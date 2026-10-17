Yapay zekâ: ‘Chat’ değil, üretim için
Yapay zekâ insanın ve doğanın karşısında yeni bir hükmetme aracı mı olacak, yoksa insanlığın ortak refahına hizmet eden yeni bir üretici güç mü olacak? Çin’in deneyimi ikinci yolun mümkün olduğunu gösteriyor.
Çin İş Geliştirme ve Dostluk Derneği Başkanı ADNAN AKFIRAT
Bugün yapay zekâ üzerine yapılan tartışmaların önemli bir bölümü, hangisiyle daha iyi “chat” yapıldığıyla, sohbet robotlarıyla, büyük dil modelleriyle ve teknoloji şirketleri arasındaki rekabetle sınırlı kalıyor. Oysa asıl büyük dönüşüm başka bir yerde gerçekleşiyor: Üretimde.
Temel soru, hangi şirketin daha büyük bir yapay zekâ modeli geliştirdiği değildir. Temel soru şudur: Yapay zekâ; sanayinin, tarımın, enerjinin, ulaştırmanın ve sağlık sisteminin üretme yeteneğini nasıl değiştirecek? Verimlilik artışından kim yararlanacak? Teknoloji insana mı hizmet edecek, yoksa insan teknoloji şirketlerinin yönettiği yeni bir düzene mi tabi olacak? Çin’in yapay zekâ deneyimini önemli kılan, bu sorulara verdiği bütünlüklü yanıttır.
Yapay zekâ üretimin bütününe yerleştiriliyor
Çin Devlet Konseyinin 21 Ağustos 2025 tarihinde kabul ettiği “Yapay Zekâ + Atılımının Derinlemesine Uygulanmasına İlişkin Görüşler” belgesi, Çin’in yaklaşımını açık biçimde ortaya koyuyor.
Belgede yapay zekânın yalnızca teknoloji sektöründe değil; bilim, sanayi, tarım, hizmetler, tüketim, kamu yönetimi, eğitim ve sağlık alanlarında kullanılması öngörülüyor.
Sanayi bakımından hedef daha da somut: Yapay zekânın tasarım, ara ölçekli deneme, üretim, hizmet ve işletme süreçlerinin tamamına yerleştirilmesi isteniyor.
Bu ne demektir?
Yeni bir ürünün tasarımı yapay zekâyla hızlandırılıyor. Dijital ikizlerle fabrika kurulmadan üretim hattının simülasyonu yapılıyor. Makine görüşüyle ürünlerin kalite denetimi gerçekleştiriliyor. Makinelerin ne zaman arızalanacağı önceden hesaplanıyor. Enerji ve hammadde tüketimi gerçek zamanlı olarak düşürülüyor. Stoklar, tedarik zincirleri ve müşteri talepleri birlikte yönetiliyor.
Dolayısıyla yapay zekâ, fabrikanın dışından satın alınan bir yazılım olmaktan çıkıyor; üretim sisteminin içine yerleşiyor.
Çin Devlet Konseyi bu süreci yalnızca “üretimin otomasyonu” olarak tanımlamıyor. Belge, yapay zekânın üretim gücünde devrimci bir sıçrama ve üretim ilişkilerinde köklü bir iyileştirme yaratacağını açıkça belirtiyor.
Çin’in üstünlüğü yalnızca teknolojide değildir
Çin’in yapay zekâ alanındaki üstünlüğünü yalnızca sahip olduğu modellerle veya teknoloji şirketleriyle açıklamak yetersizdir.
Çin’in dört büyük avantajı vardır.
● Birincisi, Çin dünyadaki en bütünlüklü sanayi ve tedarik zincirlerinden birine sahiptir.
●İkincisi, çok geniş bir üretim verisine ve gerçek uygulama sahasına sahiptir.
●Üçüncüsü, teknolojik yeniliği laboratuvardan çıkarıp hızla kitlesel üretime geçirebilen güçlü bir mühendislik kapasitesi vardır.
●Dördüncüsü, devlet, üniversite, araştırma kurumu, meslek okulu ve üretici şirket aynı kalkınma hedefleri doğrultusunda harekete geçirilebilmektedir.
Yapay zekâ fabrikada kullanıldıkça yeni veri üretiyor. Üretimden gelen veri yapay zekâ modelini geliştiriyor. Gelişen model üretim sürecini yeniden iyileştiriyor. Çin’in asıl üstünlüğü bu döngüdür.
Bu nedenle Çin’in deneyiminden çıkarılacak ders, daha fazla sohbet robotu geliştirmek değildir. Yapay zekâyı üretim bilgisiyle, mühendislikle, işçinin tecrübesiyle ve gerçek sanayi sorunlarıyla birleştirmektir.
Yeni nitelikli üretim güçleri ne demek?
Çin’in kullandığı “yeni nitelikli üretim güçleri” kavramı, yalnızca yüksek teknoloji şirketleri kurmak anlamına gelmiyor.
Amaç, geleneksel üretim sektörlerini de bilimsel ve teknolojik yenilikle dönüştürmektir. Aynı emekle daha fazla miktarda ve daha kaliteli ürün üretmek; daha az enerji ve hammadde kullanmak; tasarım ile üretim arasındaki süreyi kısaltmak; işçiyi ağır, tehlikeli ve sürekli tekrarlanan görevlerden kurtarmak, bu dönüşümün parçalarıdır.
Bu nedenle meseleyi “Yapay zekâ insanın yerini alacak mı?” sorusuna indirgemek yanlıştır. Doğru soru şudur: İnsan ile makine arasındaki yeni iş bölümü nasıl kurulacak ve ortaya çıkan verimlilik artışı kimin yararına kullanılacaktır?
Çin’in bütünlüklü yaklaşımında teknolojik gelişme başlı başına amaç değildir. Teknoloji; üretimi, toplumsal refahı ve ülkenin bağımsız kalkınma yeteneğini geliştirdiği ölçüde değerlidir.
Çin’in üretimde yapay zekâdan yararlanabilmesinin arkasında yalnızca teknoloji yatırımları yoktur. Eğitim sistemi de bu dönüşüme göre yeniden düzenlenmektedir.
Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi ile Devlet Konseyinin ortaklaşa yayımladığı “Eğitim Gücü İnşa Planı 2024–2035”, eğitim ile ülkenin modernleşme hedefleri arasında doğrudan bağ kuruyor.
Plan; stratejik olarak ihtiyaç duyulan alanlarda yeni bölümlerin açılmasını, yeni mühendislik, yeni tıp ve yeni tarım disiplinlerinin geliştirilmesini istiyor.
Mühendislik ile tıp, tarım, malzeme bilimi ve yapay zekâ birleştiriliyor. Üniversite, araştırma merkezi, teknoloji parkı ve üretici şirket arasında ortak araştırma ve uygulama platformları kuruluyor.
Üniversitenin görevi yalnızca diploma vermek veya bilimsel makale yayımlamak değildir. Bilgiyi, toplumsal yararı artıran ve üretimi geliştiren bir güce dönüştürmektir.
Aynı plan, üniversitelerde geliştirilen bilimsel sonuçların kavram doğrulama, ara ölçekli deneme ve pilot üretim platformları yoluyla sanayiye aktarılmasını öngörüyor. Ayrıca mesleki eğitimin sanayiyle bütünleşmesini, şirketlerin eğitim süreçlerine katılmasını ve öğrencilerin gerçek üretim ortamlarında yetişmesini temel hedef olarak belirliyor.
Yalnızca yapay zekâ uzmanı yetiştirilmiyor
Çin’in ihtiyaç duyduğu insan, yalnızca bilgisayar programı yazan uzman değildir. Makine mühendisliğini bilen yapay zekâ uygulayıcısına ihtiyaç vardır. Tarım ile veri bilimini birleştirebilen ve akıllı tarım uygulamalarını geliştiren uzmana ihtiyaç vardır. Üretim hattını bilen robotik teknisyenine ihtiyaç vardır. Tıp bilgisiyle yapay zekâyı birlikte kullanabilen sağlık çalışanına ihtiyaç vardır.
Çünkü üretimde yapay zekânın en önemli girdilerinden biri, yıllar içinde biriken mesleki bilgidir. Bir tekstil ustasının kumaşa bakarak gördüğü kusuru, bir makine teknisyeninin sesten anlayabildiği arızayı, bir çiftçinin toprak ve hava koşulları hakkındaki bilgisini sayısal sisteme aktarmazsanız, elinizde büyük bir model olabilir fakat üretimi dönüştüremezsiniz.
Çin’in yapmaya çalıştığı, insanın üretim içindeki birikimini dışlamak değil; bu bilgiyi yeniden kullanılabilir toplumsal bir üretim gücüne dönüştürmektir.
Mesleki eğitim üretim hattına taşınıyor
Çin Eğitim Bakanlığı’nın 6 Şubat 2026 tarihli mesleki eğitim reformu belgesi bu bakımdan çok önemlidir. Belgede mesleki eğitim ile sanayinin birbirinden kopuk olması açıkça bir sorun olarak tanımlanıyor. Çözüm olarak şirketlerin eğitim programlarına katılması, fabrika mühendisleriyle usta teknisyenlerin ders vermesi, meslek öğretmenlerinin şirketlerde çalışması ve öğrencilerin gerçek üretim ortamlarında eğitim görmesi öngörülüyor.
Okul ile fabrika arasındaki duvar kaldırılıyor. Eğitim tesislerinin yalnızca ders yapılan mekânlar değil; gerçek üretim, uygulama, teknik hizmet ve yenilik merkezleri olması amaçlanıyor. Bu modelde mesleki eğitim, üniversiteye gidemeyen gençlerin yönlendirildiği ikinci sınıf bir alan değildir. Teknolojik modernleşmenin temel kurumlarından biridir.
Yapay zekâ insanlığın ortak malı olmalıdır
Burada Çin’in yaklaşımının belki de en önemli yönüne geliyoruz. Çin, yapay zekâyı birkaç büyük şirketin özel mülkü veya yalnızca teknolojik üstünlük sağlama aracı olarak görmüyor. Yapay zekânın insanlığın ortak yararına sunulması gereken uluslararası bir kamu malı olduğunu savunuyor.
Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından 26 Temmuz 2025 tarihinde yayımlanan “Küresel Yapay Zekâ Yönetişimi Eylem Planı”, yapay zekâyı açıkça “insanlığa yarar sağlayan uluslararası bir kamu malı” olarak tanımlıyor. Belge; yapay zekânın iyilik için ve insanlığın hizmetinde geliştirilmesini, güvenli ve denetlenebilir olmasını, adalet ve kapsayıcılığın korunmasını ve açık uluslararası işbirliğinin geliştirilmesini istiyor.
Yapay zekânın gelişme yönünü yalnızca büyük teknoloji şirketlerinin kâr hesapları belirlememelidir. Toplum, kamu otoritesi ve insanlığın ortak ihtiyaçları bu gelişmeye yön vermelidir. Verimlilik artışı yalnızca şirket bilançolarını büyütmemeli; çalışma sürelerinin kısalmasına, gelirlerin yükselmesine ve kamu hizmetlerinin gelişmesine hizmet etmelidir. Yapay zekâ enerji ve hammadde tüketimini azaltmalı; israfı, karbon salımını ve çevre kirliliğini düşürmelidir. İnsan ile doğa arasındaki uyumu güçlendiren bir üretim düzenine hizmet etmelidir.
Gelişmekte olan ülkeler ise yapay zekâ devriminin yalnızca müşterileri ve veri kaynakları haline getirilmemelidir. Teknolojiye, hesaplama kapasitesine ve bilgiye ulaşabilmelidir.
Türkiye ne yapmalıdır?
Türkiye’nin Çin’den hazır bir model kopyalaması mümkün değildir. Fakat Çin deneyiminden çıkarabileceğimiz çok açık dersler vardır.
●Birincisi, yapay zekâ politikası sanayi politikasından ayrı hazırlanamaz.
●İkincisi, eğitim planlaması ülkenin kalkınma hedeflerinden bağımsız yürütülemez.
●Üçüncüsü, üniversite öğretim üyesinin başarısı yalnızca yayın ve atıf sayısıyla ölçülemez. Bilginin üretime, kamu hizmetine ve toplumsal faydaya dönüşüp dönüşmediğine de bakılmalıdır.
●Dördüncüsü, mesleki eğitim ikinci sınıf eğitim olmaktan çıkarılmalıdır.
●Beşincisi, yapay zekâ yatırımları birkaç büyük şirketle sınırlanmamalı; küçük ve orta ölçekli sanayi işletmelerinin de yararlanabileceği ortak altyapılar kurulmalıdır.
Türkiye her alanda aynı anda ilerleyemez. Makine, otomotiv, tekstil, tarım, enerji, sağlık teknolojileri ve savunma sanayisi gibi güçlü olduğumuz sektörleri seçmeliyiz. Bu sektörlerde üniversite, meslek okulu, organize sanayi bölgesi ve üretici şirketlerin birlikte yönettiği yapay zekâ üretim merkezleri kurmalıyız.
Şunu aklımızdan çıkarmayalım: Yapay zekâ yarışını yalnızca en büyük modeli geliştiren ülke kazanmayacaktır. Bu yarışı; yapay zekâyı fabrikasına, okuluna, mesleki eğitimine ve emekçinin günlük üretim bilgisine en etkili biçimde yerleştiren ülke kazanacaktır.