NASK uyardı: GenAI dünyadaki her 4 işten 1’ini dönüştürecek
Küresel istihdamın yüzde 25’i, GenAI’ye maruz kalma potansiyeli taşıyan mesleklerde yer alıyor. Bu oran yüksek gelirli ülkelerde yüzde 34’e kadar çıkıyor. Yeni ILO-NASK Küresel Endeksi’ne göre, dijital geçişleri yönlendiren politikalar, işçilerin dönüşmekte olan mesleklerde tutulması ve bu dönüşümün iş kalitesi üzerindeki etkisi açısından belirleyici olacak.
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ile Polonya Ulusal Araştırma Enstitüsü (NASK) tarafından hazırlanan yeni ortak çalışmaya göre, dünya genelinde her dört işten biri üretken yapay zekâya (GenAI) potansiyel olarak maruz kalıyor, ancak bu durumun en olası sonucu işlerin ortadan kalkması değil, dönüşmesi.
20 Mayıs'ta açıklanan ‘Üretken Yapay Zeka ve İşler: Mesleki Maruziyete İlişkin Gözden Geçirilmiş Küresel Endeks’ başlığını taşıyan raporun GenAI’nin çalışma dünyasını nasıl yeniden şekillendirebileceğine dair bugüne kadarki en ayrıntılı küresel değerlendirmeyi sunduğu belirtiliyor. ILO’nun web sitesinde yer alan bilgiye göre endeks; yaklaşık 30 bin mesleki görevi, uzman onayı, yapay zekâ destekli puanlama ve ILO’nun uyumlaştırılmış mikro verileriyle birleştirerek, yapay zekânın meslekleri ve istihdamı ülkeler çapında nasıl dönüştürebileceğine dair özgün ve detaylı bir tablo ortaya koyuyor.
ILO Kıdemli Araştırmacısı ve raporun başyazarı Pawel Gmyrek, “Teorinin ötesine geçerek gerçek işlere dayalı bir araç geliştirdik. İnsan içgörüsü, uzman değerlendirmesi ve üretken yapay zekâ modellerini birleştirerek, ülkelerin riskleri değerlendirip hassas şekilde yanıt verebilmesine yardımcı olacak yinelenebilir bir yöntem oluşturduk” açıklamasını yaptı.
Tam otomasyon riski taşıyan işlerde görev dönüşümü
Yeni ‘maruziyet değişim ölçüsü’, meslekleri GenAI’ye maruz kalma düzeylerine göre gruplayarak, politika yapıcılar için tam otomasyon riski taşıyan işler ile görev dönüşümüyle evrilmesi daha olası olan işleri ayırt etmeyi kolaylaştırıyor.
Araştırma sonuçlarına göre; küresel istihdamın yüzde 25’i, GenAI’ye maruz kalma potansiyeli taşıyan mesleklerde yer alıyor. Bu oran yüksek gelirli ülkelerde yüzde 34’e kadar çıkıyor. Kadınlar arasındaki maruziyet, anlamlı ölçüde daha yüksek. Yüksek gelirli ülkelerde, otomasyon riski en yüksek olan işler kadın istihdamının yüzde 9,6’sını oluştururken, bu oran erkeklerde sadece yüzde 3,5. Ofis ve büro işleri, GenAI’nin teorik olarak birçok görevlerini otomatikleştirme potansiyeli nedeniyle en yüksek maruziyet düzeyine sahip. Bununla birlikte, GenAI’nin gittikçe genişleyen yetkinlikleri, medya, yazılım ve finansla ilgili bazı bilişsel dijital işlerde de maruziyeti artırıyor.
Tam otomasyon ise hâlâ sınırlı düzeyde; çünkü birçok görev daha verimli yapılabilse de hâlâ insan katılımı gerektiriyor. Çalışma, dijital dönüşüme alışık mesleklerle (örneğin yazılım geliştiriciler) dijital becerilerin sınırlı olduğu meslekler arasında olası farklı yolların altını çiziyor. Bu nedenle dijital geçişleri yönlendiren politikaların, işçilerin dönüşmekte olan mesleklerde tutulması ve bu dönüşümün iş kalitesi üzerindeki etkisi açısından belirleyici olacağı belirtiliyor.
NASK Kıdemli Uzmanı ve çalışmanın yazarlarından Marek Troszyński, “Bu endeks GenAI’nin en büyük etkiyi nerede yaratabileceğini gösteriyor, böylece ülkeler daha iyi hazırlanabilir ve işçileri koruyabilir. Şimdi bu yeni endeksi Polonya’nın ayrıntılı iş gücü verilerine uygulama aşamasına geçiyoruz” dedi.