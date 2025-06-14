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Üretim durursa fiyatlar uçar!

Yatırım ve üretim için işletme sermayesi ve yatırım kredisi desteği şart. Çünkü kaynak yokluğu nedeniyle üretimde meydana gelen aksamalar arz sıkıntısı yaratacağından fiyatlar daha da yükselir. Yüksek maliyetle bulunan finansmanın üretim maliyetlerine etkisiyle fiyatlar yine yükselir. Yani kredi kullanılsa da kullanılmasa da sorun...

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Üretim durursa fiyatlar uçar!
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UĞUR GÜNDÜZ
Ekonomist - Bankacı

Yüksek faiz ve enflasyonun birleşimi işletmeler için ciddi bir darboğaz yaratır. Hem kredi bulamazsın, hem bul­duğun kredinin maliyeti yüksek olur hem de mevcut kredilerin ge­ri ödemesi zorlaşır.

Oysa üretim ve yatırım için iş­letme sermayesi ve yatırım kredi­si desteği şart. Çünkü kaynak yok­luğu nedeniyle üretimde meydana gelen aksamalar arz sıkıntısı yara­tacağından fiyatlar daha da yük­selir. Yüksek maliyetle bulunan fi­nansmanın üretim maliyetlerine etkisiyle fiyatlar yine yükselir. Ya­ni kredi kullanılsa ayrı, kullanıl­masa ayrı bir sorun!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, kuru yükseltip enflasyo­nu ‘azdırmaktan’ çekindiği için fa­iz indirimi de yapamaz. Dolayısıy­la faiz indirimine gidilmeden bu sorunu çözmek, çok yönlü bir yak­laşım gerektiriyor.

Üretim durursa fiyatlar uçar! - Resim : 1

Faiz indirimi dışında uygulanabilecek bazı politikalar

* Hedefe yönelik, selektif Kredi Garanti Fonu (KGF) des­tekleri: KGF'nin daha selektif ve stratejik sektörlere yönelik kefalet limitleri artırılabilir. Özellikle üre­tim odaklı, ihracat potansiyeli olan veya istihdam yaratan firmalara öncelik verilebilir. Bu destekler, bankaların riskini azaltarak kredi verme iştahını artırabilir. Ayrıca seçilmiş sektörlerde kullandırıla­cak kredilerde kefalet oranı yüzde 100 olarak belirlenebilir.

* Faizsiz veya düşük faizli selektif kredi imkanları: Belirli sektörlere veya öncelikli projele­re yönelik kamu bankaları aracı­lığıyla veya özel fonlar oluşturula­rak faizsiz veya düşük faizli kredi imkanları sunulabilir. Bu kredile­rin kullanımı, vade dönemi ve ka­panışları sıkı bir şekilde denetlen­melidir.

Burada genel bir faiz indirimi yerine, belirli alanlardaki kredi büyümesini kontrol altına alacak seçici kredi politikaları uygulan­masından bahsediyoruz. Üretken olmayan veya spekülatif amaçlı kredi kullanımları sınırlandırılır­ken, üretim ve yatırım odaklı kre­dilere erişim kolaylaştırılabilir.

* Vergi avantajları ve teş­vikler: Üretimi ve istihdamı ko­ruyan firmalara yönelik vergi in­dirimleri, vergi ertelemeleri veya SGK prim destekleri sağlanabilir. Bu tür teşvikler, firmaların üze­rindeki mali yükü hafifleterek iş­letme sermayesi sorununa dolaylı olarak katkıda bulunabilir. Bazen vergi gelirlerinin bir kısmından vazgeçerek, elde edilecek gelirin ekonomiye yaratacağı etkiden da­ha fazlasını, üretime destek vere­rek sağlayabiliriz.

* Alacak sigortası ve destek­leri: Firmaların ticari alacakları­nı sigortalamaları teşvik edilebi­lir. Devlet destekli alacak sigortası mekanizmaları geliştirilerek fir­maların tahsilat riskleri azaltıla­bilir ve bu sayede işletme serma­yesi döngüsü rahatlatılabilir. Bu­rada alacak sigortası prim desteği devreye sokulabilir ve sigorta ta­banı yaygınlaştırılabilir.

* Kamu alacaklarının yapı­landırılması: Devletin firmalar­dan olan vergi ve diğer kamu ala­caklarının yeniden yapılandı­rılması veya ödeme kolaylıkları sağlanması, firmaların nakit akı­şını olumlu etkileyebilir. Sektö­rel bazda sınıflandırma yapılmalı, bazı sektörlere daha uzun ve dü­şük maliyetli yapılandırma imkanı sağlanmalıdır.

* Üretim maliyetlerini dü­şürmeye yönelik adımlar: Ener­ji maliyetleri, girdi fiyatları ve lo­jistik giderleri gibi üretim maliyet­lerini düşürmeye yönelik yapısal reformlar hayata geçirilmelidir.

Kritik sektörlerde enerji sübvan­siyonları devreye sokulmalı, dağı­tım maliyetlerinin düşürülmesi için yakıt desteği sağlanmalıdır.

İthalata bağlı ve kura duyar­lı üretim yapısını iç dinamiklerle beslenen üretim yapısına çeviren politikalar ve destekler devreye sokulmalıdır. Böylece uzun vade­de firmaların işletme sermayesi ihtiyacı azaltılabilir.

* Kayıt dışı ekonomiyle mü­cadele: Kayıt dışı faaliyetlerin azaltılması, vergi tabanını geniş­leterek devletin mali imkanlarını artırabilir ve işletmelere yönelik desteklerin finansmanına katkıda bulunabilir.

Sosyal güvenlik reformu, iş­çi prim maliyetinin düşürülmesi, vergi sisteminin basitleştirilmesi, bürokraside sadeleşme gibi adım­lar kayıt dışılığın azaltılmasında önemli rol oynar.

Koordineli adım atılmalı

Bu adımların eş zamanlı ve koor­dineli bir şekilde hayata geçirilme­si, istenen sonuçların elde edilme­si açısından kritik öneme sahiptir.

Bazısı kısa bazısı ise uzun vade­de etki yaratacak bu adımlar, bir an önce atılmalı ve üretici kesim faiz kıskacından bir an önce kur­tarılmalıdır.

Unutulmamalıdır ki, tek başına sadece bir politika aracının (faiz gibi) bu karmaşık sorunu çözmesi beklenemez.