Yapay zekâ devrinde üniversite diploması halen değerli midir?

PROF. DR. SUAT TEKER (Işık Üniversitesi)

Çalışma hayatı çok hızlı deği­şiyor. Yapay zekâ birkaç sa­niye içinde bir raporu hazırla­yabiliyor, bilanço analizi yapa­biliyor, kod yazabiliyor, sunum oluşturabiliyor, metin üretebili­yor ve milyarlarca bilgi kaynağı arasından cevaplar bulabiliyor.

Burada üzerinde düşünülmesi gereken konu, bir öğrencinin üni­versitede geçirdiği dört yılın ve yaptığı eğitim yatırımının, mezu­niyet sonrasında ona ne ölçüde ekonomik ve mesleki bir karşılık sağlayacağıdır. İlk bakışta yapay zekâ, üniversite diplomasının değerini azaltıyor gibi görünebi­lir. Ancak veriler farklı bir tablo ortaya koyuyor. Benim değerlen­dirmeme göre, yapay zekâ diplo­manın değerini ortadan kaldır­mıyor. Ancak yalnızca diploma sahibi olmanın kariyer açısından yeterli olduğu anlayışı giderek geçerliliğini kaybediyor.

Diploma halen değerli bir ya­tırımdır. TÜİK’in 2025 yılı Yük­seköğretim İstihdam Gösterge­leri bu konuda önemli ipuçları veriyor. Lisans mezunlarının ka­yıtlı istihdam oranı yüzde 74 ve önlisans mezunlarında bu oran yüzde 66. Daha da önemlisi, li­sans mezunlarının sadece yüzde 57’si eğitim aldığı alanla uyum­lu bir meslekte çalışıyor.

Demek ki sorun artık yalnızca üniversi­te mezunu olmak değil. Asıl soru, hangi bilgi ve becerilerle mezun olduğun. Bu durumu finans ala­nında kullanılan insan sermaye­si yatırımı kavramıyla değerlen­dirmek daha yararlı olabilir. Bir öğrenci üniversiteye dört yılını ve önemli bir parasal kaynağı ya­tırıyor. Karşılığında daha yüksek gelir, daha iyi kariyer fırsatları ve daha yüksek istihdam edilebilir­lik bekliyor. Fakat her yatırım gi­bi eğitim yatırımının da getirisi her mezun için aynı değil.

OECD verileri de yükseköğretimin eko­nomik değerinin halen yüksek ol­duğunu gösteriyor. Yükseköğre­tim mezunları, OECD ülkelerin­de ortaöğretim mezunlarına göre ortalama yüzde 54 daha yüksek gelir elde ediyor. Dolayısıyla artık yapay zekâ var, üniversite eğiti­mine gerek kalmadı demek doğru değil. Tam tersine, yapay zekâ dö­neminde eğitim daha da önemli hale geliyor. Ancak verilecek eği­timin içeriğinin ve amacının ye­niden kurgulanması gerekiyor.

Yeni denklem diploma artı beceriler

Geçmişte üniversite eğitimi­nin en temel fonksiyonu, bilgiye erişim sağlamaktı. Bugün bilgiye erişmenin maliyeti neredeyse sı­fıra yakın. Bir öğrenci dünyanın en iyi üniversitelerinin dersleri­ne internetten ulaşabiliyor, yapay zekâdan istediği herhangi bir ko­nuda açıklama, özet, analiz veya kod yazmasını isteyebiliyor. Bu durumda üniversitenin asıl değe­ri, artık yalnızca bilgi verme üze­rine kurgulanamaz. Günümüz üniversitelerinin eğitim modeli, bilgiyi kullanabilen, sorgulayabi­len ve yeni bilgi üretebilen insan yetiştirmek üzerine kurgulanma­lı. Sonuçta, yeni denklem artık diploma veya beceri değil, diplo­ma artı beceriler olacak.

Dünya Ekonomik Forumu’nun Future of Jobs 2025 raporu, 2030 yılına kadar mevcut çalışanların temel becerilerinin yaklaşık yüz­de 39’unun değişeceğini öngörü­yor. Çünkü üniversiteden mezun olurken sahip olduğumuz bilgi­ler, birkaç yıl içinde eskimeye başlıyor ve takip eden on yıllar­da değersizleşiyor. Oysa öğren­meyi öğrenme becerisi, yeni tek­nolojilere uyum sağlama ve farklı disiplinleri bir araya getirebilme kapasitesi çok daha uzun ömürlü.

Yeni mezunlar deneyim kazanma firsatını nerede bulacak?

Yapay zekâ işimizi elimizden mi alacak? Yapay zekânın bütün mes­lekleri ortadan kaldıracağını söy­lemek kadar, hiçbir şeyi değiştir­meyeceğini düşünmek de yanlış. Asıl değişim, birçok mesleğin orta­dan kalkmasından önce, meslek­lerin içindeki görev tanımlarının değişmesi şeklinde gerçekleşe­cek gibi. Özellikle yeni mezunla­rın kariyerlerinin ilk aşamasında yaptıkları bazı işler, yapay zekâ ta­rafından daha hızlı ve daha düşük maliyetle gerçekleştirilebilir ha­le geliyor. Bu durum yeni mezun­lar için önemli bir sorun yaratıyor. Eğer yapay zekâ başlangıç seviye­sindeki bu görevleri yapabiliyorsa, yeni mezunlar deneyim kazanmak için ilk fırsatı nerede bulacak?

Üniversitelerin bu soruya ce­vap verebilecek şekilde dönüş­mesi gerekiyor. Türkiye’de lisans mezunlarının sadece yüzde 57’si­nin eğitim aldığı alan ile uyum­lu bir meslekte çalışıyor olması, üniversite eğitimi ile iş dünyası arasındaki bağın daha da güçlen­dirilmesi gerektiğini gösteriyor. Bu nedenle üniversitelerin ba­şarısını yalnızca mezun sayısıy­la ölçmek yeterli değil. En temel ölçütlerden biri, mezunların iş hayatında ne kadar değer üretme kapasitesi olmalı.

Üniversitelerde yapay zekâ ve veri analitiği yalnızca bilgisayar mühendislerinin konusu olma­malı. Bir finans öğrencisi yapay zekâyı finansal analizde, bir hu­kuk öğrencisi hukuki araştırma­da, bir pazarlama öğrencisi müş­teri analizinde, bir mühendis ta­sarım ve üretimde kullanabilmeli.

Ancak burada önemli bir pa­radoks var. Yapay zekâ geliştik­çe insanın bazı becerileri değer­sizleşmeyecek, tam tersine daha değerli hale gelecek. Eleştirel dü­şünme, yaratıcılık, problem çöz­me, iletişim, muhakeme ve etik değerlendirme, insani yetkinlik­lerin odağını oluşturuyor. Çünkü yapay zekâ bir cevap üretebilir. Ama o cevabın doğru olup olma­dığını, hangi sorunun sorulma­sı gerektiğini ve verilen kararın ekonomik veya toplumsal sonuç­larını değerlendirmek halen in­sanın sorumluluğundadır.

Bu çerçevede üniversite diplo­masının ekonomik değerini yal­nızca alınan derslerin veya kaza­nılan kredilerin sayısı üzerinden değerlendirmek yeterli olmaya­caktır. Diploma halen önemli bir referanstır. Bir kişinin belirli bir alanda eğitim aldığını, belli bir disiplin içinde çalışabildiğini ve öğrenme kapasitesine sahip ol­duğunu gösteriyor.

Diplomanın ne anlama geldiğini yeniden düşünmek

Geleceğin çalışanı için en de­ğerli sermaye, yalnızca sahip ol­duğu diploma değil, diplomasının üzerine inşa ettiği beceriler ve öğ­renmeye devam edebilme kapa­sitesi olacak gibidir. Bu nedenle gençlere yalnızca üniversite oku­malarını ve bir diploma sahibi olmalarını önermek artık yeter­li değildir. Üniversite eğitimi sı­rasında kendi alanlarının temel bilgilerini edinmeleri, yapay zekâ ve veri analitiği gibi yeni araçları kullanmayı öğrenmeleri, iletişim ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirmeleri ve mezuniyet son­rasında da öğrenmeye devam et­meleri gerekiyor.

Sonuç olarak, yapay zekâ üni­versite diplomasının değerini azaltmaktan çok, diplomanın ne anlama geldiğini yeniden düşün­memize neden oluyor. Önümüz­deki dönemde önemli olan yal­nızca bir kişinin hangi bölümden mezun olduğu değil, sahip oldu­ğu bilgi ve becerileri gerçek prob­lemlerin çözümünde ne ölçüde kullanabildiği olacaktır.