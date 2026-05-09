Vergi denetiminde yeni paradigma: Cezalandıran değil önleyen sistem

İzmir Yeminli Mali Müşavirler Odası Başkanı YAŞAR ZENGİN

Vergi sistemleri, yalnızca ge­lir toplama araçları değildir. Aynı zamanda ekonomik düzenin güven zeminini oluşturan en kri­tik yapılardan biridir. Bu nedenle bir vergi sisteminin başarısı, sa­dece ne kadar vergi topladığıyla değil; ne kadar doğru, öngörülebi­lir ve güvenilir bir yapı kurduğuy­la ölçülmelidir.

Bugün ülkemizde vergi dene­timi büyük ölçüde sonradan ya­pılan, tespit edici ve cezalandı­rıcı bir yapı üzerine kuruludur. Bu yaklaşım, elbette kamu dü­zeni açısından gereklidir. Ancak tek başına yeterli değildir. Çünkü ekonomik sistemlerde asıl olan; hatayı bulmak değil, hatanın oluş­masını baştan engellemektir.

İşte bu noktada yeminli mali müşavirlik sistemi, vergi yapısı­nın en kritik tamamlayıcı unsuru olarak karşımıza çıkmaktadır.

Önleyici denetim: Sistemin eksik parçası

Vergi müfettişleri tarafından yapılan kamu denetimi, doğa­sı gereği sonradan devreye girer. Amaç yapılan hataları tespit et­mek ve gerekli yaptırımları uygu­lamaktır.

Yeminli mali müşavirler tara­fından yürütülen denetim ise ta­mamen farklı bir zemine oturur. Bu denetim; beyannameler veril­meden önce yapılan, yönlendi­ren, düzeltici ve koruyucu bir de­netimdir.

Bu yönüyle yeminli mali müşa­virlik;

● Hataları oluşmadan önler,

● Riskleri azaltır,

● Mükellefi cezai yaptırımlar­dan korur,

● Vergi kaybını daha doğma­dan engeller.

Dolayısıyla burada söz konu­su olan yalnızca bir denetim fa­aliyeti değil, ekonomik sistemin güvenliğini sağlayan önleyici bir mekanizmadır.

Doğru beyan, sağlıklı sistem

Vergi sisteminin temelinde be­yan esası yer alır. Ancak beyanın doğru olması, yalnızca mükelle­fin iyi niyetine bırakılamaz. Bu noktada güçlü bir teknik destek ve denetim mekanizmasına ihti­yaç vardır.

Yeminli mali müşavir deneti­minin en önemli özelliği, beyan­nameler verilmeden önce devre­ye girmesidir.

Bu sayede:

● Muhasebe sistemleri sağlıklı şekilde kurulmakta,

● Kayıt düzeni disipline edil­mekte,

● Vergi uygulamaları doğru şe­kilde yönlendirilmekte,

● Uyum kültürü güçlenmekte­dir.

Sonuç olarak yalnızca doğru vergi beyanı değil, doğru işleyen bir mali sistem inşa edilmektedir.

Vergi sistemlerinde sürdürüle­bilir başarı, sadece yaptırımlar­la sağlanamaz. Asıl kalıcı çözüm; vergi bilincinin yerleşmesi ve gö­nüllü uyumun artırılmasıdır. Ye­minli mali müşavirler, bu sürecin en önemli aktörlerinden biridir. Çünkü:

●İş dünyasına rehberlik ederler,

●Riskleri önceden analiz ederler,

● Doğru uygulamaları yaygın­laştırırlar.

Bu yaklaşım, mükellefi yalnız­ca denetlenen bir unsur olmaktan çıkarır; sistemin bilinçli bir par­çası haline getirir.

Mesleğin güçlenmesi = Sistemin güçlenmesi

Bugün Türkiye’de yaklaşık 3 bin aktif yeminli mali müşavir bulunmaktadır. Bu meslek uzun yıllara dayanan tecrübe, ciddi bir mesleki birikim ve zorlu bir sınav sürecini gerektirir.

Bu nitelikli insan kaynağının hem vergi idaresi hem de iş dün­yası tarafından daha etkin kulla­nılması sistemin kalitesini doğ­rudan artıracaktır.

Ancak burada önemli bir husus daha vardır: Mesleğin dışarıdan güçlendirilmesi kadar, iç disipli­ninin de sağlanması gereklidir.

Bu kapsamda:

● Denetim ve raporlama stan­dartlarının netleştirilmesi,

● Sürekli eğitimin zorunlu hale getirilmesi,

● Hizmet kalitesinin ölçülme­si,

● Haksız rekabetin önlenmesi,

● İş kapasitesinin kaliteyi ko­ruyacak şekilde sınırlandırılma­sı,

● Kurumsal yapıların teşvik edilmesi,

● Meslek içi gözetim mekaniz­malarının kurulması artık kaçı­nılmazdır.

Güçlü bir meslek ancak güçlü bir disiplinle ayakta kalır.

Yeni yaklaşım: Önlemek mi, cezalandırmak mı?

Vergi sistemlerinin geleceği, bu sorunun cevabında yatmaktadır: Hataları sonradan tespit edip ce­zalandırmak mı, yoksa hataları baştan önlemek mi? Çağdaş ver­gi sistemleri, ikinci yolu tercih et­mektedir.

Yeminli mali müşavirlik siste­mi, tam da bu ihtiyaca cevap ve­ren, önleyici, yönlendirici ve ko­ruyucu bir modeldir.

Sonuç vergide ideal sistem yal­nızca denetleyen değil, doğruyu baştan kuran sistemdir.

Yeminli mali müşavirlik; güven üretir, risk azaltır, sistemi güçlen­dirir. Bu nedenle bu meslek; sa­dece meslek mensupları için de­ğil, ülke ekonomisinin sağlıklı iş­leyişi için vazgeçilmezdir. Bugün yapılması gereken bu yapıyı daha etkin kullanmak ve aynı zamanda daha güçlü bir disiplinle destekle­mektir. Çünkü güçlü bir ekonomi ancak güven veren bir vergi siste­miyle mümkündür.